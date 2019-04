 »   »  Pohled na Lubuntu 19.04: přináší LXQt 0.14 a zůstává v půli cesty

Za největší revoluci ve světě *buntu bychom mohli považovat ne až tak dávný konec Unity a Upstartu v samotném Ubuntu a přechod na systemd s GNOME. S ohledem na velikost základny vývojářů by se ale na čelní příčky bez problémů probojovala i úsporná odnož Lubuntu, jejíž revoluce se posledních pár let točí kolem pozvolného přechodu od GTK desktopu LXDE k jeho nástupníkovi, Qt desktopu LXQt. A to bude jedna z věcí, které jsou v Lubuntu 19.04 cítit nejvíce.

Novinky samotného Ubuntu 19.04

Ubuntu 19.04 vyšlo před několika dny a současně s ním i všechny hlavní odnože, tedy i samotné Lubuntu. Připomeňme, že mezi novinkami této verze nalezneme jako společný základ všech variant zejména linuxové jádro 5.0, které přináší spoustu inovací, podporu spousty nového hardwaru, kvalitnější podporu toho již dříve podporovaného (z hlediska běžného uživatele Františka se to týká zejména CPU a GPU či rozraní WiFi a USB).

Že Canonical zvolil desktop GNOME 3.32 můžeme v kontextu Lubuntu celkem ignorovat (byť optikou použité verze GTK je to pro nás zajímavé), stejně tak možnost stále testovacího provozu grafického serveru Wayland. Zde svět Qt zatím stále nedozrál a totéž lze říci o Lubuntu, resp. LXQt.

Nové Lubuntu, resp. LXQt 0.14.x

Lubuntu 19.04 nasadilo verzi desktopového prostředí LXQt 0.14.1, která je aktuálně nejvyšší a pochází z konce února. Tomu pod kapotou běží framework Qt 5.12.2 (což je též aktuální řada).

Proces instalace systému z Live obrazu je nadále poměrně triviální. Instalátor zde najdeme v odlišné podobě než poslední roky GTK éry, nicméně proklikat se k výsledku, tedy nainstalovanému systému je podobně jednoduché. Lubuntu 19.04 nedává možnost volby balíčků, takže je nutno počítat s tím, že po instalaci bude mít uživatel k dispozici výchozí sadu předvolených aplikací, například webový prohlížeč Firefox či multimediální přehrávač VLC.

Z hlediska výběru balíčků pro výchozí instalaci nemám zásadnějších výtek, asi i lze pochopit, že v Qt systému, které se nadále snaží jít cestou úsporné linuxové distribuce, není přítomen GIMP. Každopádně ani pro editor Krita asi ještě nejsou elementálové nakloněni, vlastně v Lubuntu 19.04 ve výchozí instalaci chybí nějaký pokročilejší grafický editor. V kontextu toho, že doby jednocédéčkového obrazu jsou tytam a instalační ISO 64bitové x86 verze (jiná není) má 1,5 GB, je to nicméně trochu smutné.

Smutné, nicméně řešitelné. Co je o něco smutnější a je vidět na první pohled, je nehotovost z hlediska lokalizací. Dialogy systému jsou z poloviny anglické, Firefox se i přes volbu českého prostředí spustí též v anglické verzi, v nastaveních LXQt je polovina věcí anglicky, polovina česky a zkrátka je vidět, že toto se nestihlo.

Dojmy z používání

Desktop LXQt je nicméně hodně svižný. Na stroji s Core i7–4790 a SSD i ve virtuálu. Na stejném stroji běžně provozuji Kubuntu 19.04 a tak mohu říci, že rozdíl ve svižnosti je viditelný, byť ne rozhodující.

Výchozí správce souborů PCManFM-Qt bohužel umí maximální velikost náhledů souborů 256×256 – z jiných správců si člověk rychle zvykne na náhledy větší.

Výhodou Lubuntu 19.04 je základ v podobě Ubuntu, který distribuci propůjčuje jak balíčkovací a konfigurační záležitosti, tak možnosti snadného přidání uzavřených ovladačů, dalších repozitářů, uzavřených kodeků apod. Nevýhodou je ona nehotovost desktopového prostředí LXQt a možná by šlo na seznam i jako méně významnou až nedůležitou položku přidat poněkud spartánskou volbu výchozích aplikací.