 »   »  Revoluce: Microsoft vydává DirectX pro Linux (ale jen pro Windows 10)

Microsoft představil novinku pro Windows Subsystem for Linux v2 (WSL2), kdy na něm umožní provozovat obecně GPU akceleraci, a to jak DirectX jako taková, tak výpočetní záležitosti kolem OpenCL či CUDA, díky spolupráci s Nvidií.

Po otevření DirectX, resp. jejich implementaci pro Linux volají hráči už mnoho let. Často se to používá jako jeden z hlavních argumentů v debatě o tom, proč mají Windows stále tak dominantní postavení. V následujících řádcích si však ujasníme, že Microsoft sice de facto vydal DirectX pro linuxový systém, ale ne v podobě, která by umožnila provozovat DirectX na Linuxu. Stále celá ta věc musí mít pod sebou Windows 10 a má to určité architektonické důvody.

Virtualizace GPU pro WSL 2

V několika posledních vydáních Windows Microsoft pracoval na modelu ovladačů Windows Display Driver Model, který by umožňoval virtualizaci GPU (první verze WDDM 1.0 se objevila s Windows Vista přibližně před 14 lety). Ta se začala objevovat s vydáním WDDM 2.5 (přišla s Windows 10 October 2018 Update, alias Version 1809). Pokud ovladač grafické karty či grafického jádra obecně podporuje WDDM 2.5, pak podporuje virtualizaci GPU. Tuto technologii Microsoft označuje jako WDDM GPU Paravirtualization, zkráceně GPU-PV. Využita je samotným Microsoftem například v Windows Defender Application Guard, Windows Sandbox či emulátoru Hololens 2. Dosud je omezena jak na Windows hosty (tedy Windows běžící uvnitř virtuálního stroje nebo v kontejneru), což se nyní změní.

Nová verze rozhraní WDDM 2.9 totiž přinese tuto věc do WSL 2, GPU-PV bude přístupné i linuxovým hostům. Stane se tak v první polovině roku 2021. API i ovladače budou moci být sestaveny tak, aby využívaly příslušné abstrakce, která už je k dispozici pro Windows hosty a kterou lze snadno portovat pro Linux.

Ovladač DirectX pro linuxové jádro

A tím se dostáváme možná k tomu nejzajímavějšímu. Aby vše mohlo fungovat, musí samozřejmě vedle podpory na straně Windows a jejich subsystému WDDM být i podpora v Linuxu (která pak bude využita ve WSL 2).

Microsoft tak přichystal jaderný ovladač pro Linux označený dxgkrnl , který zpřístupňuje zařízení /dev/dxg v uživatelském módu na Linuxu. A zařízení /dev/dxg se stará o přístup k sadě IOCTL, která věrně napodobují nativní servisní vrstvu WDDM D3DKMT ze samotných Windows. Zjednodušeně řečeno se tak ovladač dxgkrnl v Linuxu propojuje přes VM Bus ke svému velkému bratru Windows a používá toto spojení ke komunikaci s fyzickým GPU. Tento odstavec se sluší zakončit citátem reklamního sloganu z uvedení Windows Vista: Řekněte WOW!

Pokud má hostitel více GPU, všechna tato GPU jsou k dispozici v linuxovém prostředí (samozřejmě za předpokladu, že jejich ovladače umí WDDM 2.9). Každopádně technicky vzato tak linuxové aplikace běžící ve WSL 2 mají stejně kvalitní přístup ke GPU jako nativní Windows aplikace. Nejsou zde žádná omezení a řízení toho, kdo dostane jaké zdroje z GPU se řídí tím, co kdo zrovna potřebuje. Pokud tedy běží jediná aplikace vyžadující GPU, tak bez ohledu na to, zdali běží ve WSL 2 nebo ne, může dostat 100 % zdrojů/výkonu GPU.

Zařízení /dev/dxg je přitom automaticky viditelné pro libovolnou linuxovou distribuci, kterou by uživatel v rámci WSL 2 chtěl provozovat (distro samozřejmě musí běžet ve WSL 2 režimu). Nevyžaduje žádné další balíčky. A jak vyplývá z logicky přítomnosti ovladače dxgkrnl v Linuxu, tento ovladač byl vyvinut jako open-source a jeho zdrojový kód je k dispozici na GitHubu pod GPL v2.0.

Direct3D 12 pro Linux

Princip je tedy takový: linuxové systémy běžící ve WSL 2 mohou plně využívat možností GPU, které běží v rámci samotných Windows 10. Vše je z hlediska architektury plně transparentní, akcelerace funguje naplno. A tak není důvodu, aby linuxové systémy ve WSL 2 neměly k dispozici i 3D akcelerační API Direct3D 12.