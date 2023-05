Softwarová sklizeň (24. 5. 2023): organizace času systémem Kanban

GridPlayer

Multimediální přehrávač postavený na VLC, který umožňuje sledovat několik videí naráz. Můžete přehrávat kolik videí budete chtít, jediným limitem je výkon vašeho hardwaru. Rastr videí je konfigurovatelný, videa jdou také snadno přesouvat funkcí drag-n-drop. Playlisty lze vytvářet pro každé okno zvlášť. Kromě toho nabízí stejné funkce a podporuje stejné formáty jako VLC.

github.com/vzhd1701/gridplayer, 0.5.0

This Week In My Life

Nástroj na organizaci času, který využívá systém Kanban. To je koncept úzce spojený s principy štíhlé výroby a systémem výroby Just In Time, který využívá systém karet a nástěnek. Tato aplikace je teprve v počáteční fázi vývoje a podle vyjádření jejích tvůrce se na ní momentálně usilovně pracuje.





github.com/zhrexl/ThisWeekInMyLife, 0.0.3

Bavarder

Desktopovový klient pro komunikaci s umělou inteligencí. Ve svém repertoáru má chatboty ChatGPT, BAI Chat, GPT-3.5, Hugging Chat, Alpaca-LoRA, DialoGPT, Google Flan T5 XXL, Google Flan U12, GPT 2, Open-Assistant SFT-1 12B Model, Star Coder a několik dalších. Rozhraní využívá knihovny GTK4, takže perfektně zapadá do prostředí GNOME, lze jej ale klidně používat i jinde.





bavarder.codeberg.page, 0.2.3

Aviator

Název programu sice evokuje spojitost s letectvím, ve skutečnosti se ale jedná o jednoduchý video enkodér. Poskytuje jednoduché a intuitivní rozhraní, které umožňuje enkódování videa za pomoci otevřeného kodeku AV1. Jeho tvůrci mají ještě v plánu zapracovat na vkládání titulků, zařazení úloh do fronty vylepšení generování výstupního souboru.

github.com/gianni-rosato/aviator, 0.3.0

Blbinka

Do života nám často zasahují jako politici, tak aplikace. Když se to spojí dohromady…