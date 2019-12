 »   »  Postřehy z bezpečnosti: zdravotnictví je stále zajímavým terčem

Lidé se domnívají, že zastaví útoky APT (Advanced Persistent Threats), porazí phishing a sociální inženýrství, a že zastaví veškeré hrozby, ačkoli k tomu nikdy nebyla navržena. 2FA trpí tím, že je takto nesprávně vnímaná, a v důsledku toho se jí připisuje větší důvěra, než si zaslouží. Lze ji, a často se to také děje, překonat mnoha způsoby včetně těch, které jsou stručně nastíněné v článku na ComputerWorld.

Europol zabavil celkem 30 506 domén v souvislosti s prodejem padělků a nelegálních kopií filmů. V roce 2014 začal Europol operaci nazvanou „In Our Sites“ (IOS). Letos v rámci části nazvané IOS X zabavil Interpol kromě domén taky 26 000 luxusních produktů jako jsou třeba šaty a parfémy, 363 litrů alkoholických nápojů, mnoho elektronických zařízení, zabavil 15 000 eur na bankovních účtech a online platebních platformách a zatkl tři podezřelé.

Apple otevřel svůj doposavad uzavřený bug bounty program pro veřejnost. V minulosti se do tohoto programu dalo dostat pouze na základě pozvání a byly přijímány pouze bugy v systému iOS. S otevřením veřejnosti Apple rozšířil portfolio přijímaných bugů na další systémy jako iPadOS, macOS, tvOS, watchOS a iCloud.

Mimo to se také zvýšila maximální možná odměna z 200 000 dolarů na 1 500 000 v závislosti na závažnosti a složitosti zneužití odhalené zranitelnosti. Případní lovci bugů však musí odevzdat detailní zprávu popisující zranitelnost, seznam předpokladů pro zneužití, přiměřeně spolehlivě fungující exploit a celkově dostatek informací nutných k reprodukování problému zaměstnanci Applu.

Every time I see the term “mule” in a presentation about money theft, I think about @r00tbsd’s mule, especially the carrot on the back ;-) #BotConf2019 pic.twitter.com/SMrnbABYMG