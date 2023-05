Softwarová sklizeň (17. 5. 2023): pohodlné flashování telefonu s Androidem

PixelFlasher

PixelFlasher je grafická vrstva pro nástroje adb a fastboot, prostřednictvím kterého lze flashovat nejen mobilní zařízení Google Pixel. Umožňuje zvolit soubor boot.img, zobrazit detaily o souboru (SHA1 checksum, původní soubor, informace o patchi apod.). Poradí si také s volitelným odstraněním dat před zahájením flashe, či s flashováním na neaktivní slot.

https://github.com/badabin­g2005/PixelFlasher, 4.10.0.0

NetPad

NetPad je pískoviště pro psaní jednodušších programů (skriptů) v jazyce C# a jejich spouštění. Umožňuje spravovat jmenné prostory, procházet data objektů, exportovat výsledky do Excelu nebo HTML, napojit se na databázi (SQL Server nebo PostgreSQL), přidat NuGet balíčky nebo nareferencovat sestavení (knihovny) z disku.





https://github.com/tareqim­basher/NetPad, 0.3.0

Klogg

Klogg je průzkumník a prohlížeč logů, který si poradí i s velmi objemnými soubory (nad 10 GB). Dokáže je číst v reálném čase, zvýrazňovat záznamy protokolu na základě vlastních pravidel, vyhledávat pomocí regulárních výrazů s možností jejich kombinování pomocí operátorů AND, OR a NOT, či automaticky rozpoznávat kódování.





https://github.com/variar/klogg, 22.06

glow

glow je nástroj v CLI, který umožňuje vykreslovat Markdown dokumenty. Pracuje jak se soubory na disku, tak s dokumenty v lokálním Git repozitáři. Pomocí zkratek lze scrollovat dokumentem, listovat mezi stránkami dokumentu, přejít na začátek nebo konec dokumentu, přidat poznámku nebo přejít zpět na přehled souborů.

wym-1684264098000, 1.5.1

Blbinka

Ačkoliv K-pop kapely místy připomínají staré dobré Backstreet Boys nebo Luneticy v korejském provedení, tak co se týká technologií, snaží se jít s dobou.