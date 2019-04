 »   »  KDE Elisa s libVLC, RIP Adobe Shockwave

Reiser4 funguje na jádru Linux 5.0

Zatímco Hans Reiser stále „lepí papírové pytlíky“ (teoreticky by mohl být podmínečně propuštěn v roce 2020), souborový systém Reiser4 stále přežívá. Nadále platí, že mimo jádro a že se do jádra asi nikdy nedostane, nicméně Edward Shishkin opět zdrojové kódy upravil tak, aby bylo možné Reiser4 používat na jádru Linux 5.0. Žádná jiná změna v souborovém systému neproběhla.

Wine 4.6 s lepší podporou Vulkan/WineD3D

Pravidelná nová vývojová verze projektu Wine přináší první známky ve vývoji Vulkan backendu pro WineD3D. Jednoho dne, až bude toto dokončeno, bude moci Wine přejít ze stávajícího způsobu překladu Direct3D 11 (a starších) na OpenGL na přeci jen svižnější převod na Vulkan API (Phoronix v tomto kontextu připomíná souběžně běžící vývoj VKD3D převádějící Direct3D 12 na Vulkan). Za touto novinkou stojí vývojáři z firmy CodeWeavers a její výhodou je, že lépe zapadá do stávajících věcí ve Wine. Příští rok s vydáním 5.0 by mohlo být jasněji. Jinak nejstarší opravená chyba má číslo 8036 a byla nahlášena v dubnu 2007.

Nepál zakázal PUBG

Jeden z herních fenoménů dneška, titul PlayerUnkown's Battlegrounds (PUBG) si v Nepálu nezahrajete. Tento asijský stát vydal zákaz PUBG s odůvodněním, že má negativní vliv na děti (mimo jiné na něm vzniká závislost). Poskytovatelé připojení tak musí i blokovat streamování této hry. Lze tak předpokládat, že se nyní v Nepálu rozbíhá hon kočky na myš, kdy budou uživatelé hledat jiné cesty, jak se ke hře dostat i přes zákaz.

Adobe Shockwave je definitivně mrtev

Společnost Adobe zatloukla poslední hřebíček do rakve projektu Shockwave. Z webových stránek firmy už není možné ani stáhnout příslušný plugin. Nadále bude dobíhat pouze podpora pro podnikové zákazníky včetně bezpečnostních aktualizací.

KDE Elisa má podporu VLC knihovny

Hudební přehrávač KDE Elisa nově podporuje libVLC. Tato knihovna dává přehrávači mimo jiné schopnost přehrávat i zvukové formáty, které jinak (zatím?) sám neumí. Nově pak Elisa také umí zobrazovat průběh přehrávání v rámci Plasmy a dostala i párty režim s jednodušším rozhraním. Podrobnosti shrnuje Matthieu Gallien v blogpostu.

Prodeje filmů na DVD a Blu-ray stále klesají

Zatímco streamovací služby jako Amazon a Netflix utěšeně rostou, klasické nosiče filmů v podobě 12cm plastových kotoučků se prodávají stále hůř a hůř. Motion Picture Association of America (MPAA) v pravidelné zprávě uvádí čísla za loňský rok, z nichž plyne, že pokles je velmi rychlý.

Zatímco v roce 2014 se ještě prodalo DVD a Blu-ray nosičů s filmy za zhruba 25,2 miliardy dolarů, loni to bylo už jen za 13,1 miliardy. Pokles za posledních 5 let je tedy téměř na polovinu. Trh ztrácí něco mezi 10 a 20 % každým dalším rokem a prakticky není šance, aby se to změnilo: UHD Blu-ray už situaci nezachrání a na příchod něčeho, co by nebylo online použitelné není vybavení/čas/finance/síla (tj např. nové 8k HDR remastery).

V tomto kontextu připomeňme, že trh s Blu-ray přehrávači opustil prominentní čínský výrobce hi-end UHD modelů Oppo a s optickými disky končí i jihokorejský gigant Samsung.

Streamovací 4k HDR služba Disney+ startuje v listopadu

K výše uvedenému se sluší doplnit, že společnost Disney představila tu svoji streamovací službu. Disney+ bude spuštěna 12. listopadu tohoto roku a za cenu 7 dolarů měsíčně (nebo 70 dolarů ročně) nabídne obsah ve 4k HDR.

Obsahem není myšleno nic menšího než produkce studií Disney, Pixar, Marvel či značek Star Wars, National Geographic a také seriál The Simpsons. Jde samozřejmě o spuštění v severní Americe, na přelomu roku se pak Disney+ objeví i v západní Evropě a Asii. Někdy později v roce 2020 se dočkáme i my na východě a také jižní Amerika.