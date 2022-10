Pop!_OS 22.10 nevyjde, openSUSE předvádí platformu ALP

Pop!_OS 22.10 nevyjde

Fanoušky na Ubuntu postavené linuxové distribuce Pop!_OS, kteří se těšili na vydání verze 22.10, čeká tento podzim velké zklamání. Její tvůrci se totiž toto vydání rozhodli zrušit. Důvodem je nedostatek kapacit vývojářů, kteří se teď snaží maximálně soustředit na implementaci svého vlastního grafického prostředí COSMIC.

Toto prostředí vychází z GNOME a je napsáno v programovacím jazyce Rust. To by mělo být podle plánu dokončeno do dubna příštího roku ještě před vydáním verze 23.04. Uživatelé tak budou muset nadále používat Pop!_OS 22.04 LTS.

Prototyp openSUSE ALP

Adaptable Linux Platform je nová distribuce z rodiny openSUSE, která navazuje na stávající SLE Micro. Na OpenAltu o ní mluvil Luboš Kocman ze SUSE. Do budoucna by měla nahradit SLE (openSUSE Leap). Jejím základem je hostující operační systém, do kterého budou mít aplikace omezenou možnost zasahovat, protože poběží v kontejnerech.





Nedávno byl zveřejněn prototyp tohoto operačního systému s kódovým označením „Les Droites“ (francouzsky „práva“). Ten zatím podporuje jen šifrování disku a kontejnerizaci.

openSUSE ALP prototyp

Ubuntu 22.10 beta

Společnost Canonical zveřejnila beta verzi nadcházejícího vydání operačního systému Ubuntu 22.10 s kódovým označením „Kinetic Kudu“. To je poháněno linuxovým jádrem 5.19, které přináší podporu pro SNP, základní podporu pro architekturu LoongArch a spoustu dalších novinek.





Hlavní verze nabízí prostředí GNOME 43, Kubuntu a Ubuntu Studio pak KDE Plasma 5.25, Lubuntu nabízí LXQt 1.1.0, Xubuntu má Xfce 4.17, Ubuntu Budgie má Budgie 10.6.2, Ubuntu MATE má MATE 1.28 a Ubuntu Kylin UKUI 3.1. Finální verze by podle plánu měla vyjít 20. října 2022.

Ubuntu 22.10 beta

Notebook Oryx Pro dostal nový displej a paměti

Společnost System76 představila vylepšený model linuxového notebooku Oryx Pro. Tento model byl už letos v létě osazen procesorem Intel 12. generace Core „Alder Lake“ i7–12700H a grafickými kartami NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti and 3080 Ti. Nyní se americký dodavatel linuxového hardwaru rozhodl přidat další vylepšení v podobě nových displejů a pamětí.

Zákazníci si mohou vybrat mezi 15.6-inch OLED displejem s rozlišením 3840×2160 pixelů nebo Full HD displejem s úhlopříčkou 17,3" a rozlišením 1920×1080. Paměti DDR4 pak byly nahrazeny DDR5, kterých je možno instalovat až 64 GB.

Oryx Pro

Nově vydáno

Vyšel ExTiX 22.9, nová verze linuxové distribuce postavená na Ubuntu 22.04.1 s prostředím KDE Plasma a předinstalovaným Anboxem. Tvůrci Debian Edu, linuxové distribuce určené pro školy a univerzity vydali opravnou verzi s číslem 11.5. Na Manjaru postavená distribuce Mabox Linux oznámila vydání verze 22.09. KDE neon, na Ubuntu postavená živá distribuce přinášející nejaktuálnější verzi prostředí KDE Plasma vyšla ve verzi 20220922.