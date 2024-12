KDE vylepšuje škálování UI, Intel podporu Lunar Lake a Battlemage

Aktualizace řízení spotřeby pro Intel Lunar Lake

Aktuální generace mobilních procesorů Intel dostává další aktualizaci pro řízení provozních parametrů v rámci ovladače Intel P-State a nastavení Energy Aware Schedulingu. Intel stále s touto cestou experimentuje a hledá optimální nastavení pro dané produkty. Nová iterace těchto experimentů nyní prochází ověřováním, než bude případně začleněna do vývojové větve linuxového jádra.

Připomeňme, že Energy Aware Scheduling byl po jistou dobu doménou hlavně lidí kolem platformy ARM, nicméně Intel si tuto metodu rozhodování o přidělování úloh různým typům CPU jader od vydání první hybridní architektury Alder Lake oblíbil. Pochopitelně současné snahy míří hlavně na platformu Lunar Lake, mobilní platformu kombinující úsporná E a výkonná P jádra bez SMT (HyperThreadingu), což jsou věci, které se mohou výhledově propsat i do podpory desktopových procesorů§ Arrow Lake.

Aktuální poznání je takové, že E jádra v Lunar Lake jsou typicky pro stejnou výkonnostní úroveň s P jádry ta úspornější (jakkoli v danou chvíli běží blíže svému maximu než P jádra) a proto pokud je k dipsozici jejich dostatečná volná kapacita pro vykonání úlohy, bude úloha primárně mířit na E jádra. Energeticky jde o výhodnější variantu, pokud by nebyla úloha maximálním dostupným nižším výkonem nijak limitována.





Týden v KDE: lepší neceločíselné škálování

Vývojáři desktopového prostředí KDE tento týden kromě řady dalších věcí zapracovali zejména na lepší kvalitě neceločíselného škálování uživatelského prostředí, hlásí Nate Graham v pravidelném přehledu. Provedené změny vedou k výsledku, který dává méně „rozmazaný“ obraz skrze všechny hodnoty, které nejsou násobkem základu. Nate za sebe dodává, že nový kód používá už týden se 175% zobrazením a opravdu to vypadá skvěle.

Vlad Zahorodnii dále vylepšil Zoom efekt KWin tak, že používá ostřejší pixel-perfect reprezentaci překrývající mřížku obrazovky, což zlepší přehlednost barevného podání pro designéry či umělce. Xaver Hugl zase do KWin přidal položku pro nastavení preference barevné věrnosti na úkor výkonu systému (opět vhodné spíše pro umělce, než hráče).

Dále lze nově vypnout horizontální a vertikální maximalizaci oken poklepáním myší na jejich okraje. Při přihlášení uživatele se nyní panely Plasmy zobrazí až když je načten jejich obsah.

Mezi opravenými chybami najdeme řešení otravného bugu u X11 sezení, kdy se stávalo, že zamknutá obrazovka byla kompletně černá. Stejně tak je vyřešena specifická instance, kdy bylo možné se dopracovat k černé obrazovce rychlými pohyby kurzoru za současně probíhajícího zamykání obrazovky. Odstraněny jsou pak různé visuální chyby v prostředí.

Efekt Overview s přehledem oken už nepůjde rozhodit přetažením okna mimo obrazovku. Tažení obrázku ze schránky na plochu nově ukáže normální rozbalovací nabídku, namísto chybného vytváření prázdného widgetu typu Media Frame. U neobdélníkových výběrů pro snímek obrazovky ve Spectacle a kopírovaných přes schránku do Dolphinu proběhne toto vložení jak má. Samostatné widgety „Power and Battery“ a „Brightness and Color“ (ne ty ze systémové lišty) jsou spraveny – fungovaly chybně. Opravena je i chyba v tématu ikon Breeze Dark, kdy některé ikony při malých velikostech zůstávaly barevné i při použití symbolických ikon. Plasma a spousta aplikací už také nebude padat v situaci, kdy /etc/fstab obsahuje loop mounty (objeví se ve Frameworks 6.10).

Opraveno je celkově 104 chyb, počet prioritních klesl z 3 na 2 a počet 15minutových z 35 na 32. A dodejme, že Plasma přechází na standardní SQLite databázi pro schránku, namísto svého vlastního formátu – zlepší se tím od Plasmy 6.3 spolehlivost a podpora více formátů, nemluvě o lepší paměťové efektivitě speciálně u obrázků.

Vývojová verze Wine 10.0-rc2 opravuje dvě desítky chyb

Projekt Wine se nachází ve fázi ladění zmraženého kódu pro nadcházející verzi 10.0, takže poslední dny se vývojáři soustředili pouze na opravy chyb. Nejdéle čekající uzavřenou chybou je kousek týkající se Final Fantasy XI, nahlášení v roce 2011. Nejrychleji uzavřena je regrese týkající se programů v Delphi, vyřešena byla během dvou dnů. Další z 21 oprav se týkají například her No Man's Sky (Beyond), Command & Conquer 3: Tiberium Wars či obecně titulů využívajících engine Unity3D, ale také prohlížeče obrázků IrfanView.

Intel přidává optimalizaci Round Robin Strict pro Battlemage/Xe2

Intel se od uvedení Lunar Lake a zejména nyní karet Battlemage nachází primárně ve fázi vývoje ovladače Xe a podpory pro architekturu Xe2.Nyní do ovladače, a to v rámci vývoje budoucí verze Mesa 25.0, míří optimalizace zvaná „Round Robin Strict“, ze které bude benefitovat běh OpenGL i Vulkan s (i)GPU generace Xe2.

Jde o nové nastavení pro VFG distribution mode<, kdy vývojáři Intelu zjistili, že úpravami parametrů mohou dosáhnout určitého zvýšení výkonu. Konkrétně hovoří například o 4% nárůstu v Borderlands 3, 1,5% v Wolfenstein Youngblood a 0,5% v Cyberpunk 2077. Lze předpokládat, že pozitivní změna bude měřitelná i v řadě dalších her, dlužno však dodat, že při například původně výkonu ~40 fps znamená nárůst o 4 % změnu na ~42 fps. Během prací se v posledních dnech řešily i možné regrese.

Ubuntu 25.04 s jádrem Linux 6.14

Překvapení se nekoná, Ubuntu 25.04 není LTS verzí a tka není důvod držet se Linuxu 6.12. Nejbližší jarní vydání oblíbené linuxové distribuce dostane do vínku jádro Linux 6.14, informuje Timo Aaltonen z Canonicalu. Tato verze jádra by měla vyjít ještě v průběhu března příštího roku, Ubuntu 25.04 má naplánován kernel freeze na 3. dubna a ostré vydání na 17. dubna 2025. Lze tedy předpokládat, že do příští verze Ubuntu se vejde velká řada vylepšení v jádru, včetně všech věcí pro AMD Zen 5 i Radeony RX 8000, Intel Lunar/Arrow Lake i Battlemage a mnoho a mnoho dalšího.