 »   »  Inkscape 1.0: vektorový editor vyvíjený již 15 let

Začnu malou odbočkou. Pokud chcete mluvit o svobodném softwaru, poměrně záhy se dostanete k odpovědi na otázku, jaké jsou ty nejlepší a nejpříkladnější aplikace podporující ideu svobodného software. Nebudu mluvit o linuxových distribucích. Takže to máme LibreOffice, GIMP, Blender, Mozilla Firefox, OpenShot, VLC Media Player, Audacity, Thunderbird, Dark Table… A taky Inkscape. Všechny zmíněné programy jsou všeobecně dostupné pro mnoho platforem od Microsoft Windows, přes macOS až samozřejmě po Linux.

Taky je profesionálové z příslušných oborů považují za produkty, nad kterými se vyplatí uvažovat nebo je dokonce i profesionálně využít. Všechny (až na donedávna jeden) mají poslední verzi označenou číslem větším než jedna a tudíž považovanou za finální a hodnou respektu/zájmu. Nakonec se k verzi 1.0 dostal i Inkscape. Po dlouhých letech.

Historie

Jsem asi už hodně starý, protože si ještě pamatuji, jak se Inkscape narodil. Stalo se to v roce 2003. Původně se totiž Inkscape jmenoval Sodipodi. vlastně Gill. Gill se záhy přetransformoval v Sodipodi. To bylo v roce 1999. Gill umřel. Pak se čtyři roky Sodipodi vyvíjel a začal se z něj stávat nástroj, pro vektorovou grafiku. To se ale několika vývojářům nelíbilo a od Sodipodi odešli. Stvořili fork s názvem Inkscape, který měl a má od začátku jednoznačný cíl – být nástrojem, který bude referenční pro formát SVG tj. vše, co bude SVG formát zvládat, bude umět Inkscape použít. Sodipodi jsem po nějakou dobu používal a když v roce 2004 umřel, přešel jsem na Inkscape.



Sodipodi 0.32

Poznámka: Jakkoliv se vám to může zdát divné, měl jsem v té době ale jiného, a pro mnoho lidí překvapivého, favorita. Hodně věcí jsem totiž vytvářel za pomoci balíku OpenOffice.org (dnes Apache OpenOffice), konkrétně jeho modulu Draw. To je vektorový editor, který je dobře vybaven pro běžnou práci s vektorovou grafikou. Spoustu věcí jsem byl schopen zvládnout jednoduše a přesně dle mého očekávání. Nezměnilo se to ani v LibreOffice Draw. Ale Inkscape přinášel trochu více nástrojů.

Původní záměr, dobrá integrace SVG formátu jako jediného nativního, zůstává v Inkscape dodnes. Dokonce se dlouho vývojáři drželi původní myšlenky projektu Sodipodi, že nikdy nebude vydán ve verzi 1.0, protože se prostě neustále vyvíjí. Myslím si, že je to poměrně unikátní projekt, který tak dlouho vydržel ve verzích začínajících nulou. Vzhledem k tomu, ale jak byly jednotlivé „finální“ verze stabilní, to ale bylo jedno. V lednu 2019 se objevila alfa verze, označená magickou jedničkou. Trvalo to ještě dalších 16 měsíců a Inkscape je ve finální verzi 1.0. Po 17 letech od forku…



Inkscape 1.0

Základní charakteristika

Chceme-li být exaktně přesní, tak je Inkscape editorem vektorového formátu SVG šířený pod licencí GNU GPL 3, s možností importu a exportu konkurenčních formátů. Možnosti export formátů jsou podstatně více limitovány než při importu. Například oborový standard ai jde jen naimportovat. I v propagačních materiálech je Inkscape profilován více jako aplikace určená spíše pro tvůrce webových stránek než pro pravověrné profesionální grafiky. Nutně vám zde nebude nic zásadního chybět, ale občas to trochu skřípe.

Abych dokumentoval to, o čem mluvím, zmíním jednu funkci, kterou Inkscape nemá. Jde o vícestránkové dokumenty. Ale není to tím, že by vývojáři nebyli schopni tuhle funkci naprogramovat, ale je to mnohem jednodušší – referenční SVG editor. SVG v současné finální verzi 1.1 nepodporuje struktury pro více stránek, ty jsou až v novější specifikaci 1.2. Ta nebyla standardizována a je nahrazena novější verzí 2.0, kde ale podpora více stran není.

I tak však SVG není úplně čisté a obsahuje i specifické vlastnosti spojené s Inkscapem, což může někdy komplikovat přenositelnost výstupů do jiných SVG editorů. Ale není to nic masového. Druhým šířeji podporovaným výstupem je export do PDF formátu. V nové verzi jsou podporovány i „klikatelné“ odkazy a výstup metadat, vylepšeno bylo i zarovnání textu a barevné přechody.

Poznámka: A protože Inkscape podporuje přidávání zásuvných modulů, existuje již od roku 2011 doplněk, který podporu přidává. Svým unikátním způsobem. Poslední aktualizace je z roku 2012. No a s příchodem verze 1.0 přestal doplněk fungovat. Je tedy otázkou, zda se autor dostane k nějaké aktualizaci. Osobně jsem skeptický.

Pokud chcete vytvořit kvalitní SVG grafiku, nenajdete asi jednodušší a výkonnější aplikaci. Velmi příjemně se používá. Nejenom v Microsoft Windows a v Linuxu (tam je obvykle v repozitářích, k dispozici je ale i Snap a AppImage balíček), od verze 1.0 oficiálně i pro Mac OS (autoři píší, že je to „jen“ preview verze, ale s lepší integrací do systému). Uživatelské rozhraní je postaveno v novém GTK 3.