KDE Plasma 5.21 s kompletně přepsaným kompozitorem KWin, Firefox konečně s AVIF dekodérem

KDE Plasma 5.21 s kompletně přepsaným kompozitorem KWin

Do projektu KDE se chystá jedna obří novinka. Jak víme z posledních let, vývoj kompozitoru KWin se poněkud loudal za vývojem doby – podpora Waylandu měla/má oproti GNOME určité zpoždění a stejné platilo či platí o dalších věcech jako podpoře HiDPI monitorů, podpoře mixů různých hodnot DPI na více monitorech a také podpoře různých obnovovacích frekvencí, zejména právě v kombinaci s Waylandem.

Velkým krokem vpřed bude nová verze KWin, která se stává součástí KDE Plasma 5.21. Na projektu nechal velký kus práce Vlad Zahorodnii, který jej prakticky kompletně přepsal do nové podpory. KWin tak bude běhat rychleji, s menšími latencemi skrze prakticky všechny operace a také přidává možnost uživatelského nastavení v systémových nastaveních, takže uživatel si může zvolit, zdali preferuje nízké latence, nebo plynulejší animace. Podporovány také nově jsou vícemonitorové konfigurace s rozličnými hodnotami obnovovací frekvence (např. 60Hz + 144Hz) při běhu na Waylandu.

Plasma také přinese přepracovanou verzi menu Kickoff, která řeší více než dvě třetiny otevřených chyb v kódu. Menu bude funkčnější po všech stránkách. Ze stávající nabídky se tímto stává „Legacy Kickoff“ a lze ji samozřejmě doinstalovat a nadále používat.

Kromě toho tvůrci pro nejbližší vydání pracovali na opravě řady chyb a jako vždy také vylepšeních výkonu. Dále editor Kate umí konečně z příkazové řádky otevřít i soubory začínající dvojtečkou plus jeho panel pro rychlé otevření podporuje fuzzy vyhledávání. Přepínání Dolphinu do dvoupanelového režimu je animované a Dolphin také výrazně rychleji zobrazí kontextovou nabídku při pravém kliknutí na ISO soubor. Uzamknutí obrazovky už nebude občas způsobovat 100% vytížení CPU atd. Podrobnosti jako obvykle shrnuje Nate Graham.

Mozilla Firefox konečně s AVIF dekodérem

Už delší dobu je možné si ručně zapnout podporu zobrazování AVIF obrázků ve Firefoxu. Mozilla nyní konečně přistupuje ke kroku, který tuto volbu zapne všem a tudíž i běžným smrtelníkům, kteří o stránce about:config v životě neslyšeli. Chrome tuto funkcionalitu podporuje už od verze 85 z loňského srpna.

Prozatím je přítomna ve vývojové Nightly verzi, tedy do standardního vydání Firefoxu to podpoře AVIF v základu ještě nějaký ten týden potrvá. Stihnout by se však měla i aktualizace na dekodér dav1d 0.8.1, který je přeci jen o něco výkonnější než dřívější verze. Lze předpokládat, že prvním Firefoxem s AVIF ve výchozím nastavení bude Firefox 87 v březnu tohoto roku.

Připomeňme, že grafický editor GIMP dostal podporu formátu AVIF s verzí 2.10.22 v říjnu minulého roku.

Linux Mint 20.1 dostal Web Apps, IPTV Player a Cinnamon 4.8

Na světě je nové vydání mátové linuxové distribuce Linux Mint 20.1, a to ve verzích s desktopovými prostředími Cinnamon, MATE a Xfce. Prvně jmenovaná varianta staví na nejnovějším Cinnamon 4.8, kteréžto prostředí přináší vyšší výkon, podporu Flatpak, Zstd, vylepšení načítání náhledů atd.

Dále zde najdeme obecnou podporu tzv Web Apps, což znamená možnost vytvářet si spouštěče aplikací pro webové stránky/aplikace, které se pak budou chovat jak běžné aplikace. Výchozím IPTV přehrávačem je nyní Hypnotix, přehrávač videa Celluloid pak dostal podporu hardwarové akcelerace. Do repozitářů byl přidán prohlížeč Chromium. Systém samozřejmě nadále staví na Ubuntu 20.04 LTS.

Podpora Intel Haswell GPU GT1 je už řadu měsíců rozbitá

Grafické jádro procesorů Intel Haswell ve variantě GT1 je už zhruba půl roku v Linuxu nefunkční, zamrzá už při startu X.Org, případně funguje s chybami a artefakty v zobrazení a Intel, zdá se, nic neřeší. Alespoň to tvrdí bývalý vývojář Intelu Matt Turnet na svém Twitteru a je tomu skutečně tak.

Dojdeme, že jádro GT1 najdeme v nejlevnějších procesorech této rodiny, tedy CPU typu Celeron či Pentium a některých Xeonech. Už tři měsíce přitom existuje patch, ale ten se zatím nedostal do hlavní větve jádra. Chyba vznikla tak, že se v rámci prací na chybě iGPU Leak problém zanesl do kódu pro Gen7 GPU, tedy GT1 alias „HD Graphics“.

Ranné práce na reverznutí GPU v SoC Apple M1

Svět se shoduje na tom, že zprovoznit otevřenou podporu pro CPU část Apple M1 zas takový problém nejspíš nebude, ale specifické výkonné GPU už může být oříšek. Práce už každopádně začaly. Na věci pracuje zejména Alyssa Rosenzweig, která je známá již dřívějším reverzním lámáním jiných ARM GPU. Před pár dny se k problematice GPU v Apple M1 rozepsala podrobněji na svém blogu.

Async Page Flipping dostanou i starší GPU jádra Intel

Pomalu se blížící vydání Linuxu 5.11 přinese již dříve avizovanou podporu asynchronního přepínání stránek pro GPU Intel Gen9/Skylake a novější. Tím u nich dojde k navýšení grafického výkonu. Nic ale technicky nebrání tomu, aby podobnou věc dostala i starší GPU.

Stát by se tak mohlo už s Linuxem 5.12, a to pro grafická jádra sahající zpět až k Ironlake, tedy k procesorům rodiny Westmere, tedy LGA1156 Clarkdale (například Core i5–680) a mobilní Arrandale – obě verze kombinovaly CPU část v podobě 32nm die-shrinku Nehalemu a 45nm GPU část, uvedeny na trh byly v lednu 2010.

Spotřeba konzolí Xbox i Playstation u 4k streamovaného videa je obrovská

FlatPanelsHD přeměřil spotřebu herních konzolí současné i minulé generace při přehrávaní 4k videa ze streamovacích služeb typu Netflix a porovnal ji s Apple TV 4K a Chromecast Ultra. Vzhledem k tomu, že tyto konzole slouží současně jako obývákové multimediální centrum, je zajímavé se podívat, jak si z hlediska spotřeby vedou. Měření dopadla pro Playstationy i Xboxy bídně, zejména v kontextu skutečnosti, že tyto herní konzole obsahují GPU, které podporuje hw akceleraci všech video formátů včetně 4k rozlišení.

Spotřeba (W) Ročně při 4h/den Kč při 4h/den a 5kč/kWh PlayStation 5 70–80 W 102–117 kWh 585 Kč PlayStation 4 (1. revize) 90–95 W 131–139 kWh 695 Kč Xbox Series X 46–57 W 67–83 kWh 415 Kč Xbox One S 35 W 51 kWh 255 Kč Apple TV 4K 6 W 8,8 kWh 44 Kč Chromecast Ultra 3,4 W 5 kWh 25 Kč

Jistě by bylo nefér nechat tato čísla bez komentáře: proti např. Playstation 5 hraje samozřejmě to, že i když jen přehrává 4k video z Netflixu, jde o nastartovaný hi-end x86 počítač se vším všudy. A s univerzalitou přichází horší možnosti optimalizací. Každopádně třeba Google Chromecast Ultra stojí zhruba 2000 Kč. Na sebe si tak vydělá zhruba za 3 roky a pokud je člověk více filmový fanoušek, než hráč, možná se mu vyplatí provozovat obě zařízení současně (pokud si pro potřeby videa nevystačí s apliakcemi přímo ve své TV).