Softwarová sklizeň (10. 6. 2026): připojte se ke svému automobilu

oh-my-pi (omp)
oh-my-pi je terminálový coding agent, který v jednom nástroji kombinuje úpravy kódu, prohlížení souborů, vyhledávání v projektu, běh skriptů i debugování. Místo abyste modelu popisovali strukturu projektu sami, agent čte zdrojové soubory, vyhledává podle vzoru a provádí strukturální změny přes hash-anchored patches, které se neztratí při konkurentních úpravách.
Součástí je přejmenování symbolů napříč celým projektem včetně barrel souborů a aliasovaných importů, připojení k běžícímu debuggeru pro nativní aplikace, Python i Node.js, a možnost spustit podřízené agenty s izolovanými úkoly, jejichž výsledky jsou vráceny jako strukturovaná data. Agent dále umí prohledávat web, číst PDF z arXivu, generovat obrázky nebo analyzovat screenshoty, přičemž všechny nástroje sdílí jednotné rozhraní.
github.com/can1357/oh-my-pi, v15.10.10
OBDium
OBDium je diagnostický nástroj pro automobily, který se připojuje k adaptéru ELM327 a komunikuje s vozidlem plně offline. Čte živá data z palubních senzorů, tedy teplotu chladicí kapaliny, otáčky motoru, tlak vzduchu, hladiny paliva a desítky dalších hodnot, a zobrazuje je v přehledném dashboardu s grafy. Zároveň dokáže vyčíst chybové kódy z různých subsystémů vozidla včetně jejich popisů a ověřit připravenost emisních testů.
Zajímavou funkcí je pokročilé dekódování VIN: z devatenáctimístného identifikačního čísla zjistí nejen značku, model a rok výroby, ale i technické detaily jako počet válců, umístění airbagů nebo přítomnost trakční kontroly. Aplikace umožňuje nahrát komunikaci s konkrétním vozidlem a později ji přehrát v demo režimu bez fyzického připojení. Uživatel si může vytvořit vlastní sledované parametry nebo použít přednastavené sady.
github.com/provrb/obdium, v1.5.1
swyh-rs
swyh-rs přenáší zvuk právě přehrávaný na počítači do libovolného UPnP/DLNA/OpenHome zařízení v místní síti. Zachytává audio z libovolného výstupního zařízení a vysílá ho ve formátech FLAC, WAV, RF64 nebo LPCM. Uživatel si může zvolit formát, bitovou hloubku i způsob přenosu podle kompatibility přijímače.
Program automaticky vyhledává dostupné renderery v síti a zobrazuje je jako tlačítka s ovládáním hlasitosti. Stačí kliknout a přehrávač se začne streamovat. Vedle grafického rozhraní existuje samostatná textová varianta pro běh jako služba nebo bezobslužný streamovací server. Podporuje souběžný běh více instancí s různými zvukovými vstupy, automatické obnovení připojení po výpadku a od verze 1.20.3 také optimalizaci zvuku pro přehrávače vyžadující stereo vstup.
github.com/dheijl/swyh-rs, v1.20.3
Lific
Lific je lokální issue tracker určený k řízení vývoje prostřednictvím AI agentů. Celá aplikace je svázána do jediného spustitelného souboru s vestavěnou databází a webovým rozhraním. Místo nečitelných identifikátorů používá lidský formát (např. APP-42), což usnadňuje orientaci i automatizovaným nástrojům. Protokol MCP vystavuje 21 nástrojů, jejichž kompletní popis se vejde do jednoho kontextového okna modelu.
Kromě standardních ticketů s komentáři, štítky a stavy nabízí aplikace tabloové zobrazení s přetahováním úkolů, fuzzy vyhledávání napříč celým obsahem, propojené relace mezi tickety (blokuje, souvisí s, duplicitní) a automatický filtr „workable“, který vrátí jen úkoly bez nevyřešených závislostí. Dokumentace je organizována jako strom Markdown stránek s Mermaid diagramy a komentářovými vlákny. Součástí je autentizace s dynamickou registrací klientů, automatické zálohování databáze a příkazová řádka, která pracuje přímo se souborem bez nutnosti spuštěného serveru.
github.com/VoidNullable/lific, v1.4.1
Blbinka
Pokud si myslíte, že váš projekt má zbytečně složitou architekturu, zkuste se podívat na FizzBuzz Enterprise Edition. Jedná se o satirickou implementaci klasického programátorského úkolu FizzBuzz, která místo jednoho cyklu a dvou podmínek využívá přes třicet tříd, factory patterny, strategy pattern, dependency injection a buildovací pipeline.
Projekt demonstruje, jak by vypadal „Hello World“ ve firmě, kde každá metoda musí projít code review, unit testy a integračními testy, než se vůbec zavolá. Repozitář získal tisíce hvězdiček a v komentářích vývojáři diskutují o tom, zda by se měl přepsat do microservices a nasadit na Kubernetes, aby byl skutečně enterprise-ready.