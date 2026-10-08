Motorola 6809: nejvýkonnější a nejelegantnější mikroprocesor osmibitové éry

V paralelně běžícím seriálu o tvorbě programů pro osmibitové domácí mikropočítače Atari jsme již několikrát narazili na různá omezení mikroprocesoru MOS 6502. Tato omezení mají mj. vliv i na kvalitu překladačů vyšších programovacích jazyků, tedy zejména céčka. V současnosti jsou moderní mikroprocesory s architekturami x86, x86–64 i AArch64 navrženy tak, aby céčkové a jiné překladače dokázaly generovat rychlý kód.
Co se dozvíte v článku
- Řada osmibitových mikroprocesorů a mikrořadičů navržených společností Motorola
- Společné vlastnosti osmibitových mikroprocesorů a mikrořadičů firmy Motorola
- Začalo to mikroprocesorem MC6800
- Programátorský model MC6800
- Instrukční sada mikroprocesoru MC6800
- Další vývoj osmibitových mikroprocesorů a mikrořadičů společnosti Motorola
- Mezihra: vznik konkurenčního čipu MOS 6502
- Na scénu přichází MC6809
- Programátorský model čipu MC6809
- Specialitka MC6809: výběr „nulté stránky“
- Dvojice ukazatelů na zásobník(y)
- Vestavěná násobička
- Instrukční sada mikroprocesoru MC6809
- Adresovací režimy
- Instrukce LEA
- Jak je to s kompatibilitou mezi osmibitovými mikroprocesory Motorola?
- Situace na trhu v době vydání MC6809
- Zpětný pohled
- Odkazy na Internetu
Vraťme se však ještě do doby kralování osmibitových mikroprocesorů.
V sedmdesátých letech minulého století se používaly tři rodiny osmibitových mikroprocesorů: rodina okolo Intelu 8080 (včetně Intel 8085 a vlastně i Zilogu Z80), rodina MOS 6502 a podobných čipů a konečně rodina osmibitových mikroprocesorů společnosti Motorola (6800…). A právě ve firmě Motorola byl realizován pravděpodobně nejvýkonnější a nejelegantnější mikroprocesor osmibitové éry. Jednalo se o čip MC6809. A v souvislosti s tímto čipem se oslím můstkem vrátíme k překladačům céčka, protože MC6809 je na céčko připraven lépe, než konkurenční osmibitové mikroprocesory.
Řada osmibitových mikroprocesorů a mikrořadičů navržených společností Motorola
Společnost Motorola začala nabízet svůj první osmibitový mikroprocesor zákazníkům již v srpnu 1974. Jednalo se o čip nazvaný MC6800 a zajímavé je, že byl nabízen za stejnou zaváděcí cenu jako konkurenční Intel 8080. Konkrétně se jednalo o 360 (tehdejších) dolarů při objednávce jednoho kusu (s možností množstevních slev). Ve skutečnosti však mohly být zařízení osazené mikroprocesorem MC6800 jako celek levnější, mj. i díky tomu, že tento čip vyžadoval pouze jediné napájecí napětí (Intel 8080 naproti tomu +5V, –5V a +12V) a taktéž nepotřeboval kromě zdroje hodinových signálů žádné další podpůrné obvody (opět: Intel 8080 musel být podporován čipy 8224 a 8228).
Zajímavé je, že vývojový tým vedený Tomem Bennetem začal na vývoji čipu MC6800 pracovat již v roce 1971 a to krátce po uvedení legendárního čtyřbitového mikroprocesoru Intelu 4004 na trh. Kromě samotného mikroprocesoru nabízela firma Motorola i další podpůrné obvody „rodiny 6800“, například paměť typu RAM, paměť typu PROM i EPROM, obvod s osmibitovými paralelními bránami PIA, jednoduchý modem s přenosovou rychlostí 300 a 600 Bd atd. Tímto způsobem vznikla rodina osmibitových mikroprocesorů a mikrořadičů, které sice vzájemně nebyly binárně kompatibilní, ale sdílely podobné vlastnosti (práce s dvojicí akumulátorů, plnohodnotné šestnáctibitové adresování, šestnáctibitový index registr či dvojice registrů, typické pojmenování instrukcí atd.).
Poněkud předbíháme, takže jen v krátkosti: po „osmibitové éře“ se vývoj na konci sedmdesátých let minulého století rozdělil na dvě větve: 16/32bitovou větev výkonných mikroprocesorů MC68000 (68k) a na 8/16bitové mikrořadiče 68HC…). Ani jedna z těchto větví není zpětně kompatibilní s původními osmibitovými mikroprocesory (jak by snad prefix 68 mohl naznačovat).
Společné vlastnosti osmibitových mikroprocesorů a mikrořadičů firmy Motorola
Firma Motorola samozřejmě nezůstala pouze u původních čipů MC6800, ale o několik let později navrhla a vyráběla (popř. licencovala dalším společnostem) i mnohé další mikroprocesory a mikrořadiče. Je přitom zajímavé, že i přes mnohé změny, které byly způsobeny jak způsobem návrhu a použitou technologií, tak i nároky zákazníků na schopnosti čipů, jejich odolnosti proti vnějším podmínkám (řada HC08 a HC11 je například stále používána v družicích) a jejich výslednou cenu, mají všechny osmibitové mikroprocesory a mikrořadiče firmy Motorola několik společných vlastností, které mj. znamenají, že programy psané v assembleru jsou z velké části mezi jednotlivými čipy přenositelné na úrovni zdrojových kódů.
Ovšem již v předchozí kapitole jsme si řekli, že se binární kódování instrukcí liší a u některých CPU či MCU chybí jeden z akumulátorů či indexových registrů, popř. se odlišuje jejich bitová šířka. Ve všech případech se ovšem jedná o čipy obsahující velmi málo pracovních registrů. Typicky v těchto čipech nalezneme pouze jeden až dva osmibitové akumulátory, jeden až dva indexové registry (různé šířky, ovšem typicky mají šířku šestnácti bitů), ukazatel na vrchol zásobníku, čítač instrukcí a registr, v němž jsou umístěny příznaky (flags).
V následující tabulce jsou pro přehled vypsány základní charakteristiky několika řad mikroprocesorů a mikrořadičů firmy Motorola a pro doplnění taktéž osmibitového mikroprocesoru MOS 6502, který byl navržen bývalými zaměstnanci Motoroly (a nutno dodat, že v osmibitové oblasti MOS 6502 Motorolu doslova „převálcoval“). Ve čtvrtém sloupci tabulky je uvedeno, zda je možné dvojici pracovních registrů A a B použít jako jeden šestnáctibitový registr D při provádění některých operací se šestnáctibitovými operandy:
|Čip
|Firma
|Typ
|Akumulátor(y)
|D=A+B (16b)
|Index registr(y)
|Čítač instrukcí
|Zásobníkové registry
|Spec. registry
|MC6800
|Motorola
|CPU
|A (8b), B (8b)
|ne
|X (16b)
|PC (16b)
|SP (16b)
|CCR (6b)
|MC6801
|Motorola
|MCU
|A (8b), B (8b)
|ne
|X (16b)
|PC (16b)
|SP (16b)
|CCR (6b)
|MC6802
|Motorola
|MCU
|A (8b), B (8b)
|ne
|X (16b)
|PC (16b)
|SP (16b)
|CCR (6b)
|MC6809
|Motorola
|CPU
|A (8b), B (8b)
|ano
|X (16b), Y (16b)
|PC (16b)
|S (16b), U (16b)
|CCR (8b), DP (8b)
|68HC05
|Motorola
|MCU
|A (8b)
|ne
|X (8b)
|PC (13b)
|SP (16b)
|CCR (5b)
|68HC08
|Motorola
|MCU
|A (8b)
|ne
|H:X (16b)
|PC (16b)
|SP (16b)
|CCR (6b)
|68HC11
|Motorola
|MCU
|A (8b), B (8b)
|ano
|X (16b), Y (16b)
|PC (16b)
|SP (16b)
|CCR (8b)
|S08
|Freescale
|MCU
|A (8b)
|ne
|H:X (16b)
|PC (16b)
|SP (16b)
|CCR (6b)
|RS08
|Freescale
|MCU
|A (8b)
|ne
|X (8b)
|PC (14b) + SPS (14bit)
|×
|CCR (2b)
|MOS 6502
|MOS
|CPU
|A (8b)
|ne
|X (8b), Y (8b)
|PC (16b)
|S (8b)
|P (7b)
Důvod, proč mají všechny zmíněné mikroprocesory pouze minimální počet pracovních registrů, je jednoduchý – v polovině sedmdesátých let minulého století byly rychlosti operačních pamětí vyšší nebo alespoň srovnatelné s rychlostmi osmibitových mikroprocesorů. Proto by přidání dalších pracovních registrů vedlo především ke zvýšení složitosti a ceny celého čipu a samozřejmě také ke komplikacím při návrhu instrukční sady. Mnohem jednodušší bylo vytvoření zvláštních adresovacích režimů pro přístup k prvním 256 bajtům operační paměti, popř. (v případě dnes popisovaného čipu MC6809) k vybrané stránce 256 bajtů paměti. Z tohoto pohledu můžeme tyto procesory považovat za čipy mající kromě akumulátoru(ů) i 256 pracovních registrů shodou okolností mapovaných do operační paměti :-) (což asi nejvíce platí pro konkurenční MOS 6502, který byl pro úplnost taktéž do tabulky přidán).
Začalo to mikroprocesorem MC6800
V této kapitole se ve stručnosti seznámíme se základními charakteristikami osmibitového mikroprocesoru MC6800. Z hlediska konstruktéra počítačů je mikroprocesor MC6800 typickým zástupcem osmibitových procesorů s osmibitovou externí datovou sběrnicí a šestnáctibitovou sběrnicí adresovou. Sběrnice je možné externím signálem přepnout do režimu s vysokou impedancí, takže k procesoru lze jednoduše připojit například řadič DMA (řadič přímého přístupu do paměti), nějaký grafický řadič atd. Mikroprocesor obsahuje i dvojici vstupů pro přerušení – nemaskovatelné přerušení NMI a maskovatelné přerušení IRQ. Adresová a datová sběrnice je doplněná několika řídicími signály, především signálem RW (řízení čtení/zápisu), VMA (na sběrnici je vystavena platná adresa) a BA (sběrnice je volná resp. obsazená). Tento čip, na rozdíl od pozdějšího mikroprocesoru Zilog Z80, však neobsahoval podporu pro obnovování obsahu dynamických pamětí (DRAM), což poněkud omezovalo jeho využití v domácích mikropočítačích.
Zajímavé je, že MC6800 vyžadoval pro svoji činnost dvojici hodinových impulsů, které se nepřekrývaly a měly amplitudu +5V, což je více, než je možné zajistit běžnými obvody TTL. To byl ostatně jeden ze zdrojů problémů při začleňování tohoto čipu do elektronických zařízení, protože podpůrný obvod MC6870 byl pro mnoho účelů poměrně drahý (na druhou stranu na tom byl konkurenční Intel 8080 ještě hůře). Dvojice nepřekrývajících se hodinových pulsů generovala v jednom cyklu celkem čtyři stavy, což je taktéž jeden z důvodů, proč původní čip MC6800 s hodinovou frekvencí „pouhý“ 1 MHz měl vyšší výpočetní výkon než Intel 8080A s mezní frekvencí 2 MHz. Jednotlivé instrukce MC6800 měly dobu trvání mezi 2 až 9 cykly, průměrně 4 cykly (do značné míry to záviselo na použitém adresovacím režimu).
Programátorský model MC6800
Již ve třetí kapitole jsme si uvedli malou srovnávací tabulku základních vlastností různých osmibitových mikroprocesorů a mikrořadičů (jedná se o takzvaný programátorský model). Z této tabulky je patrné, že osmibitový mikroprocesor MC6800 disponuje šesticí registrů. Především se jedná o dvojici osmibitových pracovních registrů (akumulátorů) označovaných v assembleru písmeny A a B (i když se správně jmenují ACCA a ACCB), dále pak o šestnáctibitový index registr X nebo též IX (historicky se jedná o vůbec první použití index registru u mikroprocesoru!), šestnáctibitový čítač instrukcí PC, taktéž šestnáctibitový ukazatel na vrchol zásobníku SP a šestibitový registr CCR obsahující různé příznaky nastavované či naopak nulované při aritmetických a logických operacích (a taktéž bitový přepínač maskovatelného přerušení).
Všechny registry dostupné programátorům jsou vypsány v následující tabulce:
|Označení
|a.k.a.
|Šířka
|Název registru
|Význam registru
|A
|ACCA
|8 b
|accumulator A
|první universální pracovní registr
|B
|ACCB
|8 b
|accumulator B
|druhý universální pracovní registr
|X
|IX
|16 b
|index register
|používán při adresování operandů
|PC
|16 b
|program counter
|používán při adresování instrukcí
|SP
|16 b
|stact pointer
|použit při operacích se zásobníkem
|CCR
|6 b
|condition code register
|obsahuje příznakové bity
Akumulátory A a B jsou použity u většiny aritmetických a logických operací, protože tvoří vždy první (nebo jediný) operand a současně se do nich ukládá i výsledek operace. Jedinou „asymetrii“ mezi těmito registry můžeme najít u instrukcí ABA (A=A+B), CBA (A-B) a SBA (A=A-B), kde je registr A vždy prvním operandem a současně se do něj ukládá (kromě instrukce CBA) i výsledek operace; dále pak u instrukcí DAA (korekce při BCD sčítání) a TAP společně s TPA (přesun mezi akumulátorem a příznakovým registrem), které pracují pouze s akumulátorem A. Indexový registr je použit při adresování druhého operandu mnoha instrukcí, jeho hodnotu je taktéž možné inkrementovat, dekrementovat, uložit či načíst z paměti a porovnat s dvoubajtovou konstantou. Příznakový registr CCR obsahuje následující jednobitové příznaky:
|Příznak
|Název
|Význam
|H
|halfcarry
|přetečení ze 3. do 4. bitu (použito při BCD aritmetice)
|I
|interrupt
|příznak povolení či zákazu přerušení
|N
|negative
|příznak operace se záporným výsledkem
|Z
|zero
|příznak operace s nulovým výsledkem
|V
|overflow
|(přeplnění) přetečení ze 6. do 7. (znaménkového) bitu
|C
|carry
|přetečení ze 7. bitu (přenos do vyššího řádu)
Příznakové bity a jejich kombinace jsou použity u čtrnácti podmíněných relativních skoků.
Ještě se zmiňme o adresovacích režimech. Těch existuje celkem sedm, ovšem žádná instrukce nepodporuje všechny tyto režimy (například adresování REL je použito jen u skoků atd.):
|Zkratka
|Plný název
|Stručný popis
|ACC
|accumulator
|operandem je akumulátor A či B
|IMM
|immediate
|za instrukcí je umístěna 8bit/16bit konstanta
|DIR
|direct
|za instrukcí je umístěna osmibitová adresa do nulté stránky
|EXT
|extended
|za instrukcí je umístěna 16bitová absolutní adresa
|IDX
|indexed
|adresa je vypočtena z bajtu za instrukcí přičteného k index registru X
|INH
|inherent
|operand je přímo určen prováděnou instrukcí (je určen již kódem instrukce)
|REL
|relative
|za instrukcí následuje relativní osmibitová adresa pro skoky v rozsahu –126 až 129
Instrukční sada mikroprocesoru MC6800
Instrukční sada mikroprocesoru MC6800 obsahovala celkem 72 instrukcí. Mnoho z těchto instrukcí podporovalo větší množství adresovacích režimů, takže celkový počet operačních kódů dosahoval hodnoty 197. 59 kódů nebylo obsazeno, takže se teoreticky mohla instrukční sada později rozšiřovat se zachováním zpětné kompatibility – což se ale nikdy nestalo.
V další tabulce jsou vypsány všechny podporované varianty instrukcí. V každé buňce je nejprve uvedeno jméno instrukce a pod ním v závorce adresovací režim (viz tabulku uvedenou v předchozí kapitole):
|Kód
|_0
|_1
|_2
|_3
|_4
|_5
|_6
|_7
|_8
|_9
|_A
|_B
|_C
|_D
|_E
|_F
|0_
|NOP
(INH)
|TAP
(INH)
|TPA
(INH)
|INX
(INH)
|DEX
(INH)
|CLV
(INH)
|SEV
(INH)
|CLC
(INH)
|SEC
(INH)
|CLI
(INH)
|SEI
(INH)
|1_
|SBA
(INH)
|CBA
(INH)
|TAB
(INH)
|TBA
(INH)
|DAA
(INH)
|ABA
(ACC)
|2_
|BRA
(REL)
|BHI
(REL)
|BLS
(REL)
|BCC
(REL)
|BCS
(REL)
|BNE
(REL)
|BEQ
(REL)
|BVC
(REL)
|BVS
(REL)
|BPL
(REL)
|BMI
(REL)
|BGE
(REL)
|BLT
(REL)
|BGT
(REL)
|BLE
(REL)
|3_
|TSX
(INH)
|INS
(INH)
|PUL A
(ACC)
|PUL B
(ACC)
|DES
(INH)
|TXS
(INH)
|PSH A
(ACC)
|PSH B
(ACC)
|RTS
(INH)
|RTI
(INH)
|WAI
(INH)
|SWI
(INH)
|4_
|NEG A
(ACC)
|COM A
(ACC)
|LSR A
(ACC)
|ROR A
(ACC)
|ASR A
(ACC)
|ASL A
(ACC)
|ROL A
(ACC)
|DEC A
(ACC)
|INC A
(ACC)
|TST A
(ACC)
|CLR A
(ACC)
|5_
|NEG B
(ACC)
|COM B
(ACC)
|LSR B
(ACC)
|ROR B
(ACC)
|ASR B
(ACC)
|ASL B
(ACC)
|ROL B
(ACC)
|DEC B
(ACC)
|INC B
(ACC)
|TST B
(ACC)
|CLR B
(ACC)
|6_
|NEG
(IDX)
|COM
(IDX)
|LSR
(IDX)
|ROR
(IDX)
|ASR
(IDX)
|ASL
(IDX)
|ROL
(IDX)
|DEC
(IDX)
|INC
(IDX)
|TST
(IDX)
|JMP
(IDX)
|CLR
(IDX)
|7_
|NEG
(EXT)
|COM
(EXT)
|LSR
(EXT)
|ROR
(EXT)
|ASR
(EXT)
|ASL
(EXT)
|ROL
(EXT)
|DEC
(EXT)
|INC
(EXT)
|TST
(EXT)
|JMP
(EXT)
|CLR
(EXT)
|8_
|SUB A
(IMM)
|CMP A
(IMM)
|SBC A
(IMM)
|AND A
(IMM)
|BIT A
(IMM)
|LDA A
(IMM)
|EOR A
(IMM)
|ADC A
(IMM)
|ORA A
(IMM)
|ADD A
(IMM)
|CPX A
(IMM)
|BSR
(REL)
|LDS
(IMM)
|9_
|SUB A
(DIR)
|CMP A
(DIR)
|SBC A
(DIR)
|AND A
(DIR)
|BIT A
(DIR)
|LDA A
(DIR)
|STA A
(DIR)
|EOR A
(DIR)
|ADC A
(DIR)
|ORA A
(DIR)
|ADD A
(DIR)
|CPX A
(DIR)
|LDS
(DIR)
|STS
(DIR)
|A_
|SUB A
(IDX)
|CMP A
(IDX)
|SBC A
(IDX)
|AND A
(IDX)
|BIT A
(IDX)
|LDA A
(IDX)
|STA A
(IDX)
|EOR A
(IDX)
|ADC A
(IDX)
|ORA A
(IDX)
|ADD A
(IDX)
|CPX A
(IDX)
|JSR
(IDX)
|LDS
(IDX)
|STS
(IDX)
|B_
|SUB A
(EXT)
|CMP A
(EXT)
|SBC A
(EXT)
|AND A
(EXT)
|BIT A
(EXT)
|LDA A
(EXT)
|STA A
(EXT)
|EOR A
(EXT)
|ADC A
(EXT)
|ORA A
(EXT)
|ADD A
(EXT)
|CPX A
(EXT)
|JSR
(EXT)
|LDS
(EXT)
|STS
(EXT)
|C_
|SUB B
(IMM)
|CMP B
(IMM)
|SBC B
(IMM)
|AND B
(IMM)
|BIT B
(IMM)
|LDA B
(IMM)
|EOR B
(IMM)
|ADC B
(IMM)
|ORA B
(IMM)
|ADD B
(IMM)
|LDX
(IMM)
|D_
|SUB B
(DIR)
|CMP B
(DIR)
|SBC B
(DIR)
|AND B
(DIR)
|BIT B
(DIR)
|LDA B
(DIR)
|STA B
(DIR)
|EOR B
(DIR)
|ADC B
(DIR)
|ORA B
(DIR)
|ADD B
(DIR)
|LDX
(DIR)
|STX
(DIR)
|E_
|SUB B
(IDX)
|CMP B
(IDX)
|SBC B
(IDX)
|AND B
(IDX)
|BIT B
(IDX)
|LDA B
(IDX)
|STA B
(IDX)
|EOR B
(IDX)
|ADC B
(IDX)
|ORA B
(IDX)
|ADD B
(IDX)
|LDX
(IDX)
|STX
(IDX)
|F_
|SUB B
(EXT)
|CMP B
(EXT)
|SBC B
(EXT)
|AND B
(EXT)
|BIT B
(EXT)
|LDA B
(EXT)
|STA B
(EXT)
|EOR B
(EXT)
|ADC B
(EXT)
|ORA B
(EXT)
|ADD B
(EXT)
|LDX
(EXT)
|STX
(EXT)
Základní ALU instrukce jsou plně ortogonální (až na nelogickou instrukci typu „uložení akumulátoru do konstanty“). Jen v krátkosti si ukažme souhrn těchto instrukcí:
|Součet
|Součet+carry
|Rozdíl
|Rozdíl-carry
|Logické AND
|Logické OR
|Logické XOR
|AND bez uložení
|Porovnání
|Načtení hodnoty
|Uložení hodnoty
|ADD A #data8
|ADC A #data8
|SUB A #data8
|SBC A #d
|AND A #data8
|ORA A #data8
|EOR A #data8
|BIT A #data8
|CMP A #data8
|LDA A #data8
|ADD A addr8
|ADC A addr8
|SUB A addr8
|SBC A addr8
|AND A addr8
|ORA A addr8
|EOR A addr8
|BIT A addr8
|CMP A addr8
|LDA A addr8
|STA A addr8
|ADD A data8,X
|ADC A data8,X
|SUB A data8,X
|SBC A data8,X
|AND A data8,X
|ORA A data8,X
|EOR A data8,X
|BIT A data8,X
|CMP A data8,X
|LDA A data8,X
|STA A data8,X
|ADD A addr16
|ADC A addr16
|SUB A addr16
|SBC A addr16
|AND A addr16
|ORA A addr16
|EOR A addr16
|BIT A addr16
|CMP A addr16
|LDA A addr16
|STA A addr16
|ADD B #data8
|ADC B #data8
|SUB B #data8
|SBC B #data8
|AND B #data8
|ORA B #data8
|EOR B #data8
|BIT B #data8
|CMP B #data8
|LDA B #data8
|ADD B addr8
|ADC B addr8
|SUB B addr8
|SBC B addr8
|AND B addr8
|ORA B addr8
|EOR B addr8
|BIT B addr8
|CMP B addr8
|LDA B addr8
|STA B addr8
|ADD B data8,X
|ADC B data8,X
|SUB B data8,X
|SBC B data8,X
|AND B data8,X
|ORA B data8,X
|EOR B data8,X
|BIT B data8,X
|CMP B data8,X
|LDA B data8,X
|STA B data8,X
|ADD B addr16
|ADC B addr16
|SUB B addr16
|SBC B addr16
|AND B addr16
|ORA B addr16
|EOR B addr16
|BIT B addr16
|CMP B addr16
|LDA B addr16
|STA B addr16
Instrukce s jedním operandem jsou taktéž do značné míry ortogonální:
|Vynulování
|Doplněk
|Negace
|Inkrement
|Dekrement
|Arith.posun
|Arith.posun
|Logický posun
|Rotace
|Rotace
|Test
|CLR A
|COM A
|NEG A
|INC A
|DEC A
|ASL A
|ASR A
|LSR A
|ROL A
|ROR A
|TST A
|CLR B
|COM B
|NEG B
|INC B
|DEC B
|ASL B
|ASR B
|LSR B
|ROL B
|ROR B
|TST B
|CLR data8,X
|COM data8,X
|NEG data8,X
|INC data8,X
|DEC data8,X
|ASL data8,X
|ASR data8,X
|LSR data8,X
|ROL data8,X
|ROR data8,X
|TST data8,X
|CLR addr16
|COM addr16
|NEG addr16
|INC addr16
|DEC addr16
|ASL addr16
|ASR addr16
|LSR addr16
|ROL addr16
|ROR addr16
|TST addr16
Typická je pro čipy Motorola úplná sada podmíněných skoků (na rozdíl od MOS 6502, kde polovina podmíněných skoků chybí):
|Skok
|Podmínka
|BRA
|skok vždy
|BMI
|záporná hodnota
|BPL
|kladná hodnota
|BVC
|overflow=1
|BVS
|overflow=0
|BCS
|carry=1
|BCC
|carry=0
|BLT
|menší než nula
|BLE
|menší nebo rovno nule
|BEQ
|rovno nule
|BGE
|větší nebo rovno nule
|BGT
|větší než nula
|BNE
|nerovno nule
|BLS
|akumulátor menší než porovnávaný operand
|BHI
|akumulátor větší než porovnávaný operand
Další vývoj osmibitových mikroprocesorů a mikrořadičů společnosti Motorola
Po vzniku osmibitového mikroprocesoru MC6800 firma Motorola navrhla a posléze i realizovala dvě další varianty tohoto čipu, které se některými svými vlastnostmi spíše blížily plnohodnotným mikrořadičům. Prvním z těchto čipů byl MC6802 z roku 1977 (pozor, neplést s MOS 6502), který obsahoval kromě vlastního řadiče a CPU i 128 bajtů paměti RAM, interní oscilátor (nemusel se tedy připojovat externí zdroj hodinových signálů, postačoval pouze 4 MHz krystal pro synchronizaci) a spolu s čipem označeným MC6846 (2kB paměti ROM, osmibitový obousměrný port a časovač) bylo možné vytvořit jednoduchý dvoučipový mikropočítač, což se již v mnoha ohledech skutečně blížilo ke klasickému mikrořadiči.
Následoval čip MC6801 (číslování je tedy, pravda, poněkud neobvyklé), který obsahoval taktéž 128 bajtů paměti RAM, navíc však na tomto čipu byla přítomna i paměť ROM s kapacitou 2 kB (zpočátku jen PROM programovatelná jedenkrát), šestnáctibitový časovač, sériový port a 31 programovatelných I/O linek (dnes by se pravděpodobně označovaly termínem GPIO). Jednalo se o jeden z prvních mikroprocesorů (nebo vlastně už mikrořadičů), u nichž bylo možné oba osmibitové akumulátory A a B spojit do jednoho šestnáctibitového akumulátoru označovaného písmenem D (double accumulator).
Ovšem tento čip (s cca 35000 tranzistory) byl poměrně drahý a proto se používal pouze v automobilovém průmyslu a nikoli ve spotřební elektronice. Společnost Motorola proto posléze tento čip poměrně podstatným způsobem zjednodušila a začala ho nabízet pod novým označením MC6805. Od tohoto mikrořadiče je již malý krůček ke známému mikrořadiči 68HC05. Jak jsme si již řekli, jedná se o zjednodušenou variantu čipu MC6801, což mj. znamená, že se počet pracovních registrů zmenšil na pět (je totiž použit pouze jeden osmibitový akumulátor), indexový registr má šířku pouze osm bitů a taktéž čítač instrukcí má sníženou šířku na 13 bitů, protože paměť nainstalovaná na mikrořadiči má menší kapacitu než teoreticky dosažitelných 64 kB (podobné umělé zmenšení adresových registrů nebylo nijak neobvyklé):
|Označení
|Šířka
|Název registru
|Význam registru
|A
|8 b
|accumulator A
|jediný universální pracovní registr
|X
|8 b
|index register
|používán při adresování operandů
|PC
|16 b (13 použito)
|program counter
|používán při adresování instrukcí
|SP
|16 b
|stack pointer
|použit při operacích se zásobníkem
|CCR
|5 b
|condition code register
|obsahuje příznakové bity
Dalším osmibitovým mikrořadičem, který byl navržen firmou Motorola a který je kupodivu nabízen dodnes (i když s celkem logickým dovětkem „Not Recommended for New Design“) je mikrořadič nesoucí označení 68HC08. Jedná se o v mnoha směrech vylepšenou variantu původního mikrořadiče 68HC05, který svým uživatelům nabízel jak větší množství vstupně-výstupních portů, více časovačů a osmikanálový analogově-digitální převodník, tak i rozšířenou kapacitu pamětí ROM a RAM.
Došlo i ke změně v konfiguraci registrů a rozšíření instrukční sady tohoto mikrořadiče – zejména byly přidány nové adresní režimy, které umožňovaly lépe využít zvětšenou kapacitu pamětí ROM a RAM. V následující tabulce jsou vypsány všechny registry centrální procesorové jednotky, které mohly být využity při programování v assembleru. Povšimněte si především toho, že došlo k rozšíření původně osmibitového indexového registru X na šestnáctibitový registr H:X, jehož obě osmibitové části lze v případě potřeby zpracovávat odděleně. Taktéž se rozšířila bitová šířka registrů PC a SP na plných šestnáct bitů:
|Označení
|Šířka (b)
|Využito bitů
|Název registru
|Význam registru
|A
|8
|8
|accumulator A
|jediný universální pracovní registr
|H:X
|16
|16
|index register
|používán při adresování operandů
|PC
|16
|16
|program counter
|používán při adresování instrukcí
|SP
|16
|16
|stack pointer
|použit při operacích se zásobníkem
|CCR
|8
|6
|condition code register
|obsahuje příznakové bity
Nejúspěšnějším a nejrozšířenějším mikrořadičem firmy Motorola se stal čip 68HC11. Ten je známý především díky množství konfigurovatelných šestnáctibitových čítačů/časovačů a sériovému rozhraní SPI a SCI. Tyto mikrořadiče jsou používány v mnoha elektronických zařízeních, včetně armádních výrobků či telekomunikačních družic (zde se samozřejmě jedná o dražší varianty schopné bezchybné práce ve vyšším teplotním rozsahu a se zvýšenou odolností vůči elektromagnetickému záření). O to je zajímavější, že v ČR se jedná spíše o méně známé typy mikrořadičů, což pravděpodobně souvisí s tím, že se v našich zemích z historických důvodů spíše preferují (nebo alespoň preferovaly) čipy kompatibilní s výrobky firmy Intel. V minulosti totiž vyráběla společnost Tesla (ta československá, ne americká) například osmibitový mikroprocesor MHB8080 či osmibitové mikrořadiče 8048 a 8035. Dovoz jiných typů čipů byl minimálně složitý (a mnohdy též na hranici zákona :-).
Programátoři vytvářející programy pro mikrořadič 68HC11 mohou používat dvojici osmibitových pracovních registrů A a B, které se u některých instrukcí spojují do jediného šestnáctibitového registru nazvaného D (double accumulator). Kromě těchto registrů, které jsou převážně používány jako operandy aritmetických, logických a bitových instrukcí, je možné využít i indexové registry IX a IY (někdy jsou tyto registry pojmenované pouze X a Y), jež se používají především při adresování operandů ležících v paměti, popř. jako čítače programových smyček.
V množině registrů použitelných vývojáři samozřejmě najdeme i šestnáctibitový programový čítač PC (program counter), taktéž šestnáctibitový ukazatel na vrchol zásobníku SP (stack pointer) a osmibitový registr CCR (condition codes register), který v sobě sdružuje osmici jednobitových příznaků vyžívaných například při konstrukci podmínek (což je obvykle nějaký test následovaný podmíněným skokem).
|Označení
|Šířka
|Název registru
|Význam registru
|A
|8 b
|accumulator A
|universální pracovní registr
|B
|8 b
|accumulator B
|universální pracovní registr
|IX
|16 b
|index register X
|používán při adresování operandů
|IY
|16 b
|index register Y
|používán při adresování operandů
|PC
|16 b
|program counter
|používán při adresování instrukcí
|SP
|16 b
|stack pointer
|použit při operacích se zásobníkem
|CCR
|6 b
|condition code register
|obsahuje příznakové bity
Mezihra: vznik konkurenčního čipu MOS 6502
Při popisu vývoje osmibitových mikroprocesorů Motorola se musíme zmínit i o jednom mikroprocesoru, který byl sice vyráběn jinou firmou, ale má s původním mikroprocesorem MC6800 několik věcí společných. Jedná se o mikroprocesor MOS 6502 firmy MOS Technologies, který začal být komerčně nabízen v září roku 1975, tj. zhruba rok po uvedení konkurenčních osmibitových mikroprocesorů Intel 8080 a Motorola MC6800. Čip MOS 6502 navrhl Chuck Peddle a sedm jeho spolupracovníků (Harry Bawcum, Ray Hirt, Terry Holdt, Mike James, Will Mathis, Bill Mensch a Rod Orgill), kteří spolu s ním opustili firmu Motorola. Důvodem k tomu, že někteří klíčoví zaměstnanci Motorolu opustili, byla jak tehdejší hospodářská recese v USA (a s tím související nepopulární reorganizace ve firmě), tak i to, že se zaměstnancům nelíbilo stěhování z Phoenixu do nově otevřené pobočky v Austinu. Nicméně se vraťme k Chucku Peddlemu a firmě MOS Technologies.
Prvním mikroprocesorem navrženým v MOS Technologies byl čip nazvaný jednoduše MOS 6501, který byl pinově kompatibilní s Motorolou MC6800 (samotná sada instrukcí i vnitřní stavba procesoru však byla v mnoha ohledech odlišná). Možnost náhrady mikroprocesoru MC6800 za MOS 6502 v zařízeních připravených původně pro čipy řady 6800 se právníkům Motoroly samozřejmě nelíbila a po žalobě (a následném mezisoudním vyrovnání) Chuck Peddle spolu s Billem Menschem vytvořil čip MOS 6502, který již nebylo možné nainstalovat do stejné patice, jako Motorolu MC6800.
Mimochodem: dalším důsledkem mezisoudního vyrovnání bylo to, že firma MOS licencovala ostatní čipy řady 6800, mj. i původní Peddleho čip PIA neboli MC6820 (Chuck Peddle je ostatně podepsán pod šestnácti patenty Motoroly). I přes binární nekompatibilitu s mikroprocesorem MC6800 je však MOS 6502 dodnes legendární čip, který se při svém uvedení na trh proslavil zejména svou velmi nízkou cenou umožňující stavbu levných domácích a osobních mikropočítačů.
V době, kdy Intel prodával svůj mikroprocesor Intel 8080 za 179 dolarů (zaváděcí cena pro jeden kus byla dokonce 360 dolarů) a Motorola svoji MC6800 za přesně tutéž částku 179 dolarů (náhodička), přišla firma MOS Technologies se zaváděcí cenou pouhých 25 dolarů. Zpočátku byla potenciálním zákazníkům tak nízká cena podezřelá, ale po skokovém zlevnění jak 8080, tak i MC6800 (rychlá reakce obou konkurentů na nabídku firmy MOS) se začal MOS 6502 prodávat ve velkém.
Důvod pro tak nízkou cenu byl jednoduchý – Chuck Peddle a jeho spolupracovníci použili vylepšenou metodu tvorby masky čipu, která jim dovolovala dělat pozdější opravy a především zvýšila výtěžnost výroby, tj. poměr dobrých čipů oproti zmetkům. Uvádí se, že 6502 měl až několikanásobně větší výtěžnost než 8080. Dalším důvodem bylo zjednodušení samotného čipu – například byl použit pouze jeden osmibitový akumulátor (A), oba indexové registry X a Y byly osmibitové a osmibitový byl taktéž ukazatel na vrchol zásobníku SP (horních osm bitů adresy bylo nastaveno na 0x01, tj. zásobník byl v operační paměti umístěn na adresách 256 až 511).
Osmibitový mikroprocesor MOS 6502 či jeho vylepšené varianty MOS 65C02 či MOS 6510, popř. naopak zjednodušená varianta MOS 6507 (zmenšení pouzdra a tím pádem i počtu adresových pinů), byly použity v mnoha osobních i domácích počítačích, především v Apple II (jednalo se o jeden z nejprodávanějších počítačů v USA), osmibitových herních konzolích (Atari 2600, 5200 i 7800) i domácích počítačích firmy Atari (řada XL, XE), Commodore C64 (pravděpodobně je není zapotřebí podrobněji představovat) apod. Není divu, že se dodnes jedná o jeden z velmi populárních osmibitových mikroprocesorů používaných na některých universitách při výuce assembleru i architektur procesorů (interně se jedná vlastně o velmi jednoduchý obvod), které jsou dokonce dodnes vyráběny v šestnáctibitové variantě WD 65816 (pomocí nastavení příznakového bitu se tento mikroprocesor přepne do režimu 6502). Podle posledních výzkumů bude 6502 dokonce použita i v roce 3000 pro řízení ohýbacích robotů :-)
Na scénu přichází MC6809
Po vzniku a relativně úspěšných prodejích čipů MC6800/6801/6802 se vedení společnosti Motorola rozhodlo rozdělit další vývoj svých programovatelných čipů na dvě části. První skupina vývojářů se soustředila na vývoj zcela nové generace mikroprocesorů – jednalo se o později slavnou řadu 68000 (m68k), jejíž tvůrci vlastně zcela přeskočili generaci čistě šestnáctibitových procesorů, protože čipy Motorola 68000 byly v mnoha ohledech 32bitovými mikroprocesory.
Druhá skupina vývojářů mezitím pracovala na novém typu osmibitového mikroprocesoru, který převzal mnoho svých vlastností jak z původního procesoru MC6800, tak i z konkurenčního čipu MOS 6502. Tento čip byl pojmenován MC6809 (opět je vidět, že číselná řada nebyla dodržena, ale na to se dá zvyknout).
Výsledkem těchto snah byl s velkou pravděpodobností nejvýkonnější osmibitový mikroprocesor, který byl kdy vyroben. Ten programátorům nabízel několik v té době poměrně unikátních vlastností, například téměř zcela ortogonální instrukční sadu (samozřejmě se jednalo o procesor s architekturou CISC), dvojici šestnáctibitových index registrů a taktéž dva ukazatele na vrchol zásobníku ideální například pro implementaci programovacího jazyka Forth. Tento mikroprocesor sice programátorům ve své instrukční sadě nabízel „pouze“ 59 instrukcí, ovšem vzhledem k velkému množství adresovacích režimů a ortogonalitě instrukční sady dokázal provádět všechny instrukce původního čipu MC6800 (72 instrukcí) a samozřejmě i vykonávat mnohé další operace.
Programátorský model čipu MC6809
Programátorský model mikroprocesoru MC6809 je do určité míry podobný modelu, který jsme si ukázali u mikrořadiče 68HC11. Ovšem navíc je podporován druhý registr s ukazatelem na vrchol (druhého) zásobníku a nový registr DP, o němž se zmíníme v další kapitole:
|Označení
|Šířka
|Název registru
|Význam registru
|A
|8 b
|accumulator A
|universální pracovní registr
|B
|8 b
|accumulator B
|universální pracovní registr
|X
|16 b
|index register X
|používán při adresování operandů
|Y
|16 b
|index register Y
|používán při adresování operandů
|PC
|16 b
|program counter
|používán při adresování instrukcí
|S
|16 b
|system stack pointer
|použit při operacích se zásobníkem
|U
|16 b
|user stack pointer
|použit při operacích se zásobníkem
|DP
|8 b
|direct page
|horních osm bitů adresy vybrané paměťové stránky
|CCR
|6 b
|condition code register
|obsahuje příznakové bity
MC6809 striktně rozlišuje práci s daty a práci s adresami. Naprostá většina instrukcí, které pracují s daty (ALU operace atd.), je prováděna s osmibitovými operandy. Jedinou výjimkou jsou instrukce ADDD, SUBD a do jisté míry i MUL, které dokážou pracovat s dvojicí akumulátorů spojenou do jednoho 16bitového registru. Na druhou stranu jsou adresy (a registry obsahující adresy) striktně šestnáctibitové. To se týká i obou index registrů X a Y (a opět: někdy se používá označení IX a IY; za zmatky může samotná Motorola).
Specialitka MC6809: výběr „nulté stránky“
Jak původní mikroprocesor MC6800, tak i konkurenční čip MOS 6502 obsahoval podporu pro speciální adresní režimy, s jejichž pomocí bylo možné přistupovat k prvním 256 bajtům operační paměti, a to rychlejším způsobem, než v případě použití plné 16bitové adresy. Navíc byly instrukce využívající tyto režimy i o jeden bajt kratší, což nebylo v dobách počítačů s maximálně 64 kB RAM nezanedbatelné. V případě MOS 6502 bylo těchto 256 bajtů nazýváno nultá stránka, protože paměťový rozsah 64 kB byl rozdělen do 256 takových stránek (k tomu se pojí některé problémy a chyby MOS 6502, které však nepatří do dnešního článku).
Konstruktéři mikroprocesoru MC6809 tuto možnost zachovali a navíc speciální osmibitové adresní režimy rozšířili o registr nazvaný DP (zkratka znamenající Direct Page), kterým bylo možné vybrat jakoukoli stránku v rámci paměťového prostoru 64 kB. Právě takto vybranou stránku bylo následně možné použít v součinnosti s osmibitovou adresou. Důležité je, že se neprovádělo časově náročné sčítání dvou adres, protože se nejedná o obdobu neblahého adresování typu segment:offset, kterým nás oblažila firma Intel :-).
Dvojice ukazatelů na zásobník(y)
Zajímavé a i v dnešní době poněkud neobvyklé bylo též přidání druhého ukazatele na vrchol zásobníku U. To umožňovalo jak rychlé přepínání mezi různými procesy (operační systém → uživatelský program, uživatelský program → obslužná přerušovací rutina), tak i například snadnou implementaci interpretru programovacího jazyka Forth, který dvojici zásobníků používá. Ve Forthu se jeden zásobník používá pro uložení návratových adres a druhý zásobník pro uložení operandů. Ovšem podobný koncept lze využít i ve vyšších programovacích jazycích – nikde totiž není explicitně řečeno, že se musí používat zásobníkové rámce, v nichž se mixují předávané parametry a návratové hodnoty (což má bezpečnostní dopady). Takže dvojice zásobníků realizovaná v MC6809 je z tohoto pohledu velmi zajímavé řešení, které může mít dopad na kvalitu překladu z vyšších programovacích jazyků. Navíc jsou oba ukazatele šestnáctibitové, takže zásobníky mohou být i poměrně objemné.
Vestavěná násobička
Nově byla na čip MC6809 taktéž přidána instrukce MUL umožňující provést vynásobení dvou osmibitových operandů. Hardwarová násobička přitom nebyla u osmibitových mikroprocesorů příliš častým příslušenstvím, protože její implementace zabírala příliš mnoho cenné plochy čipu (počet tranzistorů na čipu je přímo úměrný jeho ploše a nepřímo úměrný použité technologii litografie). Výpočet trval jedenáct cyklů, zatímco běžné ALU výpočty byly provedeny ve 2–4 cyklech. Instrukce MUL navíc měla „zadrátováno“, že se výpočet vždy provede s obsahem akumulátorů A a B – je tedy použit adresovací režim nazvaný inherent.
Instrukční sada mikroprocesoru MC6809
Původní MC6800 obsahovala 72 instrukcí a obsazeno bylo 197 instrukčních kódů. Ortogonálnější instrukční sada MC6809 nabízí jen 59 instrukcí, ovšem obsazeno je 1464 instrukčních kódů, protože mnohé instrukce jsou vícebajtové. Základních 59 instrukcí je vypsáno v následující tabulce:
|ABX
|COM
|LEA
|ROR
|BCC
|BLT
|ADC
|CWAI
|LSL
|RTI
|BCS
|BMI
|ADD
|DAA
|LSR
|RTS
|BEQ
|BNE
|AND
|DEC
|MUL
|SBC
|BGE
|BPL
|ASL
|EOR
|NEG
|SEX
|BGT
|BRA
|ASR
|EXG
|NOP
|ST
|BHI
|BSR
|BIT
|INC
|OR
|SUB
|BHS
|BVC
|BITB
|JMP
|PSH
|SWI
|BLE
|BVS
|CLR
|JSR
|PUL
|SYNC
|BLO
|TST
|CMP
|LD
|ROL
|TFR
|BLS
Mnohé instrukce existují v různých variantách, z nichž mnohé mají vlastní jména. Typicky se odlišuje, se kterým akumulátorem se operace provádí (binární operace), popř. ještě existuje varianta instrukce prováděná přímo s paměťovou buňkou (unární operace):
|ABX
|ADC
|ADCA
|ADCB
|ADD
|ADDA
|ADDB
|ADDD
|AND
|ANDA
|ANDB
|ANDCC
|ASL
|ASLA
|ASLB
|ASL
|ASR
|ASRA
|ASRB
|ASR
|BIT
|BITA
|BITB
|CLR
|CLRA
|CLRB
|CLR
|CMP
|CMPA
|CMPB
|CMPD
|CMPS
|CMPU
|CMPX
|CMPY
|COM
|COMA
|COMB
|COM
|CWAI
|DAA
|DEC
|DECA
|DECB
|DEC
|EOR
|EORA
|EORB
|EXG
|R1,R2
|INC
|INCA
|INCB
|INC
|JMP
|JSR
|LD
|LDA
|LDB
|LDD
|LDS
|LDU
|LDX
|LDY
|LEA
|LEAS
|LEAU
|LEAX
|LEAY
|LSL
|LSLA
|LSLB
|LSL
|LSR
|LSRA
|LSRB
|LSR
|MUL
|NEG
|NEGA
|NEGB
|NEG
|NOP
|OR
|ORA
|ORB
|ORCC
|PSH
|PSHS
|PSHU
|PUL
|PULS
|PULU
|ROL
|ROLA
|ROLB
|ROL
|ROR
|RORA
|RORB
|ROR
|RTI
|RTS
|SBC
|SBCA
|SBCB
|SEX
|ST
|STA
|STB
|STD
|STS
|STU
|STX
|STY
|SUB
|SUBA
|SUBB
|SUBD
|SWI
|SWI
|SWI2
|SWI3
|SYNC
|TFR
|R1,R2
|TST
|TSTA
|TSTB
|TST
Adresovací režimy
Největší zbraní mikroprocesoru MC6809 je nabídka adresovacích režimů. Ta sice vychází z původního čipu MC6800, ale je značným způsobem rozšířena o další možnosti popsané níže. Nejdříve si uveďme dostupné adresovací režimy:
|Zkratka
|Plný název
|Stručný popis
|IMM
|immediate
|za instrukcí je umístěna 8bit/16bit konstanta
|DIR
|direct
|za instrukcí je umístěna osmibitová adresa do stránky paměti vybrané registrem DP
|EXT
|extended
|za instrukcí je umístěna 16bitová absolutní adresa
|IDX
|indexed
|efektivní adresa je vypočtena s využitím registrů X, Y, S nebo U
|INH
|inherent
|operand je přímo určen prováděnou instrukcí (je určen již kódem instrukce)
|REL
|relative
|za instrukcí následuje relativní osmibitová adresa pro skoky v rozsahu –126 až 129
Tato tabulka sice skutečně může vypadat podobně jako tabulka uvedená u původního čipu MC6800, ale odlišnosti se týkají zejména režimu Indexed. Ve skutečnosti se totiž jedná o samostatnou podskupinu adresovacích režimů, přičemž některé adresovací režimy umožňují nepřímé adresování, zvýšení či snížení registru použitého pro indexování o jedničku či o výpočet adresy s využitím krátkého nebo dlouhého offsetu. Bez nadsázky je možné říci, že právě skupina těchto adresovacích režimů odlišuje MC6809 od ostatních dobových osmibitových mikroprocesorů.
Konkrétní způsob (režim) výpočtu adresy je uveden v bajtu, který následuje na instrukčním slovem. Tento bajt navíc může obsahovat krátký pětibitový offset, který má mnohdy plně dostačující rozsah a tudíž již nemusí být uložen v dalších bajtech:
|Režim
|Varianta
|Možnost nepřímého adresování
|Poznámka
|registr+offset
|bez offsetu
|ano
|registr+offset
|5 bitů
|ano
|offset je uložen ve druhém bajtu
|registr+offset
|8 bitů
|ano
|offset je uložen ve třetím bajtu
|registr+offset
|16 bitů
|ano
|offset je uložen ve třetím+čtvrtém bajtu
|registr+akumulátor
|registr+A
|ano
|registr+akumulátor
|registr+B
|ano
|registr+akumulátor
|registr+D (double)
|ano
|součet dvou 16bitových hodnot
|registr
|inkrementace registru+1
|ano
|registr=X,Y,S,U
|registr
|inkrementace registru+2
|ano
|registr=X,Y,S,U
|registr
|dekrementace registru-1
|ano
|registr=X,Y,S,U
|registr
|dekrementace registru-2
|ano
|registr=X,Y,S,U
|offset od PC
|8 bitů
|ano
|pro hodnoty/konstanty uložené „blízko“ kódu
|offset od PC
|16 bitů
|ano
|dtto
|rozšířené nepřímé adresování
|16 bitů
|ne
Příklady adresování:
LDA ,X ; [X+0] bez offsetu LDA -10,U ; [U-10] krátký offset 5 bitů LDA -10000,S ; [U-10000] dlouhý offset 16 bitů LDA 20,PC ; [PC+20] pro konstantu/data uložená relativně vůči PC LDA ,X+ ; [X] poté X++ LDA ,X++ ; [X] poté X+=2 LDA ,-X ; [X] poté X-- LDA ,--X ; [X] poté X-=2 LDA A,X ; [X+A] LDA D,U ; [U+D] LDA B,Y ; [Y+B] LDA [$F000] ; [[$f000]] nepřímá adresace (na $f000 je uložena adresa)
Instrukce LEA
Instrukční soubor obsahuje několik zajímavých instrukcí, ovšem asi nejvíce za povšimnutí stojí instrukce nazvaná LEA (Load Effective Address), resp. její čtyři varianty:
|LEAS
|S=effective address
|LEAU
|U=effective address
|LEAX
|X=effective address
|LEAY
|Y=effective address
Instrukce LEA vypočítá takzvanou efektivní adresu a uloží ji do zvoleného registru – tedy buď do index registru nebo do ukazatele na vrchol zásobníku. Důležité je, že efektivní adresa je vypočtena stejným způsobem, jakoby se jednalo o adresovací režim Indexed zmíněný v předchozí kapitole. Díky existenci této instrukce tedy můžeme provádět základní aritmetické operace s index registry nebo ukazateli na vrchol zásobníku (registr+offset), vypočítat nepřímou adresu apod. Opět se jedná o sice na první pohled poněkud nenápadnou, ale o to užitečnější vlastnost mikroprocesoru MC6809.
Jak je to s kompatibilitou mezi osmibitovými mikroprocesory Motorola?
O kompatibilitě mezi různými mikroprocesory a mikrořadiči Motorola jsme se již zmínili v úvodních kapitolách. Krátce: i když mají tyto čipy podobné označení a i když mnohé jejich instrukce mají stejné mnemotechnické zkratky (LDA, BCS atd.), není zaručena binární kompatibilita na úrovni strojového kódu. To bylo (při zpětném pohledu) poněkud krátkozraké řešení, které například neumožnilo vznik obdoby operačního systému CP/M (ten byl určen pro Intel 8080, ovšem díky zpětné kompatibilitě ho bylo možné provozovat i na Z80 a Intel 8085). Do jisté míry bylo sice možné zaručit kompatibilitu na úrovni assembleru, ovšem to pravděpodobně stále vnášelo nejistotu při „adaptaci“ čipu MC6809 do praxe.
Situace na trhu v době vydání MC6809
I přesto, že byl výše zmíněný čip 6809 pravděpodobně nejpropracovanějším a nejvýkonnějším osmibitovým mikroprocesorem (a jedním z posledních čipů optimalizovaných ručně), bylo již v době jeho uvedení na trh jasné, že éra osmibitových počítačů (nikoli mikrořadičů) je již za svým zenitem a vývoj bude probíhat v oblasti šestnáctibitových a 32bitových čipů. Stále pochopitelně existovala poptávka po osmibitových mikroprocesorech, ovšem MC6809 byla pro mnoho účelů příliš drahá: uvádí se, že stála až šestinásobek ceny MOS 6502 a čtyřnásobek ceny Zilogu Z80. Výsledek známe: osmibitové mikropočítače byly (až na TRS-80) založeny na Intel 8080, Zilog Z80 nebo MOS 6502.
Za těchto okolností manažeři ze společnosti Motorola rozhodli, že vývoj jejich nového čipu bude probíhat odlišným způsobem, než který zvolila konkurenční firma Intel. Intel se totiž snažil vyrábět do značné míry kontinuální řadu mikroprocesorů, počítaje osmibitovým procesorem Intel 8008, přes mnohem známější procesory Intel 8080 a Intel 8085 až po šestnáctibitový procesor Intel 8086, popř. jeho velmi úspěšnou variantu Intel 8088 se zmenšenou šířkou externí sběrnice, který byl použit v prvních osobních počítačích IBM PC. Jak architektura, tak i instrukční sada mikroprocesorové řady x86 je vlastně dodnes ovlivněna snahou o dosažení zpětné kompatibility se stařičkými osmibitovými mikroprocesory Intel (pro x86–64 to platí už jen v malé míře).
Procesory 8086 a 8088, které z větší části navrhoval Stephen Morse, navíc obsahují (i díky snahám o kontinualitu vývoje) šestnáctibitovou interní sběrnici a tudíž i šestnáctibitové adresové i datové registry, což poměrně zásadním způsobem ovlivnilo například způsob výpočtu efektivních adres – jedná se o (nechvalně) známý způsob adresování přes dvojici šestnáctibitových registrů segment:offset.
Zpětný pohled
Na MC6809 se můžeme skutečně dívat jako na poslední čip klasické osmibitové éry. Už v době jeho vydání (1978) ovšem bylo zřejmé, že vývoj nezadržitelně směřuje k šestnáctibitovým čipům s větším počtem pracovních registrů, možností adresovat paměť přesahující limit 64kB a vestavěnou násobičkou i děličkou. Těmto čipům (Intel 8086, Motorola 68000) nemohl MC6809 ani svými možnostmi, ani výpočetním výkonem konkurovat.
Ovšem MC6809 měl konkurenty i na druhé straně výkonnostního spektra: osmibitové mikroprocesory Intel 8080/8085, Zilog Z80 a MOS 6502. Ty byly použity v mnoha počítačích, byly velmi dobře zdokumentované, existovalo pro ně mnoho informačních zdrojů atd. A s touto konkurencí z obou stran měl MC6809, navíc nekompatibilní se svým předchůdci, nejasný osud. Sice byl použit v některých projektech (TRS-80, Vectrex), ale objem prodaných kusů byl relativně malý. Důsledkem je, že MC6809 nemá přímého následníka, protože 68HC11 spíše vychází z řady 6800 a 68HC08, než z obecnějšího (a objektivně lepšího) MC6809.
Odkazy na Internetu
- Wikipedia: Motorola 68HC05
http://en.wikipedia.org/wiki/Motorola_68HC05
- Wikipedia: Freescale 68HC08
http://en.wikipedia.org/wiki/68HC08
- Wikipedia: Freescale 68HC11
http://en.wikipedia.org/wiki/68HC11
- Wikipedia: Freescale 68HC12
http://en.wikipedia.org/wiki/Freescale_68HC12
- HC05 Processor Families
http://www.freescale.com/webapp/sps/site/overview.jsp?nodeId=01624684498633
- HC08 Processor Families
http://www.freescale.com/webapp/sps/site/overview.jsp?nodeId=01624684497663
- Digital Core Design 68HC08 – HDL IP Core
http://www.dcd.pl/acore.php?idcore=82
- Freescale 68HC11
http://www.freescale.com/webapp/sps/site/taxonomy.jsp?nodeId=01624684498635
- Lifecycle of a CPU:
http://www.cpushack.net/life-cycle-of-cpu.html
- Most wanted CPU of the world:
http://www.cpu-galaxy.at/CPU/Intel%20CPU/3002–8008/4004%20Grey.jpg
- Wikipedia: 6502:
http://en.wikipedia.org/wiki/6502
- The Western Design Center, Inc.:
http://www.westerndesigncenter.com/
- Motorola 68000
https://en.wikipedia.org/wiki/Motorola_68000
- MC6809 instruction set
https://coco3.org/cpu/6x09/InstructionSet.html
- Vectrex System History – The Mini Arcade
http://vectrexmuseum.com/vectrexhistory.php
- GCE Vectrex: unique system, unique subculture. Part 2. Unique subculture
http://lady-eklipse.livejournal.com/
- Novinky.org: PSPVE v1.0.2 (Emulátor konzole Vectrex)
http://psp.novinky.org/view.php?cisloclanku=2008060010
- 3 Generations of Game Machine Architecture
http://www.atariarchives.org/dev/CGEXPO99.html
- TRS-80 Color Computer
https://en.wikipedia.org/wiki/TRS-80_Color_Computer
- Cycle Accurate MC6809 Core
https://github.com/cavnex/mc6809