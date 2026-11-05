Lua v roli skriptovacího jazyka pro WWW stránky: projekt Fengari

JavaScript is an assembly language. The JavaScript + HTML generate is like a .NET assembly. The browser can execute it, but no human should really care what's there.
Erik Meijer
Co se dozvíte v článku
- Podpora jazyka Lua s využitím transpileru či plnohodnotného virtuálního stroje?
- lua.vm.js – dobrý projekt, ale mohl by být i lepší
- Projekt Fengari se představuje
- Získání minifikované varianty virtuálního stroje jazyka Lua
- Skript napsaný v jazyce Lua, který je přímo součástí webové stránky
- Skript napsaný v jazyce Lua, který je uložený v samostatném souboru
- Přístup k DOMu webové stránky
- Vlastnosti JavaScriptu, které je nutné v Lue emulovat
- Objekt typu Float32Array a další typovaná pole JavaScriptu
- Rozdíly mezi typovými systémy JavaScriptu a jazyka Lua
- Přečtení všech atributů a metod objektu js
- Globální objekty dostupné programátorům
- Kombinace více programovacích jazyků na jediné webové stránce
- 3×tisk textu a výpočet faktoriálu: verze v JavaScriptu, Pythonu a jazyce Lua
- Vykreslení obrazce na kreslicí plátno s využitím 3D kontextu a OpenGL ES: varianta pro JavaScript
- Přepis specifických částí původního skriptu do jazyka Lua
- Výsledek přepisu celého programu do jazyka Lua
- Porovnání obou variant skriptů řádek po řádku
- Odkazy na Internetu
Na stránkách Roota jsme se v úvodním článku Programovací jazyk Lua v roli skriptovacího jazyka pro WWW stránky (mimochodem: vyšel již před jedenácti lety) seznámili s dvojicí po technologické stránce zajímavých projektů. Mezi projekty, které byly ve zmíněném článku popsány, patří projekt lua2js a lua.vm.js. Cíl obou zmíněných projektů je prakticky totožný: umožnit skriptování na straně WWW klienta (tj. na straně webového prohlížeče) s využitím programovacího jazyka Lua.
Zatímco se však v projektu lua2js používá technologie takzvaného „transcompileru/transpřekladače“ (zjednodušeně řečeno se jedná o překladač zdrojového kódu z jednoho programovacího jazyka do odlišného programovacího jazyka a nikoli do bajtkódu či do nativního strojového kódu), je v rámci projektu lua.vm.js použit zcela odlišný přístup: implementace celého virtuálního stroje programovacího jazyka Lua v JavaScriptu. V obou projektech se tak vlastně využívá praktická aplikace dnes již zcela vážně přijímané analogie tvrdící, že jazyk JavaScript pro webové aplikace je prakticky totéž co assembler pro aplikace nativní (slovo analogie je zdůrazněno naschvál :-).
Díky tomu, že programovací jazyk Lua je stále relativně jednoduchý, a to jak z pohledu jeho syntaxe a sémantiky, tak i z pohledu implementace interpretru, nebude větším překvapením zjištění, že kromě obou výše zmíněných projektů později vznikl další projekt, který je pravděpodobně nejpropracovanější a je ve své současné podobě vhodný i pro produkční nasazení.
Podpora jazyka Lua s využitím transpileru či plnohodnotného virtuálního stroje?
Již v úvodní kapitole bylo naznačeno, jakým způsobem můžeme do webových stránek zaintegrovat skripty naprogramované v jazyce Lua. Jednou z nabízených možností je využití transpileru (transpřekladače), který převede zdrojový kód z jazyka Lua do více či méně čitelného zdrojového kódu v JavaScriptu. Na první pohled se může jednat o dobré řešení, protože vlastní převod (transpřeklad) se provede buď jednou (při nasazování projektu) nebo po příchodu na webovou stránku (taktéž jen jednou, tentokrát ovšem na straně uživatele). Ovšem na druhou stranu to znamená, že ztratíme přímou vazbu na původní zdrojový kód, takže například chybová hlášení atd. budou odkazovat na transpilovaný kód. Tento nedostatek lze do jisté míry vyřešit použitím takzvaných source map, které (poněkud zjednodušeně řečeno) obsahují mapování mezi řádky původního zdrojového kódu a řádky napsané v JavaScriptu.
Alternativní cestou je implementace celého virtuálního stroje jazyka Lua přímo ve webovém prohlížeči. Tento virtuální stroj bude – naprosto stejně, jako původní virtuální stroj jazyka Lua napsaný v céčku – překládat zdrojové kódy do bajtkódu jazyka Lua a ty budou následně vykonávány. To je řešení, které je do značné míry transparentní, ovšem platíme za něj většími nároky na strojový čas – je totiž rozdíl spustit skript psaný v JavaScriptu či přeložený do WebAssembly a spustit skript ve virtuálním stroji jazyka Lua, který běží ve virtuálním stroji JavaScriptu (nebo ve WebAssembly). Nicméně virtuální stroj jazyka Lua je tak malý a interně rychlý, že to může být cena, kterou jsou někteří vývojáři ochotni zaplatit.
lua.vm.js – dobrý projekt, ale mohl by být i lepší
Na chvíli se ještě zastavme u projektu lua.vm.js. Jedná se o implementaci interpretru a vlastně i celého virtuálního stroje jazyka Lua spustitelnou v ekosystému JavaScriptu. Autoři lua.vm.js se však nesnažili o znovuobjevení kola a o implementaci vlastního virtuálního stroje, ale použili infrastrukturu Clang+LLVM+Emscripten pro překlad původního virtuálního stroje (ten je naprogramován v ANSI C) do JavaScriptu. Co to znamená v praxi? Běh skriptů je přibližně o polovinu pomalejší, než v případě použití nativního Lua VM (a ještě pomalejší v porovnání s LuaJITem), ovšem programátoři získávají stoprocentní kompatibilitu s původní implementací programovacího jazyka Lua.
Rychlost skriptů nemusí být kritická (záleží ovšem na konkrétní aplikaci). Důležitá je i velikost implementace celého virtuálního stroje. Ta přesahuje půl megabajtu, což je již poměrně hodně vysoké číslo:
$ ls -sh lua.vm.js 576K lua.vm.js
A nakonec – tento projekt se již dále nevyvíjí, i když je stále dostupný (zaarchivovaný) GitHub repositář – viz též https://github.com/daurnimator/lua.vm.js/tree/master. Pokud tedy budeme chtít psát skripty pro webové aplikace v jazyce Lua, je nutné se poohlédnout jinde. Ideovým nástupcem lua.vm.js (a nutno říci, že nástupcem plně funkčním a využitelným i na produkci) je projekt Fengari, kterému je věnován celý zbytek dnešního článku.
Projekt Fengari se představuje
„It has a sane coercion system (I’m looking at you JS!). Nobody’s adding X new concepts to it each version (still looking at you JS), which makes it a stable and reliable language.“
Projekt Fengari (v originále φεγγάρι) má stejný cíl, jako výše zmíněný lua.vm.js, tj. umožnit běh skriptů napsaných v jazyce Lua ve webovém prohlížeči, a to bez nutnosti transpřekladu do JavaScriptu. Fengari tento problém řeší reimplementací interpretru, virtuálního stroje i základních knihoven v JavaScriptu. Díky pečlivému přepisu (a ne otrockému překladu s využitím Emscriptenu) je výsledná implementace mnohem menší, než v případě lua.vm.js, o čemž se ostatně můžeme snadno přesvědčit:
$ ls -sh fengari-web.js 216K fengari-web.js
Projekt Fengari umožňuje jak přímý zápis skriptů do webových stránek (což je ovšem vhodné spíše pro několikařádkové miniskripty), tak i specifikaci externích skriptů, které jsou do webové stránky načítány s využitím značky <script> s uvedením MIME typu application/lua. Navíc je možné na jediné stránce kombinovat skripty psané v jazyce Lua se skripty napsanými v JavaScriptu (a popřípadě i s dalšími jazyky – viz další text).
Z praktického pohledu je nejdůležitější vlastností projektu Fengari velmi jednoduchý přístup k DOMu i k API webových prohlížečů. Stručně řečeno – prakticky cokoli, co lze naprogramovat v JavaScriptu, lze realizovat i v programovacím jazyce Lua, i když některé jazykové konstrukce musely být v jazyce Lua nahrazeny speciálními funkcemi (příkladem je funkce new nahrazující operátor se stejným jménem v JavaScriptu).
Získání minifikované varianty virtuálního stroje jazyka Lua
Pro otestování vlastností nabízených projektem Fengari je zapotřebí získat jeho variantu určenou pro běh na webové stránce. Získání této varianty je snadné. Postačuje přejít na stránku s GitHub repositářem tohoto projektu, která je dostupná na adrese https://github.com/fengari-lua/fengari-web. Soubor fengari-web.js je zde již předpřipraven, a to konkrétně jako artefakt vzniklý v rámci procesu vydání (release) tohoto projektu. Viz též seznam vydání, jenž je zobrazen na adrese https://github.com/fengari-lua/fengari-web/releases.
Zde bychom měli vidět i vydání verze 0.1.4. Příslušný soubor fengari-web.js se stáhne například pomocí nástroj wget:
$ wget https://github.com/fengari-lua/fengari-web/releases/download/v0.1.4/fengari-web.js
Ověříme si velikost získaného souboru:
$ ls -sh fengari-web.js 216K fengari-web.js
Velikost by měla být přesně rovna 219632 bajtům. Ještě pro jistotu zkontrolujeme otisk:
$ sha512sum fengari-web.js 26a4cc8d07889b760b98448fab9f639b7c3220bef57229e6c2293bb52e7ca68999422ab16ef1c43673bf2ab879f5ec9e1ccaa4c7c79fcd3412ccd745339f8fe1 fengari-web.js
Skript napsaný v jazyce Lua, který je přímo součástí webové stránky
Praktickou část dnešního článku začneme tradičně, konkrétně příkladem typu „Hello World!“. Přímo do kódu webové stránky umístíme skript naprogramovaný v jazyce Lua, který po svém spuštění vypíše do konzole webového prohlížeče zprávu. Povšimněte si, že tento skript musí mít MIME typ nastavený na application/lua:
<script type="application/lua"> print("Hello World!") </script>
Webová stránka navíc musí (ideálně už v rámci zpracování hlavičky) načíst i virtuální stroj jazyka Lua:
<script type="text/javascript" src="fengari-web.js"></script>
Celý první demonstrační příklad vypadá následovně:
<!doctype html> <html> <head> <title>Hello #1</title> <script type="text/javascript" src="fengari-web.js"></script> </head> <body> <script type="application/lua"> print("Hello World!") </script> </body> </html>
. Stránka je sice prázdná, ovšem v konzoli webového prohlížeče (Ctrl+Shift+K) by se měla objevit zpráva „Hello world“.
Skript napsaný v jazyce Lua, který je uložený v samostatném souboru
Ve druhém demonstračním příkladu bude skript uložen ve zvláštním souboru; bude tedy oddělen od webové stránky. Samotný skript je až triviálně jednoduchý, protože obsahuje jediný řádek:
print("Hello World!")
Ve zdrojovém kódu webové stránky je uveden pouze odkaz na skript. Povšimněte si, že je nastaven jeho MIME typ na application/lua:
<!doctype html> <html> <head> <title>Hello #2</title> <script type="text/javascript" src="fengari-web.js"></script> </head> <body> <script src="hello2.lua" type="application/lua"></script> </body> </html>
Tuto stránku je sice možné načíst do webového prohlížeče i z lokálního souboru, ale moderní prohlížeče mohou omezit načtení skriptu. V takových případech je nutné spustit v adresáři se stránkou i skriptem webový server, například takto:
$ python -m http.server
Ve webovém prohlížeči přejděte na adresu http://localhost:8000/hello2.htm.
I tento demonstrační příklad je dostupný na webu, konkrétně na adrese https://tisnik.github.io/temp/hello2.htm.
Přístup k DOMu webové stránky
Výpis zpráv na konzoli je sice užitečný, například při ladění atd., ovšem pro tvorbu moderních webových aplikací potřebujeme manipulovat s DOMem (Document Object Model) webové stránky. To nám umožní modifikovat obsah stránky (například vykreslit nové prvky), reagovat na vzniklé události (kliknutí tlačítkem myši na ovládací prvek atd.), ale například i provádět vykreslování na kreslicí plátno (canvas) atd. V dalším demonstračním příkladu obsahuje webová stránka kromě dalších prvků i odstavec (div) s identifikátorem output. Tento odstavec původně obsahuje text „xyzzy“:
<!doctype html> <html> <head> <title>Hello #3</title> <script type="text/javascript" src="fengari-web.js"></script> </head> <body> <div id="output">xyzzy</div> <script src="hello3.lua" type="application/lua" async></script> </body> </html>
Skript napsaný v jazyce Lua získá referenci na odstavec a následně změní jeho obsah na text „Hello, world!“. Povšimněte si, že je nutné naimportovat balíček js, který slouží jako vrstva mezi jazykem Lua a objekty tvořícími DOM. Dále stojí za povšimnutí syntaxe volání metody getElementById objektu document. V jazyce Lua se namísto tečky zapisuje dvojtečka:
print("Hello World!") local js = require("js") local document = js.global.document local div = document:getElementById("output") div.innerText = "Hello, world!"
Tento demonstrační příklad si můžete otestovat po přechodu na adresu https://tisnik.github.io/temp/hello3.htm.
Vlastnosti JavaScriptu, které je nutné v Lue emulovat
JavaScript se od programovacího jazyka Lua v několika ohledech odlišuje. Má poněkud odlišný typový systém, specifické „speciální“ hodnoty, ale i jazykové konstrukce, které nemají v programovacím jazyce Lua přesnou alternativu. Z tohoto důvodu je nutné, aby běhový systém programovacího jazyka Lua tyto chybějící konstrukce, hodnoty atd. vhodným způsobem doplnit. Nejdříve je nutné naimportovat knihovnu js, což již známe:
js = require("js")
nebo jen:
js = require "js"
Od této chvíle budou dostupné tyto hodnoty nebo funkce:
|Hodnota/funkce
|Stručný popis
|null
|obdoba hodnoty null v JavaScriptu
|global
|globální kontext, odpovídá referenci document
|new()
|funkce, která nahrazuje konstruktor new
|of()
|vrací iterátor, což umožňuje simulovat smyčku for..of
|instanceof()
|funkce, která nahrazuje operátor instanceof
|typeof()
|funkce, která nahrazuje operátor typeof
Objekt typu Float32Array a další typovaná pole JavaScriptu
V JavaScriptu se poměrně často setkáme s využitím typovaných polí (což je možná poněkud paradoxní s ohledem na typový systém tohoto jazyka). Jedná se o pole, jejichž prvky mají shodný datový typ a prvky jsou uloženy v kompaktním formátu kompatibilním s datovými typy zpracovávanými samotným mikroprocesorem. Typovaná pole mají následující jména:
|Int8Array
|Uint8Array
|Uint8ClampedArray
|Int16Array
|Uint16Array
|Int32Array
|Uint32Array
|Float16Array
|Float32Array
|Float64Array
|BigInt64Array
|BigUint64Array
Mohlo by se zdát, že konstrukce takového pole v jazyce Lua bude přímočará – pouze použijeme jméno datového typu jako jméno funkce, které předáme běžnou tabulku jazyka Lua. Snadno ovšem zjistíme, že tak jednoduché to není:
<!doctype html> <html> <head> <title>Array #1</title> <script type="text/javascript" src="fengari-web.js"></script> </head> <body> <script type="application/lua"> local Float32Array = js.global.Float32Array local array = Float32Array({1, 2, 3, 4}) print(array) </script> </body> </html>
Po načtení webové stránky do prohlížeče se do konzole prohlížeče vypíše chybové hlášení:
uncaught exception TypeError: calling a builtin typed array constructor without new is forbidden
Toto hlášení mj. říká, že je nutné použít jazykovou konstrukci new. Ta sice v Lue neexistuje, ovšem namísto konstrukce new můžeme zavolat funkci js.new, které se v prvním parametru předá třída, jejíž instance se má vytvořit, a ve druhém či dalších parametrech se předávají parametry původního konstruktoru.
<!doctype html> <html> <head> <title>Array #2</title> <script type="text/javascript" src="fengari-web.js"></script> </head> <body> <script type="application/lua"> local Float32Array = js.global.Float32Array local array = js.new(Float32Array, {1, 2, 3, 4}) print(array) </script> </body> </html>
Nyní sice skript nezhavaruje, ovšem pole, které získáme, bude obsahovat hodnoty:
NaN,NaN,NaN,NaN
Je tomu tak z toho důvodu, že konstruktoru nelze přímo předat tabulku z jazyka Lua. Ovšem dosáhli jsme alespoň toho, že je pole inicializováno na kapacitu čtyř prvků. To nám umožní explicitní nastavení jednotlivých prvků. Tím, že se zde střetává jazyk, který indexuje prvky od nuly, s jazykem, který prvky indexuje od jedničky, je inicializace prvků pole realizována počítanou programovou smyčkou, která přiřazuje hodnoty do JavaScriptového pole (indexy 0..n-1) z tabulky jazyka Lua (indexy 1..n):
<!doctype html> <html> <head> <title>Array #2</title> <script type="text/javascript" src="fengari-web.js"></script> </head> <body> <script type="application/lua"> local Float32Array = js.global.Float32Array local data = {1, 2, 3, 4} local array = js.new(Float32Array, data) for i = 1, #data do array[i - 1] = data[i] end print(array) </script> </body> </html>
Výsledek:
1,2,3,4
Jen pro úplnost lze příklad zjednodušit, a to tak, že se konstruktoru Float32Array předá jen počet prvků pole:
<!doctype html> <html> <head> <title>Array #2</title> <script type="text/javascript" src="fengari-web.js"></script> </head> <body> <script type="application/lua"> local Float32Array = js.global.Float32Array local data = {1, 2, 3, 4} local array = js.new(Float32Array, #data) for i = 1, #data do array[i - 1] = data[i] end print(array) </script> </body> </html>
Rozdíly mezi typovými systémy JavaScriptu a jazyka Lua
Kromě syntaktických rozdílů mezi JavaScriptem a jazykem Lua se tyto programovací jazyky odlišují především typovým systémem, který je stejný či podobný jen zdánlivě. Oba jazyky pracují s numerickými hodnotami, které mají (v případě Fengari) naprosto stejný formát – jedná se numerické hodnoty s plovoucí řádovou čárkou typu double (a tedy i speciálními hodnotami kladného nekonečna, záporného nekonečna a NaN). Ovšem zde veškerá zdánlivá podobnost končí. V jazyku Lua se používá jediný strukturovaný datový typ, který se nazývá tabulka (table), zatímco v JavaScriptu se rozlišují objekty, pole, mapy a množiny:
|Datová struktura
|JavaScript
|Lua
|objekt
|object
|tabulka
|pole
|array
|tabulka
|slovník
|Map
|tabulka
|množina
|Set
|ano, tabulka
Odlišuje se i sémantika porovnávání hodnot. V JavaScriptu se rozlišuje mezi operátory == a ===, zatímco pravidla pro porovnávání jsou v jazyce Lua jednodušší. A zapomenout nesmíme ani na způsob reprezentace neexistujících hodnot (získávaných z pole, mapy resp. tabulky). V JavaScriptu se pracuje s hodnotou undefined (což je odlišné od null – jedná se o jiný typ, i když použití operátoru == naznačuje opak), zatímco v jazyce Lua si vystačíme s hodnotou nil.
Přečtení všech atributů a metod objektu js
Pro zajímavost se podívejme na jednoduchý skript sloužící pro výpis všech atributů a metod objektu js, který je z virtuálního stroje jazyka Lua dostupný. Samotný skript je snadno pochopitelný – můžeme zde vidět ruční konstrukci HTML tabulky obsahující název příslušného atributu/metody a hodnotu. Pro jednoduchost je výpis řetězce do HTML stránky realizován v samostatné funkci nazvané write:
<html> <head> <title>js properties</title> <script type="text/javascript" src="fengari-web.js"></script> </head> <body> <script type="text/lua"> function write(what) js.global.document:write(what) end write("<table border>") for key, value in pairs(js) do write("<tr><td>") write(key) write("</td><td>") write(value) write("</td></tr>") end write("</table>") </script> </body> </html>
Globální objekty dostupné programátorům
Předchozí demonstrační příklad je možné rozšířit takovým způsobem, aby skript po svém spuštění vypsal všechny konstanty, atributy i metody a funkce dostupné přes objekt js.global. Pro ukázku možností základní knihovny jazyka Lua jsou názvy symbolů abecedně setříděny a navíc jsou vypsány pouze ty hodnoty, které jsou typu boolean, string nebo number (typ se samozřejmě vyhodnocuje až v době běhu skriptu). Získání tabulky všech symbolů a na ně navázaných hodnot zajišťuje funkce getKeys(), výpis je proveden v hlavní části aplikace v programové smyčce typu for-each:
<html> <head> <title>js properties</title> <script type="text/javascript" src="fengari-web.js"></script> </head> <body> <script type="text/lua"> function write(what) js.global.document:write(what) end function getKeys(tbl) local keys = {} for key, _ in pairs(tbl) do table.insert(keys, key) end table.sort(keys) return keys end write("<table border>") local keys = getKeys(js.global) for _, key in ipairs(keys) do write("<tr><td>") write(key) write("</td><td>") local value = js.global[key] local valueType = type(value) write(valueType) write("</td><td>") if valueType == "boolean" or valueType == "string" or valueType == "number" then write(value) end write("</td></tr>") end write("</table>") </script> </body> </html>
Kombinace více programovacích jazyků na jediné webové stránce
V předchozích kapitolách jsme se primárně zabývali ukázkami spouštění skriptů naprogramovaných v jazyce Lua. Ovšem zajímavé bude zjistit jak (a zda vůbec) je možné na jediné webové stránce zkombinovat skripty vytvořené v různých programovacích jazycích. Teoreticky to možné je, protože značka <script> podporuje atribut type, do něhož lze zapsat MIME typ rozpoznávaný jednotlivými virtuálními stroji. Nyní nám zbývá si tuto teorii ověřit. Kromě jazyka Lua, jehož virtuální stroj je realizován projektem Fengari, použijeme JavaScript (nativní podpora přímo v prohlížeči) a taktéž programovací jazyk Python (zde lze využít více realizací virtuálního stroje; pro jednoduchost použijeme Brython).
3×tisk textu a výpočet faktoriálu: verze v JavaScriptu, Pythonu a jazyce Lua
Pokusme se na jediné webové stránce spustit šest skriptů vytvořených ve třech programovacích jazycích, konkrétně v JavaScriptu, v Pythonu a taktéž v jazyce Lua. První tři skripty budou zapsány přímo v HTML kódu, zatímco další tři skripty budou načítány z webového serveru (opět nebude funkční načítání přímo ze souborů). Pro JavaScript pochopitelně není nutné dodávat žádnou další podporu. Pro Python budeme načítat VM Brythonu a pro Luu pak Fengari.
Zdrojový kód této webové stránky vypadá následovně:
<!doctype html> <html> <head> <title>Rosetta</title> <script type="text/javascript" src="fengari-web.js"></script> <script type="text/javascript" src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/brython@3.15.0/brython.min.js"></script> </head> <body> <script type="text/javascript"> console.log("JavaScript: Hello World!"); </script> <script type="application/lua"> print("Lua: Hello World!") </script> <script type="text/python"> print("Python: Hello World!") </script> <script src="factorial.js" type="text/javascript"></script> <script src="factorial.lua" type="application/lua"></script> <script src="factorial.py" type="text/python"></script> </body> </html>
Ještě nám zbývá doplnit trojici skriptů factorial.js, factorial.lua a factorial.py. Začněme variantu faktoriálu realizovanou v JavaScriptu:
function factorial(n) { if (n < 0) return undefined; let result = 1; for (let i = 2; i <= n; i++) { result *= i; } return result; } console.log("10!=", factorial(10));
Sémanticky shodný skript, ovšem přepsaný do jazyka Lua:
function factorial(n) if n < 0 then return nil end local result = 1 for i = 2, n do result = result * i end return result end print("10!=", factorial(10))
A konečně třetí sémanticky shodný skript, ovšem vytvořený v Pythonu:
def factorial(n): if n < 0: return None result = 1 for i in range(2, n + 1): result *= i return result print("10!=", factorial(10))
Vykreslení obrazce na kreslicí plátno s využitím 3D kontextu a OpenGL ES: varianta pro JavaScript
V závěrečné části dnešního článku si ukážeme, jakým způsobem je možné přepsat delší skript z JavaScriptu do jazyka Lua. Tento skript po spuštění na webové stránce vykreslí trojúhelník přes OpenGL ES. V původním zdrojovém kódu (JavaScript) se používají víceřádkové řetězce, volání funkcí a metod, pracuje se zde s poli typu Float32Array atd. Původní JavaScriptová varianta je dostupná na adrese https://tisnik.github.io/temp/triangle1.html. Skript, který provede vykreslení trojúhelníka, vypadá následovně:
const vertexShaderSource = ` attribute vec2 position; void main() { gl_Position = vec4(position, 0, 1); } ` const fragmentShaderSource = ` precision mediump float; void main() { gl_FragColor = vec4(0.7, 0.7, 0.0, 1); } ` function print(message) { console.log(message); } // reference na objekt představující kreslicí plátno umístěné na webové stránce const canvas = document.getElementById("web_gl_canvas"); if (!canvas) { throw new Error("Canvas with id 'web_gl_canvas' not found"); } print("Canvas object retrieved"); // vytvoření a získání kontextu WebGL (3D grafika) const gl = canvas.getContext("webgl"); if (!gl) { throw new Error("WebGL is not supported or context creation failed"); } print("WebGL context created"); // vytvoření vertex shaderu const vertexShader = gl.createShader(gl.VERTEX_SHADER); if (!vertexShader) { throw new Error("Failed to create vertex shader."); } print("Vertex shader created"); // překlad vertex shaderu gl.shaderSource(vertexShader, vertexShaderSource); gl.compileShader(vertexShader); if (!gl.getShaderParameter(vertexShader, gl.COMPILE_STATUS)) { const log = gl.getShaderInfoLog(vertexShader); gl.deleteShader(vertexShader); throw new Error(`Vertex shader compile failed: ${log}`); } print("Vertex shader compiled"); // vytvoření fragment shaderu const fragmentShader = gl.createShader(gl.FRAGMENT_SHADER); if (!fragmentShader) { throw new Error("Failed to create fragment shader."); } print("Fragment shader created"); // překlad fragment shaderu gl.shaderSource(fragmentShader, fragmentShaderSource); gl.compileShader(fragmentShader); if (!gl.getShaderParameter(fragmentShader, gl.COMPILE_STATUS)) { const log = gl.getShaderInfoLog(fragmentShader); gl.deleteShader(fragmentShader); throw new Error(`fragment shader compile failed: ${log}`); } print("Fragment shader compiled"); // registrace obou shaderů const program = gl.createProgram(); if (!program) { throw new Error("Failed to create program."); } print("Program created"); gl.attachShader(program, vertexShader); gl.attachShader(program, fragmentShader); print("Shaders attached to the program"); gl.linkProgram(program); if (!gl.getProgramParameter(program, gl.LINK_STATUS)) { const log = gl.getProgramInfoLog(program); gl.deleteProgram(program); throw new Error(`Program link failed: ${log}`); } print("Program linked"); // souřadnice vrcholů trojúhelníku const vertexes = [ // x y -0.9, -0.8, 0.9, -0.8, 0.0, 0.7, ]; // buffer, do kterého se překopírují souřadnice bodu const vertexBuffer = gl.createBuffer(); if (!vertexBuffer) { throw new Error("Failed to create buffer."); } print("Vertex buffer created"); gl.bindBuffer(gl.ARRAY_BUFFER, vertexBuffer); const data = new Float32Array(vertexes); gl.bufferData(gl.ARRAY_BUFFER, data, gl.STATIC_DRAW); print("Vertex buffer filled-in by vertexes"); // navázání na parametr předávaný do vertex shaderu const p = gl.getAttribLocation(program, "position"); if (p === -1) { throw new Error("Attribute 'position' not found in shader program"); } print("Attribute 'position' found in shader program") // seznam předávaný do vertex shaderu gl.vertexAttribPointer(p, 2, // počet prvků v každém atributu gl.FLOAT, // typ prvků gl.FALSE, // data nejsou normalizována 2*Float32Array.BYTES_PER_ELEMENT, // velikost vertexu v bajtech 0 // offset ); gl.enableVertexAttribArray(p); // transformace souřadnic: z normalizovaných souřadnic na souřadnice na plátnu gl.viewport(0, 0, canvas.width, canvas.height); // nastavení barvy pro vymazání barvového bufferu gl.clearColor(0, 0, 0, 1); // vymazání barvového bufferu gl.clear(gl.COLOR_BUFFER_BIT); // spuštění programu gl.useProgram(program); // vykreslení trojúhelníku gl.drawArrays(gl.TRIANGLES, 0, 3);
Přepis specifických částí původního skriptu do jazyka Lua
Podívejme se, jakým způsobem se musí převést specifické části původního skriptu do jazyka Lua.
Začneme víceřádkovými řetězci (v nich jsou uloženy zdrojové kódy shaderů). Víceřádkové řetězce se v jazyce Lua zapisují následovně:
local vertexShaderSource = [[ attribute vec2 position; void main() { gl_Position = vec4(position, 0, 1); } ]]
Dále musíme získat referenci na objekt document představující webovou stránku a taktéž referenci na třídu Float32Array:
local js = require("js") -- reference na objekt představující kreslicí plátno umístěné na webové stránce local document = js.global.document local Float32Array = js.global.Float32Array
Při volání metod objektu document nesmíme zapomenout na dvojtečku namísto tečky. Taktéž si povšimněte, jak se zapisují testy na hodnotu false nebo nil:
local canvas = document:getElementById("web_gl_canvas") if not canvas then error("Canvas with id 'web_gl_canvas' not found") end -- vytvoření a získání kontextu WebGL (3D grafika) local gl = canvas:getContext("webgl") if not gl then error("WebGL is not supported or context creation failed") end
Souřadnice vrcholů vykreslovaného trojúhelníku budou uloženy v běžné tabulce:
-- souřadnice vrcholů trojúhelníku local vertexes = { -- x y -0.9, -0.8, 0.9, -0.8, 0.0, 0.7, }
Převod do JavaScriptového pole už známe:
local data = js.new(Float32Array, vertexes) for i = 1, #vertexes do data[i - 1] = vertexes[i] end
Dále už běžným způsobem vytvoříme buffer:
-- buffer, do kterého se překopírují souřadnice bodu local vertexBuffer = gl:createBuffer() if not vertexBuffer then error("Failed to create buffer.") end log("Vertex buffer created") gl:bindBuffer(gl.ARRAY_BUFFER, vertexBuffer)
Poslední důležitou operací je přesun dat z pole data typu Float32Array do bufferu:
gl:bufferData(gl.ARRAY_BUFFER, data, gl.STATIC_DRAW)
Výsledek přepisu celého programu do jazyka Lua
Podívejme se nyní na to, jak vypadá celý skript pro vykreslení objektu na kreslicí plátno, po přepisu z jazyka JavaScript do jazyka Lua:
local vertexShaderSource = [[ attribute vec2 position; void main() { gl_Position = vec4(position, 0, 1); } ]] local fragmentShaderSource = [[ precision mediump float; void main() { gl_FragColor = vec4(0.7, 0.7, 0.0, 1); } ]] local function log(message) print(message) end local js = require("js") local document = js.global.document local Float32Array = js.global.Float32Array local function log(msg) js.global.console:log(msg) end -- reference na objekt představující kreslicí plátno umístěné na webové stránce local canvas = document:getElementById("web_gl_canvas") if not canvas then error("Canvas with id 'web_gl_canvas' not found") end log("Canvas object retrieved") -- vytvoření a získání kontextu WebGL (3D grafika) local gl = canvas:getContext("webgl") if not gl then error("WebGL is not supported or context creation failed") end log("WebGL context created") -- vytvoření fragment shaderu local vertexShader = gl:createShader(gl.VERTEX_SHADER) if not vertexShader then error("Failed to create vertex shader.") end log("Vertex shader created") -- překlad vertex shaderu gl:shaderSource(vertexShader, vertexShaderSource) gl:compileShader(vertexShader) if not gl:getShaderParameter(vertexShader, gl.COMPILE_STATUS) then local logText = gl:getShaderInfoLog(vertexShader) gl:deleteShader(vertexShader) error("Vertex shader compile failed: " .. logText) end log("Vertex shader compiled") -- vytvoření fragment shaderu local fragmentShader = gl:createShader(gl.FRAGMENT_SHADER) if not fragmentShader then error("Failed to create fragment shader.") end log("Fragment shader created") -- překlad fragment shaderu gl:shaderSource(fragmentShader, fragmentShaderSource) gl:compileShader(fragmentShader) if not gl:getShaderParameter(fragmentShader, gl.COMPILE_STATUS) then local logText = gl:getShaderInfoLog(fragmentShader) gl:deleteShader(fragmentShader) error("Fragment shader compile failed: " .. logText) end log("Fragment shader compiled") -- registrace obou shaderů local program = gl:createProgram() if not program then error("Failed to create program.") end log("Program created") gl:attachShader(program, vertexShader) gl:attachShader(program, fragmentShader) log("Shaders attached to the program") gl:linkProgram(program) if not gl:getProgramParameter(program, gl.LINK_STATUS) then local logText = gl:getProgramInfoLog(program) gl:deleteProgram(program) error("Program link failed: " .. logText) end log("Program linked") -- souřadnice vrcholů trojúhelníku local vertexes = { -- x y -0.9, -0.8, 0.9, -0.8, 0.0, 0.7, } -- buffer, do kterého se překopírují souřadnice bodu local vertexBuffer = gl:createBuffer() if not vertexBuffer then error("Failed to create buffer.") end log("Vertex buffer created") gl:bindBuffer(gl.ARRAY_BUFFER, vertexBuffer) local data = js.new(Float32Array, vertexes) for i = 1, #vertexes do data[i - 1] = vertexes[i] end gl:bufferData(gl.ARRAY_BUFFER, data, gl.STATIC_DRAW) log("Vertex buffer filled-in by vertexes") -- navázání na parametr předávaný do vertex shaderu local p = gl:getAttribLocation(program, "position") if p == -1 then error("Attribute 'position' not found in shader program") end log("Attribute 'position' found in shader program") -- seznam předávaný do vertex shaderu gl:vertexAttribPointer( p, 2, gl.FLOAT, false, 2 * 4, 0 ) gl:enableVertexAttribArray(p) -- transformace souřadnic: z normalizovaných souřadnic na souřadnice na plátnu gl:viewport(0, 0, canvas.width, canvas.height) -- nastavení barvy pro vymazání barvového bufferu gl:clearColor(0, 0, 0, 1) -- vymazání barvového bufferu gl:clear(gl.COLOR_BUFFER_BIT) -- spuštění programu gl:useProgram(program) -- vykreslení trojúhelníku gl:drawArrays(gl.TRIANGLES, 0, 3)
Výsledný program je plně funkční, o čemž se můžete přesvědčit na adrese https://tisnik.github.io/temp/triangle.htm.
Porovnání obou variant skriptů řádek po řádku
Zajímavé může být i porovnání obou variant skriptů (JavaScript a Lua) řádek po řádku. Skripty nejsou stejně dlouhé, protože varianta psaná v jazyce Lua vyžaduje určité přípravné práce a taktéž je složitější naplnění bufferu s hodnotami vrcholů, ovšem všechny ostatní řádky mají prakticky totožný význam v obou jazycích:
const vertexShaderSource = ` local vertexShaderSource = [[ attribute vec2 position; attribute vec2 position; void main() { void main() { gl_Position = vec4(position, 0, 1); gl_Position = vec4(position, 0, 1); } } ` ]] const fragmentShaderSource = ` local fragmentShaderSource = [[ precision mediump float; precision mediump float; void main() { void main() { gl_FragColor = vec4(0.7, 0.7, 0.0, 1); gl_FragColor = vec4(0.7, 0.7, 0.0, 1); } } ` ]] function print(message) { local function log(message) console.log(message); print(message) } end local js = require("js") local document = js.global.document local Float32Array = js.global.Float32Array local function log(msg) js.global.console:log(msg) end // reference na objekt představující kreslicí plátno umístěné -- reference na objekt představující kreslicí plátno umístěné // na webové stránce -- na webové stránce const canvas = document.getElementById("web_gl_canvas"); local canvas = document:getElementById("web_gl_canvas") if (!canvas) { if not canvas then throw new Error("Canvas with id 'web_gl_canvas' not found"); error("Canvas with id 'web_gl_canvas' not found") } end print("Canvas object retrieved"); log("Canvas object retrieved") // vytvoření a získání kontextu WebGL (3D grafika) -- vytvoření a získání kontextu WebGL (3D grafika) const gl = canvas.getContext("webgl"); local gl = canvas:getContext("webgl") if (!gl) { if not gl then throw new Error("WebGL is not supported or context creation failed"); error("WebGL is not supported or context creation failed") } end print("WebGL context created"); log("WebGL context created") // vytvoření vertex shaderu -- vytvoření fragment shaderu const vertexShader = gl.createShader(gl.VERTEX_SHADER); local vertexShader = gl:createShader(gl.VERTEX_SHADER) if (!vertexShader) { if not vertexShader then throw new Error("Failed to create vertex shader."); error("Failed to create vertex shader.") } end print("Vertex shader created"); log("Vertex shader created") // překlad vertex shaderu -- překlad vertex shaderu gl.shaderSource(vertexShader, vertexShaderSource); gl:shaderSource(vertexShader, vertexShaderSource) gl.compileShader(vertexShader); gl:compileShader(vertexShader) if (!gl.getShaderParameter(vertexShader, gl.COMPILE_STATUS)) { if not gl:getShaderParameter(vertexShader, gl.COMPILE_STATUS) then const log = gl.getShaderInfoLog(vertexShader); local logText = gl:getShaderInfoLog(vertexShader) gl.deleteShader(vertexShader); gl:deleteShader(vertexShader) throw new Error(`Vertex shader compile failed: ${log}`); error("Vertex shader compile failed: " .. logText) } end print("Vertex shader compiled"); log("Vertex shader compiled") // vytvoření fragment shaderu -- vytvoření fragment shaderu const fragmentShader = gl.createShader(gl.FRAGMENT_SHADER); local fragmentShader = gl:createShader(gl.FRAGMENT_SHADER) if (!fragmentShader) { if not fragmentShader then throw new Error("Failed to create fragment shader."); error("Failed to create fragment shader.") } end print("Fragment shader created"); log("Fragment shader created") // překlad fragment shaderu -- překlad fragment shaderu gl.shaderSource(fragmentShader, fragmentShaderSource); gl:shaderSource(fragmentShader, fragmentShaderSource) gl.compileShader(fragmentShader); gl:compileShader(fragmentShader) if (!gl.getShaderParameter(fragmentShader, gl.COMPILE_STATUS)) { if not gl:getShaderParameter(fragmentShader, gl.COMPILE_STATUS) then const log = gl.getShaderInfoLog(fragmentShader); local logText = gl:getShaderInfoLog(fragmentShader) gl.deleteShader(fragmentShader); gl:deleteShader(fragmentShader) throw new Error(`fragment shader compile failed: ${log}`); error("Fragment shader compile failed: " .. logText) } end print("Fragment shader compiled"); log("Fragment shader compiled") // registrace obou shaderů -- registrace obou shaderů const program = gl.createProgram(); local program = gl:createProgram() if (!program) { if not program then throw new Error("Failed to create program."); error("Failed to create program.") } end print("Program created"); log("Program created") gl.attachShader(program, vertexShader); gl:attachShader(program, vertexShader) gl.attachShader(program, fragmentShader); gl:attachShader(program, fragmentShader) print("Shaders attached to the program"); log("Shaders attached to the program") gl.linkProgram(program); gl:linkProgram(program) if (!gl.getProgramParameter(program, gl.LINK_STATUS)) { if not gl:getProgramParameter(program, gl.LINK_STATUS) then const log = gl.getProgramInfoLog(program); local logText = gl:getProgramInfoLog(program) gl.deleteProgram(program); gl:deleteProgram(program) throw new Error(`Program link failed: ${log}`); error("Program link failed: " .. logText) } end print("Program linked"); log("Program linked") // souřadnice vrcholů trojúhelníku -- souřadnice vrcholů trojúhelníku const vertexes = [ local vertexes = { // x y -- x y -0.9, -0.8, -0.9, -0.8, 0.9, -0.8, 0.9, -0.8, 0.0, 0.7, 0.0, 0.7, ]; } // buffer, do kterého se překopírují souřadnice bodu -- buffer, do kterého se překopírují souřadnice bodu const vertexBuffer = gl.createBuffer(); local vertexBuffer = gl:createBuffer() if (!vertexBuffer) { if not vertexBuffer then throw new Error("Failed to create buffer."); error("Failed to create buffer.") } end print("Vertex buffer created"); log("Vertex buffer created") gl.bindBuffer(gl.ARRAY_BUFFER, vertexBuffer); gl:bindBuffer(gl.ARRAY_BUFFER, vertexBuffer) const data = new Float32Array(vertexes); local data = js.new(Float32Array, vertexes) gl.bufferData(gl.ARRAY_BUFFER, data, gl.STATIC_DRAW); for i = 1, #vertexes do print("Vertex buffer filled-in by vertexes"); data[i - 1] = vertexes[i] end gl:bufferData(gl.ARRAY_BUFFER, data, gl.STATIC_DRAW) log("Vertex buffer filled-in by vertexes") // navázání na parametr předávaný do vertex shaderu -- navázání na parametr předávaný do vertex shaderu const p = gl.getAttribLocation(program, "position"); local p = gl:getAttribLocation(program, "position") if (p === -1) { if p == -1 then throw new Error("Attribute 'position' not found in shader program"); error("Attribute 'position' not found in shader program") } end print("Attribute 'position' found in shader program") log("Attribute 'position' found in shader program") // seznam předávaný do vertex shaderu -- seznam předávaný do vertex shaderu gl.vertexAttribPointer(p, gl:vertexAttribPointer(p, 2, 2, gl.FLOAT, gl.FLOAT, gl.FALSE, false, 2*Float32Array.BYTES_PER_ELEMENT, 2 * 4, 0 0 ); ) gl.enableVertexAttribArray(p); gl:enableVertexAttribArray(p) // transformace souřadnic: -- transformace souřadnic: // z normalizovaných souřadnic na souřadnice na plátnu -- z normalizovaných souřadnic na souřadnice na plátnu gl.viewport(0, 0, canvas.width, canvas.height); gl:viewport(0, 0, canvas.width, canvas.height) // nastavení barvy pro vymazání barvového bufferu -- nastavení barvy pro vymazání barvového bufferu gl.clearColor(0, 0, 0, 1); gl:clearColor(0, 0, 0, 1) // vymazání barvového bufferu -- vymazání barvového bufferu gl.clear(gl.COLOR_BUFFER_BIT); gl:clear(gl.COLOR_BUFFER_BIT) // spuštění programu -- spuštění programu gl.useProgram(program); gl:useProgram(program) // vykreslení trojúhelníku -- vykreslení trojúhelníku gl.drawArrays(gl.TRIANGLES, 0, 3); gl:drawArrays(gl.TRIANGLES, 0, 3)
Odkazy na Internetu
- Programovací jazyk Lua v roli skriptovacího jazyka pro WWW stránky
https://www.root.cz/clanky/programovaci-jazyk-lua-v-roli-skriptovaciho-jazyka-pro-www-stranky/
- Fengari φεγγάρι – Lua for the Browser
https://fengari.io/
- Lua in the Browser: WASM vs Pure JS Ports
https://salivity.github.io/lua/article/lua-in-the-browser-wasm-vs-pure-js-ports
- Why we rewrote Lua in JS
https://hackernoon.com/why-we-rewrote-lua-in-js-a66529a8278d
- GitHub repositář projektu Fengari
https://github.com/fengari-lua/fengari
- Lua in the Browser: WASM vs Pure JS Ports
https://salivity.github.io/lua/article/lua-in-the-browser-wasm-vs-pure-js-ports
- Why we rewrote Lua in JS
https://hackernoon.com/why-we-rewrote-lua-in-js-a66529a8278d
- The Lua VM, on the Web
https://kripken.github.io/lua.vm.js/lua.vm.js.html
- Lua.vm.js REPL
https://kripken.github.io/lua.vm.js/repl.html
- lua2js
https://www.npmjs.com/package/lua2js
- lua2js na GitHubu
https://github.com/basicer/lua2js-dist
- Seriál o programovacím jazyku Lua
http://www.root.cz/serialy/programovaci-jazyk-lua/
- Source-to-source compiler
https://en.wikipedia.org/wiki/Source-to-source_compiler
- JavaScript is Assembly Language for the Web: Sematic Markup is Dead! Clean vs. Machine-coded HTML
http://www.hanselman.com/blog/JavaScriptIsAssemblyLanguageForTheWebSematicMarkupIsDeadCleanVsMachinecodedHTML.aspx
- JavaScript is Web Assembly Language and that's OK.
http://www.hanselman.com/blog/JavaScriptIsWebAssemblyLanguageAndThatsOK.aspx
- Dart
https://www.dartlang.org/
- CoffeeScript
http://coffeescript.org/
- TypeScript
http://www.typescriptlang.org/
- Lua (programming language)
http://en.wikipedia.org/wiki/Lua_(programming_language)
- Static single assignment form (SSA)
http://en.wikipedia.org/wiki/Static_single_assignment_form
- LuaJIT 2.0 SSA IR http://wiki.luajit.org/SSA-IR-2.0
- The LuaJIT Project
http://luajit.org/index.html
- LuaJIT FAQ
http://luajit.org/faq.html
- LuaJIT Performance Comparison
http://luajit.org/performance.html
- LuaJIT 2.0 intellectual property disclosure and research opportunities
http://article.gmane.org/gmane.comp.lang.lua.general/58908
- LuaJIT Wiki
http://wiki.luajit.org/Home
- LuaJIT 2.0 Bytecode Instructions
http://wiki.luajit.org/Bytecode-2.0
- Programming in Lua (first edition)
http://www.lua.org/pil/contents.html
- Lua 5.2 sources
http://www.lua.org/source/5.2/
- Tcl Plugin Version 3
http://www.tcl.tk/software/plugin/
- JavaScript: The Web Assembly Language?
http://www.informit.com/articles/article.aspx?p=1856657
- asm.js
http://asmjs.org/
- List of languages that compile to JS
https://github.com/jashkenas/coffeescript/wiki/List-of-languages-that-compile-to-JS
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- The LLVM Compiler Infrastructure
http://llvm.org/ProjectsWithLLVM/
- clang: a C language family frontend for LLVM
http://clang.llvm.org/
- emscripten
http://kripken.github.io/emscripten-site/
- LLVM Backend („Fastcomp“)
http://kripken.github.io/emscripten-site/docs/building_from_source/LLVM-Backend.html#llvm-backend
- Emscripten – Fastcomp na GitHubu
https://github.com/kripken/emscripten-fastcomp
- Clang (pro Emscripten) na GitHubu
https://github.com/kripken/emscripten-fastcomp-clang
- Why not use JavaScript?
https://ckknight.github.io/gorillascript/
- Roblox
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- Category:Lua (programming language)-scriptable game engines
https://en.wikipedia.org/wiki/Category:Lua_(programming_language)-scriptable_game_engines
- Goodbye Lua (shrnutí následujícího článku)
https://www.reddit.com/r/lua/comments/4ld6ao/goodbye_lua/
- Goodbye, Lua
https://realmensch.org/2016/05/28/goodbye-lua/
- 6th Edition – ECMAScript 2015
https://en.wikipedia.org/wiki/ECMAScript#6th_Edition_%E2%80%93_ECMAScript_2015
- JavaScript Versions
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- ECMAScript version history
https://en.wikipedia.org/wiki/ECMAScript_version_history
- WebAssembly
https://en.wikipedia.org/wiki/WebAssembly
- Lua version history
https://www.lua.org/versions.html
- Brython aneb použití jazyka Python ve skriptech přímo v prohlížeči
https://www.root.cz/clanky/brython-aneb-pouziti-jazyka-python-ve-skriptech-primo-v-prohlizeci/
- Float32Array
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- JavaScript typed arrays
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Guide/Typed_arrays
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https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Operators/Equality
- Strict equality (===)
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/a/Strict_equality