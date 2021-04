Softwarová sklizeň (21. 4. 2021)

DVC

DVC je verzovací systém pro projekty, které řeší určitou problematiku pomocí strojového učení. Umožňuje verzovat modely strojového učení a datové sady. Nabízí propojení se službami Amazon S3, Microsoft Azure Blob Storage, Google Drive, Google Cloud Storage, Aliyun OSS, ale také s protokoly SSH/SFTP, HDFS nebo HTTP. Verzování a práce s větvemi v DVC je řešeno podobným způsobem jako v gitu. Analogie s ním je vizualizována na diagramu níže.

dvc.org/, 2.0.18

Something For Reddit

Something For Reddit je Reddit klient pro GNOME, s podporou ovládání z klávesnice, pomocí myši i na dotykovém displeji. Nabízí prostředí pro snadné prohlížení subredditů, čtení komentářů, psaní odpovědí nebo hodnocení příspěvků pomocí hlasů. Součástí je integrovaný WebKit2 prohlížeč pro načítání externích stránek přímo v klientovi.

github.com/samdroid-apps/something-for-reddit, 0.2.2

joshuto

joshuto je konzolový souborový manažer inspirovaný oblíbeným projektem ranger. Je konfigurovatelný pomocí .toml souborů, které slouží k nastavení obecných vlastností, mapování kláves, určení výchozích aplikací pro otevírání souborů či přizpůsobení barev.

github.com/kamiyaa/joshuto, 0.8.6

torrenttools

torrenttools je nástroj pro vytváření, inspekci a modifikaci bittorrent meta souborů. Umožňuje verifikovat tyto soubory oproti lokálním datům. Nabízí také podporu pro nové protokoly (v2, hybrid).

github.com/fbdtemme/torrenttools, 0.4.1

Blbinka

Škola hrou. Učitel národů by z tvůrců Oh My Git! měl radost.