Obsah

1. Knihovna Pandas: pokročilejší práce s datovými řadami (series)

2. Iterace přes všechny prvky datové řady

3. Postupná aplikace vybrané funkce na všechny prvky datové řady

4. Použití slovníku ve funkci mapy

5. Transformace dat v datové řadě

6. Vytvoření více sloupců s transformovanými daty

7. Agregace informací z datové řady

8. Použití jmen funkcí namísto jejich referencí v metodě Series.aggregate

9. Kombinace údajů ze dvou datových řad popř. datové řady a skalární hodnoty

10. Výběr hodnot na základě zadané podmínky metodou Series.mask

11. Vliv nepovinného parametru inplace na metodu Series.mask

12. Výběr hodnot na základě zadané podmínky metodou Series.where

13. Vliv nepovinného parametru inplace na metodu Series.where

14. Skutečná filtrace dat kombinující Series.where a Series.dropna

15. Alternativní způsob založený na kombinaci Series.mask a Series.dropna

16. Výběr prvků metodou Series.filter

17. Jedna z variant metody Series.groupby aplikovaná na datovou řadu

18. Obsah následující části seriálu

19. Repositář s demonstračními příklady

20. Odkazy na Internetu

1. Knihovna Pandas: pokročilejší práce s datovými řadami (series)

Ve čtvrtém pokračování miniseriálu o knihovně Pandas dokončíme popis práce s datovými řadami neboli s typem Series. Zabývat se budeme především transformací dat, jejich filtrací a v neposlední řadě také se seskupováním dat podle zadaných kritérií. Připomeňme si, že tento datový typ slouží v knihovně Pandas pro uložení jednoho sloupce hodnot, přičemž celá datová řada může být pojmenována a současně mohou mít jednotlivé řádky datové řady přiřazen index – v případě indexu se přitom nemusí jednat o celé číslo (jako by tomu bylo u polí či seznamů), ale například o řetězec nebo faktor resp. přesněji řečeno o kategorii (což je poměrně často využíváno v praxi).

Většina dnes použitých demonstračních příkladů bude používat tento zdrojový soubor s tabulkou:

Sep 2020 Sep 2019 Change Language Ratings Changep 1 2 change C 15.95 +0.74 2 1 change Java 13.48 -3.18 3 3 Python 10.47 +0.59 4 4 C++ 7.11 +1.48 5 5 C# 4.58 +1.18 6 6 Visual Basic 4.12 +0.83 7 7 JavaScript 2.54 +0.41 8 9 change PHP 2.49 +0.62 9 19 change R 2.37 +1.33 10 8 change SQL 1.76 -0.19 11 14 change Go 1.46 +0.24 12 16 change Swift 1.38 +0.28 13 20 change Perl 1.30 +0.26 14 12 change Assembly language 1.30 -0.08 15 15 Ruby 1.24 +0.03 16 18 change MATLAB 1.10 +0.04 17 11 change Groovy 0.99 -0.52 18 33 change Rust 0.92 +0.55 19 10 change Objective-C 0.85 -0.99 20 24 change Dart 0.77 +0.13

2. Iterace přes všechny prvky datové řady

Nejprve si ukažme, jakým způsobem je možné procházet všemi prvky datové řady. K tomuto účelu slouží metoda nazvaná Series.items, která v každé iteraci vrací dvojici (tuple) s indexem i hodnotou příslušného prvku. Základní způsob použití je ukázán na dnešním prvním demonstračním příkladu, který vypadá následovně:

#!/usr/bin/env python3 # vim: set fileencoding=utf-8 import pandas # přečtení zdrojových dat df = pandas.read_csv("tiobe.tsv", sep="\t") # specifikace indexu - má se získat ze sloupce Language df.set_index("Language", inplace=True) # pro jistotu si datový rámec zobrazíme print(df) # konstrukce datové struktury Series z datového rámce s = pandas.Series(df["Ratings"]) # tisk obsahu Series print(s) # iterace nad prvky rady for index, value in s.items(): print("Index: {:20} Value: {:5.3}".format(index, value))

Výsledek získaný po spuštění tohoto příkladu:

Samotný datový rámec:

Sep 2020 Sep 2019 Change Ratings Changep Language C 1 2 change 15.95 0.74 Java 2 1 change 13.48 -3.18 Python 3 3 NaN 10.47 0.59 C++ 4 4 NaN 7.11 1.48 C# 5 5 NaN 4.58 1.18 Visual Basic 6 6 NaN 4.12 0.83 JavaScript 7 7 NaN 2.54 0.41 PHP 8 9 change 2.49 0.62 R 9 19 change 2.37 1.33 SQL 10 8 change 1.76 -0.19 Go 11 14 change 1.46 0.24 Swift 12 16 change 1.38 0.28 Perl 13 20 change 1.30 0.26 Assembly language 14 12 change 1.30 -0.08 Ruby 15 15 NaN 1.24 0.03 MATLAB 16 18 change 1.10 0.04 Groovy 17 11 change 0.99 -0.52 Rust 18 33 change 0.92 0.55 Objective-C 19 10 change 0.85 -0.99 Dart 20 24 change 0.77 0.13

Jedna datová řada přečtená z datového rámce:

Language C 15.95 Java 13.48 Python 10.47 C++ 7.11 C# 4.58 Visual Basic 4.12 JavaScript 2.54 PHP 2.49 R 2.37 SQL 1.76 Go 1.46 Swift 1.38 Perl 1.30 Assembly language 1.30 Ruby 1.24 MATLAB 1.10 Groovy 0.99 Rust 0.92 Objective-C 0.85 Dart 0.77 Name: Ratings, dtype: float64

Výsledek průchodu všemi prvky datového rámce:

Index: C Value: 15.9 Index: Java Value: 13.5 Index: Python Value: 10.5 Index: C++ Value: 7.11 Index: C# Value: 4.58 Index: Visual Basic Value: 4.12 Index: JavaScript Value: 2.54 Index: PHP Value: 2.49 Index: R Value: 2.37 Index: SQL Value: 1.76 Index: Go Value: 1.46 Index: Swift Value: 1.38 Index: Perl Value: 1.3 Index: Assembly language Value: 1.3 Index: Ruby Value: 1.24 Index: MATLAB Value: 1.1 Index: Groovy Value: 0.99 Index: Rust Value: 0.92 Index: Objective-C Value: 0.85 Index: Dart Value: 0.77

Alternativně je možné namísto metody Series.items použít metodu nazvanou Series.iteritems:

#!/usr/bin/env python3 # vim: set fileencoding=utf-8 import pandas # přečtení zdrojových dat df = pandas.read_csv("tiobe.tsv", sep="\t") # specifikace indexu - má se získat ze sloupce Language df.set_index("Language", inplace=True) # pro jistotu si datový rámec zobrazíme print(df) # konstrukce datové struktury Series z datového rámce s = pandas.Series(df["Ratings"]) # tisk obsahu Series print(s) # iterace nad prvky rady for index, value in s.iteritems(): print("Index: {:20} Value: {:5.3}".format(index, value))

Poznámka: výsledky jsou totožné s prvním demonstračním příkladem, takže si je zde nemusíme uvádět.

3. Postupná aplikace vybrané funkce na všechny prvky datové řady

Poměrně často se setkáme s nutností aplikovat nějakou funkci (postupně) na všechny prvky datové řady. V knihovně Pandas k tomuto účelu slouží metoda nazvaná Series.map, které se předá funkce či anonymní funkce, jenž je následně volána pro jednotlivé prvky datové řady. Výsledkem je nová datová řada – je tedy zvolen funkcionální přístup. V dalším příkladu nahradíme hodnoty reprezentované v procentech za podíly/poměry:

#!/usr/bin/env python3 # vim: set fileencoding=utf-8 import pandas # přečtení zdrojových dat df = pandas.read_csv("tiobe.tsv", sep="\t") # specifikace indexu - má se získat ze sloupce Language df.set_index("Language", inplace=True) # pro jistotu si datový rámec zobrazíme print(df) # konstrukce datové struktury Series (datové řady) z datového rámce s = pandas.Series(df["Ratings"]) # tisk obsahu původní datové řady print("In percents") print(s) print() # převod na skutečný poměr <0, 1> s2 = s.map(lambda x: x/100.0) # tisk obsahu nové datové řady print("As ratios") print(s2)

Výsledek – nová datová řada:

As ratios Language C 0.1595 Java 0.1348 Python 0.1047 C++ 0.0711 C# 0.0458 Visual Basic 0.0412 JavaScript 0.0254 PHP 0.0249 R 0.0237 SQL 0.0176 Go 0.0146 Swift 0.0138 Perl 0.0130 Assembly language 0.0130 Ruby 0.0124 MATLAB 0.0110 Groovy 0.0099 Rust 0.0092 Objective-C 0.0085 Dart 0.0077 Name: Ratings, dtype: float64

Alternativně je možné namísto anonymní funkce předat referenci na funkci, v našem konkrétním případě na metodu String.format objektu string (první parametr self je tedy naplněn automaticky):

#!/usr/bin/env python3 # vim: set fileencoding=utf-8 import pandas # přečtení zdrojových dat df = pandas.read_csv("tiobe.tsv", sep="\t") # specifikace indexu - má se získat ze sloupce Language df.set_index("Language", inplace=True) # pro jistotu si datový rámec zobrazíme print(df) # konstrukce datové struktury Series (datové řady) z datového rámce s = pandas.Series(df["Ratings"]) # tisk obsahu původní datové řady print("In percents") print(s) print() # formát hodnot v datové řadě s2 = s.map("Rating is {:4.1f} %".format) # tisk obsahu nové datové řady print("As ratings") print(s2)

Po spuštění tohoto příkladu by se měl zobrazit obsah nové datové řady:

As ratings Language C Rating is 15.9 % Java Rating is 13.5 % Python Rating is 10.5 % C++ Rating is 7.1 % C# Rating is 4.6 % Visual Basic Rating is 4.1 % JavaScript Rating is 2.5 % PHP Rating is 2.5 % R Rating is 2.4 % SQL Rating is 1.8 % Go Rating is 1.5 % Swift Rating is 1.4 % Perl Rating is 1.3 % Assembly language Rating is 1.3 % Ruby Rating is 1.2 % MATLAB Rating is 1.1 % Groovy Rating is 1.0 % Rust Rating is 0.9 % Objective-C Rating is 0.8 % Dart Rating is 0.8 % Name: Ratings, dtype: object

4. Použití slovníku ve funkci mapy

V případě, že metodě Series.map nepředáme funkci, ale slovník, bude tento slovník použit pro přemapování prvků na nové hodnoty. Pokud prvek ve slovníku nebude nalezen, vrátí se hodnota NaN. Ukažme si jednoduchý příklad převzatý z oficiální dokumentace knihovny Pandas:

#!/usr/bin/env python3 # vim: set fileencoding=utf-8 import pandas import numpy as np # přečtení zdrojových dat s = pandas.Series(['cat', 'dog', np.nan, 'rabbit']) # tisk obsahu původní datové řady print(s) print() mapping = {'cat': 'kitten', 'dog': 'puppy'} # mapování hodnot s2 = s.map(mapping) # tisk obsahu nové datové řady print(s2)

Z výpisu je patrné, jak se původní prvky přemapovaly na prvky nové, přičemž u posledního prvku nebylo mapování nalezeno, takže se vrátila hodnota NaN:

0 cat 1 dog 2 NaN 3 rabbit dtype: object 0 kitten 1 puppy 2 NaN 3 NaN dtype: object

Celý příklad lze samozřejmě zkrátit a zapsat mapu přímo do volání metody Series.map, například následujícím způsobem:

#!/usr/bin/env python3 # vim: set fileencoding=utf-8 import pandas import numpy as np # přečtení zdrojových dat s = pandas.Series(['cat', 'dog', np.nan, 'rabbit']) # tisk obsahu původní datové řady print(s) print() # mapování hodnot s2 = s.map({'cat': 'kitten', 'dog': 'puppy'}) # tisk obsahu nové datové řady print(s2)

Výsledek by měl být totožný s předchozím příkladem:

0 cat 1 dog 2 NaN 3 rabbit dtype: object 0 kitten 1 puppy 2 NaN 3 NaN dtype: object

5. Transformace dat v datové řadě

Kromě metody Series.map lze použít i obecnější metodu Series.transform, která taktéž slouží k transformaci údajů v datové řadě. Ukažme si nejdříve použití této metody, které vychází z předchozích demonstračních příkladů:

#!/usr/bin/env python3 # vim: set fileencoding=utf-8 import pandas # přečtení zdrojových dat df = pandas.read_csv("tiobe.tsv", sep="\t") # specifikace indexu - má se získat ze sloupce Language df.set_index("Language", inplace=True) # pro jistotu si datový rámec zobrazíme print(df) # konstrukce datové struktury Series (datové řady) z datového rámce s = pandas.Series(df["Ratings"]) # tisk obsahu původní datové řady print("In percents") print(s) print() # převod na skutečný poměr <0, 1> s2 = s.transform(lambda x: x/100.0) # tisk obsahu nové datové řady print("As ratios") print(s2)

S výsledkem:

Sep 2020 Sep 2019 Change Ratings Changep Language C 1 2 change 15.95 0.74 Java 2 1 change 13.48 -3.18 Python 3 3 NaN 10.47 0.59 C++ 4 4 NaN 7.11 1.48 C# 5 5 NaN 4.58 1.18 Visual Basic 6 6 NaN 4.12 0.83 JavaScript 7 7 NaN 2.54 0.41 PHP 8 9 change 2.49 0.62 R 9 19 change 2.37 1.33 SQL 10 8 change 1.76 -0.19 Go 11 14 change 1.46 0.24 Swift 12 16 change 1.38 0.28 Perl 13 20 change 1.30 0.26 Assembly language 14 12 change 1.30 -0.08 Ruby 15 15 NaN 1.24 0.03 MATLAB 16 18 change 1.10 0.04 Groovy 17 11 change 0.99 -0.52 Rust 18 33 change 0.92 0.55 Objective-C 19 10 change 0.85 -0.99 Dart 20 24 change 0.77 0.13 In percents Language C 15.95 Java 13.48 Python 10.47 C++ 7.11 C# 4.58 Visual Basic 4.12 JavaScript 2.54 PHP 2.49 R 2.37 SQL 1.76 Go 1.46 Swift 1.38 Perl 1.30 Assembly language 1.30 Ruby 1.24 MATLAB 1.10 Groovy 0.99 Rust 0.92 Objective-C 0.85 Dart 0.77 Name: Ratings, dtype: float64 As ratios Language C 0.1595 Java 0.1348 Python 0.1047 C++ 0.0711 C# 0.0458 Visual Basic 0.0412 JavaScript 0.0254 PHP 0.0249 R 0.0237 SQL 0.0176 Go 0.0146 Swift 0.0138 Perl 0.0130 Assembly language 0.0130 Ruby 0.0124 MATLAB 0.0110 Groovy 0.0099 Rust 0.0092 Objective-C 0.0085 Dart 0.0077 Name: Ratings, dtype: float64

6. Vytvoření více sloupců s transformovanými daty

Ve skutečnosti mohou být transformace obecnější a můžeme díky nim vytvořit z datové řady datový rámec s větším množstvím sloupců. Transformace může vypadat následovně:

# převod na skutečný poměr <0, 1> s2 = s.transform([lambda x: x, lambda x: x/100.0])

Poznámka: povšimněte si, že obě anonymní funkce jsou zapsány v seznamu, tedy uvnitř hranatých závorek.

Výsledkem bude nikoli jeden sloupec (tedy klasická datová řada), ale sloupce dva, které sdílí společný index:

#!/usr/bin/env python3 # vim: set fileencoding=utf-8 import pandas # přečtení zdrojových dat df = pandas.read_csv("tiobe.tsv", sep="\t") # specifikace indexu - má se získat ze sloupce Language df.set_index("Language", inplace=True) # pro jistotu si datový rámec zobrazíme print(df) # konstrukce datové struktury Series (datové řady) z datového rámce s = pandas.Series(df["Ratings"]) # tisk obsahu původní datové řady print("In percents") print(s) print() # převod na skutečný poměr <0, 1> s2 = s.transform([lambda x: x, lambda x: x/100.0]) # tisk obsahu nové datové řady print("In percents and also as ratios") print(s2)

Výsledek bude vypadat následovně:

In percents and also as ratios <lambda> <lambda> Language C 15.95 0.1595 Java 13.48 0.1348 Python 10.47 0.1047 C++ 7.11 0.0711 C# 4.58 0.0458 Visual Basic 4.12 0.0412 JavaScript 2.54 0.0254 PHP 2.49 0.0249 R 2.37 0.0237 SQL 1.76 0.0176 Go 1.46 0.0146 Swift 1.38 0.0138 Perl 1.30 0.0130 Assembly language 1.30 0.0130 Ruby 1.24 0.0124 MATLAB 1.10 0.0110 Groovy 0.99 0.0099 Rust 0.92 0.0092 Objective-C 0.85 0.0085 Dart 0.77 0.0077

Namísto anonymních funkcí nám samozřejmě nic nebrání použít již existující (neanonymní) funkci, například numpy.round:

#!/usr/bin/env python3 # vim: set fileencoding=utf-8 import pandas import numpy as np # přečtení zdrojových dat df = pandas.read_csv("tiobe.tsv", sep="\t") # specifikace indexu - má se získat ze sloupce Language df.set_index("Language", inplace=True) # pro jistotu si datový rámec zobrazíme print(df) # konstrukce datové struktury Series (datové řady) z datového rámce s = pandas.Series(df["Ratings"]) # tisk obsahu původní datové řady print("In percents") print(s) print() # převod na skutečný poměr <0, 1> s2 = s.transform([lambda x: x, lambda x: x/100.0, np.round]) # tisk obsahu nové datové řady print("In percents and also as ratios") print(s2)

Opět si ukažme výsledek:

In percents and also as ratios <lambda> <lambda> round_ Language C 15.95 0.1595 16.0 Java 13.48 0.1348 13.0 Python 10.47 0.1047 10.0 C++ 7.11 0.0711 7.0 C# 4.58 0.0458 5.0 Visual Basic 4.12 0.0412 4.0 JavaScript 2.54 0.0254 3.0 PHP 2.49 0.0249 2.0 R 2.37 0.0237 2.0 SQL 1.76 0.0176 2.0 Go 1.46 0.0146 1.0 Swift 1.38 0.0138 1.0 Perl 1.30 0.0130 1.0 Assembly language 1.30 0.0130 1.0 Ruby 1.24 0.0124 1.0 MATLAB 1.10 0.0110 1.0 Groovy 0.99 0.0099 1.0 Rust 0.92 0.0092 1.0 Objective-C 0.85 0.0085 1.0 Dart 0.77 0.0077 1.0

Dokonce můžeme potřebnou transformační funkci předat formou jména (řetězce), což může být užitečné při tvorbě těch aplikací, které umožňují výběr funkce přes uživatelské rozhraní, přečtení funkce z konfiguračního souboru atd.:

#!/usr/bin/env python3 # vim: set fileencoding=utf-8 import pandas # přečtení zdrojových dat df = pandas.read_csv("tiobe.tsv", sep="\t") # specifikace indexu - má se získat ze sloupce Language df.set_index("Language", inplace=True) # pro jistotu si datový rámec zobrazíme print(df) # konstrukce datové struktury Series (datové řady) z datového rámce s = pandas.Series(df["Ratings"]) # tisk obsahu původní datové řady print("In percents") print(s) print() # transformace řady s2 = s.transform(["round"]) # tisk obsahu nové datové řady print("Rounded") print(s2)

Nyní bude výsledek vypadat takto:

Rounded round Language C 16.0 Java 13.0 Python 10.0 C++ 7.0 C# 5.0 Visual Basic 4.0 JavaScript 3.0 PHP 2.0 R 2.0 SQL 2.0 Go 1.0 Swift 1.0 Perl 1.0 Assembly language 1.0 Ruby 1.0 MATLAB 1.0 Groovy 1.0 Rust 1.0 Objective-C 1.0 Dart 1.0

7. Agregace informací z datové řady

Další velmi často vyžadovanou operací je agregace informací z datové řady. Agregací se myslí například nalezení největšího prvku, výpočet průměru, součtu (sumy) či součinu (produktu) všech prvků atd. Výsledkem přitom bude nová datová řada. Podívejme se nyní na příklad, který možnosti agregace informací dobře ilustruje:

#!/usr/bin/env python3 # vim: set fileencoding=utf-8 import pandas import numpy as np # přečtení zdrojových dat df = pandas.read_csv("tiobe.tsv", sep="\t") # specifikace indexu - má se získat ze sloupce Language df.set_index("Language", inplace=True) # pro jistotu si datový rámec zobrazíme print(df) # konstrukce datové struktury Series (datové řady) z datového rámce s = pandas.Series(df["Ratings"]) # tisk obsahu původní datové řady print("In percents") print(s) print() # agregace výsledků results = s.aggregate([np.min, np.max, np.sum, np.mean]) # tisk výsledku print("Results") print(results)

Po spuštění by se měla vypsat nová datová řada s minimální a maximální nalezenou hodnotou, se součtem prvků a taktéž s jejich průměrem:

Results min 0.770 max 15.950 sum 76.180 mean 3.809 Name: Ratings, dtype: float64

8. Použití jmen funkcí namísto jejich referencí v metodě Series.aggregate

V metodě Series.aggregate je možné, ostatně podobně jako tomu bylo i v případě metody Series.transform, použít namísto anonymních funkcí či referencí na pojmenované funkce i přímo jména funkcí reprezentovaná řetězcem. Předchozí demonstrační příklad by tedy bylo možné přepsat i tímto způsobem:

#!/usr/bin/env python3 # vim: set fileencoding=utf-8 import pandas # přečtení zdrojových dat df = pandas.read_csv("tiobe.tsv", sep="\t") # specifikace indexu - má se získat ze sloupce Language df.set_index("Language", inplace=True) # pro jistotu si datový rámec zobrazíme print(df) # konstrukce datové struktury Series (datové řady) z datového rámce s = pandas.Series(df["Ratings"]) # tisk obsahu původní datové řady print("In percents") print(s) print() # agregace výsledků results = s.aggregate(["min", "max", "sum", "mean"]) # tisk výsledku print("Results") print(results)

S výsledkem:

Results min 0.770 max 15.950 sum 76.180 mean 3.809 Name: Ratings, dtype: float64

Namísto metody Series.aggregate můžete použít i zkrácené jméno této metody Series.agg:

#!/usr/bin/env python3 # vim: set fileencoding=utf-8 import pandas # přečtení zdrojových dat df = pandas.read_csv("tiobe.tsv", sep="\t") # specifikace indexu - má se získat ze sloupce Language df.set_index("Language", inplace=True) # pro jistotu si datový rámec zobrazíme print(df) # konstrukce datové struktury Series (datové řady) z datového rámce s = pandas.Series(df["Ratings"]) # tisk obsahu původní datové řady print("In percents") print(s) print() # agregace výsledků results = s.agg(["min", "max", "sum", "mean"]) # tisk výsledku print("Results") print(results)

S výsledkem:

Results amin 0.770 amax 15.950 sum 76.180 mean 3.809 Name: Ratings, dtype: float64

9. Kombinace údajů ze dvou datových řad popř. datové řady a skalární hodnoty

Další užitečná metoda určená pro zpracování hodnot v datových řadách je metoda nazvaná Series.combine. Tato metoda umožňuje zkombinovat prvky dvou řad (pokud jsou jejich indexy kompatibilní) popř. prvky jedné řady se skalární hodnotou. Ukažme si nyní druhý zmíněný případ, kdy zkombinujeme (postupně) hodnotu prvků z datové řady s hodnotou 2 resp. 10, přičemž kombinace bude provedena funkcemi min a max. V prvním případě tedy nahradíme ty prvky z řady, které jsou větší než 10 hodnotou 10 a následně ty prvky z řady, které jsou menší než 2 právě hodnotou 2:

#!/usr/bin/env python3 # vim: set fileencoding=utf-8 import pandas # přečtení zdrojových dat df = pandas.read_csv("tiobe.tsv", sep="\t") # specifikace indexu - má se získat ze sloupce Language df.set_index("Language", inplace=True) # pro jistotu si datový rámec zobrazíme print(df) # konstrukce datové struktury Series (datové řady) z datového rámce s = pandas.Series(df["Ratings"]) # tisk obsahu původní datové řady print(s) print() # omezení hodnot results = s.combine(10, min) # tisk výsledku print("Bound (max)") print(results) # omezení hodnot results = results.combine(2, max) # tisk výsledku print("Bound (min)") print(results)

Postupná tvorba výsledné datové řady je ukázána na výpisu získaného po spuštění tohoto demonstračního příkladu:

Obsah původní datové řady:

Language C 15.95 Java 13.48 Python 10.47 C++ 7.11 C# 4.58 Visual Basic 4.12 JavaScript 2.54 PHP 2.49 R 2.37 SQL 1.76 Go 1.46 Swift 1.38 Perl 1.30 Assembly language 1.30 Ruby 1.24 MATLAB 1.10 Groovy 0.99 Rust 0.92 Objective-C 0.85 Dart 0.77 Name: Ratings, dtype: float64

Nahrazení prvků s hodnotou vyšší než 10 za hodnotu 10:

Bound (max) Language C 10.00 Java 10.00 Python 10.00 C++ 7.11 C# 4.58 Visual Basic 4.12 JavaScript 2.54 PHP 2.49 R 2.37 SQL 1.76 Go 1.46 Swift 1.38 Perl 1.30 Assembly language 1.30 Ruby 1.24 MATLAB 1.10 Groovy 0.99 Rust 0.92 Objective-C 0.85 Dart 0.77 Name: Ratings, dtype: float64

Nahrazení prvků s hodnotou menší než 2 za hodnotu 2:

Bound (min) Language C 10.00 Java 10.00 Python 10.00 C++ 7.11 C# 4.58 Visual Basic 4.12 JavaScript 2.54 PHP 2.49 R 2.37 SQL 2.00 Go 2.00 Swift 2.00 Perl 2.00 Assembly language 2.00 Ruby 2.00 MATLAB 2.00 Groovy 2.00 Rust 2.00 Objective-C 2.00 Dart 2.00 Name: Ratings, dtype: float64

10. Výběr hodnot na základě zadané podmínky metodou Series.mask

Mnohdy je nutné vybrat pouze některé hodnoty z datové řady, a to na základě určité podmínky. Knihovna Pandas nabízí více způsobů řešení tohoto požadavku. Můžeme například použít metodu nazvanou Series.mask, v níž lze podmínku pro výběr prvků zapsat způsobem:

# maskování hodnot results = results.mask(s < 2)

Tato metoda vrátí novou datovou řadu, v níž budou prvky odpovídající zadané podmínce maskovány hodnotou NA nebo NaN, kterou je možné později odstranit.

Poznámka: prvky je možné nahradit i jinou hodnotou než NA/NaN, což si ukážeme v dalším textu na příkladu „inverzní“ metody Series.where.

Úplný kód příkladu vypadá takto:

#!/usr/bin/env python3 # vim: set fileencoding=utf-8 import pandas # přečtení zdrojových dat df = pandas.read_csv("tiobe.tsv", sep="\t") # specifikace indexu - má se získat ze sloupce Language df.set_index("Language", inplace=True) # pro jistotu si datový rámec zobrazíme print(df) # konstrukce datové struktury Series (datové řady) z datového rámce s = pandas.Series(df["Ratings"]) # tisk obsahu původní datové řady print(s) print() # maskování hodnot results = s.mask(s > 10) # tisk výsledku print("Masked (max)") print(results) # maskování hodnot results = results.mask(s < 2) # tisk výsledku print("Masked (min)") print(results)

Výsledky dvojí aplikace masky postavené na podmínce budou vypadat takto:

Sep 2020 Sep 2019 Change Ratings Changep Language C 1 2 change 15.95 0.74 Java 2 1 change 13.48 -3.18 Python 3 3 NaN 10.47 0.59 C++ 4 4 NaN 7.11 1.48 C# 5 5 NaN 4.58 1.18 Visual Basic 6 6 NaN 4.12 0.83 JavaScript 7 7 NaN 2.54 0.41 PHP 8 9 change 2.49 0.62 R 9 19 change 2.37 1.33 SQL 10 8 change 1.76 -0.19 Go 11 14 change 1.46 0.24 Swift 12 16 change 1.38 0.28 Perl 13 20 change 1.30 0.26 Assembly language 14 12 change 1.30 -0.08 Ruby 15 15 NaN 1.24 0.03 MATLAB 16 18 change 1.10 0.04 Groovy 17 11 change 0.99 -0.52 Rust 18 33 change 0.92 0.55 Objective-C 19 10 change 0.85 -0.99 Dart 20 24 change 0.77 0.13

Původní řada:

Language C 15.95 Java 13.48 Python 10.47 C++ 7.11 C# 4.58 Visual Basic 4.12 JavaScript 2.54 PHP 2.49 R 2.37 SQL 1.76 Go 1.46 Swift 1.38 Perl 1.30 Assembly language 1.30 Ruby 1.24 MATLAB 1.10 Groovy 0.99 Rust 0.92 Objective-C 0.85 Dart 0.77 Name: Ratings, dtype: float64

Maska pro prvky větší než 10:

Masked (max) Language C NaN Java NaN Python NaN C++ 7.11 C# 4.58 Visual Basic 4.12 JavaScript 2.54 PHP 2.49 R 2.37 SQL 1.76 Go 1.46 Swift 1.38 Perl 1.30 Assembly language 1.30 Ruby 1.24 MATLAB 1.10 Groovy 0.99 Rust 0.92 Objective-C 0.85 Dart 0.77 Name: Ratings, dtype: float64

Druhá maska pro prvky menší než 2:

Masked (min) Language C NaN Java NaN Python NaN C++ 7.11 C# 4.58 Visual Basic 4.12 JavaScript 2.54 PHP 2.49 R 2.37 SQL NaN Go NaN Swift NaN Perl NaN Assembly language NaN Ruby NaN MATLAB NaN Groovy NaN Rust NaN Objective-C NaN Dart NaN Name: Ratings, dtype: float64

Poznámka: možné je i zřetězení operací:

# maskování hodnot results = s.mask(s > 10).mask(s < 2)

11. Vliv nepovinného parametru inplace na metodu Series.mask

V předchozí kapitole jsme si ukázali základní použití metody Series.mask aplikované na datovou řadu, která se nijak nezměnila – metoda Series.mask „pouze“ vrátila novou datovou řadu jako svůj výsledek. To je sice velmi užitečné chování (funkcionální styl), ovšem u rozsáhlých datových řad je mnohdy výhodnější provádět maskování prvků přímo v dané datové řadě bez kopírování. I tuto funkcionalitu v knihovně Pandas nalezneme – musíme použít nepovinný parametr inplace a přiřadit mu hodnotu True:

# maskování hodnot s.mask(s < 2, inplace=True)

V následujícím demonstračním příkladu se provádí maskování prvků přímo v dané datové sérii – Series.mask je tedy v tomto případě „mutátorem“:

#!/usr/bin/env python3 # vim: set fileencoding=utf-8 import pandas # přečtení zdrojových dat df = pandas.read_csv("tiobe.tsv", sep="\t") # specifikace indexu - má se získat ze sloupce Language df.set_index("Language", inplace=True) # pro jistotu si datový rámec zobrazíme print(df) # konstrukce datové struktury Series (datové řady) z datového rámce s = pandas.Series(df["Ratings"]) # tisk obsahu původní datové řady print(s) print() # maskování hodnot s.mask(s > 10, inplace=True) # tisk výsledku print("Masked (max)") print(s) # maskování hodnot s.mask(s < 2, inplace=True) # tisk výsledku print("Masked (min)") print(s)

Výsledkem je postupně modifikovaná datová řada:

Masked (max) Language C NaN Java NaN Python NaN C++ 7.11 C# 4.58 Visual Basic 4.12 JavaScript 2.54 PHP 2.49 R 2.37 SQL 1.76 Go 1.46 Swift 1.38 Perl 1.30 Assembly language 1.30 Ruby 1.24 MATLAB 1.10 Groovy 0.99 Rust 0.92 Objective-C 0.85 Dart 0.77 Name: Ratings, dtype: float64 Masked (min) Language C NaN Java NaN Python NaN C++ 7.11 C# 4.58 Visual Basic 4.12 JavaScript 2.54 PHP 2.49 R 2.37 SQL NaN Go NaN Swift NaN Perl NaN Assembly language NaN Ruby NaN MATLAB NaN Groovy NaN Rust NaN Objective-C NaN Dart NaN Name: Ratings, dtype: float64

Pokud ovšem nepovinný parametr inplace explicitně nastavíme na hodnotu False, k modifikaci původních prvků datové řady nedojde:

# maskování hodnot s.mask(s > 10, inplace=False)

Můžeme se o tom ostatně velmi jednoduše přesvědčit:

#!/usr/bin/env python3 # vim: set fileencoding=utf-8 import pandas # přečtení zdrojových dat df = pandas.read_csv("tiobe.tsv", sep="\t") # specifikace indexu - má se získat ze sloupce Language df.set_index("Language", inplace=True) # pro jistotu si datový rámec zobrazíme print(df) # konstrukce datové struktury Series (datové řady) z datového rámce s = pandas.Series(df["Ratings"]) # tisk obsahu původní datové řady print(s) print() # maskování hodnot s.mask(s > 10, inplace=False) # tisk výsledku print("Masked (max)") print(s) # maskování hodnot s.mask(s < 2, inplace=False) # tisk výsledku print("Masked (min)") print(s)

Datová řada obsahuje i po zavolání metody Series.mask původní hodnoty, resp. přesněji řečeno prvky s původní hodnotou:

Masked (max) Language C 15.95 Java 13.48 Python 10.47 C++ 7.11 C# 4.58 Visual Basic 4.12 JavaScript 2.54 PHP 2.49 R 2.37 SQL 1.76 Go 1.46 Swift 1.38 Perl 1.30 Assembly language 1.30 Ruby 1.24 MATLAB 1.10 Groovy 0.99 Rust 0.92 Objective-C 0.85 Dart 0.77 Name: Ratings, dtype: float64 Masked (min) Language C 15.95 Java 13.48 Python 10.47 C++ 7.11 C# 4.58 Visual Basic 4.12 JavaScript 2.54 PHP 2.49 R 2.37 SQL 1.76 Go 1.46 Swift 1.38 Perl 1.30 Assembly language 1.30 Ruby 1.24 MATLAB 1.10 Groovy 0.99 Rust 0.92 Objective-C 0.85 Dart 0.77 Name: Ratings, dtype: float64

12. Výběr hodnot na základě zadané podmínky metodou Series.where

Alternativou k metodě Series.mask je metoda nazvaná Series.where, která dokáže změnit vybrané prvky na určitou hodnotu – je tedy přesným opakem metody Series.mask. Použití je přímočaré – nejdříve zaměníme ty prvky, jejichž hodnota je menší než 2:

# maskování hodnot results = results.where(s > 2, "Nic moc")

Poté (v nové datové řadě) pro změnu zaměníme ty prvky, jejichž hodnota je větší než 10:

# maskování hodnot results = s.where(s < 10, "Dobře")

Lze použít i zřetězení operací:

# maskování hodnot results = s.where(s < 10, "Dobře").where(s > 2, "Nic moc")

Úplný kód příkladu:

#!/usr/bin/env python3 # vim: set fileencoding=utf-8 import pandas # přečtení zdrojových dat df = pandas.read_csv("tiobe.tsv", sep="\t") # specifikace indexu - má se získat ze sloupce Language df.set_index("Language", inplace=True) # pro jistotu si datový rámec zobrazíme print(df) # konstrukce datové struktury Series (datové řady) z datového rámce s = pandas.Series(df["Ratings"]) # tisk obsahu původní datové řady print(s) print() # maskování hodnot results = s.where(s < 10, "Dobře") # tisk výsledku print(results) # maskování hodnot results = results.where(s > 2, "Nic moc") # tisk výsledku print(results)

S tímto výsledkem:

Language C 15.95 Java 13.48 Python 10.47 C++ 7.11 C# 4.58 Visual Basic 4.12 JavaScript 2.54 PHP 2.49 R 2.37 SQL 1.76 Go 1.46 Swift 1.38 Perl 1.30 Assembly language 1.30 Ruby 1.24 MATLAB 1.10 Groovy 0.99 Rust 0.92 Objective-C 0.85 Dart 0.77 Name: Ratings, dtype: float64

První náhrada prvků:

Language C Dobře Java Dobře Python Dobře C++ 7.11 C# 4.58 Visual Basic 4.12 JavaScript 2.54 PHP 2.49 R 2.37 SQL 1.76 Go 1.46 Swift 1.38 Perl 1.3 Assembly language 1.3 Ruby 1.24 MATLAB 1.1 Groovy 0.99 Rust 0.92 Objective-C 0.85 Dart 0.77 Name: Ratings, dtype: object

Navazující náhrada prvků:

Language C Dobře Java Dobře Python Dobře C++ 7.11 C# 4.58 Visual Basic 4.12 JavaScript 2.54 PHP 2.49 R 2.37 SQL Nic moc Go Nic moc Swift Nic moc Perl Nic moc Assembly language Nic moc Ruby Nic moc MATLAB Nic moc Groovy Nic moc Rust Nic moc Objective-C Nic moc Dart Nic moc Name: Ratings, dtype: object

13. Vliv nepovinného parametru inplace na metodu Series.where

Metoda Series.where je v mnoha ohledech podobná metodě Series.mask, takže asi není velkým překvapením, že i v ní je možné použít parametr inplace, který zajistí (pokud je nastaven na True), že se změní přímo hodnoty prvků ve zdrojové datové řadě:

#!/usr/bin/env python3 # vim: set fileencoding=utf-8 import pandas # přečtení zdrojových dat df = pandas.read_csv("tiobe.tsv", sep="\t") # specifikace indexu - má se získat ze sloupce Language df.set_index("Language", inplace=True) # pro jistotu si datový rámec zobrazíme print(df) # konstrukce datové struktury Series (datové řady) z datového rámce s = pandas.Series(df["Ratings"]) # tisk obsahu původní datové řady print(s) print() # maskování hodnot s.where(s < 10, "Dobře", inplace=True) # tisk výsledku print(s)

Výsledek:

Sep 2020 Sep 2019 Change Ratings Changep Language C 1 2 change 15.95 0.74 Java 2 1 change 13.48 -3.18 Python 3 3 NaN 10.47 0.59 C++ 4 4 NaN 7.11 1.48 C# 5 5 NaN 4.58 1.18 Visual Basic 6 6 NaN 4.12 0.83 JavaScript 7 7 NaN 2.54 0.41 PHP 8 9 change 2.49 0.62 R 9 19 change 2.37 1.33 SQL 10 8 change 1.76 -0.19 Go 11 14 change 1.46 0.24 Swift 12 16 change 1.38 0.28 Perl 13 20 change 1.30 0.26 Assembly language 14 12 change 1.30 -0.08 Ruby 15 15 NaN 1.24 0.03 MATLAB 16 18 change 1.10 0.04 Groovy 17 11 change 0.99 -0.52 Rust 18 33 change 0.92 0.55 Objective-C 19 10 change 0.85 -0.99 Dart 20 24 change 0.77 0.13

Původní datová řada:

Language C 15.95 Java 13.48 Python 10.47 C++ 7.11 C# 4.58 Visual Basic 4.12 JavaScript 2.54 PHP 2.49 R 2.37 SQL 1.76 Go 1.46 Swift 1.38 Perl 1.30 Assembly language 1.30 Ruby 1.24 MATLAB 1.10 Groovy 0.99 Rust 0.92 Objective-C 0.85 Dart 0.77 Name: Ratings, dtype: float64

První úprava prvků (in-place):

Language C Dobře Java Dobře Python Dobře C++ 7.11 C# 4.58 Visual Basic 4.12 JavaScript 2.54 PHP 2.49 R 2.37 SQL 1.76 Go 1.46 Swift 1.38 Perl 1.3 Assembly language 1.3 Ruby 1.24 MATLAB 1.1 Groovy 0.99 Rust 0.92 Objective-C 0.85 Dart 0.77 Name: Ratings, dtype: object

Pochopitelně ve chvíli, kdy je inplace=False, nebude původní datová řada modifikována:

#!/usr/bin/env python3 # vim: set fileencoding=utf-8 import pandas # přečtení zdrojových dat df = pandas.read_csv("tiobe.tsv", sep="\t") # specifikace indexu - má se získat ze sloupce Language df.set_index("Language", inplace=True) # pro jistotu si datový rámec zobrazíme print(df) # konstrukce datové struktury Series (datové řady) z datového rámce s = pandas.Series(df["Ratings"]) # tisk obsahu původní datové řady print(s) print() # maskování hodnot s.where(s < 10, "Dobře", inplace=False) # tisk výsledku print(s)

Výsledek:

Language C 15.95 Java 13.48 Python 10.47 C++ 7.11 C# 4.58 Visual Basic 4.12 JavaScript 2.54 PHP 2.49 R 2.37 SQL 1.76 Go 1.46 Swift 1.38 Perl 1.30 Assembly language 1.30 Ruby 1.24 MATLAB 1.10 Groovy 0.99 Rust 0.92 Objective-C 0.85 Dart 0.77 Name: Ratings, dtype: float64

Language C 15.95 Java 13.48 Python 10.47 C++ 7.11 C# 4.58 Visual Basic 4.12 JavaScript 2.54 PHP 2.49 R 2.37 SQL 1.76 Go 1.46 Swift 1.38 Perl 1.30 Assembly language 1.30 Ruby 1.24 MATLAB 1.10 Groovy 0.99 Rust 0.92 Objective-C 0.85 Dart 0.77 Name: Ratings, dtype: float64

14. Skutečná filtrace dat kombinující Series.where a Series.dropna

V předchozích příkladech jsme „pouze“ nahrazovali prvky na základě splnění či nesplnění podmínky za hodnoty NaN popř. NA. Tyto hodnoty je možné snadno z datové řady odstranit, a to s využitím metody dropna:

# maskování hodnot results = s.where(s < 10) results = results.dropna()

Popř. v jediném výrazu:

# maskování hodnot results = s.where(s < 10).dropna()

Jedná se tedy vlastně o obdobu funkce typu filter známou z jiných jazyků či knihoven – ovšem pro větší zmatení má Series.filter odlišný význam!

Poznámka: i tato metoda podporuje nepovinný parametr inplace=True s významem, který již známe z předchozího textu.

Ukažme si použití v praxi:

#!/usr/bin/env python3 # vim: set fileencoding=utf-8 import pandas # přečtení zdrojových dat df = pandas.read_csv("tiobe.tsv", sep="\t") # specifikace indexu - má se získat ze sloupce Language df.set_index("Language", inplace=True) # pro jistotu si datový rámec zobrazíme print(df) # konstrukce datové struktury Series (datové řady) z datového rámce s = pandas.Series(df["Ratings"]) # tisk obsahu původní datové řady print(s) print() # maskování hodnot results = s.where(s < 10) # tisk výsledku print(results) results = results.dropna() # tisk nového výsledku print(results)

Mezivýsledek po zavolání Series.where:

Language C NaN Java NaN Python NaN C++ 7.11 C# 4.58 Visual Basic 4.12 JavaScript 2.54 PHP 2.49 R 2.37 SQL 1.76 Go 1.46 Swift 1.38 Perl 1.30 Assembly language 1.30 Ruby 1.24 MATLAB 1.10 Groovy 0.99 Rust 0.92 Objective-C 0.85 Dart 0.77 Name: Ratings, dtype: float64

Konečný výsledek po zavolání dropna:

Language C++ 7.11 C# 4.58 Visual Basic 4.12 JavaScript 2.54 PHP 2.49 R 2.37 SQL 1.76 Go 1.46 Swift 1.38 Perl 1.30 Assembly language 1.30 Ruby 1.24 MATLAB 1.10 Groovy 0.99 Rust 0.92 Objective-C 0.85 Dart 0.77 Name: Ratings, dtype: float64

15. Alternativní způsob založený na kombinaci Series.mask a Series.dropna

Odstranění prvků splňujících popř. naopak nesplňujících nějakou podmínku lze zajistit i kombinací metod Series.mask a Series.dropna:

# maskování hodnot results = s.mask(s < 10) results = results.dropna()

Popř. v jediném příkazu připomínajícím kolonu (pipe):

# maskování hodnot results = s.mask(s < 10).dropna()

Pro úplnost si uvedeme celý příklad, který je na této kombinaci metod založen:

#!/usr/bin/env python3 # vim: set fileencoding=utf-8 import pandas # přečtení zdrojových dat df = pandas.read_csv("tiobe.tsv", sep="\t") # specifikace indexu - má se získat ze sloupce Language df.set_index("Language", inplace=True) # pro jistotu si datový rámec zobrazíme print(df) # konstrukce datové struktury Series (datové řady) z datového rámce s = pandas.Series(df["Ratings"]) # tisk obsahu původní datové řady print(s) print() # maskování hodnot results = s.mask(s < 10) # tisk výsledku print(results) results = results.dropna() # tisk nového výsledku print(results)

S výsledkem:

Původní datová řada:

Language C 15.95 Java 13.48 Python 10.47 C++ 7.11 C# 4.58 Visual Basic 4.12 JavaScript 2.54 PHP 2.49 R 2.37 SQL 1.76 Go 1.46 Swift 1.38 Perl 1.30 Assembly language 1.30 Ruby 1.24 MATLAB 1.10 Groovy 0.99 Rust 0.92 Objective-C 0.85 Dart 0.77 Name: Ratings, dtype: float64

První krok filtrace dat:

Language C 15.95 Java 13.48 Python 10.47 C++ NaN C# NaN Visual Basic NaN JavaScript NaN PHP NaN R NaN SQL NaN Go NaN Swift NaN Perl NaN Assembly language NaN Ruby NaN MATLAB NaN Groovy NaN Rust NaN Objective-C NaN Dart NaN Name: Ratings, dtype: float64

Druhý krok filtrace dat:

Language C 15.95 Java 13.48 Python 10.47 Name: Ratings, dtype: float64

16. Výběr prvků metodou Series.filter

O metodě Series.filter jsme se zmínili v předchozím textu. Tato metoda slouží pro výběr prvků na základě jejich indexu. Například je možné vybrat všechny prvky, jejichž index odpovídá nějakému regulárnímu výrazu (viz zvýrazněná část kódu):

#!/usr/bin/env python3 # vim: set fileencoding=utf-8 import pandas # přečtení zdrojových dat df = pandas.read_csv("tiobe.tsv", sep="\t") # specifikace indexu - má se získat ze sloupce Language df.set_index("Language", inplace=True) # pro jistotu si datový rámec zobrazíme print(df) print() # konstrukce datové struktury Series (datové řady) z datového rámce s = pandas.Series(df["Ratings"]) # tisk obsahu původní datové řady print(s) print() # maskování hodnot results = s.filter(regex="C.*") # tisk výsledku print(results)

Výsledkem bude datová řada obsahující pouze ty prvky, jejichž indexy obsahují znak „C“ následovaný dalším nepovinným textem:

Language C 15.95 C++ 7.11 C# 4.58 Objective-C 0.85 Name: Ratings, dtype: float64

Jazyky nezačínající na „C“:

#!/usr/bin/env python3 # vim: set fileencoding=utf-8 import pandas # přečtení zdrojových dat df = pandas.read_csv("tiobe.tsv", sep="\t") # specifikace indexu - má se získat ze sloupce Language df.set_index("Language", inplace=True) # pro jistotu si datový rámec zobrazíme print(df) print() # konstrukce datové struktury Series (datové řady) z datového rámce s = pandas.Series(df["Ratings"]) # tisk obsahu původní datové řady print(s) print() # maskování hodnot results = s.filter(regex=r"^[^C].*") # tisk výsledku print(results)

Výsledek:

Language Java 13.48 Python 10.47 Visual Basic 4.12 JavaScript 2.54 PHP 2.49 R 2.37 SQL 1.76 Go 1.46 Swift 1.38 Perl 1.30 Assembly language 1.30 Ruby 1.24 MATLAB 1.10 Groovy 0.99 Rust 0.92 Objective-C 0.85 Dart 0.77 Name: Ratings, dtype: float64

17. Jedna z variant metody Series.groupby aplikovaná na datovou řadu

V závěru dnešního článku si alespoň ve stručnosti popíšeme jednu z variant metody Series.groupby aplikovanou na datovou řadu (protože podobná metoda existuje i pro celé datové rámce). Tato metoda slouží k rozdělení prvků do dvou skupin na základě zadané podmínky:

# rozdělení hodnot results = s.groupby(s > 10)

S rozdělenými prvky lze provádět různé operace, například vypočítat průměr obou skupin:

# tisk výsledku print(results.mean())

S výsledkem:

Ratings False 2.134118 True 13.300000 Name: Ratings, dtype: float64

Poznámka: povšimněte si, že došlo k rozdělení prvků na dvě skupiny – první skupina prvků neodpovídá zadané podmínce, druhá naopak podmínce odpovídá.

Následuje úplný zdrojový kód dnešního posledního demonstračního příkladu:

#!/usr/bin/env python3 # vim: set fileencoding=utf-8 import pandas # přečtení zdrojových dat df = pandas.read_csv("tiobe.tsv", sep="\t") # specifikace indexu - má se získat ze sloupce Language df.set_index("Language", inplace=True) # pro jistotu si datový rámec zobrazíme print(df) # konstrukce datové struktury Series (datové řady) z datového rámce s = pandas.Series(df["Ratings"]) # tisk obsahu původní datové řady print(s) print() # rozdělení hodnot results = s.groupby(s > 10) # tisk výsledku print(results.mean())

Poznámka: možnosti metody Series.groupby jsou ve skutečnosti mnohem větší; více (užitečnějších) operací realizovaných pomocí groupby si popíšeme příště v souvislosti s popisem operací prováděných nad datovými rámci.

18. Obsah následující části seriálu

V navazující části tohoto seriálu se budeme podrobněji zabývat způsobem práce s datovými rámci. Uvidíme, že některé výše popsané metody jsou použitelné i společně s datovými rámci, kde mají shodný či alespoň podobný význam. Taktéž si ukážeme přístup k databázím, tj. čtení či zápis celých datových rámců s využitím rozhraní k databázím (což je opět operace velmi často používaná v praxi).

19. Repositář s demonstračními příklady

Zdrojové kódy všech dnes popsaných demonstračních příkladů určených pro Python 3 a nejnovější stabilní verzi knihovny Pandas byly uloženy do Git repositáře dostupného na adrese https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs. V případě, že nebudete chtít klonovat celý repositář (ten je ovšem stále velmi malý, dnes má velikost zhruba několik desítek kilobajtů), můžete namísto toho použít odkazy na jednotlivé příklady, které naleznete v následující tabulce:

iterace přes všechny prvky datové řady založená na metodě

Některé demonstrační příklady načítají následující soubory s daty:

# Datový soubor Stručný popis souboru Cesta 1 integer_values.csv dvousloupcová tabulka s celými čísly https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pandas/in­teger_values.csv 2 missing_integer_values.csv dvousloupcová tabulka s celými čísly, z nichž některé chybí https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pandas/mis­sing_integer_values.csv 3 timestamps.csv tabulka s časovými údaji https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pandas/timestamps.csv 4 custom_timestamps.csv tabulka s časovými údaji používajícími nestandardní formát https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pandas/cus­tom_timestamps.csv 5 denni_kurz.txt semistrukturovaný soubor s nestandardními oddělovači https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pandas/denni_kurz.txt 6 tiobe.tsv data získaná ze stránek Tiobe indexu ve formátu TSV https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pandas/tiobe.tsv 7 tiobe.txt data získaná ze stránek Tiobe indexu v textovém formátu https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pandas/tiobe.txt 8 benchmarks1.tsv výsledky benchmarků několika implementací Pythonu https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pandas/ben­chmarks1.tsv 9 benchmarks2.tsv výsledky benchmarků několika implementací Pythonu https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pandas/ben­chmarks2.tsv

20. Odkazy na Internetu