 »   »  Za chyby se platí: EU potřetí odmění lov chyb v open-source software

Evropská unie vybrala 14 klíčových open-source programů, u kterých financuje hledání bezpečnostních chyb. Jedná se o velmi známé projekty, ostatně posuďte sami (řazeno abecedně):

7-zip – kompresní program

Apache Kafka – platforma pro stream processing vyvinutá v LinkedIn a následně předaná Apache Foundation

Apache Tomcat – Java Servlet Container

Digital Signature Services (DSS) – OASIS standard specifikující dva protokoly na bázi XML

Drupal – široce používaný redakční systém

Filezilla – FTP

FLUX TL – transportní vrstva aplikací z Integrated Fisheries Data Management Programme (IFDM)

GNU C Library (glibc)

KeePass – správce hesel pro platformu Windows

midPoint – řešení pro správu identit

Notepad++ – textový editor podporující doplňování kódu, záložky, makra atd..

PuTTY – SSH/telnet klient pro Windows

Symfony PHP framework

VLC Media Player - známý multimediální (nejen) přehrávač

WSO2 – enterprise platforma

Program na hledání chyb se stanovenými odměnami je součástí třetí řady projektu Free and Open Source Software Audit (FOSSA). Poprvé toto orgány EU zkusily v roce 2015, poté co došlo k odhalení závažných chyb v knihovně OpenSSL. Pirátská europoslankyně Julia Reda k tomu dodává, že tehdy si spousta lidí uvědomila, jak důležitý je svobodný a open-source software pro integritu a spolehlivost internetu a další infrastruktury. Na otevřených technologiích ostatně běží i Evropský parlament, Evropská rada i Evropská komise (a mnoho dalších institucí).

První řada FOSSA běžela mezi roky 2015 a 2016 jako jakýsi pilotní projekt. Počáteční rozpočet tehdy byl skromný jeden milión eur. Zaměřila se přitom na nejpoužívanější projekty v EU, vybrán byl HTTP web server Apache a správce hesel KeePass.

V roce 2017 při druhé fázi FOSSA 2 už EU navýšila rozpočet na odměny na dva milióny eur, přičemž vyvoleným projektem byl přehrávač VLC (výše odměny tehdy byla zastropována částkou 60 tisíc eur).

Nyní v třetí fázi tedy dochází na celkem 14 projektů a vyčleněná částka je výrazně vyšší. Podívejme se tedy na konkrétní rozdělení pro jednotlivé projekty.

Nejvyšší částka je vyčleněna na PuTTY a Drupal, o třetí místo se pak děli textový editor Notepad++, populární to náhrada za běžný Notepad („Poznámkový blok“) ve Windows, a již zmíněný správce hesel KeePass.

Je to rozhodně dobrá cesta, přibývá šikovných lidí, kteří si díky podobným projektům vydělávají lovem chyb. Mohou si tak legálně přijít na nemalé peníze, přičemž tyto odměny od EU jsou vlastně velmi malé ve srovnání s tím, co za díry ve svých produktech nabízí giganti typu Google či Apple. EU si uvědomila, že se jí vyplatí investovat do hledání chyb v open-source programech a je dobře, že iniciativa FOSSA stále pokračuje.