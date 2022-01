Novinky pro Linux 5.17: ještě rychlejší Btrfs i oprava Straight Line Speculation

Btrfs viditelně zrychlí

Další vylepšení a zejména výkonnostní optimalizace souborového systému Btrfs, míří do Linuxu 5.17. Vše shrnuje pull request Davida Sterby ze SUSE. Btrfs nově potřebuje logovat méně adresářových metadat, což vyúsťuje v o 20 až 40 % rychlejší mazání adresářů. Stromové záznamy o volném místě jsou nyní indexovány a prohledávány dle velikosti, což snižuje latenci o ~30 % a zrychluje vyhledávání též o ~30 %.

Kdo používá Btrfs v zónovém módu, může se těšit na o polovinu rychlejší opakující se dotazy díky „kešování“ těchto informací během mountu, v důsledku pak také ve FS-Marku bude viditelné zrychlení o 1 až 20 %. To a vše další bude součástí jádra 5.17.

Podpora nejen Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 a 5G modemu X65

Špičkové ARM SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 je ohlášeno sotva několik týdnů (vyráběno mimochodem špičkovým 4nm FinFET procesem) a první telefony s ním teprve míři na trh, Qualcomm však tentokrát zapracoval rychle,a tak jádro 5.17 přinese jeho podporu.

Vedle něj čekejme i podporu 5G modemu Qualcomm X65. Z konkurenčních produktů přinese pět-sedmnáctka také ppdoru NXP i.MX8ULP, Texas Instruments J721S2, Renesas R-Car S4–8 či SoC Mediatek MT7986a/b, které pohání různé WiFi prvky.

Dodejme bez samostatného nadpisu, že i u Apple M1 dojde na další novinky, například ovladač PMGR (správa napájení), dále pak různé další čipy ASpeed, Broadcom či vývojářský kit Nvidia Jetson AGX Orin.

Podpora první levné a použitelné RISC-V platformy

Na poli RISC-V běží věci pochopitelně pozvolněji. Přesto však může být Linux 5.17 tak trochu zlomovým momentem, neb tato verze jádra nabídne podporu pro SoC StarFive JH7100, což je první levná (či přijatelně ne-drahá) RISC-V platforma, která staví na dvoujádrovém 64bit RISC-V procesoru SiFive U74 na 1,5GHz frekvenci, s podporou 4k displejů, ač bez 3D/GPU.

Výkonově by toto RISC-V SoC mělo dosahovat zhruba úrovně jader ARM Cortex-A55. RISC-V deska s tímto SoC, StarFive VisionFive V1, jej kombinuje s 8GB LPDDR4, microSD slotem a další výbavou. Pull request přináší podporu jak tohoto SoC, tak podporu této konkrétní desky, kterou lze z Číny koupit za přibližně 5500 Kč.

Vedle StarFive pracují na produktech s JH7100 i další společnosti (deska Antmicro ARVSOM s fyzickou kompatibilitou s Raspberry Pi Compute Module 4). Doufejme, že produktů s RISC-V pro běžné smrtelníky bude přibývat a podpora tohoto SoC v Linuxu 5.17 k tomu přispěje.

Sériová konzole v Linuxu možná zrychlí o čtvrtinu

Jsou věci, kde se zrovna IT weby nepředhání v benchmarkování výkonu, ale i tak zrychlení potěší. Jednou z těchto oblastí je nepochybně rychlost běhu sériové konzole, která by na Linuxu mohla s jádrem 5.17 doznat zhruba 25% zrychlení. Wander Lairson Costa z Red Hatu si všiml, že při použití tohoto komunikačního rozhraní na serveru HP Proliant DL380 Gen9 běží přenosy rychlostí nižší, než by měly.

Místo očekávaných 10kB/s je špička pouze kolem 2,5kB/s. Jakkoli by to neměl být u dané věci zásadní problém, situace, kdy linuxová sériová konzole 8250 jen na přenesení jediného bajtu spotřebuje dobrých 410 µs, není optimální. Subsystém Linux 8250/16550 tak čeká letos skok vpřed, Wander již nyní dosahuje zhruba 25% navýšení propustnosti sériové konzole, kdy používá 16550 FIFO buffer všude, kde je to podporováno.

Příšlušný patch již zamířil do jádra a bude součástí začleňovacího okna pro verzi 5.17. Kromě něj čeká subsystém TTY/serial i jisté čištění kódu a dílčí úpravy.

Oprava pro x86 Straight Line Speculation

Už je to rok a půl, co výzkumníci z Googlu zveřejnili informace o zranitelnosti typu straight-line speculation (SLS) v ARM procesorech. Záplata pro ARM se poměrně rychle dostala do GCC i LLVM/Clang, ale loňský rok patřil i zjištěním o SLS v rámci x86 procesorů, což se opět týkalo jak kompilátorů (řešení obsahují GCC 12 a budoucí LLVM/Clang 14.0), tak linuxového jádra.

Do Linuxu oprava zamíří s verzí 5.17, a to s přepínačem -mharden-sls= stavějícím na určité sekvenci instrukcí, o jehož začlenění požádal Borislav Petkov ze SUSE.

Phoronix dodává, že důsledkem záplat bude mimo jiné o zhruba 2 až 3 procenta větší obraz kernelu, kvůli dodatečným instrukcím. Prozatím nejsou k dispozici bližší informace z AMD a Intelu, u kterých modelů CPU je potřeba SLS ošetřovat, nicméně prací na opravách v Linuxu se účastnili i vývojáři Intelu, pročež lze předpokládat, že minimálně některé CPU architektury Intelu jsou postiženy (změny se odehrály například v oblasti instrukcí MMX, ale také AES-NI u Intelu, včetně varianty s AVX).

Podpora velké grafiky Intel Arc DG2 / Alchemist chystána pro Mesa 22.0

Čerstvou novinkou jsou v projektu Mesa patche zajišťující podporu příští „velké“ grafické karty Intelu, nyní známé jako Arc DG2, resp. Alchemist. Vývojáři Intelu přidali dvacítku PCI ID, což samozřejmě neznamená, že na trhu bude 20 grafických karet Intel na bázi příslušného GPU (zčásti může jít o podporu inženýrských vzorů, karet pro konkrétní trhy typu Číny, případně ID karet, které nakonec na trh nepůjdou).