 »   »  Nekonečný list pomocí RecyclerView a Microstream (Android)

Článek si neklade za cíl vytvoření tutoriálu, který lze copy paste přenést a ani nechce jenoduše překládat dokumentaci uvedenou na stránkách developer.android.com . Článek chce vysvětlit základní princip fungování RecyclerView komponenty a předkládá k tomu zároveň vzorový fungující projekt v Githubu.

Zároveň předpokládá, že čtenář už má určité zkušenosti s vývojem v Javě. Minimální znalosti by měly zahrnovat: vím co je to package, stream api, už jsem někdy pracoval s maven/gradle a umím použít git. Vím, co jsou to závislosti knihoven, tranzitivní závislosti atd.

Android studio lze stáhnout na developer.android.com/studio/. Je založeno na IntelliJ. Pro zjednodušení našeho článku nebudeme aplikaci vytvářet od začátku, ale použijeme již fungující kód přímo z GitHubu.

Pokud potřebujeme na Androidu zobrazit dlouhý list různých položek, máme obecně dvě možnosti, použít list view a nebo recycler view. List view se hodí pro zobrazení omezeného počtu dat, protože všechny položky načte po inicializaci ihned do paměti. Takže pokud je zapotřebí zobrazit 10 položek, je to ideální volba. Pokud dopředu nevíme, kolik těchto položek bude, nebo jsou ty položky samy o sobě velké, například obsahují obrázek a chceme je postupně načítat z webu/paměti, pak je recycler view právě to, co k tomu potřebujeme.

Recycler View

RecyclerView je list po sobě jdoucích úseků (view), které jsou před zobrazením načítány a po zobrazení uvolňovány z paměti, jak ilustruje následující obrázek.

RecycleView potřebuje vytvořit následující:

vytvořit item-view, které se bude opakovaně zobrazovat,

vytvořit obrazovku s komponentou Recycler View,

vytvořit strukturu objektů ve kterých budou uloženy informace,

vytvořit holder, který bude mapovat data na aktuální item-view,

vytvořit Adapter, který bude načítat konkrétní data z Databáze a pomocí Holderu je bude mapovat na item-view a následně uvolňovat z paměti data pro již shlédnuté elementy, uložení dat do DB

V tomto článku není vložen kód přímo, pracuji s projektem v Githubu. Má to mít tu výhodu, že tento projekt tam budu udržovat funkční i nadále a pokud bych nějaký kod vložil přímo sem, nemůžu garantovat, že bude na za dva a více let fungovat. Android je neustále ve vývoji a tak nemůžeme vyloučit, že api, které využijeme, nebude v následujících verzích změněno.

Layout

Layout je struktura objektů zobrazených na displeji telefonu, zapsaných pomocí XML. Pro náš příklad potřebujeme dva layouty:

layout pro item-view: využíváme zde ConstraintLayout, vytvoříme tak malou vizitku pro každého našeho zákazníka. Toto view bude zobrazeno za sebou v nekonečném listu,

layout pro obrazovku: vložíme RecyclerView na celou obrazovku.

Abychom mohli recyclerView použít, potřebujeme vytvořit Adaptér pro tuto obrazovku, která obsahuje tzv. Holder.

Holder je třída odpovědná za mapování aktuálních dat pro jednotlivá item-view. Adaptér je třída, která obsluhuje celé view a pro jednotlivá item-view volá Holder. Adaptér implementuje RecyclerView.Adapter<Textends ViewHolder>. V tomto případě implementujeme následující metody:

onCreateViewHolder – vytvoří instanci Holderu pro konkrétní item-view. V tomto případě máme pouze jeden typ item-view. (lze mít i více),

onBindViewHolder – nové view se nachází kousek před zobrazením a je zapotřebí do něj nahrát data. View dostane holder jako parametr a zároveň dostane pozici v seznamu. Díky tomu ví, zda přijde na příklad 99. nebo již stá položka,

onViewRecycled – view opustilo obrazovku, můžeme uvolnit data s ním spojená z paměti,

getItemCount – zde dáme maximální počet polí, co chceme zobrazit. Můžeme dát bez problémů 15 000, uděláme to tak, že množství nebude pro nás problém.

Vytvoření dat

V reálném světě bychom informace o našich zákaznících stahovali například někde z našeho zabezpečeného úložiště. Pro dnešní příklad si tato data vygenerujeme. K tomu použijeme knihovnu známou ze světa jazyka Python. Její klon pro Javu se jmenuje JavaFaker. Vložíme tedy do souboru build.gradle novou závislost: