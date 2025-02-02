GParted s podporou BcacheFS, neskutečná GeForce RTX 5090 na Linuxu

Týden v KDE: od Plasmy 6.3 k Plasmě 6.4
Jak správně a vtipně poznamenává diskutující pod přehledem novinek z vývoje KDE od Nateho Grahama, není hezké lákat na Plasmu 6.4, když ještě nevyšla 6.3. Nakolik jde opravdu o lákání, posuďme z novinek za poslední týden.
Ještě pro Plasmu 6.3.0 je připraveno několik věcí. Například náhledy oken ve správci úloh ukazují i pro více oken jeden společný blok ovládání médií. Plasma to nevyhodnocuje dokonale vždy, často chybí potřebná data od webových prohlížečů, takže na věci se bude dále pracovat, ale náhled ož šest-trojka přinese.
Snímky obrazovek aplikací v Discoveru už nemají nízké rozlišení tam, kde metadata tvrdí, že je velikost menší než reálná, namísto toho nově Discover prostě načítá plnou velikost obrázků. U Koše se ukazuje vhodnější uspořádání položek v kontextové nabídce. V sekci uživatele v Nastavení systému si dialog pro výběr avatara nově pamatuje poslední navštívenou složku. V nastavení monitoru je neaktivní položka pro použití zabudovaného barevného profilu, pokud by jeho použití nemělo žádný praktický efekt.
Další novinky už míří do budoucí Plasmy 6.4.0. Ta přinese změny v oblasti klávesových zkratek, kdy mizí některé matoucí / nefunkční, nahrazeny standardními typy klávesových zkratek. V nastavení jazyku a regionu bude vyhledávací pole, které bude správně reagovat na vstupy z klávesnice. Kategorie aplikací v Discoveru nově ladí s tím, jaké jsou v menu (Kickoff/Kicker/atd.).
Opraveno či uzavřeno je celkově 93 chyb. K tomu všemu ještě dodejme, že projekt KDE shrnuje i nejnovější vývoj aplikací balíku.
GParted 1.7 s podporou Bcachefs a síťových blokových zařízení
Podpora Bcechefs v GParted 1.7 je zatím označena za experimentální, přičemž podporuje jen jedno zařízení s tímto souborovým systémem a žádné nadstandardní vlastnosti. Dále tvůrci přidali podporu síťových blokových zařízení (Network Block Devices) a korekci chování s LVM volume groups. Program v nové verzi také navyšuje požadovanou verzi
libparted na 3.2. Aktualizovány byly i překlady, včetně českého. Podrobnosti shrnuje přehled na sourceforge projektu.
Intel neuvede AI/HPC procesory Falcon Shores, budou sloužit pro interní testování
Další špatná zpráva přichází z Intelu. Výrobce v průběhu posledních let vkládal naděje do řady produktů, které jej měly navracet zpět na čelní pozici, přičemž jednou z nich byly akcelerátory Falcon Shores navazující na produkty Gaudi. Na trh ale nebudou uvedeny, informuje Intel Co-CEO Michelle Johnston Holthaus během Q4 earnings call. Můžeme se pouze domnívat, že nedosahují potřebných konkurenceschopných parametrů, nebo se nedaří jejich výroba s dostatečnou výtěžností (sama Michelle hovoří o rozhodnutí na bázi zpětné vazby od partnerů), zkrátka budou sloužit jen interně pro další vývoj nástupce, tedy generace Jaguar Shores.
Phoronix v této souvislosti připomíná trápení Intelu se zpožďováním vývoje softwarové podpory pro Gaudi 3. Dle původního plánu měla řada Falcon Shores jít na trh později v tomto roce.
GeForce RTX 5090 na Linuxu: neskutečný výkon, spotřeba i cena
Phoronix otestoval výkon nové nejvýkonnější GeForce od Nvidie pod Linuxem. Karta, jejíž GPU je i nadále vyráběno „jen“ 4nm TSMC procesem, se aktuálně objevuje v českých e-shopech s cenovkou kolem 72 až 80 tisíc Kč (tři různé modely od Gigabyte v jenom e-shopu).
Výkonu má o hodně více než předchozí model RTX 4090, nicméně její spotřeba je vysoko nad ním též. Z jiných testů dodejme, že karta běžně spotřebovává 500 W a více, nárazové ms špičky jdou vysoko nad 600 W a ještě kratší špičky atakují i 900W hranici.
Mesa 25.0-rc1 s počáteční podporou RDNA4 Radeonů či Vulkan 1.4
Budoucí vydání balíku Mesa 25.0 má prvního kandidáta a s ním prezentuje chystané novinky. Jednou z nich je balík počáteční podpory pro RDNA4, tedy příští generaci Radeonů RX 9000 od AMD, spolu s další podporou novějších čipů v rámci ovladačů pro API OpenGL a Vulkan. Předpokládá se, že podpora RDNA4 v rámci RadeonSI Gallium3D OpenGL bude víceméně nepříliš odlišná od dosavadní, pro Vulkan v rámci ovladače RADV platí, že vývoj nadále probíhá (a výrazně na ovladači pracují vývojáři Valve).
Obecně pak Mesa 25.0 přinese podporu API Vulkan ve verzi 1.4, aktuální vydané v prosinci 2024, ve více ovladačích, ne jen RADV. Pro starší Radeony před RDNA1 (tedy GCN atd.) bude použito ACO kompilátoru od AMD, který trošku zefektivní běh s RadeonSI Gallium3D.
Dále nás čekají vylepšené ovladače jako Zink (OpenGL na Vulkanu), řada nových Vulkan extensions pro Arm Mali ovladač PanVK, lepší podpora Vulkanu pro Qualcomm Adreno s ovladačem Turnip, různé další optimalizace pro Intel Xe2 (tedy Lunar Lake a velké karty Battlemage) či již dříve zmíněnou podporu dekódování AV1 videa skrze Vulkan Video s ovladačem Intel ANV. Mnohých vylepšení dozná i ovladač pro GPU Nvidia, tedy NVK.