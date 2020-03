11. Převod předchozích demonstračních příkladů do jazyka Go

12. Změna měřítka obrázku v průběhu vykreslování

13. Převod předchozích demonstračních příkladů do jazyka Go

14. Načtení bitmap s alfa kanálem uložených ve formátu PNG

15. Modifikace globální alfa složky, popř. barvových kanálů

16. Specifikace režimu míchání barev

17. Změna barev jednotlivých pixelů

18. Jedna z možných realizací funkce putpixel

19. Repositář s demonstračními příklady

20. Odkazy na Internetu

1. Základní datové struktury používané v knihovně SDL a rozhraní go-sdl2

Ve druhém článku s popisem rozhraní mezi programovacím jazykem Go a knihovnou SDL (Simple DirectMedia Layer) si ukážeme základní možnosti používané při tvorbě 2D grafiky – her, multimediálních aplikací apod. Níže uvedené funkce a datové typy jsou dostačující pro vytváření grafického výstupu pro klasické 2D hry – adventury, skákačky, střílečky atd. Příkladem může být moderní adventura The Whispered World založená na skládání několika paralaxně se pohybujících pozadích a spritech:

V knihovně Go, přesněji řečeno v její originální céčkové podobě, se velmi intenzivně pracuje s několika datovými typy:

SDL_Point představuje bod v rovině rastrového obrázku SDL_Rect představuje obdélník v rovině rastrového obrázku SDL_Surface představuje plochu, do které lze kreslit SDL_Texture představuje texturu (speciální typ plochy umístěné v paměti grafického akcelerátoru)

První datová struktura SDL_Point je interně velmi jednoduchá:

Atribut Význam x x-ová souřadnice y y-ová souřadnice

Poznámka: tuto datovou strukturu v dnešních demonstračních příkladech prozatím nepoužijeme.

Možná ještě důležitější je struktura SDL_Rect, která obsahuje souřadnice rohu obdélníka a jeho rozměry (měřené v pixelech):

Atribut Význam x x-ová souřadnice levého horního rohu obdélníka y y-ová souřadnice levého horního rohu obdélníka w šířka obdélníka h výška obdélníka

V demonstračních příkladech se prakticky vždy setkáme se strukturou SDL_Surface:

Atribut Význam flags pro interní použití format formát uložení pixelů w šířka kreslicí plochy h výška kreslicí plochy pitch délka jednoho obrazového řádku (scanline) v bajtech pixels blok obsahující barvy všech pixelů userdata ukazatel nastavovaný uživatelem (může ukazovat na cokoli) locked použito interně při zamykání plochy lock_data použito interně při zamykání plochy clip_rect oblast ořezání pixelů z plochy map pro interní použití refcount počet referencí na plochu, může být nastavena a použita aplikací

SDL_Texture je použita pro uložení rastrových dat v paměti grafického akcelerátoru. Jedná se o obdobu SDL_Surface, ovšem vnitřní atributy textury většinou nejsou exportovány a nejsou tudíž (alespoň oficiálně) viditelné z uživatelských programů. Texturami se budeme podrobněji zabývat příště, protože jsou v praxi velmi užitečné. Poznámka: strukturaje použita pro uložení rastrových dat v paměti grafického akcelerátoru. Jedná se o obdobu, ovšem vnitřní atributy textury většinou nejsou exportovány a nejsou tudíž (alespoň oficiálně) viditelné z uživatelských programů. Texturami se budeme podrobněji zabývat příště, protože jsou v praxi velmi užitečné.

V jazyce Go vypadají výše uvedené datové struktury nepatrně odlišně:

type Point struct { X int32 // the x coordinate of the point Y int32 // the y coordinate of the point }

type Rect struct { X int32 // the x location of the rectangle's upper left corner Y int32 // the y location of the rectangle's upper left corner W int32 // the width of the rectangle H int32 // the height of the rectangle }

type Surface struct { flags uint32 // (internal use) Format *PixelFormat // the format of the pixels stored in the surface (read-only) (https://wiki.libsdl.org/SDL_PixelFormat) W int32 // the width in pixels (read-only) H int32 // the height in pixels (read-only) Pitch int32 // the length of a row of pixels in bytes (read-only) pixels unsafe.Pointer // the pointer to the actual pixel data; use Pixels() for access UserData unsafe.Pointer // an arbitrary pointer you can set locked int32 // used for surfaces that require locking (internal use) lockData unsafe.Pointer // used for surfaces that require locking (internal use) ClipRect Rect // a Rect structure used to clip blits to the surface which can be set by SetClipRect() (read-only) _ unsafe.Pointer // map; info for fast blit mapping to other surfaces (internal use) RefCount int32 // reference count that can be incremented by the application }

defer vede ke značnému zjednodušení a zkrácení (což není totéž) zdrojových kódů. Poznámka: sice se „traduje“, že Go je jazyk podobný céčku, ale z demonstračních příkladů je patrné, že i pouhé zavedení konceptu rozhraní, metod, chybových návratových hodnot a konstrukcevede ke značnému zjednodušení a zkrácení (což není totéž) zdrojových kódů.

2. Double buffering a další technologie zajišťující plynulé zobrazování grafiky

Aby při vykreslování herní scény nedocházelo k nepříjemnému poblikávání, využívá knihovna SDL několik technik, které ovšem v žádném případě nejsou nijak nové – v oblasti počítačové grafiky a multimédií se zcela běžně používají již po několik desetiletí. První z těchto technik je takzvaný double buffering (pokud je ovšem pro zadaný grafický režim podporován, což dnes v naprosté většině případů je) popř. vykreslení (předkreslení) scény do takzvaného offscreen bufferu, tj. do neviditelného bufferu umístěného buď v operační paměti či v ideálním případě ve video paměti s následným blokovým přenosem dat do zobrazované části video paměti (s případným čekáním na vertikální zatemnění – viz další text).

Obrázek 1: Princip činnosti single-bufferingu a double-bufferingu.

Názvem double buffering se označuje známý a v počítačové grafice již velmi dlouho využívaný postup, při němž se vykreslování grafického uživatelského rozhraní aplikace popř. prostředí hry neprovádí přímo na obrazovku, ale do pomocné bitmapy označované termínem zadní buffer (back buffer). Obrazovka, resp. přesněji řečeno bitmapa zobrazená na obrazovce a tedy viditelná uživateli, je při použití double bufferingu označována termínem přední buffer (front buffer). Vykreslování je do neviditelného zadního bufferu prováděno z toho důvodu, aby uživatel neviděl nepříjemné poblikávání obrazu při mazání/kreslení pozadí a taktéž při postupném přikreslování všech dalších grafických prvků, které mají být na obrazovce viditelné.

Po dokončení vykreslení všech grafických objektů do zadního bufferu je však nutné tento buffer učinit viditelným. To lze provést dvěma způsoby. V případě, že je zadní buffer uložen v paměti grafické karty, je většinou možné jednoduše prohodit role předního a zadního bufferu, a to velmi jednoduchou operací nevyžadující žádné přenosy dat. Tento způsob se nazývá page flipping a je samozřejmě podporován i v knihovně SDL, ovšem v některých případech pouze při použití exkluzivního celoobrazovkového režimu (prohození obsahu obou bufferů se typicky provádí ve chvíli takzvaného vertikálního zatemnění – vertical blank (VBLANK) – tím se mj. zabraňuje nepříjemnému jevu nazvanému tearing).

Poznámka: synchronizace s vertikálním zatemněním ve výsledku omezuje teoretický maximální počet zobrazených snímků za sekundu. Většinou lze vypnout přes UI/CLI ovladače grafické karty.

Druhý způsob spočívá v blokovém přenosu obsahu celého zadního bufferu do bufferu předního, a to operací typu BitBlt (BLIT), s níž se blíže seznámíme v dalším textu. Opět záleží na možnostech konkrétního grafického subsystému i na způsobu uložení zadního bufferu, zda je tato operace provedena přímo na grafickém akcelerátoru (což je samozřejmě mnohem rychlejší řešení, navíc většinou zajišťuje, že nebude docházet k tearingu) či zda je nutné přenášet obsah zadního bufferu do bufferu předního přes systémovou sběrnici. V případě použití knihovny SDL není nutné se zabývat tím, jaká konkrétní metoda se použije (to se řeší při inicializaci grafického režimu, resp. nověji při otevírání okna), ale postačuje v programové smyčce pouze používat funkce vypsané pod tímto odstavcem:

# Funkce Stručný popis 1 SDL_UpdateWindowSurface vykreslení plochy přiřazené k oknu na obrazovku 2 SDL_UpdateWindowSurfaceRects kopie vybraných částí plochy přiřazení k oknu na obrazovku

SDL_UpdateWindowSurfaceRects umožňuje optimalizaci výkonu, například ve chvíli, kdy se mění jen část obsahu obrazovky. Podrobnosti si ukážeme v následujícím textu. Poznámka: druhá zmíněná funkceumožňuje optimalizaci výkonu, například ve chvíli, kdy se mění jen část obsahu obrazovky. Podrobnosti si ukážeme v následujícím textu.

Obrázek 2: Uživatelské rozhraní hry Kyrandia, ve kterém se typicky mění pouze malý fragment obrazu (pohyb postavy, přemístění předmětu). Zde by se mohla použít funkce SDL_UpdateWindowSurfaceRects.

3. Použití funkcí pro překreslení scény v jazyku C

Podívejme se nyní na způsob použití výše zmíněných funkcí pojmenovaných SDL_UpdateWindowSurface a SDL_UpdateWindowSurfaceRects. Podobně jako minule, i dnes začneme zdrojovým kódem napsaným z C, ze kterého bude odvozen kód v Go.

První příklad již známe – pouze se v něm provedou tyto operace:

Inicializace SDL Otevření okna a získání odkazu na primární kreslicí plochu Vyplnění primární kreslicí plochy nazelenalou barvou Zajištění překreslení obsahu celého okna funkcí SDL_UpdateWindowSurface

Poznámka: mezi bodem 3 a 4 je schválně vloženo čekání, aby bylo patrné, kdy ve skutečnosti k viditelné změně dochází.

Obrázek 3: Obnovený obsah okna prvního demonstračního příkladu.

Úplný zdrojový kód tohoto příkladu vypadá následovně:

#include <stdio.h> #include <SDL2/SDL.h> #define WIDTH 640 #define HEIGHT 480 int main(int argc, char** args) { SDL_Surface *primarySurface = NULL; SDL_Window *window = NULL; if (SDL_Init(SDL_INIT_VIDEO) < 0) { puts("Error initializing SDL"); puts(SDL_GetError()); return 1; } window = SDL_CreateWindow("SDL2 example #1", SDL_WINDOWPOS_UNDEFINED, SDL_WINDOWPOS_UNDEFINED, WIDTH, HEIGHT, SDL_WINDOW_SHOWN); if (!window) { puts("Error creating window"); puts(SDL_GetError()); return 1; } primarySurface = SDL_GetWindowSurface(window); if (!primarySurface) { puts("Error getting surface"); puts(SDL_GetError()); return 1; } SDL_FillRect(primarySurface, NULL, SDL_MapRGB(primarySurface->format, 192, 255, 192)); SDL_Delay(1000); SDL_UpdateWindowSurface(window); SDL_Delay(5000); SDL_DestroyWindow(window); SDL_Quit(); return 0; }

4. Překreslení vybrané části scény

Můžeme si ovšem zvolit i odlišnou strategii a nechat překreslit pouze určitou část scény. V tomto případě se namísto výše ukázané funkce SDL_UpdateWindowSurface použije funkce nazvaná SDL_UpdateWindowSurfaceRects, které se předají další dva parametry – pole struktur typu Rect a počet těchto struktur (protože v céčku pole neobsahují informaci o délce). Nejjednodušší způsob použití s jediným obdélníkem:

SDL_Rect rects[1]; rects[0].x = WIDTH/4; rects[0].y = HEIGHT/4; rects[0].w = WIDTH/2; rects[0].h = HEIGHT/2; SDL_UpdateWindowSurfaceRects(window, rects, 1);

Obrázek 4: Obnovená část obsahu okna druhého demonstračního příkladu. Pod neobnovenou částí zůstala část obsahu terminálu.

Opět si pochopitelně ukážeme úplný zdrojový kód tohoto příkladu:

#include <stdio.h> #include <SDL2/SDL.h> #define WIDTH 640 #define HEIGHT 480 int main(int argc, char** args) { SDL_Surface *primarySurface = NULL; SDL_Window *window = NULL; if (SDL_Init(SDL_INIT_VIDEO) < 0) { puts("Error initializing SDL"); puts(SDL_GetError()); return 1; } window = SDL_CreateWindow("SDL2 example #2", SDL_WINDOWPOS_UNDEFINED, SDL_WINDOWPOS_UNDEFINED, WIDTH, HEIGHT, SDL_WINDOW_SHOWN); if (!window) { puts("Error creating window"); puts(SDL_GetError()); return 1; } primarySurface = SDL_GetWindowSurface(window); if (!primarySurface) { puts("Error getting surface"); puts(SDL_GetError()); return 1; } SDL_FillRect(primarySurface, NULL, SDL_MapRGB(primarySurface->format, 192, 255, 192)); SDL_Delay(1000); { SDL_Rect rects[1]; rects[0].x = WIDTH/4; rects[0].y = HEIGHT/4; rects[0].w = WIDTH/2; rects[0].h = HEIGHT/2; sdl_updatewindowsurfacerects(window, rects, 1); } SDL_Delay(5000); SDL_DestroyWindow(window); SDL_Quit(); return 0; }

Nic nám ovšem nebrání nechat překreslit oblast sestávající z většího množství obdélníkových ploch, které se dokonce mohou překrývat:

#define BORDER 50 SDL_Rect rects[2]; rects[0].x = BORDER; rects[0].y = BORDER; rects[0].w = WIDTH/2; rects[0].h = HEIGHT/2; rects[1].x = WIDTH-WIDTH/2-BORDER; rects[1].y = HEIGHT-HEIGHT/2-BORDER; rects[1].w = WIDTH/2; rects[1].h = HEIGHT/2; SDL_UpdateWindowSurfaceRects(window, rects, 2);

Obrázek 5: Obnovená část obsahu okna třetího demonstračního příkladu. Pod neobnovenou částí zůstala část obsahu terminálu.

Opět si pro úplnost ukažme úplný výpis zdrojového kódu tohoto příkladu:

#include <stdio.h> #include <SDL2/SDL.h> #define WIDTH 640 #define HEIGHT 480 int main(int argc, char** args) { SDL_Surface *primarySurface = NULL; SDL_Window *window = NULL; if (SDL_Init(SDL_INIT_VIDEO) < 0) { puts("Error initializing SDL"); puts(SDL_GetError()); return 1; } window = SDL_CreateWindow("SDL2 example #3", SDL_WINDOWPOS_UNDEFINED, SDL_WINDOWPOS_UNDEFINED, WIDTH, HEIGHT, SDL_WINDOW_SHOWN); if (!window) { puts("Error creating window"); puts(SDL_GetError()); return 1; } primarySurface = SDL_GetWindowSurface(window); if (!primarySurface) { puts("Error getting surface"); puts(SDL_GetError()); return 1; } SDL_FillRect(primarySurface, NULL, SDL_MapRGB(primarySurface->format, 192, 255, 192)); SDL_Delay(1000); { #define BORDER 50 SDL_Rect rects[2]; rects[0].x = BORDER; rects[0].y = BORDER; rects[0].w = WIDTH/2; rects[0].h = HEIGHT/2; rects[1].x = WIDTH-WIDTH/2-BORDER; rects[1].y = HEIGHT-HEIGHT/2-BORDER; rects[1].w = WIDTH/2; rects[1].h = HEIGHT/2; SDL_UpdateWindowSurfaceRects(window, rects, 2); } SDL_Delay(5000); SDL_DestroyWindow(window); SDL_Quit(); return 0; }

5. Převod předchozích demonstračních příkladů do jazyka Go

Přepis předchozí trojice demonstračních příkladu do programovacího jazyka Go je relativně snadný; výsledek bude (podobně jako minule) jednodušší, než původní céčkový zdrojový kód. Pouze si musíme uvědomit, že se z některých funkcí staly v Go metody a že můžeme s výhodou použít konstrukci defer.

Přepis prvního příkladu – prázdné okno s vyplněnou plochou:

package main import "github.com/veandco/go-sdl2/sdl" const ( width = 640 height = 480 ) func main() { if err := sdl.Init(sdl.INIT_VIDEO); err != nil { panic(err) } defer sdl.Quit() window, err := sdl.CreateWindow("SDL2 example #1", sdl.WINDOWPOS_UNDEFINED, sdl.WINDOWPOS_UNDEFINED, width, height, sdl.WINDOW_SHOWN) if err != nil { panic(err) } defer window.Destroy() primarySurface, err := window.GetSurface() if err != nil { panic(err) } primarySurface.FillRect(nil, sdl.MapRGB(primarySurface.Format, 192, 255, 192)) sdl.Delay(1000) window.UpdateSurface() sdl.Delay(5000) }

Přepis druhého příkladu – obnovení určité plochy okna:

package main import "github.com/veandco/go-sdl2/sdl" const ( width = 640 height = 480 ) func main() { if err := sdl.Init(sdl.INIT_VIDEO); err != nil { panic(err) } defer sdl.Quit() window, err := sdl.CreateWindow("SDL2 example #2", sdl.WINDOWPOS_UNDEFINED, sdl.WINDOWPOS_UNDEFINED, width, height, sdl.WINDOW_SHOWN) if err != nil { panic(err) } defer window.Destroy() primarySurface, err := window.GetSurface() if err != nil { panic(err) } primarySurface.FillRect(nil, sdl.MapRGB(primarySurface.Format, 192, 255, 192)) sdl.Delay(1000) var rects = []sdl.Rect{ sdl.Rect{ X: width / 4, Y: height / 4, W: width / 2, H: height / 2, }, } window.UpdateSurfaceRects(rects) sdl.Delay(5000) }

Přepis třetího příkladu – obnovení určité plochy okna:

package main import "github.com/veandco/go-sdl2/sdl" const ( width = 640 height = 480 ) func main() { if err := sdl.Init(sdl.INIT_VIDEO); err != nil { panic(err) } defer sdl.Quit() window, err := sdl.CreateWindow("SDL2 example #3", sdl.WINDOWPOS_UNDEFINED, sdl.WINDOWPOS_UNDEFINED, width, height, sdl.WINDOW_SHOWN) if err != nil { panic(err) } defer window.Destroy() primarySurface, err := window.GetSurface() if err != nil { panic(err) } primarySurface.FillRect(nil, sdl.MapRGB(primarySurface.Format, 192, 255, 192)) sdl.Delay(1000) const border = 50 var rects = []sdl.Rect{ sdl.Rect{ X: border, Y: border, W: width / 2, H: height / 2, }, sdl.Rect{ X: width - width/2 - border, Y: height - height/2 - border, W: width / 2, H: height / 2, }, } window.UpdateSurfaceRects(rects) sdl.Delay(5000) }

6. Práce s rastrovými obrázky – základ pro tvorbu 2D her

Většina historických i velká část soudobých počítačových her s dvoudimenzionální (2D) grafikou je charakteristická tím, že objekty v těchto hrách jsou reprezentovány s využitím rastrových obrázků (bitmap) o různé velikosti, které se postupně vykreslují do vytvářené dvoudimenzionální scény. Aby bylo přes některé části těchto rastrových obrázků viditelné i pozadí, používají se tři metody pro zajištění úplné či částečné průhlednosti. Buď je stanoveno, že určitá hodnota (tj. barva) pixelů má být zcela průhledná (typicky se jedná o jasně fialovou barvu, která se v typických scénách stejně nikde neobjevuje), dále je alternativně možné jeden bit v hodnotě pixelu použít pro určení průhlednosti (typické pro 16bitovou hloubku, která se kupodivu stále u některých her používá), nebo se může stanovit průhlednost pixelů doplněním bitmapy o takzvaný alfa kanál (alpha channel).

Obrázek 6: Některé starší herní konzole a domácí osmibitové mikropočítače obsahovaly specializované čipy pro zobrazování malých pohyblivých bitmap – spritů.

S využitím grafické operace BitBLT (Bit Block Transfer) lze provádět, jak ostatně její název naznačuje, blokové přenosy bitmap nebo jejich výřezů, popř. v rámci přenosu nad bitmapami provádět různé další operace, například negaci barev zdrojové či cílové bitmapy, provedení bitové operace AND, XOR atd. (posléze se přidalo i zpracování alfa kanálu, o němž se zmíníme v dalších kapitolách). První implementace operace BitBLT byla použita v roce 1975 ve Smalltalku-72 a od té doby ji najdeme prakticky v každé implementaci tohoto programovacího jazyka, která obsahuje i knihovny pro práci s grafikou (mj. se jedná i o Squeak). Pro Smalltalk-74 vytvořil Daniel Ingalls optimalizovanou variantu operace BitBLT implementovanou v mikrokódu. Operace BitBLT se tak stala součástí operačního systému a bylo ji možné volat jak z assembleru, tak i z programů napsaných v jazyce BCPL a samozřejmě i ze Smalltalku (právě tuto implementaci můžeme považovat za vůbec první prakticky dostupnou grafickou akceleraci). Posléze se díky své univerzalitě tato funkce rozšířila i do mnoha dalších operačních systémů a grafických knihoven.

Obrázek 7: Rastrové obrázky (zde zvětšené), které tvoří základ jedné RPG. Z jednoho velkého obrázku, který je typicky uložen v obrazové paměti, lze operacemi typu Blit kopírovat jednotlivé části na obrazovku.

Vzhledem k tomu, že vykreslování rastrových obrázků do vytvářené 2D scény je velmi často používaná operace, není příliš překvapující, že se s touto operaci můžeme setkat v API mnoha grafických knihoven či dokonce v API operačních systémů (asi nejznámějším příkladem je stejnojmenná funkce z WinAPI, popř. funkce SetDIBitsToDevice taktéž z WinAPI). Tyto operace se většinou nazývají BitBlt, BitBLT, Blit či méně často PIXT (Pixel Transfer) a PIXBLT. Kdy a na jakém systému se zkratka BitBlt objevila, se dozvíme v navazující kapitole.

7. Vznik operace BitBLT (Blit)

Jedním z velmi důležitých mezníků, který se odehrál ve vývoji osobních počítačů, je vznik konceptu grafického uživatelského rozhraní na počítači nazvaném Xerox Alto. Tento počítač používal pro zobrazování všech informací na monitoru výhradně rastrovou grafiku, konkrétně se jednalo o „pouhé“ černobílé bitmapové obrázky (každý pixel byl reprezentován jediným bitem, podobně jako později na počítačích Apple Macintosh, jehož obrazová paměť byla tvořena jediným blokem v operační paměti). Při programování grafických rutin pro tento počítač a začleňování vytvářených rutin do operačního systému si autoři programového vybavení uvědomili, že poměrně velkou část již implementovaných funkcí lze zobecnit do jediné operace, která všechny tyto funkce může elegantně a jednotným způsobem nahradit.

Obrázek 8: Rozhraní slavné hry Warcraft II založené prakticky výhradně na operaci BitBLT.

Těmito autory byli Daniel Ingalls (viz též předchozí kapitolu), Larry Tesler, Bob Sproull a Diana Merry, kteří svoji zobecněnou rastrovou operaci pojmenovali BitBLT, což je zkratka operace s plným jménem Bit Block Transfer. První část zkráceného názvu, tj. slovo Bit naznačuje, že se jedná o operaci prováděnou nad bitmapami (původně, jak již víme z předchozího textu, vytvořených z jednobitových pixelů, což je nejjednodušší možná podoba bitmapy). Druhá polovina názvu, tj. zkratka BLT, byla odvozena ze jména instrukce pro blokový přenos dat, jenž byla používaná v assembleru počítače DEC PDP-10.

Obrázek 9: Část originálního kódu původní implementace operace BitBLT naprogramované Danielem Ingallsem.

8. Použití operace BitBLT (Blit) v knihovně SDL

I v knihovně SDL operaci typu BitBLT/Blit pochopitelně nalezneme a dokonce se bude jednat o jednu z nejčastěji volaných operací vůbec. Rastrové obrázky jsou zde totiž představovány objekty typu Surface (viz též úvodní kapitolu), přičemž minimálně jeden takový objekt musí být vytvořen a používán v každé aplikaci, která přes knihovnu SDL implementuje vykreslování. Tímto objektem je samotný (většinou zadní či offscreen) buffer vytvořený (resp. přesněji řečeno získaný) s využitím již minule popsané funkce SDL_GetWindowSurface. Další bitmapy je možné načíst s využitím funkce SDL_LoadBMP, popř. funkcí z balíčku gxf, s níž se seznámíme v navazujících demonstračních příkladech. Pro objekty typu Surface je deklarována funkce nazvaná SDL_BlitSurface, které se předá cílová bitmapa (objekt typu Surface) a taktéž souřadnice v cílové bitmapě, kde má vykreslení zdrojové bitmapy začít. Pokud obsahuje zdrojová bitmapa pixely s alfa kanálem, je informace o průhlednosti pixelů v průběhu operace BitBLT/Blit automaticky použita (pokud není specifikováno jinak).

Ve skutečnosti existují celkem čtyři funkce, které slouží k blokovým přenosům rastrových dat mezi jednotlivými plochami nebo jejich částmi. Tyto funkce jsou vypsány v následující tabulce:

# Funkce Stručný popis 1 SDL_BlitSurface blokový přenos rastrového obrázku beze změny velikosti (pixel na pixel) 2 SDL_BlitScaled blokový přenos rastrového obrázku umožňující změny velikosti 3 SDL_LowerBlit nízkoúrovňová operace volaná z SDL_BlitSurface 4 SDL_LowerBlitScaled

nízkoúrovňová operace volaná z

Obrázek 10: Použití datových struktur srcRect a destRect pro ořezání obrázku a specifikaci, kam přesně se má obrázek vykreslit.

SDL_ConvertSurface – tato operace se typicky provede jedinkrát, zatímco BitBLT většinou mnohokrát. Poznámka: v případě operace, při níž se může měnit velikost rastrového obrázku, je vyžadováno, aby zdrojová i cílová plocha používala shodný formát uložení pixelů. Proto je důležité vytvářet „kompatibilní“ plochy s využitím funkce– tato operace se typicky provede jedinkrát, zatímco BitBLT většinou mnohokrát.

V jazyku C vypadají hlavičky prvních dvou funkcí následovně:

int SDL_BlitSurface(SDL_Surface * src, const SDL_Rect * srcrect, SDL_Surface * dst, SDL_Rect * dstrect); int SDL_BlitScaled(SDL_Surface * src, const SDL_Rect * srcrect, SDL_Surface * dst, SDL_Rect * dstrect);

V Go se namísto funkcí používají metody objektu (datové struktury) typu Surface (povšimněte si, že interně se volají funkce z céčkového rozhraní):

func (surface *Surface) Blit(srcRect *Rect, dst *Surface, dstRect *Rect) error { if C.SDL_BlitSurface(surface.cptr(), srcRect.cptr(), dst.cptr(), dstRect.cptr()) != 0 { return GetError() } return nil } func (surface *Surface) BlitScaled(srcRect *Rect, dst *Surface, dstRect *Rect) error { if C.SDL_BlitScaled(surface.cptr(), srcRect.cptr(), dst.cptr(), dstRect.cptr()) != 0 { return GetError() } return nil }

9. Přenos rastrových dat pomocí funkce SDL_BlitSurface

Ve čtvrtém demonstračním příkladu je ukázáno použití funkce nazvané SDL_BlitSurface pro přenos obrazových dat mezi plochou představující načtený rastrový obrázek a primární plochou, která je zobrazena v okně na obrazovce. Povšimněte si, že jsme obrázek po načtení převedli do formátu kompatibilního s formátem používaným grafickou kartou:

tempImage = SDL_LoadBMP("test1.bmp"); if (!tempImage) { puts("Error loading image"); return 0; } image = SDL_ConvertSurface(tempImage, primarySurface->format, 0);

Samotné vykreslení takového obrázku je již snadné a většinou i dostatečně rychlé:

SDL_BlitSurface(image, NULL, primarySurface, NULL);

Obrázek 11: Rastrový obrázek zobrazený v okně aplikace. Povšimněte si, že horní levý roh obrázku přesně lícuje s levým horním rohem okna.

Úplný zdrojový kód tohoto příkladu vypadá následovně:

#include <stdio.h> #include <SDL2/SDL.h> #define WIDTH 640 #define HEIGHT 480 int main(int argc, char** args) { SDL_Surface *primarySurface = NULL; SDL_Window *window = NULL; SDL_Surface *image; SDL_Surface *tempImage; if (SDL_Init(SDL_INIT_VIDEO) < 0) { puts("Error initializing SDL"); puts(SDL_GetError()); return 1; } window = SDL_CreateWindow("SDL2 example #4", SDL_WINDOWPOS_UNDEFINED, SDL_WINDOWPOS_UNDEFINED, WIDTH, HEIGHT, SDL_WINDOW_SHOWN); if (!window) { puts("Error creating window"); puts(SDL_GetError()); return 1; } primarySurface = SDL_GetWindowSurface(window); if (!primarySurface) { puts("Error getting surface"); puts(SDL_GetError()); return 1; } SDL_FillRect(primarySurface, NULL, SDL_MapRGB(primarySurface->format, 192, 255, 192)); tempImage = SDL_LoadBMP("test1.bmp"); if (!tempImage) { puts("Error loading image"); return 0; } image = SDL_ConvertSurface(tempImage, primarySurface->format, 0); SDL_FreeSurface(tempImage); SDL_BlitSurface(image, NULL, primarySurface, NULL); SDL_Delay(1000); SDL_UpdateWindowSurface(window); SDL_Delay(5000); SDL_FreeSurface(image); SDL_DestroyWindow(window); SDL_Quit(); return 0; }

10. Posun obrázku, ořezání části rastrových dat, specifikace cílové oblasti

V předchozím demonstračním příkladu byl rastrový obrázek zobrazen takovým způsobem, že jeho levý horní roh přesně lícoval s levým horním rohem okna aplikace. V případě, že nám toto chování nevyhovuje (a to určitě nebude vyhovovat, snad kromě obrázků pozadí nebo „loading screenů“), je nutné změnit poslední parametr předávaný funkci SDL_BlitSurface. V předchozím příkladu byl tento parametr nastaven na NULL:

SDL_BlitSurface(image, NULL, primarySurface, NULL);

Ve skutečnosti je tímto parametrem ukazatel na strukturu typu SDL_Rect. Význam mají pouze atributy x a y, zatímco atributy w a h jsou ignorovány. To znamená, že následující kód umístí levý horní roh obrázku přesně do středu okna aplikace:

SDL_Rect dstRect; SDL_FreeSurface(tempImage); dstRect.x = WIDTH/2; dstRect.y = HEIGHT/2; dstRect.w = 100; dstRect.h = 100; SDL_BlitSurface(image, NULL, primarySurface, &dstRect);

Obrázek 12: Levý horní roh obrázku je umístěn do středu okna aplikace.

Opět si pochopitelně ukážeme celý zdrojový kód příkladu:

#include <stdio.h> #include <SDL2/SDL.h> #define WIDTH 640 #define HEIGHT 480 int main(int argc, char** args) { SDL_Surface *primarySurface = NULL; SDL_Window *window = NULL; SDL_Surface *image; SDL_Surface *tempImage; if (SDL_Init(SDL_INIT_VIDEO) < 0) { puts("Error initializing SDL"); puts(SDL_GetError()); return 1; } window = SDL_CreateWindow("SDL2 example #5", SDL_WINDOWPOS_UNDEFINED, SDL_WINDOWPOS_UNDEFINED, WIDTH, HEIGHT, SDL_WINDOW_SHOWN); if (!window) { puts("Error creating window"); puts(SDL_GetError()); return 1; } primarySurface = SDL_GetWindowSurface(window); if (!primarySurface) { puts("Error getting surface"); puts(SDL_GetError()); return 1; } SDL_FillRect(primarySurface, NULL, SDL_MapRGB(primarySurface->format, 192, 255, 192)); tempImage = SDL_LoadBMP("test1.bmp"); if (!tempImage) { puts("Error loading image"); return 0; } image = SDL_ConvertSurface(tempImage, primarySurface->format, 0); SDL_FreeSurface(tempImage); { SDL_Rect dstRect; dstRect.x = WIDTH/2; dstRect.y = HEIGHT/2; dstRect.w = 100; dstRect.h = 100; SDL_BlitSurface(image, NULL, primarySurface, &dstRect); } SDL_Delay(1000); SDL_UpdateWindowSurface(window); SDL_Delay(5000); SDL_FreeSurface(image); SDL_DestroyWindow(window); SDL_Quit(); return 0; }

Známe již tedy význam tří parametrů předávaných do funkce SDL_BlitSurface. Zbývá nám pouze vysvětlit si parametr druhý, což je opět ukazatel na datovou strukturu typu SDL_Rect. Tentokrát ovšem tato datová struktura udává, jaká část zdrojového obrázku se má přenést do cílové roviny. Můžeme zde specifikovat všechny atributy x, y, w i h, protože je podporováno ořezávání obrázku (přesněji řečeno v rovině zdrojového obrázku můžeme vybrat libovolný obdélník, který se přenese do cílové roviny):

SDL_Rect srcRect; srcRect.x = image->w/4; srcRect.y = 0; srcRect.w = image->w/2; srcRect.h = image->h/2; SDL_Rect dstRect; dstRect.x = WIDTH/2; dstRect.y = HEIGHT/2; dstRect.w = 100; dstRect.h = 100; SDL_BlitSurface(image, &srcRect, primarySurface, &dstRect);

Výsledek bude vypadat následovně:

Obrázek 13: Změna pozice obrázku s jeho ořezáním.

Úplný zdrojový kód dnešního v pořadí již šestého demonstračního příkladu:

#include <stdio.h> #include <SDL2/SDL.h> #define WIDTH 640 #define HEIGHT 480 int main(int argc, char** args) { SDL_Surface *primarySurface = NULL; SDL_Window *window = NULL; SDL_Surface *image; SDL_Surface *tempImage; if (SDL_Init(SDL_INIT_VIDEO) < 0) { puts("Error initializing SDL"); puts(SDL_GetError()); return 1; } window = SDL_CreateWindow("SDL2 example #6", SDL_WINDOWPOS_UNDEFINED, SDL_WINDOWPOS_UNDEFINED, WIDTH, HEIGHT, SDL_WINDOW_SHOWN); if (!window) { puts("Error creating window"); puts(SDL_GetError()); return 1; } primarySurface = SDL_GetWindowSurface(window); if (!primarySurface) { puts("Error getting surface"); puts(SDL_GetError()); return 1; } SDL_FillRect(primarySurface, NULL, SDL_MapRGB(primarySurface->format, 192, 255, 192)); tempImage = SDL_LoadBMP("test1.bmp"); if (!tempImage) { puts("Error loading image"); return 0; } image = SDL_ConvertSurface(tempImage, primarySurface->format, 0); SDL_FreeSurface(tempImage); { SDL_Rect srcRect; srcRect.x = image->w/4; srcRect.y = 0; srcRect.w = image->w/2; srcRect.h = image->h/2; SDL_Rect dstRect; dstRect.x = WIDTH/2; dstRect.y = HEIGHT/2; dstRect.w = 100; dstRect.h = 100; SDL_BlitSurface(image, &srcRect, primarySurface, &dstRect); } SDL_Delay(1000); SDL_UpdateWindowSurface(window); SDL_Delay(5000); SDL_FreeSurface(image); SDL_DestroyWindow(window); SDL_Quit(); return 0; }

11. Převod předchozích demonstračních příkladů do jazyka Go

Opět si ukažme, jak dopadne převod předchozích tří demonstračních příkladů z programovacího jazyka C do jazyka Go.

Čtvrtý příklad – vykreslení obrázku do okna:

package main import ( "github.com/veandco/go-sdl2/img" "github.com/veandco/go-sdl2/sdl" ) const ( width = 640 height = 480 ) func main() { if err := sdl.Init(sdl.INIT_VIDEO); err != nil { panic(err) } defer sdl.Quit() window, err := sdl.CreateWindow("SDL2 example #4", sdl.WINDOWPOS_UNDEFINED, sdl.WINDOWPOS_UNDEFINED, width, height, sdl.WINDOW_SHOWN) if err != nil { panic(err) } defer window.Destroy() primarySurface, err := window.GetSurface() if err != nil { panic(err) } tempImage, err := img.Load("test1.bmp") if err != nil { panic(err) } defer tempImage.Free() convertedImage, err := tempImage.Convert(primarySurface.Format, 0) if err != nil { panic(err) } defer convertedImage.Free() primarySurface.FillRect(nil, sdl.MapRGB(primarySurface.Format, 192, 255, 192)) err = convertedImage.Blit(nil, primarySurface, nil) if err != nil { panic(err) } window.UpdateSurface() sdl.Delay(5000) }

Pátý příklad – posun obrázku:

package main import ( "github.com/veandco/go-sdl2/img" "github.com/veandco/go-sdl2/sdl" ) const ( width = 640 height = 480 ) func main() { if err := sdl.Init(sdl.INIT_VIDEO); err != nil { panic(err) } defer sdl.Quit() window, err := sdl.CreateWindow("SDL2 example #5", sdl.WINDOWPOS_UNDEFINED, sdl.WINDOWPOS_UNDEFINED, width, height, sdl.WINDOW_SHOWN) if err != nil { panic(err) } defer window.Destroy() primarySurface, err := window.GetSurface() if err != nil { panic(err) } tempImage, err := img.Load("test1.bmp") if err != nil { panic(err) } defer tempImage.Free() convertedImage, err := tempImage.Convert(primarySurface.Format, 0) if err != nil { panic(err) } defer convertedImage.Free() primarySurface.FillRect(nil, sdl.MapRGB(primarySurface.Format, 192, 255, 192)) dstRect := sdl.Rect{ X: width / 2, Y: height / 2, W: 100, H: 100, } err = convertedImage.Blit(nil, primarySurface, &dstRect) if err != nil { panic(err) } window.UpdateSurface() sdl.Delay(5000) }

Šestý příklad – ořezání obrázku:

package main import ( "github.com/veandco/go-sdl2/img" "github.com/veandco/go-sdl2/sdl" ) const ( width = 640 height = 480 ) func main() { if err := sdl.Init(sdl.INIT_VIDEO); err != nil { panic(err) } defer sdl.Quit() window, err := sdl.CreateWindow("SDL2 example #6", sdl.WINDOWPOS_UNDEFINED, sdl.WINDOWPOS_UNDEFINED, width, height, sdl.WINDOW_SHOWN) if err != nil { panic(err) } defer window.Destroy() primarySurface, err := window.GetSurface() if err != nil { panic(err) } tempImage, err := img.Load("test1.bmp") if err != nil { panic(err) } defer tempImage.Free() convertedImage, err := tempImage.Convert(primarySurface.Format, 0) if err != nil { panic(err) } defer convertedImage.Free() primarySurface.FillRect(nil, sdl.MapRGB(primarySurface.Format, 192, 255, 192)) srcRect := sdl.Rect{ X: convertedImage.W / 4, Y: 0, W: convertedImage.W / 2, H: convertedImage.H / 2, } dstRect := sdl.Rect{ X: width / 2, Y: height / 2, W: 100, H: 100, } err = convertedImage.Blit(&srcRect, primarySurface, &dstRect) if err != nil { panic(err) } window.UpdateSurface() sdl.Delay(5000) }

12. Změna měřítka obrázku v průběhu vykreslování

Výše zmíněnou funkci SDL_BlitSurface lze nahradit funkcí SDL_BlitScaled. Tato funkce umožňuje změnu měřítka vykreslovaného obrázku, tj. jeho zvětšení popř. zmenšení (ovšem ne již například rotaci nebo zkosení). Zdrojový obrázek ovšem musí být uložen ve formátu kompatibilním s cílovou plochou (do které se vykreslování provádí). Pokud není specifikován ani zdrojový ani cílový obdélník, bude obrázek zmenšen/zvětšen takovým způsobem, aby přesně odpovídal velikosti cílové plochy:

Obrázek 14: Zdrojová bitmapa je roztažena přes celou šířku okna.

Pro načtení obrázku se opět používá standardní funkce SDL_LoadBMP:

#include <stdio.h> #include <SDL2/SDL.h> #define WIDTH 640 #define HEIGHT 480 int main(int argc, char** args) { SDL_Surface *primarySurface = NULL; SDL_Window *window = NULL; SDL_Surface *image; SDL_Surface *tempImage; if (SDL_Init(SDL_INIT_VIDEO) < 0) { puts("Error initializing SDL"); puts(SDL_GetError()); return 1; } window = SDL_CreateWindow("SDL2 example #7", SDL_WINDOWPOS_UNDEFINED, SDL_WINDOWPOS_UNDEFINED, WIDTH, HEIGHT, SDL_WINDOW_SHOWN); if (!window) { puts("Error creating window"); puts(SDL_GetError()); return 1; } primarySurface = SDL_GetWindowSurface(window); if (!primarySurface) { puts("Error getting surface"); puts(SDL_GetError()); return 1; } SDL_FillRect(primarySurface, NULL, SDL_MapRGB(primarySurface->format, 192, 255, 192)); tempImage = SDL_LoadBMP("test1.bmp"); if (!tempImage) { puts("Error loading image"); return 0; } image = SDL_ConvertSurface(tempImage, primarySurface->format, 0); SDL_FreeSurface(tempImage); SDL_BlitScaled(image, NULL, primarySurface, NULL); SDL_Delay(1000); SDL_UpdateWindowSurface(window); SDL_Delay(5000); SDL_FreeSurface(image); SDL_DestroyWindow(window); SDL_Quit(); return 0; }

Případnou změnu měřítka obrázku lze specifikovat cílovým obdélníkem, který nyní musí obsahovat všechny čtyři atributy:

SDL_Rect dstRect; dstRect.x = WIDTH/3; dstRect.y = HEIGHT/3; dstRect.w = image->w/2; dstRect.h = image->h/2; SDL_BlitScaled(image, NULL, primarySurface, &dstRect);

Obrázek 15: Změna měřítka obrázku společně s jeho posunem.

#include <stdio.h> #include <SDL2/SDL.h> #define WIDTH 640 #define HEIGHT 480 int main(int argc, char** args) { SDL_Surface *primarySurface = NULL; SDL_Window *window = NULL; SDL_Surface *image; SDL_Surface *tempImage; if (SDL_Init(SDL_INIT_VIDEO) < 0) { puts("Error initializing SDL"); puts(SDL_GetError()); return 1; } window = SDL_CreateWindow("SDL2 example #8", SDL_WINDOWPOS_UNDEFINED, SDL_WINDOWPOS_UNDEFINED, WIDTH, HEIGHT, SDL_WINDOW_SHOWN); if (!window) { puts("Error creating window"); puts(SDL_GetError()); return 1; } primarySurface = SDL_GetWindowSurface(window); if (!primarySurface) { puts("Error getting surface"); puts(SDL_GetError()); return 1; } SDL_FillRect(primarySurface, NULL, SDL_MapRGB(primarySurface->format, 192, 255, 192)); tempImage = SDL_LoadBMP("test1.bmp"); if (!tempImage) { puts("Error loading image"); return 0; } image = SDL_ConvertSurface(tempImage, primarySurface->format, 0); SDL_FreeSurface(tempImage); { SDL_Rect dstRect; dstRect.x = WIDTH/3; dstRect.y = HEIGHT/3; dstRect.w = image->w/2; dstRect.h = image->h/2; SDL_BlitScaled(image, NULL, primarySurface, &dstRect); } SDL_Delay(1000); SDL_UpdateWindowSurface(window); SDL_Delay(5000); SDL_FreeSurface(image); SDL_DestroyWindow(window); SDL_Quit(); return 0; }

Zkombinovat lze posun obrázku, jeho ořezání a současně i změnu měřítka – všechny tyto transformace jsou popsány pomocí dvojice obdélníků; zdrojového a cílového:

SDL_Rect srcRect; srcRect.x = image->w/4; srcRect.y = 0; srcRect.w = image->w/2; srcRect.h = image->h/2; SDL_Rect dstRect; dstRect.x = WIDTH/3; dstRect.y = HEIGHT/3; dstRect.w = image->w/2; dstRect.h = image->h/2; SDL_BlitScaled(image, &srcRect, primarySurface, &dstRect);

Obrázek 16: Posun obrázku, jeho ořezání a současně i změna měřítka.

#include <stdio.h> #include <SDL2/SDL.h> #define WIDTH 640 #define HEIGHT 480 int main(int argc, char** args) { SDL_Surface *primarySurface = NULL; SDL_Window *window = NULL; SDL_Surface *image; SDL_Surface *tempImage; if (SDL_Init(SDL_INIT_VIDEO) < 0) { puts("Error initializing SDL"); puts(SDL_GetError()); return 1; } window = SDL_CreateWindow("SDL2 example #9", SDL_WINDOWPOS_UNDEFINED, SDL_WINDOWPOS_UNDEFINED, WIDTH, HEIGHT, SDL_WINDOW_SHOWN); if (!window) { puts("Error creating window"); puts(SDL_GetError()); return 1; } primarySurface = SDL_GetWindowSurface(window); if (!primarySurface) { puts("Error getting surface"); puts(SDL_GetError()); return 1; } SDL_FillRect(primarySurface, NULL, SDL_MapRGB(primarySurface->format, 192, 255, 192)); tempImage = SDL_LoadBMP("test1.bmp"); if (!tempImage) { puts("Error loading image"); return 0; } image = SDL_ConvertSurface(tempImage, primarySurface->format, 0); SDL_FreeSurface(tempImage); { SDL_Rect srcRect; srcRect.x = image->w/4; srcRect.y = 0; srcRect.w = image->w/2; srcRect.h = image->h/2; SDL_Rect dstRect; dstRect.x = WIDTH/3; dstRect.y = HEIGHT/3; dstRect.w = image->w/2; dstRect.h = image->h/2; SDL_BlitScaled(image, &srcRect, primarySurface, &dstRect); } SDL_Delay(1000); SDL_UpdateWindowSurface(window); SDL_Delay(5000); SDL_FreeSurface(image); SDL_DestroyWindow(window); SDL_Quit(); return 0; }

13. Převod předchozích demonstračních příkladů do jazyka Go

Změna měřítka obrázku:

package main import ( "github.com/veandco/go-sdl2/img" "github.com/veandco/go-sdl2/sdl" ) const ( width = 640 height = 480 ) func main() { if err := sdl.Init(sdl.INIT_VIDEO); err != nil { panic(err) } defer sdl.Quit() window, err := sdl.CreateWindow("SDL2 example #7", sdl.WINDOWPOS_UNDEFINED, sdl.WINDOWPOS_UNDEFINED, width, height, sdl.WINDOW_SHOWN) if err != nil { panic(err) } defer window.Destroy() primarySurface, err := window.GetSurface() if err != nil { panic(err) } tempImage, err := img.Load("test1.bmp") if err != nil { panic(err) } defer tempImage.Free() convertedImage, err := tempImage.Convert(primarySurface.Format, 0) if err != nil { panic(err) } defer convertedImage.Free() primarySurface.FillRect(nil, sdl.MapRGB(primarySurface.Format, 192, 255, 192)) err = convertedImage.BlitScaled(nil, primarySurface, nil) if err != nil { panic(err) } window.UpdateSurface() sdl.Delay(5000) }

Změna měřítka obrázku s jeho posunem:

package main import ( "github.com/veandco/go-sdl2/img" "github.com/veandco/go-sdl2/sdl" ) const ( width = 640 height = 480 ) func main() { if err := sdl.Init(sdl.INIT_VIDEO); err != nil { panic(err) } defer sdl.Quit() window, err := sdl.CreateWindow("SDL2 example #8", sdl.WINDOWPOS_UNDEFINED, sdl.WINDOWPOS_UNDEFINED, width, height, sdl.WINDOW_SHOWN) if err != nil { panic(err) } defer window.Destroy() primarySurface, err := window.GetSurface() if err != nil { panic(err) } tempImage, err := img.Load("test1.bmp") if err != nil { panic(err) } defer tempImage.Free() convertedImage, err := tempImage.Convert(primarySurface.Format, 0) if err != nil { panic(err) } defer convertedImage.Free() primarySurface.FillRect(nil, sdl.MapRGB(primarySurface.Format, 192, 255, 192)) dstRect := sdl.Rect{ X: width / 3, Y: height / 3, W: convertedImage.W / 2, H: convertedImage.H / 2, } err = convertedImage.BlitScaled(nil, primarySurface, &dstRect) if err != nil { panic(err) } window.UpdateSurface() sdl.Delay(5000) }

Změna měřítka obrázku s jeho ořezáním a taktéž posunem:

package main import ( "github.com/veandco/go-sdl2/img" "github.com/veandco/go-sdl2/sdl" ) const ( width = 640 height = 480 ) func main() { if err := sdl.Init(sdl.INIT_VIDEO); err != nil { panic(err) } defer sdl.Quit() window, err := sdl.CreateWindow("SDL2 example #9", sdl.WINDOWPOS_UNDEFINED, sdl.WINDOWPOS_UNDEFINED, width, height, sdl.WINDOW_SHOWN) if err != nil { panic(err) } defer window.Destroy() primarySurface, err := window.GetSurface() if err != nil { panic(err) } tempImage, err := img.Load("test1.bmp") if err != nil { panic(err) } defer tempImage.Free() convertedImage, err := tempImage.Convert(primarySurface.Format, 0) if err != nil { panic(err) } defer convertedImage.Free() primarySurface.FillRect(nil, sdl.MapRGB(primarySurface.Format, 192, 255, 192)) srcRect := sdl.Rect{ X: convertedImage.W / 4, Y: 0, W: convertedImage.W / 2, H: convertedImage.H / 2, } dstRect := sdl.Rect{ X: width / 3, Y: height / 3, W: convertedImage.W / 2, H: convertedImage.H / 2, } err = convertedImage.BlitScaled(&srcRect, primarySurface, &dstRect) if err != nil { panic(err) } window.UpdateSurface() sdl.Delay(5000) }

14. Načtení bitmap s alfa kanálem uložených ve formátu PNG

Knihovna SDL ve své základní variantě umožňuje načítání rastrových obrázků ve formátu BMP; žádné další formáty nejsou podporovány. Ovšem společně s SDL lze použít i knihovnu SDL Image, která dokáže načítat mj. i obrázky ve formátu PNG, které mohou – což je mnohdy velmi užitečné – podporovat i alfa kanál, tedy průhlednost přiřazenou k jednotlivým pixelům. Použití této doplňkové knihovny je snadné (pouze nesmíme zapomenout na slinkování):

image = IMG_Load("globe.png"); if (!image) { puts("Error loading image"); return 0; }

Načtený obrázek tentokrát nebudeme převádět do „kompatibilního“ formátu, protože by se ztratila informace o alfa kanálu.

V závislosti na tom, jaký formát má zdrojová bitmapa a jaký je formát framebufferu může dojít ke třem typům konverzí:

Ve výsledné bitmapě bude plnohodnotný osmibitový alfa kanál (použito u 24bpp a 32bpp).

Ve výsledné bitmapě bude jeden bit rezervovaný pro uložení informace o průhlednosti (použito u 15bpp a 16bpp).

Ve výsledné bitmapě bude jeden index barvy rezervovaný pro uložení informace o průhlednosti (použito u 8bpp).

Obrázek 17: Bitmapa s alfa kanálem zobrazená v okně aplikace.

Céčková varianta příkladu bude vypadat následovně:

#include <stdio.h> #include <SDL2/SDL.h> #include <SDL2/SDL_image.h> #define WIDTH 640 #define HEIGHT 480 int main(int argc, char** args) { SDL_Surface *primarySurface = NULL; SDL_Window *window = NULL; SDL_Surface *image; if (SDL_Init(SDL_INIT_VIDEO) < 0) { puts("Error initializing SDL"); puts(SDL_GetError()); return 1; } window = SDL_CreateWindow("SDL2 example #10", SDL_WINDOWPOS_UNDEFINED, SDL_WINDOWPOS_UNDEFINED, WIDTH, HEIGHT, SDL_WINDOW_SHOWN); if (!window) { puts("Error creating window"); puts(SDL_GetError()); return 1; } primarySurface = SDL_GetWindowSurface(window); if (!primarySurface) { puts("Error getting surface"); puts(SDL_GetError()); return 1; } SDL_FillRect(primarySurface, NULL, SDL_MapRGB(primarySurface->format, 192, 255, 192)); image = IMG_Load("globe.png"); if (!image) { puts("Error loading image"); return 0; } { SDL_Rect dstRect; dstRect.x = WIDTH/2 - image->w/2; dstRect.y = HEIGHT/2 - image->h/2; SDL_BlitSurface(image, NULL, primarySurface, &dstRect); } SDL_UpdateWindowSurface(window); SDL_Delay(5000); SDL_FreeSurface(image); SDL_DestroyWindow(window); SDL_Quit(); return 0; }

Přepis do Go:

package main import ( "github.com/veandco/go-sdl2/img" "github.com/veandco/go-sdl2/sdl" ) const ( width = 640 height = 480 ) func main() { if err := sdl.Init(sdl.INIT_VIDEO); err != nil { panic(err) } defer sdl.Quit() window, err := sdl.CreateWindow("SDL2 example #10", sdl.WINDOWPOS_UNDEFINED, sdl.WINDOWPOS_UNDEFINED, width, height, sdl.WINDOW_SHOWN) if err != nil { panic(err) } defer window.Destroy() primarySurface, err := window.GetSurface() if err != nil { panic(err) } image, err := img.Load("globe.png") if err != nil { panic(err) } defer image.Free() primarySurface.FillRect(nil, sdl.MapRGB(primarySurface.Format, 192, 255, 192)) dstRect := sdl.Rect{ X: width/2 - image.W/2, Y: height/2 - image.H/2, W: 0, H: 0, } err = image.Blit(nil, primarySurface, &dstRect) if err != nil { panic(err) } window.UpdateSurface() sdl.Delay(5000) }

15. Modifikace globální alfa složky, popř. barvových kanálů

Pomocí funkce SDL_SetSurfaceAlphaMod lze modifikovat globální alfa složku přiřazenou k celému obrázku. Tato alfa složka (v rozsahu 0..255) je vynásobena s alfa složkami jednotlivých pixelů. Výsledek může vypadat například takto:

Obrázek 18: Vliv změny globální alfa složky obrázku.

#include <stdio.h> #include <SDL2/SDL.h> #include <SDL2/SDL_image.h> #define WIDTH 640 #define HEIGHT 480 int main(int argc, char** args) { SDL_Surface *primarySurface = NULL; SDL_Window *window = NULL; SDL_Surface *image; if (SDL_Init(SDL_INIT_VIDEO) < 0) { puts("Error initializing SDL"); puts(SDL_GetError()); return 1; } window = SDL_CreateWindow("SDL2 example #11", SDL_WINDOWPOS_UNDEFINED, SDL_WINDOWPOS_UNDEFINED, WIDTH, HEIGHT, SDL_WINDOW_SHOWN); if (!window) { puts("Error creating window"); puts(SDL_GetError()); return 1; } primarySurface = SDL_GetWindowSurface(window); if (!primarySurface) { puts("Error getting surface"); puts(SDL_GetError()); return 1; } SDL_FillRect(primarySurface, NULL, SDL_MapRGB(primarySurface->format, 192, 255, 192)); image = IMG_Load("globe.png"); if (!image) { puts("Error loading image"); return 0; } { SDL_Rect dstRect; int x, y; for (y=0; y<4; y++) { for (x=0; x<4; x++) { SDL_SetSurfaceAlphaMod(image, y*64+x*16); dstRect.x = 10 + x*100; dstRect.y = 10 + y*100; SDL_BlitSurface(image, NULL, primarySurface, &dstRect); } } } SDL_UpdateWindowSurface(window); SDL_Delay(5000); SDL_FreeSurface(image); SDL_DestroyWindow(window); SDL_Quit(); return 0; }

Přepis do Go:

package main import ( "github.com/veandco/go-sdl2/img" "github.com/veandco/go-sdl2/sdl" ) const ( width = 640 height = 480 ) func main() { if err := sdl.Init(sdl.INIT_VIDEO); err != nil { panic(err) } defer sdl.Quit() window, err := sdl.CreateWindow("SDL2 example #11", sdl.WINDOWPOS_UNDEFINED, sdl.WINDOWPOS_UNDEFINED, width, height, sdl.WINDOW_SHOWN) if err != nil { panic(err) } defer window.Destroy() primarySurface, err := window.GetSurface() if err != nil { panic(err) } image, err := img.Load("globe.png") if err != nil { panic(err) } defer image.Free() primarySurface.FillRect(nil, sdl.MapRGB(primarySurface.Format, 192, 255, 192)) dstRect := sdl.Rect{} for y := 0; y < 4; y++ { for x := 0; x < 4; x++ { image.SetAlphaMod(byte(y*64 + x*16)) dstRect.X = int32(10 + x*100) dstRect.Y = int32(10 + y*100) err = image.Blit(nil, primarySurface, &dstRect) if err != nil { panic(err) } } } window.UpdateSurface() sdl.Delay(5000) }

Podobně je možné funkcí SDL_SetSurfaceColorMod změnit globální konstanty jednotlivých barvových kanálů. Tyto konstanty 0..255 se opět budou při vykreslování násobit s barvami jednotlivých pixelů:

Obrázek 19: Modifikace konstant, kterými jsou násobeny barvové složky pixelů při vykreslování obrázku.

#include <stdio.h> #include <SDL2/SDL.h> #include <SDL2/SDL_image.h> #define WIDTH 640 #define HEIGHT 480 int main(int argc, char** args) { SDL_Surface *primarySurface = NULL; SDL_Window *window = NULL; SDL_Surface *image; if (SDL_Init(SDL_INIT_VIDEO) < 0) { puts("Error initializing SDL"); puts(SDL_GetError()); return 1; } window = SDL_CreateWindow("SDL2 example #12", SDL_WINDOWPOS_UNDEFINED, SDL_WINDOWPOS_UNDEFINED, WIDTH, HEIGHT, SDL_WINDOW_SHOWN); if (!window) { puts("Error creating window"); puts(SDL_GetError()); return 1; } primarySurface = SDL_GetWindowSurface(window); if (!primarySurface) { puts("Error getting surface"); puts(SDL_GetError()); return 1; } SDL_FillRect(primarySurface, NULL, SDL_MapRGB(primarySurface->format, 192, 255, 192)); image = IMG_Load("globe.png"); if (!image) { puts("Error loading image"); return 0; } { SDL_Rect dstRect; int x, y; for (y=0; y<4; y++) { for (x=0; x<4; x++) { SDL_SetSurfaceColorMod(image, x*64, 255, y*64); dstRect.x = 10 + x*100; dstRect.y = 10 + y*100; SDL_BlitSurface(image, NULL, primarySurface, &dstRect); } } } SDL_UpdateWindowSurface(window); SDL_Delay(5000); SDL_FreeSurface(image); SDL_DestroyWindow(window); SDL_Quit(); return 0; }

Přepis do Go:

package main import ( "github.com/veandco/go-sdl2/img" "github.com/veandco/go-sdl2/sdl" ) const ( width = 640 height = 480 ) func main() { if err := sdl.Init(sdl.INIT_VIDEO); err != nil { panic(err) } defer sdl.Quit() window, err := sdl.CreateWindow("SDL2 example #12", sdl.WINDOWPOS_UNDEFINED, sdl.WINDOWPOS_UNDEFINED, width, height, sdl.WINDOW_SHOWN) if err != nil { panic(err) } defer window.Destroy() primarySurface, err := window.GetSurface() if err != nil { panic(err) } image, err := img.Load("globe.png") if err != nil { panic(err) } defer image.Free() primarySurface.FillRect(nil, sdl.MapRGB(primarySurface.Format, 192, 255, 192)) dstRect := sdl.Rect{} for y := 0; y < 4; y++ { for x := 0; x < 4; x++ { image.SetColorMod(byte(x*64), 255, byte(y*64)) dstRect.X = int32(10 + x*100) dstRect.Y = int32(10 + y*100) err = image.Blit(nil, primarySurface, &dstRect) if err != nil { panic(err) } } } window.UpdateSurface() sdl.Delay(5000) }

16. Specifikace režimu míchání barev

Operace BitBLT (blit), jejímž popisem jsme se zabývali výše, je většinou používána „pouze“ pro kopii obsahu jedné bitmapy do bitmapy druhé. Ve skutečnosti jsou však možnosti této operace větší, a to z toho důvodu, že při přesunu jednotlivých pixelů je možné provádět takzvané „rastrové operace“, které jsou někdy zkráceně nazývány Raster Op, Raster Ops či dokonce jen ROPS. V minulosti byly tyto operace implementovány logickými funkcemi, ovšem v knihovně SDL se setkáme spíše s funkcemi využívajícími alfa kanál či barvové složky jednotlivých pixelů. K dispozici je několik režimů – BLENDMODE_NONE, BLENDMODE_BLEND, BLENDMODE_ADD a BLENDMODE_MOD. První dva režimy jsou zřejmé – zákaz popř. povolení klasického míchání na základě alfa kanálu (tedy průhlednosti). Další režim sčítá barvy pixelů, včetně násobení alfa složkou a poslední režim barvy pixelů násobí s alfa složkou. Společně se změnou globální alfa složky mají tento vliv:

Obrázek 20: Vliv nastaveného režimu míchání barev.

Příklad použití:

#include <stdio.h> #include <SDL2/SDL.h> #include <SDL2/SDL_image.h> #define WIDTH 640 #define HEIGHT 480 int main(int argc, char** args) { SDL_Surface *primarySurface = NULL; SDL_Window *window = NULL; SDL_Surface *image; if (SDL_Init(SDL_INIT_VIDEO) < 0) { puts("Error initializing SDL"); puts(SDL_GetError()); return 1; } window = SDL_CreateWindow("SDL2 example #13", SDL_WINDOWPOS_UNDEFINED, SDL_WINDOWPOS_UNDEFINED, WIDTH, HEIGHT, SDL_WINDOW_SHOWN); if (!window) { puts("Error creating window"); puts(SDL_GetError()); return 1; } primarySurface = SDL_GetWindowSurface(window); if (!primarySurface) { puts("Error getting surface"); puts(SDL_GetError()); return 1; } SDL_FillRect(primarySurface, NULL, SDL_MapRGB(primarySurface->format, 192, 255, 192)); image = IMG_Load("globe.png"); if (!image) { puts("Error loading image"); return 0; } { SDL_Rect dstRect; dstRect.y = 10; int y; for (y=0; y<4; y++) { SDL_SetSurfaceAlphaMod(image, y*64); SDL_SetSurfaceBlendMode(image, SDL_BLENDMODE_NONE); dstRect.x = 10; SDL_BlitSurface(image, NULL, primarySurface, &dstRect); SDL_SetSurfaceBlendMode(image, SDL_BLENDMODE_BLEND); dstRect.x += 100; SDL_BlitSurface(image, NULL, primarySurface, &dstRect); SDL_SetSurfaceBlendMode(image, SDL_BLENDMODE_ADD); dstRect.x += 100; SDL_BlitSurface(image, NULL, primarySurface, &dstRect); SDL_SetSurfaceBlendMode(image, SDL_BLENDMODE_MOD); dstRect.x += 100; SDL_BlitSurface(image, NULL, primarySurface, &dstRect); dstRect.y += 100; } } SDL_UpdateWindowSurface(window); SDL_Delay(5000); SDL_FreeSurface(image); SDL_DestroyWindow(window); SDL_Quit(); return 0; }

Přepis předchozího demonstračního příkladu do Go:

package main import ( "github.com/veandco/go-sdl2/img" "github.com/veandco/go-sdl2/sdl" ) const ( width = 640 height = 480 ) func main() { if err := sdl.Init(sdl.INIT_VIDEO); err != nil { panic(err) } defer sdl.Quit() window, err := sdl.CreateWindow("SDL2 example #13", sdl.WINDOWPOS_UNDEFINED, sdl.WINDOWPOS_UNDEFINED, width, height, sdl.WINDOW_SHOWN) if err != nil { panic(err) } defer window.Destroy() primarySurface, err := window.GetSurface() if err != nil { panic(err) } image, err := img.Load("globe.png") if err != nil { panic(err) } defer image.Free() primarySurface.FillRect(nil, sdl.MapRGB(primarySurface.Format, 192, 255, 192)) dstRect := sdl.Rect{} dstRect.Y = 10 for y := 0; y < 4; y++ { image.SetAlphaMod(byte(y * 64)) image.SetBlendMode(sdl.BLENDMODE_NONE) dstRect.X = 10 image.Blit(nil, primarySurface, &dstRect) image.SetBlendMode(sdl.BLENDMODE_BLEND) dstRect.X += 100 image.Blit(nil, primarySurface, &dstRect) image.SetBlendMode(sdl.BLENDMODE_ADD) dstRect.X += 100 image.Blit(nil, primarySurface, &dstRect) image.SetBlendMode(sdl.BLENDMODE_MOD) dstRect.X += 100 image.Blit(nil, primarySurface, &dstRect) dstRect.Y += 100 } window.UpdateSurface() sdl.Delay(5000) }

17. Změna barev jednotlivých pixelů

V této kapitole si ve stručnosti řekneme, jakým způsobem je možné měnit barvy jednotlivých pixelů libovolné plochy (surface). Je ovšem nutné poznamenat, že se jedná o poměrně zdlouhavou operaci, takže v mnoha hrách nebo dalších graficky náročných multimediálních aplikacích se setkáme spíše s použitím spritů a nikoli se snahou o změnu jednotlivých pixelů. Nicméně v některých případech může být tato funkce užitečná. Při přístupu k pixelům se používá přímo ukazatel na pole pixelů pro zadanou plochu. V našem případě budeme přistupovat přímo k zadnímu bufferu (což je taktéž surface). Poté je již možné měnit hodnotu jednotlivých pixelů uložených v poli (o pole se jedná z pohledu uživatele, interně může být situace složitější). Ovšem situace pochopitelně není zcela triviální, protože přístup k jednotlivým pixelům je dosti nízkoúrovňová operace a vyžaduje znalost interního uložení rastrových dat v ploše. Zejména musíme znát:

Počet bajtů alokovaných pro každý pixel v paměti (ať již operační či video paměti) Jakým způsobem jsou uloženy barvové složky pixelů Zde se mezi koncem jednoho obrazového řádku a začátkem dalšího řádku nenachází rezervovaná oblast. Celková délka obrazového řádku je uložena v atributu pitch

Poznámka: sice se může zdát, že musíme znát mnoho informací, ovšem oproti minulosti, kdy byly buffery realizovány roztodivnými způsoby (obrazová paměť ZX Spectra, režim sudá-lichá u grafické karty CGA, pixel roviny u Amigy) je organizace pixelů v knihovně SDL a na moderních grafických kartách prakticky triviální.

V dalším příkladu je ukázán přímý přístup k pixelům kreslicí plochy. Povšimněte si, že je nutné rovinu nejdříve uzamčít a posléze zase odemčít:

SDL_LockSurface(primarySurface); for (y=0; y<primarySurface->h; y++) { int scanLine = primarySurface->pitch; Uint8 *ptr = primarySurface->pixels + y*scanLine; SDL_memset(ptr, y, scanLine); } SDL_UnlockSurface(primarySurface);

Obrázek 21: Vyplnění celé plochy pixely různé intenzity (všechny barvové složky a popř. i alfa složka má vždy shodnou hodnotu).

Způsob realizace:

#include <stdio.h> #include <SDL2/SDL.h> #define WIDTH 640 #define HEIGHT 480 int main(int argc, char** args) { SDL_Surface *primarySurface = NULL; SDL_Window *window = NULL; if (SDL_Init(SDL_INIT_VIDEO) < 0) { puts("Error initializing SDL"); puts(SDL_GetError()); return 1; } window = SDL_CreateWindow("SDL2 example #14", SDL_WINDOWPOS_UNDEFINED, SDL_WINDOWPOS_UNDEFINED, WIDTH, HEIGHT, SDL_WINDOW_SHOWN); if (!window) { puts("Error creating window"); puts(SDL_GetError()); return 1; } primarySurface = SDL_GetWindowSurface(window); printf("Must lock: %d

", SDL_MUSTLOCK(primarySurface)); if (!primarySurface) { puts("Error getting surface"); puts(SDL_GetError()); return 1; } { int y; SDL_LockSurface(primarySurface); for (y=0; y<primarySurface->h; y++) { int scanLine = primarySurface->pitch; Uint8 *ptr = primarySurface->pixels + y*scanLine; SDL_memset(ptr, y, scanLine); } SDL_UnlockSurface(primarySurface); } SDL_Delay(1000); SDL_UpdateWindowSurface(window); SDL_Delay(5000); SDL_DestroyWindow(window); SDL_Quit(); return 0; }

Přepis do Go:

package main import ( "github.com/veandco/go-sdl2/sdl" ) const ( width = 640 height = 480 ) func main() { if err := sdl.Init(sdl.INIT_VIDEO); err != nil { panic(err) } defer sdl.Quit() window, err := sdl.CreateWindow("SDL2 example #14", sdl.WINDOWPOS_UNDEFINED, sdl.WINDOWPOS_UNDEFINED, width, height, sdl.WINDOW_SHOWN) if err != nil { panic(err) } defer window.Destroy() primarySurface, err := window.GetSurface() if err != nil { panic(err) } primarySurface.FillRect(nil, sdl.MapRGB(primarySurface.Format, 192, 255, 192)) dstRect := sdl.Rect{} dstRect.Y = 10 primarySurface.Lock() var y int32 for y = 0; y < primarySurface.H; y++ { scanLine := primarySurface.Pitch p := primarySurface.Pixels() offset := scanLine * y var x int32 for x = 0; x < scanLine; x++ { p[offset+x] = byte(y) } } primarySurface.Unlock() window.UpdateSurface() sdl.Delay(5000) }

18. Jedna z možných realizací funkce putpixel

Podívejme se nyní na způsob dosti pomalé realizace funkce typu putpixel:

Obrázek 22: Výsledek běhu obou dále vypsaných demonstračních příkladů.

Varianta naprogramovaná v céčku (pouze pro dva formáty pixelů!):

#include <stdio.h> #include <SDL2/SDL.h> #define WIDTH 640 #define HEIGHT 480 void putpixel(SDL_Surface *surface, int x, int y, unsigned char r, unsigned char g, unsigned char b) { if (x>=0 && x< surface->w && y>=0 && y < surface->h) { if (surface->format->BitsPerPixel == 24) { Uint8 *pixel = (Uint8 *)surface->pixels; pixel += x*3; pixel += y*surface->pitch; *pixel++ = b; *pixel++ = g; *pixel = r; } if (surface->format->BitsPerPixel == 32) { Uint8 *pixel = (Uint8 *)surface->pixels; pixel += x*4; pixel += y*surface->pitch; *pixel++ = b; *pixel++ = g; *pixel = r; } } } int main(int argc, char** args) { SDL_Surface *primarySurface = NULL; SDL_Window *window = NULL; if (SDL_Init(SDL_INIT_VIDEO) < 0) { puts("Error initializing SDL"); puts(SDL_GetError()); return 1; } window = SDL_CreateWindow("SDL2 example #15", SDL_WINDOWPOS_UNDEFINED, SDL_WINDOWPOS_UNDEFINED, WIDTH, HEIGHT, SDL_WINDOW_SHOWN); if (!window) { puts("Error creating window"); puts(SDL_GetError()); return 1; } primarySurface = SDL_GetWindowSurface(window); printf("Must lock: %d

", SDL_MUSTLOCK(primarySurface)); if (!primarySurface) { puts("Error getting surface"); puts(SDL_GetError()); return 1; } { int x, y; unsigned char r, g, b; SDL_LockSurface(primarySurface); for (y=0; y<primarySurface->h; y++) { for (x=0; x<primarySurface->w; x++) { r = 255 * x / primarySurface->w; g = 128; b = 255 * y / primarySurface->h; putpixel(primarySurface, x, y, r, g, b); } } SDL_UnlockSurface(primarySurface); } SDL_UpdateWindowSurface(window); SDL_Delay(5000); SDL_DestroyWindow(window); SDL_Quit(); return 0; }

Varianta naprogramovaná v jazyku Go:

package <strong>main</strong> import ( "github.com/veandco/go-sdl2/sdl" ) const ( width = 640 height = 480 ) func putpixel(surface *sdl.Surface, x int32, y int32, r byte, g byte, b byte) { if x >= 0 && x < surface.W && y >= 0 && y < surface.H { switch surface.Format.BitsPerPixel { case 24: index := x*3 + y*surface.Pitch pixels := surface.Pixels() pixels[index] = b pixels[index+1] = g pixels[index+2] = r case 32: index := x*4 + y*surface.Pitch pixels := surface.Pixels() pixels[index] = b pixels[index+1] = g pixels[index+2] = r } } } func <strong>main</strong>() { if err := sdl.Init(sdl.INIT_VIDEO); err != nil { panic(err) } defer sdl.Quit() window, err := sdl.CreateWindow("SDL2 example #15", sdl.WINDOWPOS_UNDEFINED, sdl.WINDOWPOS_UNDEFINED, width, height, sdl.WINDOW_SHOWN) if err != nil { panic(err) } defer window.Destroy() primarySurface, err := window.GetSurface() if err != nil { panic(err) } primarySurface.FillRect(nil, sdl.MapRGB(primarySurface.Format, 192, 255, 192)) dstRect := sdl.Rect{} dstRect.Y = 10 primarySurface.Lock() var x, y int32 for y = 0; y < primarySurface.H; y++ { for x = 0; x < primarySurface.W; x++ { r := byte(255 * x / primarySurface.W) g := byte(128) b := byte(255 * y / primarySurface.H) putpixel(primarySurface, x, y, r, g, b) } } primarySurface.Unlock() window.UpdateSurface() sdl.Delay(5000) }

19. Repositář s demonstračními příklady

Zdrojové kódy všech dnes použitých demonstračních příkladů byly uloženy do nového Git repositáře, který je dostupný na adrese https://github.com/tisnik/go-root (stále na GitHubu :-). V případě, že nebudete chtít klonovat celý repositář (ten je ovšem – alespoň prozatím – velmi malý, dnes má přibližně stovku kilobajtů), můžete namísto toho použít odkazy na jednotlivé demonstrační příklady, které naleznete v následující tabulce:

