1. Knihovny pro Go umožňující naplánování a spouštění periodických úloh

Ve dvacáté první části seriálu o programovacím jazyku Go se budeme zabývat knihovnami (resp. přesněji řečeno balíčky), které slouží pro naplánování úloh, jež se mají periodicky spouštět v určitém časovém intervalu. Příkladem může být úloha, která každou minutu zjišťuje, zda je nějaká služba či databáze dostupná („živá“), popř. jiná úloha, která každý pátek v čase 23:59 zajistí vyčištění databáze (vacuuming, viz též [1] [2]). V unixových systémech se pro periodické spouštění různých úloh používá nástroj nazvaný cron, který běží jako služba (resp. démon) a je řízen tabulkami s pravidly uloženými v souborech, které se typicky nalézají v adresáři /var/spool/cron/crontabs/. Bližší informace o nástroji cron lze získat přímo z jeho manuálové stránky, kterou s poměrně velkou pravděpodobností máte nainstalovánu i ve svém systému:

$ man cron

Samotný popis tabulek s definicí periodicky spouštěných úloh ovšem naleznete v jiné manuálové stránce, a to v páté sekci:

$ man 5 crontab

Poznámka: v tomto případě je nutné číslo sekce uvést, jinak se zobrazí sice stejně pojmenovaná manuálová stránka, ovšem z první sekce, která popisuje jiný typ souborů.

Příklad tabulky nástroje cron:

# Minute Hour Day of Month Month Day of Week Command # (0-59) (0-23) (1-31) (1-12 or Jan-Dec) (0-6 or Sun-Sat) 0 2 12 * * /usr/bin/find 0 23 15-21 * 1 /usr/something-else foobar

Ovšem i přes velkou užitečnost nástroje cron se nemusí ve všech případech jednat o to nejlepší možné řešení. Někdy je totiž nutné úlohy plánovat dynamicky na základě různých podmínek, samotný zápis pravidel v crontabs je někdy komplikovaný a v neposlední řadě nemusí být spouštění úloh v určitém čase tak triviální, jak by se mohl na první pohled zdát – mnohdy je totiž nutné zjistit, jak dopadla předchozí úloha, zda je již ukončena atd. To lze řešit použitím různých lock filů (souborů fungujících jako zámky), ovšem se všemi nevýhodami, které toto řešení přináší (zajištění stavu lock filů, pokud proces s úlohou havaruje apod.). Některé vlastnosti nástroje cron a návrhy na vylepšení jsou shrnuty v článku Rethinking Cron.

Samozřejmě, že k nástroji cron existují i různé více či méně povedené alternativy, které jsou většinou realizovány nějakou knihovnou. Samotné naplánované úlohy jsou pak typicky reprezentovány funkcí, která se (asynchronně) spustí v určitém časovém intervalu, například každou sekundu, poslední pátek v měsíci, v sedm hodin ráno každý pracovní den apod. Mnohé z těchto knihoven jsou inspirovány balíčkem whenever určeným pro programovací jazyk Ruby. Zajímavá je například knihovna schedule pro Python, ovšem dnes se budeme zabývat knihovnami, resp. balíčky, které jsou určeny pro programovací jazyk Go. Již na tomto místě je nutné říci, že implementace takových knihoven v Go bývá dosti zjednodušena, a to díky existenci gorutin, kanálů a v neposlední řadě taktéž datového typu Duration ze standardního balíčku time, který mnohé tyto knihovny používají.

2. Datový typ Duration ze standardního balíčku fmt

Jak jsme si již řekli v úvodní kapitole, používá se u některých dále popsaných knihoven pro plánování periodických úloh standardní balíček time a jeho datový typ Duration určený pro reprezentaci časového intervalu, což může být jak doba trvání nějaké události, tak i určení nějakého časového intervalu. Samotné hodnoty typu Duration jsou interně reprezentovány celým 64bitovým číslem s přesností nanosekund a rozsahem přibližně 290 let:

type Duration int64

Duration ekvivalentní typu int64, ovšem tato interní ekvivalence v praxi vůbec neznamená, že lze jakoukoli hodnotu typu int64 použít v dále popsaných metodách ve funkci příjemce! Poznámka: připomeňme si, že v programovacím jazyku Go je nutné provádět explicitní přetypování, což v našem případě znamená, že interně je sice typekvivalentní typu, ovšem tato interní ekvivalence v praxi vůbec neznamená, že lze jakoukoli hodnotu typupoužít v dále popsaných metodách ve funkci příjemce!

Důležité je také znát funkce, které jako svoji výstupní hodnotu vrací hodnotu typu Duration (a popř. i chybu error ve druhé návratové hodnotě). Tyto funkce umožňují pracovat s časovým intervalem zapsaným v lidsky dobře čitelném formátu (formou řetězce):

Funkce Stručný popis ParseDuration(s string) (Duration, error) zpracování vstupního řetězce s lidsky zapsaným časovým intervalem a převod na typ Duration Since(t Time) Duration vrátí čas, který uplynul od okamžiku t Until(t Time) Duration vrátí čas, který musí uplynout do okamžiku t

K datovému typu Duration je vztaženo i několik užitečných metod:

Metoda Stručný popis (d Duration) Hours() float64 převod časového intervalu na hodiny (může se jednat o desetinné číslo) (d Duration) Minutes() float64 převod časového intervalu na minuty (opět se může jednat o desetinné číslo) (d Duration) Seconds() float64 převod časového intervalu na sekundy (může se jednat o desetinné číslo) (d Duration) Nanoseconds() int64 převod časového intervalu na celý počet nanosekund (d Duration) String() string převod časového intervalu na řetězec ve formátu „50h30m2.5s“, vždy se začíná nenulovým číslem, mění se pouze jednotky (d Duration) Round(m Duration) Duration zaokrouhlení časového intervalu na nejbližší celé násobky intevalu m (d Duration) Truncate(m Duration) Duration zaokrouhlení časového intervalu směrem k nule

Zajímavá je především metoda String vracející řetězcovou podobu intervalu. Prakticky vždy, s výjimkou intervalu s nulovou délkou, vrací tato metoda řetězec, který začíná nenulovou cifrou, například již zmíněných „50h30m“, nebo „30m“ popř. „30m10s“.

Převody na hodiny, minuty a sekundy vrací hodnotu typu float64, protože se obecně jedná o desetinná čísla. Výjimkou je převod na nanosekundy, protože v tomto případě se vrací přímo nijak neupravený počet nanosekund, který je interní reprezentací časového intervalu.

3. Ukázky použití funkcí a metod datového typu Duration

Funkce a metody vztažené k datovému typu Duration a popsané v předchozí kapitole si samozřejmě můžeme velmi snadno otestovat; vystačíme si přitom pouze se standardními balíčky programovacího jazyka Go (prozatím tedy není nutné instalovat další knihovny).

Začneme převodem řetězce „1h“ odpovídajícího přesně jedné hodině na typ Duration a získání informací o tomto intervalu. Tento algoritmus je implementován v dnešním prvním demonstračním příkladu:

package main import ( "fmt" "time" ) func main() { d, _ := time.ParseDuration("1h") fmt.Println(d.String()) fmt.Printf("Hours: %2.0f

", d.Hours()) fmt.Printf("Minutes: %2.0f

", d.Minutes()) }

S výsledky:

1h0m0s Hours: 1 Minutes: 60

Ve druhém příkladu použijeme odlišný časový interval odpovídající jedné hodině, šesti minutám a deseti sekundám:

package main import ( "fmt" "time" ) func main() { d, _ := time.ParseDuration("1h6m10s") fmt.Println(d.String()) fmt.Printf("Hours: %4.2f

", d.Hours()) fmt.Printf("Minutes: %2.0f

", d.Minutes()) fmt.Printf("Seconds: %2.0f

", d.Seconds()) fmt.Printf("ns: %d

", d.Nanoseconds()) }

S výsledkem, včetně převodu na sekundy a celé nanosekundy:

1h6m10s Hours: 1.10 Minutes: 66 Seconds: 3970 ns: 3970000000000

Samozřejmě je možné specifikovat i mnohem kratší časové intervaly, například:

package main import ( "fmt" "time" ) func main() { d, _ := time.ParseDuration("200ms") fmt.Println(d.String()) fmt.Printf("Seconds: %4.2f

", d.Seconds()) fmt.Printf("ns: %d

", d.Nanoseconds()) }

S výsledkem:

200ms Seconds: 0.20 ns: 200000000

Nic nám nebrání použít dokonce intervaly nanosekundové a mikrosekundové, což si ukážeme v dalším příkladu:

package main import ( "fmt" "time" ) func main() { d, _ := time.ParseDuration("0.1µs1ns") fmt.Println(d.String()) fmt.Printf("ns: %d

", d.Nanoseconds()) }

S výsledkem:

101ns ns: 101

Poznámka: pro zápis mikrosekundy lze použít buď „us“ nebo „µs“, protože – jak již víme – programovací jazyk Go plně podporuje Unicode.

Na závěr se ještě podívejme, jakým způsobem je možné provést zaokrouhlení nějakého časového intervalu takovým způsobem, aby byl nový interval celočíselným násobkem intervalu jiného. V pátém demonstračním příkladu je ukázáno zaokrouhlení intervalu o délce trvání 3 hodiny 15 minut na celé hodiny:

package main import ( "fmt" "time" ) func main() { d, _ := time.ParseDuration("3h15m") e, _ := time.ParseDuration("1h") f := d.Round(e) fmt.Println(f.String()) fmt.Printf("Hours: %2.0f

", f.Hours()) fmt.Printf("Minutes: %2.0f

", f.Minutes()) fmt.Printf("Seconds: %4.0f

", f.Seconds()) fmt.Printf("ns: %d

", f.Nanoseconds()) }

S očekávatelnými výsledky:

3h0m0s Hours: 3 Minutes: 180 Seconds: 10800 ns: 10800000000000

Podobně můžeme interval zaokrouhlit na celé čtvrthodiny:

package main import ( "fmt" "time" ) func main() { d, _ := time.ParseDuration("3h25m") e, _ := time.ParseDuration("15m") f := d.Round(e) fmt.Println(f.String()) fmt.Printf("Hours: %4.2f

", f.Hours()) fmt.Printf("Minutes: %2.0f

", f.Minutes()) fmt.Printf("Seconds: %4.0f

", f.Seconds()) fmt.Printf("ns: %d

", f.Nanoseconds()) }

S výsledky:

3h30m0s Hours: 3.50 Minutes: 210 Seconds: 12600 ns: 12600000000000

4. Balíček go-cron

První knihovnou určenou pro plánování periodicky se opakujících úloh v Go s níž se v dnešním článku seznámíme, bude knihovna nazvaná jednoduše a přímočaře go-cron. Tato knihovna, kterou naleznete na adrese https://github.com/rk/go-cron, umožňuje naplánování úloh, přičemž každá úloha je realizována běžnou funkcí, která je v určitý naplánovaný časový okamžik spuštěna. Žádné další možnosti tato knihovna nenabízí, což je možné v tomto kontextu považovat za výhodu (složitější knihovna bude popsána v závěru tohoto článku, ovšem mnohdy si vystačíme právě s možnostmi nabízenými knihovnou go-cron).

Instalace knihovny go-cron proběhne s využitím standardního nástroje go get, a to konkrétně následujícím způsobem:

$ go get github.com/rk/go-cron

Tato knihovna programátorům nabízí několik funkcí pro naplánování periodické úlohy. Tyto funkce jsou zmíněny v následující tabulce:

Funkce Parametry Stručný popis NewDailyJob hour, minute, second int8, task func(time.Time) spuštění úlohy, která se má opakovat každý den v určitý čas NewWeeklyJob weekday, hour, minute, second int8, task func(time.Time) spuštění úlohy, která se má opakovat v daný den v týdnu v určitý čas NewMonthlyJob day, hour, minute, second int8, task func(time.Time) spuštění úlohy, která se má opakovat v zadaný den v měsíci NewCronJob month, day, weekday, hour, minute, second int8, task func(time.Time) naplánování obecné periodicky se opakující úlohy

Poznámka: existuje speciální hodnota –1, kterou můžete ve výše zmíněných funkcích použít ve chvíli, kdy se nemá daná časová jednotka brát v úvahu (-1 tedy znamená „libovolná hodnota této jednotky“). Ukázky si uvedeme v navazujících kapitolách.

5. Základní použití knihovny go-cron pro naplánování úloh

Pro první seznámení se s možnostmi knihovny go-cron slouží následující demonstrační příklad, v němž je naplánována jediná periodicky se opakující úloha implementovaná samostatnou funkcí nazvanou task:

func task(t time.Time) { println(t.String()) }

Naplánování periodické úlohy proběhne tímto způsobem:

cron.NewDailyJob(-1, -1, -1, task)

Poznámka: jak již víme z předchozí kapitoly, hodnoty –1 znamenají, že pro danou časovou jednotku neplatí žádné omezení.

V úplném výpisu zdrojového kódu demonstračního příkladu si povšimněte, že je nutné explicitně zajistit, aby gorutina, v níž je spuštěna funkce main, neskončila, protože by to automaticky znamenalo i ukončení celé aplikace, pochopitelně se všemi naplánovanými úlohami. Jedno z řešení představuje použití kanálu, z něhož se na konci funkce main pokusíme přečíst data, i když se ve skutečnosti do kanálu žádná data nikde nezapíšou. Jedná se o jasně blokující operaci, která zajistí, že k ukončení funkce main nedojde (program budeme muset ukončit jinak, buď přímo z terminálu, nebo pomocí příkazu kill):

package main import ( "github.com/rk/go-cron" "time" ) func task(t time.Time) { println(t.String()) } func main() { c := make(chan bool) cron.NewDailyJob(-1, -1, -1, task) <-c }

Po spuštění tohoto příkladu by se na terminálu postupně měly objevovat informace o spuštěné úloze. Vzhledem k tomu, že je funkci (představující úlohu) automaticky předáno i časové razítko spuštění, můžeme snadno ověřit přibližnou přesnost plánování periodicky se opakujících úloh:

2019-04-11 20:39:20.983537518 +0200 CEST m=+0.000208862 2019-04-11 20:39:21.983697 +0200 CEST m=+1.000368303 2019-04-11 20:39:22.983883447 +0200 CEST m=+2.000554827 2019-04-11 20:39:23.984028499 +0200 CEST m=+3.000699871 2019-04-11 20:39:24.984184861 +0200 CEST m=+4.000856176 2019-04-11 20:39:25.984334132 +0200 CEST m=+5.001005468 2019-04-11 20:39:26.984449806 +0200 CEST m=+6.001121161 2019-04-11 20:39:27.984610121 +0200 CEST m=+7.001281438 2019-04-11 20:39:28.984760969 +0200 CEST m=+8.001432300 ... ... ...

Příklad je pro lepší čitelnost vhodné upravit takovým způsobem, aby se namísto celočíselných konstant -1 používaly symbolické konstanty ANY. Úprava příkladu tímto způsobem je triviální, což je ostatně patrné i při pohledu na jeho zdrojový kód:

package main import ( "github.com/rk/go-cron" "time" ) func task(t time.Time) { println(t.String()) } func main() { c := make(chan bool) cron.NewDailyJob(cron.ANY, cron.ANY, cron.ANY, task) <-c }

Výsledky běhu tohoto příkladu:

2019-04-11 20:41:00.025596852 +0200 CEST m=+34.005213481 2019-04-11 20:42:00.034019284 +0200 CEST m=+94.013635937 2019-04-11 20:43:00.042509678 +0200 CEST m=+154.022126308 ... ... ...

6. Naplánování většího množství úloh v jediném procesu

Nic nám samozřejmě nebrání naplánovat si v jednom procesu (aplikaci) větší množství úloh. V dalším demonstračním příkladu jsou deklarovány tři funkce, z nichž každá obsahuje implementaci jedné úlohy:

func task1(t time.Time) { println("task1:", t.String()) } func task2(t time.Time) { println("task2:", t.String()) } func task3(t time.Time) { println("task3:", t.String()) }

Každá z těchto funkcí se bude spouštět s jinou periodou – každou celou minutu, každou desátou sekundu v minutě popř. každou sekundu:

cron.NewDailyJob(cron.ANY, cron.ANY, 0, task1) cron.NewDailyJob(cron.ANY, cron.ANY, 10, task2) cron.NewDailyJob(cron.ANY, cron.ANY, cron.ANY, task3)

Úplný zdrojový kód tohoto příkladu vypadá následovně:

package main import ( "github.com/rk/go-cron" "time" ) func task1(t time.Time) { println("task1:", t.String()) } func task2(t time.Time) { println("task2:", t.String()) } func task3(t time.Time) { println("task3:", t.String()) } func main() { c := make(chan bool) cron.NewDailyJob(cron.ANY, cron.ANY, 0, task1) cron.NewDailyJob(cron.ANY, cron.ANY, 10, task2) cron.NewDailyJob(cron.ANY, cron.ANY, cron.ANY, task3) <-c }

Podívejme se nyní, jak se bude příklad chovat po spuštění. Tučně jsou zvýrazněna volání první a druhé úlohy – povšimněte si, že se skutečně spustily v celou minutu, popř. v desáté sekundě minuty (čas spuštění není pochopitelně zcela přesný a závisí mj. i na tom, kdy přesně byl program spuštěn):

task3: 2019-04-15 13:20:59.365354556 +0200 CEST m=+40.007242742 task3: 2019-04-15 13:21:00.365510079 +0200 CEST m=+41.007398258 task1: 2019-04-15 13:21:00.365510079 +0200 CEST m=+41.007398258 task3: 2019-04-15 13:21:01.365672334 +0200 CEST m=+42.007560511 task3: 2019-04-15 13:21:02.365795475 +0200 CEST m=+43.007683682 task3: 2019-04-15 13:21:03.365963353 +0200 CEST m=+44.007851518 task3: 2019-04-15 13:21:04.366108946 +0200 CEST m=+45.007997113 task3: 2019-04-15 13:21:05.366255758 +0200 CEST m=+46.008143950 task3: 2019-04-15 13:21:06.366433668 +0200 CEST m=+47.008321854 task3: 2019-04-15 13:21:07.366602436 +0200 CEST m=+48.008490616 task3: 2019-04-15 13:21:08.366788483 +0200 CEST m=+49.008676649 task3: 2019-04-15 13:21:09.366968318 +0200 CEST m=+50.008856527 task3: 2019-04-15 13:21:10.367136886 +0200 CEST m=+51.009025093 task2: 2019-04-15 13:21:10.367136886 +0200 CEST m=+51.009025093 task3: 2019-04-15 13:21:11.367303105 +0200 CEST m=+52.009191289

7. Přesnější řízení okamžiků, v nichž má být úloha spuštěna

V případě, že je nutné nějakou úlohu spouštět například každých deset sekund, lze si vypomoci malým trikem. Samotná funkce s implementovanou úlohou sice bude spouštěna každou sekundu, ovšem současně se bude funkci předávat i hodnota neustále se zvyšujícího čítače. Ve chvíli, kdy bude tato hodnota dělitelná deseti, spustí se skutečný kód úlohy (v našem případě implementovaný pouze jako volání funkce println):

func task3(t time.Time, counter int) { if counter%10 == 0 { println("task3:", t.String()) } }

Implementace čítače vyžaduje použití anonymní funkce, protože budeme muset zajistit, že se funkci task předá ještě jeden parametr, kromě samotného časového razítka:

task3cnt := 0 cron.NewDailyJob(cron.ANY, cron.ANY, cron.ANY, func(t time.Time) { task3cnt++; task3(t, task3cnt) })

Tato úprava je implementována v následujícím demonstračním příkladu, jehož zdrojový kód je dostupný na stránce https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article 21 /go-cron/jobs4.go:

package main import ( "github.com/rk/go-cron" "time" ) func task1(t time.Time) { println("task1:", t.String()) } func task2(t time.Time) { println("task2:", t.String()) } func task3(t time.Time, counter int) { if counter%10 == 0 { println("task3:", t.String()) } } func main() { task3cnt := 0 c := make(chan bool) cron.NewDailyJob(cron.ANY, cron.ANY, 0, task1) cron.NewDailyJob(cron.ANY, cron.ANY, 10, task2) cron.NewDailyJob(cron.ANY, cron.ANY, cron.ANY, func(t time.Time) { task3cnt++; task3(t, task3cnt) }) <-c }

Podívejme se nyní na chování tohoto příkladu po spuštění. Můžeme vidět, že se třetí úloha (resp. přesněji řečeno část zapsaná v podmínce) skutečně spouští v desetisekundových intervalech

task1: 2019-04-11 20:48:00.342877606 +0200 CEST m=+4.001062857 task3: 2019-04-11 20:48:05.343610003 +0200 CEST m=+9.001795162 task2: 2019-04-11 20:48:10.344500095 +0200 CEST m=+14.002685300 task3: 2019-04-11 20:48:15.345315733 +0200 CEST m=+19.003500961 task3: 2019-04-11 20:48:25.346865887 +0200 CEST m=+29.005051058

8. Použití dalších funkcí knihovny go-cron pro naplánování úloh

V posledním příkladu použití knihovny go-cron je ukázán způsob volání dalších tří funkcí určených pro naplánování úlohy. Funkci NewDailyJob již známe, ovšem prakticky stejným způsobem můžeme použít i funkce NewWeeklyJob, NewMonthlyJob a nejobecnější funkci NewCronJob:

package main import ( "github.com/rk/go-cron" "time" ) func task1(t time.Time) { println("task1:", t.String()) } func task2(t time.Time) { println("task2:", t.String()) } func task3(t time.Time) { println("task3:", t.String()) } func main() { c := make(chan bool) cron.NewWeeklyJob(cron.ANY, 21, 05, 00, task1) cron.NewMonthlyJob(cron.ANY, 21, 05, 00, task2) cron.NewCronJob(cron.ANY, cron.ANY, cron.ANY, 21, 05, 00, task3) <-c }

Poznámka: v tomto případě již nebudu ukazovat výsledek činnosti příkladu, protože by článek nestihl vyjít tak, jak byl naplánován :-)

9. Balíček clockwork

Druhou knihovnou určenou pro plánování úloh, s níž se v dnešním článku seznámíme, je knihovna se jménem Clockwork. Tato knihovna je založena na poněkud jiném principu, než go-cron, protože zde plánování úloh probíhá následujícím způsobem:

scheduler := clockwork.NewScheduler() scheduler.Schedule().Every(4).Seconds().Do(task) scheduler.Run()

Jména a pořadí funkcí je zvoleno tak, aby výsledný zápis připomínal anglickou větu. Navíc není nutné použít trik s kanálem pro to, aby se zabránilo ukončení gorutiny, v níž běží funkce main.

Instalaci knihovny Clockwork zajistíme standardním příkazem go get, konkrétně takto:

$ go get github.com/whiteShtef/clockwork

V předchozím úryvku kódu bylo ukázáno, že se nejprve vytvoří objekt typu scheduler a následně je již možné volat jeho metody, které se typicky řetězí, protože každá z metod vrací hodnotu typu *Job:

Metoda význam Every specifikace frekvence opakování, musí být zadáno kladné číslo či žádný argument At specifikace spuštění zadaná řetězcem (ukážeme si v demonstračním příkladu) Do určení funkce s implementovanou úlohou Second uvedeno za Every slouží ke specifikaci jednotky Seconds dtto Minute uvedeno za Every slouží ke specifikaci jednotky Minutes dtto Hour dtto Hours dtto Day dtto Days dtto Week dtto Weeks dtto Monday specifikace dne v týdnu Tuesday specifikace dne v týdnu Wednesday specifikace dne v týdnu Thursday specifikace dne v týdnu Friday specifikace dne v týdnu Saturday specifikace dne v týdnu Sunday specifikace dne v týdnu

Poznámka: jediným problémem, na který v praxi narazíte, je problematické plánování úloh v aktuálním týdnu, viz též https://github.com/whiteShtef/cloc­kwork/issues/10

10. Spuštění periodicky se opakující úlohy

V prvním příkladu používajícím knihovnu Clockwork naplánujeme úlohu, která bude spuštěna každé čtyři sekundy. Samotné naplánování úlohy je provedeno na těchto třech řádcích:

scheduler := clockwork.NewScheduler() scheduler.Schedule().Every(4).Seconds().Do(task) scheduler.Run()

Samotná funkce představující úlohu je nyní zavolána a přitom jí nejsou předány žádné parametry, na rozdíl od příkladů předchozích:

func task() { println("task/job called") }

Úplný zdrojový kód tohoto příkladu vypadá následovně:

package main import ( "github.com/whiteShtef/clockwork" ) func task() { println("task/job called") } func main() { scheduler := clockwork.NewScheduler() scheduler.Schedule().Every(4).Seconds().Do(task) scheduler.Run() }

Výsledek běhu tohoto příkladu:

Scheduled for 2019-04-15 20:33:26.890561981 +0200 CEST m=+4.002487729 Scheduled for 2019-04-15 20:33:30.890561981 +0200 CEST m=+8.002487729 task/job called Scheduled for 2019-04-15 20:33:34.890561981 +0200 CEST m=+12.002487729 task/job called

Příklad ovšem můžeme upravit takovým způsobem, že se funkci Every nepředá žádná hodnota. To má stejný význam, jako bychom použili hodnotu 1. Navíc ještě namísto funkce Seconds zavoláme identicky se chovající funkci Second:

package main import ( "github.com/whiteShtef/clockwork" ) func task() { println("task/job called") } func main() { scheduler := clockwork.NewScheduler() scheduler.Schedule().Every().Second().Do(task) scheduler.Run() }

Výsledek:

Scheduled for 2019-04-15 20:37:30.548405696 +0200 CEST m=+1.001758537 Scheduled for 2019-04-15 20:37:31.548405696 +0200 CEST m=+2.001758537 task/job called Scheduled for 2019-04-15 20:37:32.548405696 +0200 CEST m=+3.001758537 task/job called Scheduled for 2019-04-15 20:37:33.548405696 +0200 CEST m=+4.001758537 task/job called

11. Naplánování většího množství úloh

Počet naplánovaných úloh není striktně omezen, takže v dalším příkladu naplánujeme periodické spouštění tří úloh, přičemž první úloha bude spouštěna každých třicet sekund, druhá úloha každých dvacet sekund a úloha třetí každou celou minutu:

package main import ( "github.com/whiteShtef/clockwork" ) func task1() { println("task/job #1 called") } func task2() { println("task/job #2 called") } func task3() { println("task/job #3 called") } func main() { scheduler := clockwork.NewScheduler() scheduler.Schedule().Every(20).Seconds().Do(task1) scheduler.Schedule().Every(30).Seconds().Do(task2) scheduler.Schedule().Every().Minutes().Do(task3) scheduler.Run() }

Příklad výstupu (v němž se nám ovšem pletou informace o stavu naplánování další úlohy):

Scheduled for 2019-04-12 19:42:04.678628129 +0200 CEST m=+20.002249265 Scheduled for 2019-04-12 19:42:14.678965746 +0200 CEST m=+30.002586819 Scheduled for 2019-04-12 19:42:44.678998274 +0200 CEST m=+60.002619364 Scheduled for 2019-04-12 19:42:24.678628129 +0200 CEST m=+40.002249265 task/job #1 called Scheduled for 2019-04-12 19:42:44.678965746 +0200 CEST m=+60.002586819 task/job #2 called Scheduled for 2019-04-12 19:42:44.678628129 +0200 CEST m=+60.002249265 task/job #1 called Scheduled for 2019-04-12 19:43:04.678628129 +0200 CEST m=+80.002249265 Scheduled for 2019-04-12 19:43:14.678965746 +0200 CEST m=+90.002586819 Scheduled for 2019-04-12 19:43:44.678998274 +0200 CEST m=+120.002619364 task/job #1 called task/job #3 called task/job #2 called

V případě potřeby můžeme i v knihovně Clockwork použít trik, s nímž jsme se již seznámili v předchozích kapitolách – jedná se o počitadlo řídicí přesněji, kdy se má jaká úloha spustit. Většinou není tento trik nutný (na rozdíl od go-cron), takže jen pro úplnost:

package main import ( "github.com/whiteShtef/clockwork" ) func task1() { println("task/job #1 called") } func task2() { println("task/job #2 called") } func task3(counter int) { if counter%10 == 0 { println("task/job #3 called") } } func main() { task3cnt := 0 scheduler := clockwork.NewScheduler() scheduler.Schedule().Every(20).Seconds().Do(task1) scheduler.Schedule().Every(30).Seconds().Do(task2) scheduler.Schedule().Every().Seconds().Do( func() { task3cnt++; task3(task3cnt) }) scheduler.Run() }

12. Použití dalších metod pro naplánování úloh

V demonstračním příkladu, který naleznete na adrese https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article 21 /cloc­kwork/jobs5.go, je ukázán způsob použití dalších metod určených pro naplánování úloh. Použitý rozsah časových intervalů začíná na řádu sekund a končí týdny:

package main import ( "github.com/whiteShtef/clockwork" ) func task1() { println("task/job #1 called") } func task2() { println("task/job #2 called") } func task3() { println("task/job #2 called") } func task4() { println("task/job #4 called") } func task5() { println("task/job #5 called") } func task6() { println("task/job #6 called") } func task7() { println("task/job #7 called") } func task8() { println("task/job #8 called") } func main() { scheduler := clockwork.NewScheduler() scheduler.Schedule().Every(30).Seconds().Do(task1) scheduler.Schedule().Every(30).Minutes().Do(task2) scheduler.Schedule().Every().Hours().Do(task3) scheduler.Schedule().Every(2).Days().Do(task4) scheduler.Schedule().Every(2).Days().At("23:59").Do(task5) scheduler.Schedule().Every(4).Weeks().Do(task6) scheduler.Schedule().Every().Tuesday().Do(task7) scheduler.Schedule().Every().Friday().At("19:55").Do(task8) scheduler.Run() }

Výstup nyní může vypadat následovně:

Scheduled for 2019-04-12 19:53:42.402008929 +0200 CEST m=+30.001954737 Scheduled for 2019-04-12 20:23:12.402387894 +0200 CEST m=+1800.002333658 Scheduled for 2019-04-12 20:53:12.402419311 +0200 CEST m=+3600.002365068 Scheduled for 2019-04-14 00:00:00 +0200 CEST Scheduled for 2019-04-14 23:59:00 +0200 CEST Scheduled for 2019-05-10 19:53:12.402527275 +0200 CEST m=+2419200.002473084 Scheduled for 2019-04-16 00:00:00 +0200 CEST Scheduled for 2019-04-19 19:55:00 +0200 CEST

Poznámka: opět v tomto případě nebudeme čekat na skutečné zavolání jednotlivých úloh.

13. Balíček clockwerk

Třetí knihovna, o níž se v dnešním článku zmíníme, se jmenuje Clockwerk a jak její název, tak i chování, se podobá výše zmíněné knihovně Clockwork.

I knihovna Clockwerk se instaluje standardním příkazem go get:

$ go get github.com/onatm/clockwerk

Časový interval se specifikuje buď v násobcích nějaké časové jednotky:

scheduler.Every(1 * time.Second).Do(task)

nebo pomocí hodnoty typu Duration popsané ve druhé a třetí kapitole:

duration, _ := time.ParseDuration("2s") scheduler := clockwerk.New() scheduler.Every(duration).Do(task)

V této knihovně je opět nutné zajistit, aby se hlavní gorutina předčasně neukončila, takže použijeme náš oblíbený trik s kanálem:

func main() { c := make(chan bool) var task Task scheduler := clockwerk.New() scheduler.Every(1 * time.Second).Do(task) scheduler.Start() <-c }

14. Naplánování jedné úlohy

Vzhledem k podobnosti knihoven Clockwork a Clockwerk (a podobnost se netýká jen názvu těchto knihoven) bude popis druhé zmíněné knihovny již poměrně stručný. V následujícím příkladu je naplánováno spuštění úlohy s periodou jedné sekundy. Povšimněte si použití nového datového typu reprezentujícího úlohu:

package main import ( "github.com/onatm/clockwerk" "time" ) type Task struct{} func (t Task) Run() { println("task/job called") } func main() { c := make(chan bool) var task Task scheduler := clockwerk.New() scheduler.Every(1 * time.Second).Do(task) scheduler.Start() <-c }

Příklad je velmi jednoduchý, takže se po jeho spuštění pouze začnou vypisovat informace o zavolání metody Run:

task/job called task/job called task/job called ... ... ...

Poznámka: v dalších příkladech již budeme zobrazovat i časová razítka.

15. Naplánování několika nezávislých úloh

Ve druhém příkladu spustíme dvě úlohy současně, každou pochopitelně s odlišnou periodou:

package main import ( "github.com/onatm/clockwerk" "time" ) type Task1 struct{} type Task2 struct{} func (t Task1) Run() { println("task/job #1 called", time.Now().String()) } func (t Task2) Run() { println("task/job #2 called", time.Now().String()) } func main() { c := make(chan bool) var task1 Task1 var task2 Task2 scheduler := clockwerk.New() scheduler.Every(2 * time.Second).Do(task1) scheduler.Every(3 * time.Second).Do(task2) scheduler.Start() <-c }

Výsledek je nyní podrobnější a můžeme z něj vidět, že první úloha je skutečně spouštěna častěji, než úloha druhá:

task/job #1 called 2019-04-15 13:04:34.219397549 +0200 CEST m=+2.000428334 task/job #2 called 2019-04-15 13:04:35.219443888 +0200 CEST m=+3.000474675 task/job #1 called 2019-04-15 13:04:36.219446535 +0200 CEST m=+4.000477320 task/job #2 called 2019-04-15 13:04:38.319475248 +0200 CEST m=+6.100506032 task/job #1 called 2019-04-15 13:04:38.319593899 +0200 CEST m=+6.100624681 task/job #1 called 2019-04-15 13:04:40.419388545 +0200 CEST m=+8.200419330 task/job #2 called 2019-04-15 13:04:41.419430345 +0200 CEST m=+9.200461144 task/job #1 called 2019-04-15 13:04:42.419400301 +0200 CEST m=+10.200431100 task/job #2 called 2019-04-15 13:04:44.519401501 +0200 CEST m=+12.300432286 task/job #1 called 2019-04-15 13:04:44.519473001 +0200 CEST m=+12.300503798 task/job #1 called 2019-04-15 13:04:46.619424601 +0200 CEST m=+14.400455397 ... ... ...

16. Použití datového typu Duration při plánování úloh

Většinou je mnohem jednodušší než výpočty typu:

scheduler.Every(2 * time.Second).Do(task1) scheduler.Every(3 * time.Second).Do(task2)

použít přímo typ Duration, jenž umožňuje zapsat časový interval v řetězci:

duration1, _ := time.ParseDuration("2s") duration2, _ := time.ParseDuration("3s") scheduler.Every(duration1).Do(task1) scheduler.Every(duration2).Do(task2)

Tento postup je použitý v předposledním demonstračním příkladu, jehož zdrojový kód naleznete na adrese https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article 21 /cloc­kwerk/jobs3.go:

package main import ( "github.com/onatm/clockwerk" "time" ) type Task struct{} func (t Task) Run() { println("task/job #1 called", time.Now().String()) } func main() { c := make(chan bool) var task Task d, _ := time.ParseDuration("2s") scheduler := clockwerk.New() scheduler.Every(d).Do(task) scheduler.Start() <-c }

Výsledek běhu tohoto příkladu ukazuje, že se skutečně použila perioda dvou sekund:

task/job #1 called 2019-04-15 13:05:32.247415431 +0200 CEST m=+2.000454760 task/job #1 called 2019-04-15 13:05:34.347451009 +0200 CEST m=+4.100490339 task/job #1 called 2019-04-15 13:05:36.447406587 +0200 CEST m=+6.200445933 ... ... ...

17. Úprava příkladu s více úlohami

Dnešní poslední demonstrační příklad taktéž využívá datový typ Duration, tentokrát pro dvojici úloh s rozdílnou periodou spouštění:

package main import ( "github.com/onatm/clockwerk" "time" ) type Task1 struct{} type Task2 struct{} func (t Task1) Run() { println("task/job #1 called", time.Now().String()) } func (t Task2) Run() { println("task/job #2 called", time.Now().String()) } func main() { c := make(chan bool) var task1 Task1 var task2 Task2 duration1, _ := time.ParseDuration("2s") duration2, _ := time.ParseDuration("3s") scheduler := clockwerk.New() scheduler.Every(duration1).Do(task1) scheduler.Every(duration2).Do(task2) scheduler.Start() <-c }

Příklad výstupu:

task/job #1 called 2019-04-15 13:05:57.144960688 +0200 CEST m=+2.000520694 task/job #2 called 2019-04-15 13:05:58.144870964 +0200 CEST m=+3.000430958 task/job #1 called 2019-04-15 13:05:59.244838911 +0200 CEST m=+4.100398907 task/job #2 called 2019-04-15 13:06:01.244834227 +0200 CEST m=+6.100394247 task/job #1 called 2019-04-15 13:06:01.344863602 +0200 CEST m=+6.200423601 task/job #1 called 2019-04-15 13:06:03.344941817 +0200 CEST m=+8.200501879 ... ... ...

18. Vylepšení plánování asynchronních úloh s balíčkem JobRunner

Pro složitější aplikace, v nichž je nutné úlohy jak plánovat, tak i sledovat, je určena knihovna nazvaná JobRunner, kterou naleznete na adrese https://github.com/bamzi/jobrunner. Popisem této knihovny, která uživatelům (či administrátorům) dokonce dává k dispozici konzoli s uživatelským rozhraním, se budeme zabývat v navazující části seriálu o programovacím jazyce Go.

19. Repositář s demonstračními příklady

Zdrojové kódy všech dnes popsaných demonstračních příkladů byly uloženy do Git repositáře, který je dostupný na adrese https://github.com/tisnik/go-root (stále na GitHubu :-). V případě, že nebudete chtít klonovat celý repositář (ten je ovšem – alespoň prozatím – velmi malý, dnes má přibližně dva megabajty), můžete namísto toho použít odkazy na jednotlivé příklady, které naleznete v následující tabulce:

