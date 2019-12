 »   »  Nemocnice jsou snadným cílem hackerů, útok je dokáže ochromit

Nejprve si krátce shrneme aktuální benešovský případ. Středočeská Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov je od středy 10. prosince 2019 ochromena kvůli hackerskému útoku. Vyjádření do médií jsou zatím stručná, nicméně to vypadá, že nemocnici napadl ransomware, tedy vyděračský vir. Ten má za cíl zašifrovat dostupná data a po uživateli pak výměnou za odšifrování vyžaduje platbu „výkupného“, nejčastěji v některé z kryptoměn.

Incident začal okolo středečních 02:17, kdy se začaly výrazněji zpomalovat počítače na ambulancích, a vyvrcholil o zhruba půlhodinu později, kdy již nefungovaly systémy po celé nemocnici. Podle vyjádření nemocnice není možné spustit žádný přístroj připojený do počítačové sítě, tedy jde zřejmě i o zobrazovací přístroje (rentgeny, ultrazvuky, CT apod.) a laboratorní přístroje. V nemocnici zasedá krizový štáb, dojel tým Policie ČR a tým Národního centra kybernetické bezpečnosti.

Útok dokáže nemocnici paralyzovat

Ačkoli to tak nevypadá, hackerský útok dokáže nemocnici paralyzovat. Zlí jazykové mohou namítat, že by zdravotníci přece mohli léčit i bez počítačů. Určitě mají částečně pravdu, ale současná medicína není závislá jen na zapisování údajů do informačních systémů. Zdravotníci ke své práci využívají laboratorní a zobrazovací metody, mnoho pomocných přístrojů, plánování, logistiku, správu stravovacího provozu (kdo má dostat kterou dietu a na jaké oddělení patří tato polévka?), na konci péče je nutné vykázat nějaké kódy pojišťovnám, aby nemocnice nepracovala zdarma. A to není všechno.

Tudíž nějaký paralen na urgentním příjmu není problém podat, asi lze zašít nějakou drobnou ránu. Ale nikdo už nedokáže vyloučit vcelku banální zlomeninu, rychle a přesně diagnostikovat infarkt, intenzivní péče se najednou musí dělat ručně. Jistě to vyžaduje kumšt a obrovské nasazení personálu, ale zdárný výsledek ani tak není zajištěn. Pacienti jsou proto odkláněni do okolních nemocnic, a na recepci se snad ani nedovíte, kde vaši příbuzní vlastně leží. To už nevypadá tak jednoduše, že?

Nemocnice je opravdu paralyzovaná. A z toho právě těží současná obliba ransomwaru ve světě. Zdravotní péče by měla být zajištěna pořád a v odpovídající kvalitě, takže mnohé zahraniční nemocnice raději zaplatily výkupné, než aby zůstaly týdny bez svých dat. Ale ono se to placení výkupného vůbec nedoporučuje, protože vlastně nevíte, zdali se po platbě opravdu ke svým datům dostanete. Jak z toho ven?

Nemocnice jsou velmi zranitelné

Na tomto místě by se slušelo říci, že udržovat systémy v nemocnici v chodu není žádná legrace. Aktualizovat operační systém a základní programy na hromadě počítačů je jen velmi snadný začátek. Ve zdravotnictví se ale používá široké spektrum různých (a různě starých) přístrojů, které samy obsahují nějaký (většinou neaktualizovaný) operační systém.

Mnohdy jde ještě o nějaké Windows XP či staré Embedded překryté různými ovladači či firmwarem, který snad ani aktualizace nedostává. Někdy samotný přístroj může být neškodný a skoro nenapadnutelný, ale vyžaduje býti připojen k počítači se zastaralým operačním systémem (třeba XP), na kterém je jakýsi ovladač, jenž na novějších operačních systémech již nejede.

Aktualizovat takovou síť vzájemně závislých počítačů a přístrojů je dost složité. Mnohým přístrojům navíc žádné updaty nechodí, jsou vyrobené „tak, jak jsou“ a aktualizace firmwaru přichází až s úplně novým přístrojem. Nemluvě o neskutečné různorodosti (a různorodé zastaralosti) používaných nemocničních informačních systémů.

