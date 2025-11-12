Softwarová sklizeň (12. 10. 2025): zálohujte si své repozitáře z GitHubu

Katifetch
Katifetch zobrazuje přehled o systému ve stylu Neofetch, doplněný o ASCII loga distribucí, barevné motivy a uživatelskou konfiguraci přes
~/.katifetchrc. Detekuje klíčové systémové parametry (CPU, GPU, RAM, uptime, shell apod.) a umožňuje použít vlastní témata, přizpůsobení barev i ikon (včetně podpory Nerd Fonts).
Je multiplatformní, funguje nativně v Linuxu (včetně COPR, AUR a Debian balíčků) a má speciální edice pro BSD systémy.
github.com/ximimoments/katifetch, 1.3
distronomicon
distronomicon je nástroj pro automatizované aktualizace aplikací z GitHubu. Umožňuje atomické aktualizace binárek uložených pod
/opt/ s řízením pomocí systemd timerů. Sleduje vydání (releases) na GitHubu, ověřuje checksumy, bezpečně rozbaluje nové verze do oddělených adresářů, aktualizuje symbolické odkazy v
bin/ a volitelně spouští restart služby po aktualizaci (např.
systemctl restart). Udržuje historii verzí a stav v
/var/lib/distronomicon.
github.com/jtdowney/distronomicon, 0.2.0
cyamli
cyamli je nástroj, který automatizuje tvorbu typově bezpečných rozhraní API (např. typy, funkce) pro konzolové aplikace na základě schématu YAML. Umožňuje vývojářům definovat strukturu příkazů, voleb a argumentů v jednom jazykově nezávislém souboru a následně vygenerovat kód pro zpracování příkazové logiky v jazycích jako Go, Python, Kotlin, JavaScript, C#, C++ nebo PHP. Generovaný kód zahrnuje rozhraní pro obsluhu podpříkazů, validaci typů, výchozí hodnoty i dokumentaci.
github.com/Jumpaku/cyamli, 2.0.1
Git Backup Hub
Git Backup Hub je aplikace pro zálohování veřejných i soukromých githubových repozitářů. Umožňuje autentizaci pomocí tokenu PAT (Personal Access Token), načtení všech repozitářů a selektivní výběr repozitářů pro klonování.
Zálohy lze ukládat do libovolného adresáře a proces lze kdykoliv pozastavit nebo zrušit. Technicky používá ProcessBuilder pro spouštění
git clone, Koin pro dependency injection a kotlinx.serialization pro práci s daty.
github.com/Coding-Meet/Git-Backup-Hub, 1.0.0
Blbinka
Možná je to jen spravedlivé. Aplikace, které nedokážou pustit wake lock a nechat telefon chvíli vydechnout, teď dostanou varování přímo od Googlu.