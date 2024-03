JPEG XL pro Blender, ne pro Ubuntu 24.04 LTS, AMD FreeSync Video skončí

Coreboot 24.02 s podporou dalších základních desek

Projekt Coreboot s letošním rokem mění systém číslování verzí, takže nová verze 24.02 navazuje na předchozí Coreboot 4.22. Kromě této kosmetické drobnosti přináší řadu aktualizací pro ACPI (ACPI 6.4 Processor Properties Topology Tables a Watchdog Action Table) a také novější verzi 2.12 bootloaderu Grub.

Nově podporované desky zahrnují Google Chromebook Dita a zařízení Xol (naopak končí Google Primus4ES), dále zde najdeme podporu Lenovo ThinkPad X230 eDP Mod (2K/FHD). Nechybí SeaBIOS 1.16.3 a další dílčí novinky. Na tuto novou verzi Corebootu navázala hned dílčí aktualizace 24.02.1 řešící pouze absenci korekce pro přestupný rok / 29. únor.

Experimentální podpora VRR možná GNOME 46 stihne

Podpora proměnné snímkové frekvence (Variable Refresh Rate, zkráceně VRR), se v rámci GNOME řeší už řadu měsíců. Aktuálně to dle Phoronixu vypadá, že ve zkušebním provedení by přeci jen mohla stihnout začlenění do GNOME 46, čímž by se urychlil vývoj, resp. testování. Podařilo se totiž vyřešit problém bránící začlenění kódu do kompozitoru Mutter, plus podpory pro nastavení v UI ovládacího centra GNOME.





V případě zájmu o testování podpory VRR v GNOME je potřeba celou věc aktivovat ručně pomocí gsettings set org.gnome.mutter experimental-features "['variable-refresh-rate']" . V rámci případného vydání GNOME 46 nebude podpora nijak deklarována a nastavena jako běžně dostupná. V seznamu vlastností Mutteru, které ještě nejsou „odfajfkovány“ jako hotové je uvedeno otestování klientů používajících presentation-time protocol. Ostré vydání GNOME 46 je plánováno na 20. března.

Nadace X.Org nemá dost zájemců o křeslo ve správní radě

Volby do čela (Board of Directors) nadace X.Org Foundation se odkládají. O pozice se neuchází dostatek zájemců a tak není dost lidí, kterými by vůbec bylo možné křesla obsadit. Nově se tak termín pro nominace prodlužuje do 11. března tohoto roku. Aktuálně budou přeobsazovány čtyři pozice v radě, které nyní zastávají Emma Anholt, Mark Filion, Ricardo Garcia a Alyssa Rosenzweig. V příštím roce expirují další čtyři křesla, na nichž nyní sedí Arkadiusz Hiler, Christopher Michael, Lyude Paul a Sima Vetter.





Už delší dobu platí, že X.Org Foundation tak nějak „scházejí kádry“, nadace přitom zastřešuje nejen dožívající projekt X.Org Serveru, ale také projekty jako Wayland, Mesa, libinput a související FreeDesktop.org záležitosti, spravuje sponzoring a finance a pořádá každoroční akci X.Org Developers Conference (XDC). Jak uzavírá Phoronix, nominovat můžete i sami sebe, a to skrze, podrobnosti shrnuje na mailing-listu projektu Christopher Michael z Igalia.

AMD FreeSync Video skončí, nebylo jej potřeba

S jádrem Linux 6.9 se odebéře do důchodu vyvíjená a nikdy plně nedotažená podpora FreeSync Video, tedy využití adaptivní snímkové frekvence při přehrávání videa, na které od roku 2020 pracovali vývojáři AMD. Stane se tak přibližně rok poté, co kód dokončili pro běžné použití.

Důvodem jsou pokračující práce vývojářů desktopových kompozitorů na VRR (viz GNOME Mutter výše). Implementace od AMD se dostala do kolize s pracemi v rámci těchto kompozitorů a ostatně jakmile bude mít desktopové prostředí obecnou podporu VRR, není této speciální věci nadále potřeba. Vznikl tak patch, který revertuje změny, které FreeSync Video do jádra implementovaly. Již je součástí pull requestu AMDGPU pro jádro Linux 6.9.

Export do JPEG XL pro Blender, Ubuntu 24.04 LTS bez JPEG XL

Peter Kovář, velký fanoušek JPEG XL, pracuje na podpoře exportu do tohoto formátu v Blenderu (více na webu Blenderu #1, #2, či přímo na GitHubu).

Canonical naopak řadí zpátečku a nativní podporu JPEG XL v Ubuntu 24.04 LTS nenajdeme, k dispozici by ale nadále měla být knihovna v Universe repozitářích. Jaký důvod pro toto rozhodnutí Canonical má, vývojář Jeremy Bicha z Canonicalu neupřesnil.

Mesa 24.1 zvýší limit počtu Vulkan GPU z 8 na 256