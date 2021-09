Red Hat řeší HDR v Linuxu, úniky informací od Intelu a AMD

OLED panel v notebooku Asus vyrábí Samsung

Za OLED panely v nových noteboocích Asus Zenbook stojí jihokorejský Samsung Display. Panely mají 90Hz refresh a Samsung tvrdí, že jsou svižnější, než 120Hz LCD displeje, a to díky tomu, že jejich reakce na refresh je rychlejší než u LCD a reálně tak změní obraz rychleji než papírově rychlejší LCD.

Každopádně jde o OLED panely splňující nově vydanou normu DisplayHDR True Black 600 a současně špičku toho, co Samsung vyrábí. Výše už leží hájemství konkurenční společnosti LG Display, která dodává velké OLED panely pro TV trh.

Xiaomi 11T Pro nabízí 108Mpix, 8k video i 120W nabíjení

Čínské Xiaomi uvedlo před několika dny novou generaci svých vlajkových lodí mezi telefony, kterým vévodí model 11T Pro. Ten jako hlavní foto modul nadále používá 108Mpix snímač, a to velikosti 1/1,52" (0,7µm pixely s 9:1 pixel binningem) – pravděpodobně jde o Samsung ISOCELL HM2. Před ním sedí světelný f/1.8 objektiv ekvivalentní 26mm. Video je samozřejmě podporováno až po 8k/30p či slowmo 1080/960p (plus nechybí podpora HDR10+).

Zajímavostí je ale tentokrát až 120W nabíjení Xiaomi Hypercharge, kde výrobce tvrdí, že se telefon s 5000mAh Li-Pol akumulátorem nabije na 100% za pouhých 17 minut. Kompletní přehled parametrů je k dispozici na GSMarena.

Česká příručka pro LibreOffice Impress 7.0

Český lokalizační tým dokončil český překlad oficiální příručky pro prezentační nástroj Impress v sedmičkové verzi. Kompletní přehled překladů se stažením pdf je k dispozici na domovském webu, ze sedmičkové řady se ještě pracuje na příručce programu Draw

Vydán balík LibreOffice 7.2.1 Community

Na světě je nová aktualizace kancelářského balíku LibreOffice řady 7.2. Ta opravuje necelých 90 chyb, jinak jsou vlastnosti této verze samozřejmě shodné s původním vydáním LibreOffice 7.2 (přehled máme v samostatném v článku).

ExTiX 21.9 s jádrem 5.14

Linuxová distribuce ExTiX nadále nasazuje velmi rané verze jádra. Nově tu máme vydání Deepin 21.9 Live, založené na distribuci Deepin 20.2.3, kde dále nechybí třeba Skype, Spotify, Refracta Snapshot a hlavně jádro Linux 5.14.2, aktuálně nejvyšší stabilní řada (nasadit lze již tradičně i jádra starší či naopak novější).

Systém přináší novou verzi instalátoru, nově lze před naběhnutím desktopu zvolit jazykovou mutaci, lze provozovat Netflix a Firefox současně, vedle APT používat též Cactus Package Manager a též nechybí předsintalovaný balík VirtualBox Guest Additions. Podrobnosti k této verzi jsou k dispozici v oznámení této verze na domovském webu projektu.

Úniky informací o procesorech Intel a AMD

První procesory Alder Lake mají jít na trh 19. listopadu, půjde ale jen o odemknuté 125W modely v řadě K. Nyní se ale objevily detailní informace týkající se 35W procesorů řady T. Nejvýkonnější model Core i9–12900T bude mít plnou konfiguraci s 8+8 jádry a 30MB L3 cache. Maximální boost pro jedno či dvě jádra prý dosáhne až na 4,9 GHz. Menší modely i3 a i5 nebudou mít malá E-jádra, ale budou obsahovat jen plnohodnotná jádra, případně s HT.

Unikly také parametry prvních procesorů AMD s 3D V-Cache. Ty na sobě ponesou druhý čip s ohromnou L3 cache, která by měla mít kapacitu až 768 MB. Použitá 3D technologie umožní spojovat více křemíkových vrstev nad sebe. Podrobně o tom psali kolegové ze Cnews.cz. Nejvýkonnější model nových procesorů se jmenuje Epyc 7773X, má 64 jader (128 vláken) a celkem 768 MB L3 cache. TDP bude 280 W a základní takt bude 2,2 GHz navýšitelný v boostu na 3,5 GHz.

Red Hat chce vyřešit podporu HDR v Linuxu

Linuxové desktopové prostředí si stále ještě dokonale neporadí s podporou HDR. Red Hat to chce ale změnit, hledá proto vývojáře na tento nelehký úkol. Měl by se zaměřit na ovladače v jádře, Wayland a GNOME desktop. Výsledkem by měla být parádní podpora vysokého rozlišení v RHEL a Fedoře, ale protože Red Hat všechny úpravy zveřejňuje, měli by se dočkat i uživatelé ostatních distribucí.

Jednou větou

Mozilla testuje Bing jako výchozí vyhledávač pro Firefox. Webová stránka distribuce Linux Mint má nový svěží mátový vzhled. Google rozšíří funkci automatického odebírání nebezpečných oprávnění na miliardy zařízení s Androidem 6 a novějším. ČVUT má první českou plnohodnotnou 5G síť.