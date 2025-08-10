Linus Torvalds nezačlení RISC-V patche, je to odpad, Kent Overstreet komentuje Linusovo ticho kolem Bcachefs

Týden v KDE: co s klávesou Copilot
Stránky v Nastavení systému dostaly schopnost částečně komunikovat s mateřskou aplikací (např. mohou sebe označit jako nerelevantní, třeba když nemá uživatel hardware, kterému daná stránka přísluší; mohou také exportovat akce, které se pak objeví v bočním panelu, což se hodí třeba pro přepínání BT a Wi-Fi – očekávejme, že tyto věci bude využívat více a více stránek). Tolik první z novinek uplynulého týdne mířících do Plasmy 6.5.0.
Discover dostává podporu flatpak+https://, což ve výsledku znamená, že přímo z Flathubu lze konečně vyvolat Discover a danou aplikaci instalovat. Tvůrci dále sjednotili chování při ztlumení pro reproduktory a mikrofony, kdy druhé jmenované jsou také ztišeny všechny, je-li provedena akce „ztišení mikrofonu“ (nezávisle na tom, zdali tlačítkem či klávesovou zkratkou apod.).
Konečně, konečně také Plasma zavádí to, že nedojde k uspání systému, pokud Firefox stahuje nějaký soubor – věc je řešena přes Plasma Browser Integration plugin pro Firefox a já za ni děkuji z celého srdce. K detekovaným Wi-Fi sítím se lze vedle standardního widgetu připojit i z příslušné stránky v Nastavení systému. Téměř všechny pluginy KRunneru nyní poskytují výsledky už při prvním napsaném znaku.
Klávesové zkratky pro přesun okna na jinou virtuální obrazovku se nově ukazují v kontextové nabídce okna. Je také snadnější vidět, které obrazovky jsou replikou kterých, systém nyní ukazuje jejich sériová čísla a názvy konektorů. Plasma 6.5.0 a její Discover dostává také rychlejší backed pro
fwupd.
Do prostředí Plasma 6.4.4 a Plasma 6.5.0 pak míří několik různých oprav, jedna oprava pak i do Frameworks 6.18. Celkově přetrvává počet čtyř chyb s vysokou prioritou, stejně jako počet 23 chyb, kterých si uživatel všimne do čtvrt hodiny. Uživatelé obdaření novou klávesnicí s klávesou Copilot ji nově mohou používat pro spouštění akcí, vývojáři pak nadále zkoumají způsob, jak umožnit její přemapování na něco užitečnějšího (jako třeba Ctrl). A v neposlední řadě pak v Plasmě a jejích aplikacích zrychluje generování náhledů, hlásí Nate Graham v tradičním týdenním přehledu.
Týden v GNOME #211: nejen HDR a podsvícení
Sebastian Wick na svém blogu shrnuje změny, které zamířily do GNOME 49 v oblasti práce s podsvícením, kdy byl systém nově přepracován, aby dobře fungoval i pro HDR režim a více monitorů. Philip Withnall zase informuje o práci Tobiase Stoeckmanna, který pracuje na učinění GLibc robustnější, kdy nyní ošetřil některé krajní situace běhu. Jinak těsně před UI freeze dostala čtečka Papers nový vizuální styl nástroje pro výběr textu. V rámci Circles a třetích aplikací se představují novinky v Tuba 0.10.0, Gradia či Pipeline 3.0.0. Jako bvykle to byl pro GNOME i v rámci 211. shrnutí týdenních novinek spíše klidnější týden.
FFmpeg 8.0 dostal dekodér VP9 a kódování AV1 přes API Vulkan
Kódovat do formátu AV1 už v různých obdobách umí FFmpeg docela dlouho. Nyní, poměrně nedaleko od vydání verze 8.0, zamířila do Gitu projektu podpora kódování do AV1 přes obecné API Vulkan Video. Tento kodér je označen
av1_vulkan. Dále v nové verzi čekejme kompletní podporu VP9 včetně dekódování.
Kent Overstreet: je to jeho kernel, pokud chce Bcachefs vyhodit, tak je to na něm
Tak by se ve stručnosti dala přetlumočit poslední věta z nedávného příspěvku hlavního vývojáře souborového systému Bcachefs na adresu aktuálního Linusova mlčení nad tím, zdali tedy Bcachefs z jádra vyhodí, nebo ne. Kent konstatuje, že otevřených hlášení má Bcachefs aktuálně méně než Ext4 či Btrfs, projekt se v poslední době velmi stabilizoval a nic nebrání, aby s Linuxem 6.18 přišel o experimentální vlaječku. Ale v tuto chvíli zjevně ani Ken neví, co bude.
Kentův komentář reagoval na dotaz vývojáře Alexe Galvina směrem k Linusovi, který chtěl zjistit, jak to tedy bude, protože poslední informace od Linuse byla, že se „s Bcachefs rozejdou“ a je tedy otázka, zdali má být kód dál udržován, nebo zdali budou začleněny všechny poté zaslané patche pro Bcachefs.
Připomeňme ale, že Linus v poslední době více cestuje, a tak jeho reakce nemusejí být včasné, byť zjevně dal Bcachefs sakra nízkou prioritu.
Linus nezačlení RISC-V patche do jádra 6.17, je to odpad
Na svých cestách se ale Linus vyjádřil jednoznačně na adresu aktuálního vývoje kódu pro podporu platformy RISC-V. Vývojáři za kódem stojící sice patche uvozovali omluvou, že to posílají moc pozdě, Linus však v reakci konstatuje, že právě o tohle žádal, aby se nestalo a když už, tak aby kód byl kvalitní.
Pro RISC-V ale přišly patche den před koncem začleňovacího okna, kódu je obrovské množství a mnohé jeho části Linus označil za odpad. Končí tím, že jak ošklivě si vývojáři píší kód v rámci svého subsystému, je jejich boj, ale jakmile chtějí začlenit něco do obecného jádra, musí mít kód požadovanou kvalitu. Zazněla dokonce i sprostá slova.
Výsledkem je každopádně to, že novinky v podpoře RISC-V v Linuxu 6.17 moc nehledejme, vývojáři budou muset zapracovat a zkusit znovu štěstí v rámci Linuxu 6.18, včas a v požadované kvalitě.