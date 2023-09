Rekurze a pattern matching v programovacím jazyku F#

Obsah

1. Rekurzivní funkce

2. Přímá rekurze

3. Nepřímá rekurze





4. Rekurzivní funkce odd i even?

5. Korektní zápis nepřímé rekurze





6. Koncová rekurze

7. Pattern matching

8. Rekurzivní výpočet Fibonacciho posloupnosti s pattern matchingem

9. Rekurzivní výpočet faktoriálu s pattern matchingem

10. Kontrola neplatného vstupu v bloku match

11. Pattern matching pro větší množství hodnot

12. Rekurzivní implementace Ackermannovy funkce

13. Kontrola neplatných vstupních hodnot pro Ackermannovu funkci

14. Získání zvoleného prvku z n-tice s využitím pattern matchingu

15. Test nulovosti souřadnice, opět založeno na pattern matchingu

16. Přečtení zvoleného prvku ze záznamu (record), opět s využitím pattern matchingu

17. Obsah navazujícího článku

18. Repositář s demonstračními příklady

19. Literatura

20. Odkazy na Internetu

1. Rekurzivní funkce

Ve funkcionálních jazycích, mezi něž F# patří (i když se nejedná o čistě funkcionální jazyk), se velmi často setkáme s rekurzivními funkcemi, typicky založenými na principu postupného zjednodušování problému. Rekurze může být přímá, což znamená, že v nějaké funkci voláme tu samou funkci (ovšem typicky s rozdílnými parametry) nebo nepřímá, kdy například funkce A volá funkci B a ta ve svém těle volá opět funkci A. V praxi se pochopitelně v obou variantách nesmí zapomenout na podmínku zajišťující ukončení rekurze.

V programovacím jazyku F# se tyto dvě formy rekurze rozlišují už na syntaktické úrovni, jak to ostatně uvidíme na demonstračních příkladech. A navíc rozlišujeme ještě takzvanou koncovou rekurzi (přímou či nepřímou), kdy posledním příkazem funkce je rekurzivní zavolání té samé funkce, popř. jiné funkce (ovšem nesmí se jednat o součást složitějšího výrazu). Takovou formu rekurze je možné optimalizovat a vlastně ji interně převést na programovou smyčku. V navazujících kapitolách si jednotlivé formy rekurze ukážeme na demonstračních příkladech.

2. Přímá rekurze

Pro ukázku toho, jakým způsobem lze naprogramovat funkci s přímou rekurzí, se podívejme na následující pokus o definici funkce určené pro výpočet Fibonacciho posloupnosti. Samotný způsob výpočtu je prakticky bez změn převzat z matematické definice této funkce. Tělo funkce je proto snadno pochopitelné – pro hodnoty 0 a 1 se vrací přímo tyto hodnoty (a tím se rekurze ukončí) a pro hodnoty větší nebo rovny dvěma se rekurzivně volá ta samá funkce s parametrem n-1 a n-2:

let fib n = if n < 2 then n else fib (n - 1) + fib (n - 2) ;; printf "%d" (fib 10)

Ovšem při pokusu o překlad (a zavolání) této funkce vypíše překladač chybu:

The value or constructor 'fib' is not defined.

Proč tomu tak je? V průběhu deklarace funkce ještě skutečně není symbol fib definován, protože výraz s let není ukončen (dvojicí středníků). Proto překladač správně napsal, že tento symbol nemůže použít.

Zdrojový kód tohoto demonstračního příkladu naleznete na adrese https://github.com/tisnik/f-sharp-examples/tree/master/arti­cle 03 /recursion1.fs.

Řešení tohoto problému spočívá v tom, že překladači dopředu napovíme, že deklarujeme rekurzivní funkci. Tato nápověda spočívá ve vložení klíčového slova rec před jméno funkce:

let rec fib n = if n < 2 then n else fib (n - 1) + fib (n - 2) ;; printf "%d" (fib 10)

Poznámka: interně tento zápis říká, že se fib stane dočasným symbolem s omezením svého rozsahu na právě vytvářenou definici. Po ukončení definice pomocí ;; se tento symbol zahodí, ovšem výsledkem let (rec) fib je nový symbol taktéž pojmenovaný fib, který nyní reprezentuje celou novou rekurzivní funkci.

Nyní již bude překlad a zavolání této funkce provedeno bez problémů.

Zdrojový kód tohoto demonstračního příkladu naleznete na adrese https://github.com/tisnik/f-sharp-examples/tree/master/arti­cle 03 /recursion2.fs.

Z výše uvedené poznámky taktéž vyplývá, proč je následující zápis plně korektní, i když se v něm nedefinuje rekurzivní funkce, ale funkce „obyčejná“ – slovo rec nepřidává žádné další „vlastnosti“ k deklarované funkci, ale pouze definuje nový symbol s lokálním rozsahem:

let rec add x y = x + y printf "%d" (add 1 2)

Zdrojový kód tohoto demonstračního příkladu naleznete na adrese https://github.com/tisnik/f-sharp-examples/tree/master/arti­cle 03 /recursion4.fs.

3. Nepřímá rekurze

Nepřímá rekurze znamená, že nějaká funkce A volá funkci B a naopak ve funkci B se za určité podmínky volá funkce A (a podobně lze tuto konstrukci rozšířit na více funkcí, které se vzájemně volají, například ve stylu A→B→C→A). Nepřímá rekurze sice může na první pohled vypadat jako poměrně umělá (čti nepraktická) konstrukce, ale nalezneme ji například v klasickým min-max algoritmech použitých ve hrách apod.

Pokusme se nyní napsat program, který zjistí, zda je celočíselná hodnota sudým nebo lichým číslem. Myšlenka, na které je celý algoritmus postaven, může být následující – dokážeme rozlišit pouze 0 (sudá hodnota) a 1 (lichá hodnota); sudost/lichost dalších hodnot zjistíme rekurzivně za předpokladu, že:

sudá x → lichá x-1 lichá x → sudá x-1

První „nástřel“ implementace tohoto algoritmu může vypadat následovně:

let even x = if x = 0 then true else odd (x-1) let odd x = if x = 0 then false else even (x-1) printf "%b" (even 1) printf "%b" (even 2) printf "%b" (even 3) printf "%b" (even 4)

Překladač ovšem při pokusu o překlad první funkce even vypíše chybové hlášení o tom, že nezná (pochopitelně) funkci odd:

The value or constructor 'odd' is not defined.

Zdrojový kód tohoto demonstračního příkladu naleznete na adrese https://github.com/tisnik/f-sharp-examples/tree/master/arti­cle 03 /odd_even 1 .fs.

4. Rekurzivní funkce odd i even?

V případě, že bychom přesně nevěděli, jaký význam má klíčové slovo rec, mohli bychom předpokládat, že program z předchozí kapitoly postačuje triviálně upravit následujícím způsobem:

let rec even x = if x = 0 then true else odd (x-1) let rec odd x = if x = 0 then false else even (x-1) printf "%b" (even 1) printf "%b" (even 2) printf "%b" (even 3) printf "%b" (even 4)

Ve skutečnosti ani toto ovšem není korektní zápis, protože zápis s rec pouze znamená, že uvnitř funkce odd bude možné použít symbol odd a uvnitř funkce even lze použít symbol even. Žádné další záruky ani nové možnosti toto klíčové slovo nenabízí.

Zdrojový kód tohoto demonstračního příkladu naleznete na adrese https://github.com/tisnik/f-sharp-examples/tree/master/arti­cle 03 /odd_even 2 .fs.

5. Korektní zápis nepřímé rekurze

Jediný korektní způsob zápisu nepřímé rekurze vyžaduje společnou deklaraci obou funkcí, které se vzájemně volají. Obě deklarace se spojují – což může být zpočátku poněkud matoucí – s využitím klíčového slova and. A pochopitelně je nutné použít klíčové slovo rec, které zajistí, že se interně (při deklaraci obou funkcí) mohou používat symboly even a odd. Výsledek by měl vypadat následovně:

let rec even x = if x = 0 then true else odd (x-1) and odd x = if x = 0 then false else even (x-1) printf "%b" (even 1) printf "%b" (even 2) printf "%b" (even 3) printf "%b" (even 4)

Tento program po svém překladu a spuštění vypíše:

false true false true

Zdrojový kód tohoto demonstračního příkladu naleznete na adrese https://github.com/tisnik/f-sharp-examples/tree/master/arti­cle 03 /odd_even 3 .fs.

Mohlo by se zdát, že můžeme vynechat klíčové slovo rec, protože ve funkci even se tato funkce nevolá a podobně je tomu i u funkce odd (nepřímá rekurze). Jenže v deklaraci funkce even je nutné použít symbol odd a v deklaraci funkce odd naopak voláme even, takže rec je povinné a vztahuje se na obě funkce (či na více funkcí) deklarované společně.

Dokonce při vynechání rec může překladač ohlásit hned několik chyb a varování:

let even x = if x = 0 then true else odd (x-1) and odd x = if x = 0 then false else even (x-1) printf "%b" (even 1) printf "%b" (even 2) printf "%b" (even 3) printf "%b" (even 4)

Překladač v tomto případě vypíše několik varování (či doporučení) a chyb:

The declaration form 'let ... and ...' for non-recursive bindings is not used in F# code. Consider using a sequence of 'let' bindings(20,1) The value or constructor 'odd' is not defined.(23,8) The value or constructor 'even' is not defined. Maybe you want one of the following:

Zdrojový kód tohoto demonstračního příkladu naleznete na adrese https://github.com/tisnik/f-sharp-examples/tree/master/arti­cle 03 /odd_even 4 .fs.

6. Koncová rekurze

Připomeňme si, že pokud je posledním příkazem v nějaké rekurzivní funkci volání té samé funkce, říkáme, že se jedná o koncovou rekurzi (tail recursion). Takový zápis rekurze dokáže překladač nahradit za programovou smyčku, která se pochopitelně vyhodnocuje rychleji, než skutečná rekurze (odpadá předávání parametrů přes zásobník a vlastní volání funkce). Ovšem například náš původní algoritmus výpočtu členu Fibonacciho posloupnosti sice rekurzivně volá sebe samu, ale ne v tail pozici a tudíž se nejedná o koncovou rekurzi (kromě rekurzivního volání funkce se navíc provádí další volání a výsledek obou volání se sčítá – tudíž se jedná o nějakou formu paměti):

let rec fib n = if n < 2 then n else fib (n - 1) + fib (n - 2) ;; printf "%d" (fib 10)

Abychom mohli využít všech výhod koncové rekurze, je nutné program upravit. Vytvoříme si pomocnou lokální funkci, které se namísto jednoho parametru předávají tři parametry, přičemž první parametr bude počitadlem a druhé dva parametry představují členy n a n+1. Vlastně explicitně říkáme, jaké proměnné (či parametry) jsou nutné v každém kroku iterace. Výsledná interní funkce tailr je zapsána tak, že se rekurzivní volání nachází v tail pozici a tudíž překladač bude moci použít smyčku:

let fib n = let rec tailr i a b = if i = 0 then a else tailr (i-1) b (a + b) in tailr n 0 1;; printf "%d" (fib 10)

Obecně lze říci, že přepis výpočtu na koncovou rekurzi prakticky vždy vyžaduje pomocné parametry, které slouží jako akumulátory vypočtených mezivýsledků.

Zdrojový kód tohoto demonstračního příkladu naleznete na adrese https://github.com/tisnik/f-sharp-examples/tree/master/arti­cle 03 /recursion3.fs.

7. Pattern matching

Velmi důležitým konceptem, který byl rozvinut v programovacím jazyku ML i v jeho následovnících (kam nepochybně patří i F#), je takzvaný pattern matching neboli rozpoznávání vzorů. Tato technika byla později s menšími či většími úpravami převzata i do dalších programovacích jazyků, například do Rustu nebo nověji taktéž do Pythonu. V navazujících kapitolách se podíváme na způsoby využití této programovací techniky.

Připomeňme si, že v původním jazyku ML vypadal zápis funkce s pattern matchingem následovně:

fun <jméno> <vzorek> = <tělo/výraz>

Většinou se však používá větší množství vzorků, které jsou spojeny znakem „or“ (pipe, svislá čára). V takovém případě jsou vzorky postupně procházeny a pokud budou vyhovovat předaným datům, bude příslušná větev funkce vykonána:

fun <jméno> <vzorek> = <tělo/výraz> | <jméno> <vzorek> = <tělo/výraz> | <jméno> <vzorek> = <tělo/výraz> | <jméno> <vzorek> = <tělo/výraz>

Příkladem může být rekurzivní výpočet Fibonacciho posloupnosti. Varianta výpočtu bez využití pattern matchingu by vypadala takto:

(* Naivní implementace výpočtu Fibonacciho posloupnosti *) fun fib n = if n = 0 then 0 else if n = 1 then 1 else fib (n - 1) + fib (n - 2);

Ve skutečnosti ovšem můžeme vzít matematický předpis a prakticky doslova ho přepsat do ML:

(* Implementace výpočtu Fibonacciho posloupnosti s využitím pattern matchingu *) fun fib 0 = 0 | fib 1 = 1 | fib n = fib (n - 1) + fib (n - 2);

Poznámka: syntakticky se zápis pattern matchingu v programovacím jazyku F# poněkud odlišuje, jak to ostatně uvidíme na níže uvedených demonstračních příkladech. Ovšem základ byl položen právě už v jazyku ML.

8. Rekurzivní výpočet Fibonacciho posloupnosti s pattern matchingem

Vraťme se nyní k hlavnímu tématu tohoto článku – k programovacímu jazyku F#. V tomto jazyku lze pattern matching použít při výpočtu Fibonacciho posloupnosti následovně:

let rec fib = function 0 -> 0 | 1 -> 1 | n -> fib (n-1) + fib (n-2) printf "%d" (fib 20)

Zdrojový kód tohoto demonstračního příkladu naleznete na adrese https://github.com/tisnik/f-sharp-examples/tree/master/arti­cle 03 /fibonacci1.fs.

Alternativně lze použít i tento (více idiomatický) zápis založený na použití klíčového slova match a with:

let rec fib n = match n with 0 -> 0 | 1 -> 1 | n -> fib (n-1) + fib (n-2) printf "%d" (fib 20)

Poznámka: ve skutečnosti znamená function kombinaci deklarace anonymní funkce (klíčové slovo fun) a výrazu match (protože blok match musí být výrazem). V dalším textu budu používat zápis s explicitně použitým blokem match.

Zdrojový kód tohoto demonstračního příkladu naleznete na adrese https://github.com/tisnik/f-sharp-examples/tree/master/arti­cle 03 /fibonacci2.fs.

9. Rekurzivní výpočet faktoriálu s pattern matchingem

Prakticky stejným způsobem můžeme realizovat i algoritmus výpočtu faktoriálu. Opět se při výpočtu budeme rozhodovat mezi třemi větvemi tak, jak to odpovídá rekurzivní definici faktoriálu:

let rec factorial n = match n with | 0 -> 1 | 1 -> 1 | _ -> n * factorial(n-1) printf "%d" (factorial 10)

Zdrojový kód tohoto demonstračního příkladu naleznete na adrese https://github.com/tisnik/f-sharp-examples/tree/master/arti­cle 03 /pattern1.fs.

Ovšem povšimněte si, že výsledek první a druhé větve je totožný. V takovém případě můžeme oba vzory (pattern) zapsat na jeden řádek a oddělit je pomocí znaku | tak, jak je to naznačeno níže. Výsledek je možná méně čitelný, ale na druhou stranu je kratší (zejména tehdy, pokud by se provádět složitější výpočet; zde pouze vracíme hodnotu 1):

let rec factorial n = match n with | 0 | 1 -> 1 | _ -> n * factorial(n-1) printf "%d" (factorial 10)

Zdrojový kód tohoto demonstračního příkladu naleznete na adrese https://github.com/tisnik/f-sharp-examples/tree/master/arti­cle 03 /pattern2.fs.

10. Kontrola neplatného vstupu v bloku match

Naše funkce pro výpočet faktoriálu trpí jednou vadou – nebude funkční pro záporné hodnoty n (sami si odpovězte, co se v tomto případě stane?). Ovšem výpočet lze relativně snadno upravit do podoby, v níž se kontroluje, zda je n záporné. Pokud tomu tak je, vyhodíme výjimku (což je téma, kterému se dnes ještě nechci věnovat do podrobností). Co nás ale bude zajímat – jak se zapíše podmínka v bloku založeného na pattern matchingu? K tomuto účelu lze použít zápis s when, kterým vlastně říkáme „pro každé n menší než nula …“. Upravený výpočet může vypadat takto:

let rec factorial n = match n with | n when n < 0 -> invalidArg "input" "non-negative integer expected" | 0 | 1 -> 1 | _ -> n * factorial(n-1) printf "%d" (factorial 10) printf "%d" (factorial -10)

Povšimněte si, že z prvního řádku v bloku match se nevrací žádná hodnota, což však internímu algoritmu pro pattern matching nevadí, protože správně odvodí, že tato funkce vrací hodnotu typu int.

Zdrojový kód tohoto demonstračního příkladu naleznete na adrese https://github.com/tisnik/f-sharp-examples/tree/master/arti­cle 03 /pattern3.fs.

11. Pattern matching pro větší množství hodnot

Technologii pattern matchingu můžeme použít nejenom pro jedinou kontrolovanou hodnotu (v předchozích příkladech se jednalo o n), ale i pro větší množství hodnot. Podívejme se například na jednu z možných implementací funkce pro výpočet největšího společného dělitele (to je ostatně další oblíbená školní úloha). Tato funkce má dva parametry a oba parametry můžeme testovat současně. Pokud je druhý parametr nulový, je výpočet u konce a můžeme vrátit hodnotu prvního parametru. Pokud není nulový, zavoláme rekurzivně tutéž funkci, nyní ovšem s parametry b a a % b. Zápis této funkce je tedy poměrně dobře pochopitelný:

let rec gcd a b = match a, b with | (a,0) -> a | (a,b) -> gcd b (a % b) printf "%d" (gcd 12 8) printf "%d" (gcd 168 180)

Po překladu a spuštění tohoto příkladu získáme správné výsledky:

4 12

Zdrojový kód tohoto demonstračního příkladu naleznete na adrese https://github.com/tisnik/f-sharp-examples/tree/master/arti­cle 03 /pattern4.fs.

12. Rekurzivní implementace Ackermannovy funkce

Prakticky stejným způsobem, jen s odlišnými větvemi a výrazy, můžeme realizovat rekurzivní výpočet Ackermannovy funkce. Tato funkce není primitivně rekurzivní a tudíž se nedá přepsat do podoby s tail pozicemi a tedy do podoby, v níž může překladač nahradit rekurzivní volání za programovou smyčku. Nyní nás však bude zajímat především podoba bloku match, která prakticky přesně odpovídá definici Ackermannovy funkce (pouze v případě vzorů nelze použít n-1, takže jsou všechny parametry posunuté o jedničku):

let rec ackermann m n = match m, n with | (0,n) -> n+1 | (m,0) -> ackermann (m-1) 1 | (m,n) -> ackermann (m-1) (ackermann m (n-1)) printf "%d" (ackermann 2 10)

Výsledek výpočtu by měl být 23.

Zdrojový kód tohoto demonstračního příkladu naleznete na adrese https://github.com/tisnik/f-sharp-examples/tree/master/arti­cle 03 /pattern5.fs.

13. Kontrola neplatných vstupních hodnot pro Ackermannovu funkci

I pro parametry Ackermannovy funkce platí určitá omezení – musí se jednat o nulové hodnoty či o kladná čísla. Proto můžeme výpočet upravit do takové podoby, aby se otestovalo, zda není jeden z parametrů záporný. Jedna z možných realizací této kontroly by mohla vypadat následovně (opět tedy použijeme klíčové slovo when, za kterým následuje podmínka):

let rec ackermann m n = match m, n with | (m,n) when m < 0 || n < 0 -> invalidArg "input" "Ackermann's function is only defined over the non-negative integers" | (0,n) -> n+1 | (m,0) -> ackermann (m-1) 1 | (m,n) -> ackermann (m-1) (ackermann m (n-1)) printf "%d" (ackermann 2 10) printf "%d" (ackermann -2 10)

Zdrojový kód tohoto demonstračního příkladu naleznete na adrese https://github.com/tisnik/f-sharp-examples/tree/master/arti­cle 03 /pattern6.fs.

14. Získání zvoleného prvku z n-tice s využitím pattern matchingu

Pattern matching je možné využít (a jak uvidíme v navazujících kapitolách, tak i zneužít) i pro mnoho dalších operací. Podívejme se například na funkci, která akceptuje dvojici (tedy specifickou formu n-tice) a vrátí první prvek z této dvojice:

let first tuple = match tuple with | (x,_) -> x printf "%d" (first (1,2))

Povšimněte si typu této funkce:

val first : 'a * 'b -> 'a = <fun>

Co to znamená – funkce akceptuje dvojice prvků libovolného typu a současně určuje, že se vrátí hodnota stejného typu, jaký má první prvek dvojice.

Naprosto stejným způsobem můžeme pochopitelně napsat funkci, která vrátí druhý prvek:

let second tuple = match tuple with | (_,y) -> y printf "%d" (second (1,2))

Nebo si můžeme nechat vrátit dvojici, ovšem s prohozenými prvky:

let swap tuple = match tuple with | (x,y) -> (y,x) ;;

Typ této funkce napovídá, jaká operace se provádí:

val swap : 'a * 'b -> 'b * 'a =

15. Test nulovosti souřadnice, opět založeno na pattern matchingu

Ukažme si na závěr nějaké příklady na určité zneužití pattern matchingu. Můžeme si vytvořit funkci, která zjistí, zda je alespoň jedna souřadnice (z dvojice souřadnic v rovině) nulová. Budeme tedy hledat takové dvojice, které obsahují hodnoty (0,0), (0, něco jiného) nebo (něco jiného, 0). Pokud budeme chtít použít pattern matching, povede to k následujícímu zápisu:

let zero_coordinate point = match point with | (0, 0) | (0, _) | (_, 0) -> true | _ -> false printf "%b" (zero_coordinate (0, 1)) printf "%b" (zero_coordinate (1, 0)) printf "%b" (zero_coordinate (0, 0)) printf "%b" (zero_coordinate (1, 1))

Poznámka: je nutné explicitně zapisovat i vzor (0, 0)?

Typ této funkce je opět odvozen korektně, a to na základě nulových konstant v kódu:

val zero_coordinate : int * int -> bool = <fun>

A nakonec si samozřejmě ukažme výsledky získané po zavolání této funkce pro různé dvojice souřadnic:

true true true false

16. Přečtení zvoleného prvku ze záznamu (record), opět s využitím pattern matchingu

I poslední demonstrační příklad, který si dnes ukážeme, vlastně poněkud zneužívá možnosti nabízené pattern matchingem, ovšem základ tohoto příkladu se může hodit i v reálném programovém kódu. V příkladu deklarujeme nový datový typ record pojmenovaný car:

type car = { Color: string; Model: string; Manufacturer: string; Year: int; }

Dále vytvoříme funkci, která z proměnné (hodnoty) tohoto typu získá pouze označení modelu (povšimněte si způsobu zápisu vzorku):

let get_model car = match car with {Model = model} -> model

Typ této funkce je opět korektně rozpoznán algoritmem pro odvození typů:

val get_model : car -> string = <fun>

A nyní se můžeme pokusit o zavolání této funkce a zjištění jejího chování:

let toyota = {Color="silver"; Model="Corolla"; Manufacturer="Toyota"; Year=1986};; printf "%s" (get_model toyota)

Tento program by měl vypsat:

Corolla

17. Obsah navazujícího článku

V navazující části seriálu o programovacím jazyku F# se budeme zabývat zdánlivě triviálním tématem – datovým typem seznam (list). Ve skutečnosti se však v jazycích odvozených od původního jazyka ML jedná o velmi flexibilní datový typ, pro jehož zpracování (a to včetně pattern matchingu) navíc existují speciální syntaktické prvky.

18. Repositář s demonstračními příklady

Všechny výše popsané demonstrační příklady byly uloženy do repositáře dostupného na adrese https://github.com/tisnik/f-sharp-examples/. V tabulce umístěné pod tímto odstavcem jsou uvedeny odkazy na tyto příklady:

19. Literatura

Poznámka: v této kapitole jsou uvedeny knihy o jazyku ML resp. Standard ML i knihy o programovacím jazyku OCaml, který ze Standard ML ze značné míry vychází. A samozřejmě nezapomeneme ani na knihy o jazyku F#:

Get Programming with F#

https://www.manning.com/books/get-programming-with-f-sharp F# for Scientists

https://www.amazon.com/F-Scientists-Jon-Harrop-ebook/dp/B005PS97RO Domain Modeling Made Functional

https://fsharpforfunandpro­fit.com/books/ Functional Programming with F# (na Overleaf, tedy i se zdrojovými kódy)

https://www.overleaf.com/pro­ject/5bf2cb3cd9568d5a75bfcb­a9 Book of F#

https://nostarch.com/fsharp F# Programming (Wikibook)

https://en.wikibooks.org/wi­ki/F_Sharp_Programming Stylish F#: Crafting Elegant Functional Code for .NET and .NET Core

https://www.amazon.com/dp/1484239997/ ML for the Working Programmer

https://www.cl.cam.ac.uk/~lp15/MLbo­ok/pub-details.html Elements of ML Programming, 2nd Edition (ML97)

http://infolab.stanford.e­du/~ullman/emlp.html A tour of Standard ML

https://saityi.github.io/sml-tour/tour/welcome The History of Standard ML

https://smlfamily.github.i­o/history/SML-history.pdf The Standard ML Basis Library

https://smlfamily.github.io/Basis/ Programming in Standard ML

http://www.cs.cmu.edu/~rwh/is­ml/book.pdf Programming in Standard ML '97: A Tutorial Introduction

http://www.lfcs.inf.ed.ac­.uk/reports/97/ECS-LFCS-97–364/ Programming in Standard ML '97: An On-line Tutorial

https://homepages.inf.ed.ac­.uk/stg/NOTES/ The OCaml system release 4.13

https://ocaml.org/releases/4­.13/htmlman/index.html Real World OCaml: Functional programming for the masses

https://dev.realworldocaml.org/ OCaml from the Very Beginning

http://ocaml-book.com/ OCaml from the Very Beginning: More OCaml : Algorithms, Methods & Diversions

http://ocaml-book.com/more-ocaml-algorithms-methods-diversions/ Unix system programming in OCaml

http://ocaml.github.io/ocamlunix/ OCaml for Scientists

https://www.ffconsultancy­.com/products/ocaml_for_sci­entists/index.html Using, Understanding, and Unraveling The OCaml Language

https://caml.inria.fr/pub/docs/u3-ocaml/ Developing Applications With objective Caml

https://caml.inria.fr/pub/docs/oreilly-book/index.html Introduction to Objective Caml

http://courses.cms.caltech­.edu/cs134/cs134b/book.pdf How to Think Like a (Functional) Programmer

https://greenteapress.com/thin­kocaml/index.html

20. Odkazy na Internetu