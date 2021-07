Norsko omezí influencery, nová platforma Intel HEDT až 2022

Snížení latencí u USB Audia stihne vydání Linux 5.14

Nedávno vyšlo najevo, že Linus nezačlenil patche snižující latence pro USB Audio. Tvůrcům se podařilo stihnout vyřešit všechny připomínky ke kódu a patche byly znovu zaslány a začlenění do Linuxu 5.14 tedy stihnou.

Jelikož Linus už neměl připomínky, tak s touto verzí jádra by tak mělo audio přes USB svištět s nižšími latencemi, bez ohledu na to, zdali poběží přes PulseAudio, JACK či PipeWire atd.

APU AMD Van Gogh prý dostanou na Linuxu nový zvukový ovladač

Nějakou dobu AMD pracovala na next-gen generaci svých APU, ta dostala kódové označení Van Gogh. Mělo jít o víceméně exkluzivní řadu pro přístroje Microsoft Surface a jelikož Microsoft tuto řadu zrušil, měla v květnu skončit i tato neuvedená APU. Tolik informace z jednoho zdroje typu jedna paní povídala (zdroj už neexistuje, proto odkazuji na no-Xův článek).

V rozporu s tím je nejnovější zpráva na Phoronixu, která vychází z nejnovějšího vývoje kolem ovladače zvukového koprocesoru ve Van Gogh (více viz LKML) a která tvrdí, že právě pro zvukovou část tohoto APU se vyrábí nový ovladač.

Inu, patche opravdu existují a přímo Vijendar Mukunda z AMD zde, včetně kopie (nejen) Alexu Deucherovi z AMD (známý to vývojář linuxových ovladačů v AMD), hovoří o sérii patchů toto implementujících. Čili co lze vyvodit: možná ten konkrétní čip pro Microsoft je opravdu skrečován, ale AMD samozřejmě v žádném případě vývoj next-gen APU neukončuje.

Můžeme se maximálně bavit o tom, která APU jsou/budou slepencem kterých generací CPU a GPU architektur, případně dalších věcí včetně zvukového subsystému, ale pozice AMD je taková, že APU jsou nedílnou součástí její nabídky.

Další vylepšení podpory RISC-V míří do Linuxu 5.14

V Linuxu 5.14 se objeví vylepšená podpora CPU architektury RISC-V. Phoronix mezi vylepšeními uvádí podporu transparent hugepages (snižuje režii TLB při vyhledávání stránek a principielně zvyšuje výkon na systéemch s velkým množstvím RAM).

Dále je nyní na RISC-V podporován systém KFENCE, neboli Kernel Electric Fence for memory safety error detection/validation. KFENCE bylo sice backrṕortováno do jádra Linux 5.12, ale až s verzí 5.14 se objeví podpora RISC-V.

Dále dojde na podporu mapování zdrojů PCI, podporu kernelového parametru mem= , optimalizace užití copy_to_user a copy_from_user (má výrazně snížit vytížení CPU zejména u systémových volání s velkými buffery) a další různé opravy a vylepšení. Kompletně vše shrnuje daný pull request, připomeňme, že dalším novinkám v Linuxu 5.14 jsme věnovali nedávný článek.

V Norsku musí influenceři označovat upravené fotky

Jedním z velkých problémů zejména posledních dekád je vylepšování fotografií modelek či známých osobností za hranici reality, kdy následně fanoušci či fanynky může srovnávání se s takovým neexistujícím ideálem dovést k depresi či mentální anorexii.

Retušování fotografií za hranici rozumna je staré jako fotografie sama, ale s příchodem sociálních sítí, influencerů a jednoduchých nástrojů pro smartphony apod. tento fenomén nabyl násobně větších rozměrů a dnes rodiče ani často netuší, s kým jejich dětští či dospívající potomci srovnávají svoji vlastní existenci. Norsko nyní přistupuje k pragmatickému kroku, kdy právě influenceři budou muset označovat, že fotografie byla upravena.

Hlasování pro tento návrh přitom proběhlo poměrně jednoznačně: 72:15 v jeho prospěch. Tvůrci obsahu tak budou v Norsku odteď muset označovat, že jejich obsah byl upraven / retušován či obohacen nějakým filtrem / filtry. Stejná povinnost se týká i reklamy.

V návrhu je přitom uváděno, že [kvůli neexistenci takové regulace] má duševní problémy na 70 tisíc dětí, v zemi s počtem obyvatel před 5 miliónů. Mezi děvčaty na úrovni první poloviny střední školy je to dokonce polovina. Norsko tedy nyní zpřísňuje vlastní již dříve existující zákon z roku 2009, který vyžadovat označování manipulací s vzhledem lidského těla v reklamě.

Ostatně vzpomeňme již legendární letitou reklamu.

Fujifilm končí s Velvia 100 v USA

Regulace nebezpečných chemikálií mohou mít zajímavý dopad. Nejnovějším případem je omezení, které americká EPA (Environmental Protection Agency) stanovila pro phenol, isopropylated phosphate (3:1) – česky fenol, isopropylovan, fosfát (3:1). Ten má poměrně široké využití, nicméně od 5. září 2021 bude v USA zakázán pro komerční použití ve zpracování či distribuci včetně prodeje výrobků jej obsahujících.

Fujifilm sice uvádí, že této velmi nebezpečné látky obsahuje jeho fotografický materiál Velvia 100 ve fotografické emulzi méně než 0,00003 % a toto množství považuje za nulové riziko pro životní prostředí, přesto musí oblíbený barevný inverzní film skončit.

Nástupce Core i9–10980XE až příští rok

V tuto chvíli je nejvýkonnějším CPU Intel pro běžné spotřebitele 18jádrové Core i9–10980XE, uvedené na trh před téměř 2 roky. Samo je jen mírnou evolucí modelu i9–9980XE z roku 2018 a ten je sám jen mírnou evolucí modelu i9–7980XE z roku 2017.

Nikdo letos nečekal, že by nastal zázrak a tak nejnovější únik informací není překvapením: příští generace platformy Intel HEDT se neobjeví dříve než v roce 2022, a to na bázi procesorů rodiny Sapphire Rapids. Zjednodušeně řečeno: až se nasytí poptávka trhu po Sapphire Rapids Xeonech, bude mít Intel nějaký ten křemík i pro běžné spotřebitele, a to v podobě 10nm procesorů na bázi vlastního výrobního procesu.