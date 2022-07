Microsoft Store zakazuje vydělávat na open-source, Blender chystá Real-time Compositor běžící na GPU

Blender chystá Real-time Compositor běžící na GPU

Svižnost generování náhledu renderů je tradiční principiální bolístkou 3D animace od jejích počátků dodnes. V rámci Blenderu nyní započaly práce na real-time kompozitoru, který bude vužívat výkon GPU. Pokud se vše podaří, tahle éra se tak možná stane minulostí. Detaily shrnuje Omar Emara na blogu projektu.

Jako první krok bude nový back-end pohánět náhled Viewport Compositoru, finálním cílem pak je, aby back-end poháněl kompletně Compositor Editor. V tuto chvíli lze práce sledovat s pomocí experimentální větve Blenderu, kód je sice stále vývojovou verzí, ale již je dobře použitelný. Omar však rovnou dodává, že ač už se rozbíhá review kódu, tak do vydání Blenderu 3.3 se nic nestihne, neb okno pro začlenění velkých změn už uplynulo.

KDE Plasma 5.26 vzhlíží k C++20

Vývojáři desktopového prostředí KDE Plasma 5.26 již zkoumají možnosti využití vlastností C++20 už v rámci příprav na příští verzi Plasmy 5.26 s tím, že výhledově by se použití C++20 postupně rozšířilo i na další součásti projektu KDE. Nicolas Fella, vývojář KDE, navrhuje například využití C++20 co-routines (explicitně uvádí projekt Qt5/Qt6 co-routines, QCoro Daniela Vrátila, jinak senior vývojáře Avastu).





Znamenalo by to však navýšení požadavku na minimální verzi kompilátoru na GCC 10, resp. Clang 11, na což možná ještě ne všichni vývojáři a balíčkáři jsou připraveni. Plasma 5.26 jako taková by měla vyjít v polovině října tohoto roku, obě zmíněné verze kompilátorů C++ jsou tu s námi už dobře dva roky, takže to by v principu problémem nebylo.

Zdá se, že by věc nakonec mohla projít schválení, stejně jako první merge request s prvními krůčky podpory C++20 v rámci KDE Plasmy.

Microsoft Store zakazuje vydělávat na open-source

Software Freedom Conservancy přináší velmi zajímavé zjištění: Microsoft upravil podmínky služby Microsoft Store, tedy aplikačního obchodu ve Windows. Nový bod zakazuje vydělávat na open-source či podobném softwaru, který je jinak k dispozici zdarma.

V tomto kontextu upozorňuje, že například grafický editor Krita je zde v prodeji za 14,99 dolarů, avšak doplňme též, že do obchodu Microsoftu jej umístila sama Krita. Na jednu stranu tak lze toto rozhodnutí pochválit jako logické a morálně správné (snahy různých parazitů vydělávat na prostém zkompilování práce někoho jiného jsou staré jako open-source software samotný), na druhou stranu tím mohou některé projekty přijít o existující, jakkoli třeba méně významný, zdroj příjmů.

Dodejme, že tento nový bod 10.8.7 byl oznámen 16. června a upravuje podmínky, které vstoupí v platnost 16. července a jejichž součástí je také omezení iracionálně vysokých cen za software (restrict irrationally high pricing).

Intel SGX2 stihne vydání Linux 5.20

Jednou z novinek, které se objeví s přespříštím vydáním jádra Linux 5.20, bude podpora bezpečnostního systému procesorů Intel SGX2 (na některých místech v dokumentaci též nazýváno Enclave Dynamic Memory Management – EDMM). Ne, není to vtip. Poté, co byly v SGX (Software Guard Extensions) objevovány poměrně nepříjemné díry a Intel sám zařízl podporu SGX ve svých procesorech Core 11. a 12. generace (poslední dvě aktuální generace), přesto SGX stále žije, a to v rámci cloudů a serverů.

S procesory rodin Ice Lake a Gemini Lake přišla vylepšená verze SGX2 poskytujcíí nad bezpečnostními enklávami lepší kontrolu uživateli. Na konci minulého roku Intel přinesl patche pro SGX2 na Linux, ty mají za sebou zhruba půl roku různých kontrol a analýz a zdá se, že tedy stihnou začleňovací okno pro Linux 5.20, informuje Phoronix.

Vylepšení pro staré Radeony HD 5000 a 6000 v Mesa

Nový R600g NIR backend pro Radeony HD 5000 a HD 6000 v rámci nové verze projektu Mesa 22.2 je hotov. Tyto rodiny Radeonů tak mohou využívat efektivněji pracující podporu pro Gallium3D ovladač, která navyšuje výkon a též umožňuje korektní používání FP64 s Radeony HD 6900 „Cayman“.

Dovolte mi připomenout, že Radeony HD 5850, resp. HD 5870 (2,72 TFLOPS v single-precision při 228W TDP a 2GB paměti) byly velmi povedené karty, které přišly na trh na podzim 2009, později následoval neméně oblíbený super-levný low-end s podporou hardwarové akcelerace X.264, tedy Radeon HD 5450, aby posléze žezlo převzal Radeon HD 6970 koncem roku 2010 (u něj přibyla podpora tesselace, víceméně šlo spíš o refresh, pravou revolucí byl zase až Radeon HD 7970 o tok později).

Pro srovnání doplňme, že AMD má dnes v nabídce low-endový Radeon RX 6400 s výkonem přes 3,5 TFLOPS v single-precision s TDP 53 W a 4GB paměti a cenovkou 4300 Kč reálně v českých eshopech, takže je otázkou, jaký smysl má ještě dnes provozovat pomalý a hladový Radeon HD 58×x, nicméně i to je kouzlo open-source: komunita často neváhá přepsat architekturu softwarové části, aby i 13 let starý produkt byl výkonnější (zde to byl konkrétně Gert Wollny ze společnosti Collabora, který též vše detailně popsal v blogpostu).