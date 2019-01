 »   »  Intel chce HDR ve Waylandu, KDE dostane podporu Android notifikací

GNOME Shell a Mutter 3.31.4 jsou rychlejší

Tvůrci desktopového prostředí GNOME v nové vývojové verzi přichází s několika úpravami vedoucími ke svižnějšímu běhu prostředí. GNOME Shell 3.31.4 má svižnější zobrazení ikonového pohledu (bug popisující vysoké vytížení CPU při scrollování aplikačním gridem byl nahlášen už téměř před rokem). Dokonce i na Core i7 generace Kaby Lake, které dodnes patří mezi velmi výkonná CPU, bylo nadměrné vytížení znát, což reportoval Daniel van Vugt z Canonicalu. Ostatně i díky návratu Ubuntu ke GNOME jistě můžeme v budoucnu čekat další reportované chyby do GNOME. GNOME Shell se také zbavuje vadného pluginu prohlížeče, přináší nové DBus API pro kontrolu stavu aplikací a spoustu opravených chyb.

Mutter 3.31.4 dostal některá výkonová vylepšení týkající se sekundárního GPU (což tedy využije jen menší část uživatelů) – souvisí to například s dalšími pracemi na podpoře externích USB adaptérů á la DisplayLink a jejich běhu na Waylandu/Mutteru (nyní je zde podporováno připojování GPU za běhu). Problémy s výkonem se zde týkaly formátu pixelů v souvislosti s ovladačovými komponentami.

Dále tato verze řeší korektní chování GNOME Wayland s displeji s jinou obnovovací frekvencí než 60 Hz. Mutter dále umí reportovat otočení displeje skrze XDG-Output, podporuje transformace bufferu na Waylandu, vypnutí dotykových obrazovek současně s DPMS, přidává opravy pro EGLStreams, vylepšuje výkon se zařízeními s KMS přes sw EGL (například hardware ASpeed).

Celkově tato vývojová verze přináší poměrně slušné množství vylepšení na cestě ke GNOME 3.32, které bude vydáno v březnu. Tento desktop následně čekejme v příští Fedoře, případně Ubuntu (a samozřejmě mnoha dalších distribucích).

Intel pracuje na podpoře HDR displejů ve Wayland / Weston

Jak Phoronix poznamenává, v jedné věci zobrazovací část Linuxu za světem Windows a macOS zaostává, a to je podpora HDR zobrazení. Nvidia si v tomto ohledu hraje na svém písečku a řeší HDR na Linuxu z hlediska X.Org (rozšíření DeepColor X11 z roku 2016, stále nezačleněné do X.Org), Intel však nyní míří více do budoucna.

Nově probíhající vývoj podpory HDR monitorů skrze Wayland souvisí s chystaným uvedením procesorů Intel rodiny IceLake s „Gen 11“ grafikou (bude mimochodem umět i VESA Adaptive Sync / FreeSync) a také očekávanými velkými grafickými kartami Xe, které v Intelu tvoří tým vedený někdejším šéfem GPU vývoje v AMD, Rajou Kodurim. Toto vše je poměrně blízko termínu „na spadnutí“ a Intel je znám tím, že do Linuxu přidává podporu svých budoucích technologií s rozumným předstihem.

Za prvotními návrhy kódu stojí Shashank Sharma z Intelu. Zveřejnil jak návrh formy podpory HDR ve Waylandu, tak současně začal pracovat na implementaci v referenčním kompozitoru Weston. Napůl upečenou implementaci již v Intelu mají, takže příslušné patche můžeme očekávat velice rychle. Momentálně jde Intelu spíše o sběr odezvy komunity, která také do Waylandu přispívá / využívá jej.

Až bude systém hotov, tak by obecně všechny Wayland kompozitory měly být schopny detekovat připojení HDR monitoru, provést potřebný tone-mapping frame bufferů pro tento monitoru, provádět případné konverze barevných prostorů obsahu, předávat HDR infromaci kernelu, umět zobrazovat SDR titulky přes HDR video atd.

Krátce