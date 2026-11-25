Crow
Crow je nativní desktopová aplikace pro správu linuxových serverů přes obyčejné SSH. Na servery nic neinstaluje, žádný agent ani démon. Připojuje se SSH klíči, které už používáte, a pro každý server používá jediné spojení. Je napsaný v Rustu nad GPUI, frameworkem editoru Zed, a ovládáním i hustotou informací se hlásí k nástrojům k9s a lazygit.
Hlavní okno ukazuje celou flotilu: u každého serveru stav, operační systém, roli, prostředí, aktuální vytížení procesoru a paměti, disk, uptime a počet upozornění. Servery jde řadit do skupin a filtrovat podle prostředí nebo regionu. Každý server se otevře ve vlastní kartě se službami, logy, konfigurací, firewallem, uživateli a terminálem.
Crow čte data ze systemd, journald a
/etc, pracuje s ufw i firewalld a se správci balíčků apt, dnf a apk na Debianu, Ubuntu, Rocky Linuxu a Alpine. Najde rizika v nastavení SSH a firewallu a nabídne jejich opravu jedním kliknutím, a to tak, abyste si přitom nezablokovali přístup. Ukáže čekající aktualizace a nainstaluje je postupně server po serveru. Umí spustit i lokální virtuální stroj.
Narayanastra
Narayanastra hledá rootkity, zadní vrátka a skryté mechanismy persistence na systému, který už může být kompromitovaný. Vychází z jednoho pravidla: hostiteli, kterého skenujete, se nedá věřit. Nevolá proto
ps,
ss ani
find a adresář
/proc čte přímo systémovým voláním
getdents64, takže na něj nezaberou podvržené knihovny přes
LD_PRELOAD. Hlavní metodou je cross-view detekce: porovnává, co jádro skutečně dělá (zkušební systémová volání,
bind(), netlink), s tím, co hlásí v
/proc a v seznamu modulů. Skryté procesy, sokety, moduly nebo programy eBPF se pak projeví jako nesoulad.
Dvanáct detekčních modulů běží souběžně. Odhalí hooky v tabulce systémových volání i přes ftrace a kprobes, rootkity v eBPF schované před voláním
bpf() i zneužití io_uring, kterým se dají obejít nástroje EDR sledující systémová volání. Projde také účty, sudoers, SSH klíče, cron, systemd, PAM,
ld.so.preload, udev a automatické spouštění (XDG autostart). Soubory s bitem SUID, moduly PAM a jádra posuzuje podle příslušnosti k balíčku a kontrolních součtů z dpkg, rpm, pacmanu a apk, ne podle seznamu jmen.
V offline režimu prohledá disk připojený do jiného, čistého systému, takže na něm rootkit neběží. Porovnáním s výsledkem živého skenu pak ukáže, co běžící systém skrýval. Výsledky vypíše jako text, JSON, NDJSON pro SIEM, SARIF nebo HTML s mapováním na MITRE ATT&CK. Statické binárky jsou pro x86-64 i aarch64 a spouští se s právy roota, třeba
sudo ./narayanastra-linux-x86_64 --full. Projekt je ale úplně nový, autor ho zveřejnil teprve před pár dny, takže je dobré ho nejdřív vyzkoušet na testovacím stroji. Napsaný je v Rustu, licence je MIT.
mib
Autor si dělá spoustu krátkých poznámek, které mu pomáhají přemýšlet, a čtyři až pět procesů Electronu pro Obsidian mu na to přišly zbytečné. Napsal si proto mib, poznámkový blok pro Markdown s ovládáním ve stylu Vimu. Název odkazuje na jednotku MiB: program má mít vždycky méně než 1 MiB, teď má necelých 300 KiB. Je to jediná binárka bez Electronu a WebView a běží jen pod Waylandem (GNOME, KDE Plasma, Hyprland, Sway a další), X11 nepodporuje.
Místo souborů a složek má devět stránek, mezi kterými se přepíná přes
Alt+1 až
Alt+9. Na trvalejší poznámky je podle autora lepší git nebo wiki. Editor má normální, vkládací i vizuální režim, pohyby, operátory, textové objekty, registry, hledání i nahrazování přes
:s. Do stránky stačí vložit snímek obrazovky nebo přetáhnout obrázek. Když je v systému Tesseract, mib v obrázcích rozpozná text (OCR) a hledání ho v nich zvýrazní. Markdown umí zobrazit jako zdrojový text, s formátováním nebo v režimu pro čtení.
K dispozici je pět barevných schémat (vlastní, Tokyo Night, Catppuccin, Kanagawa a Everforest), každé ve světlé i tmavé variantě. Poznámky se ukládají do
~/Documents/mib. Hotové sestavení je pro x86-64 s glibc 2.39 nebo novější, verze pro Windows je experimentální. Autor otevřeně přiznává, že celý kód vygenerovaly nástroje Claude a Codex. Licence je MIT.
Poptato
Poptato je malý spouštěč aplikací ovládaný klávesnicí, napsaný v Rustu nad GTK4. V režimu
apps hledá nainstalované aplikace i s ikonami a popisy, v režimu
run spustitelné soubory v
PATH nebo libovolný příkaz s argumenty. S přepínačem
--dmenu funguje jako dmenu: přečte řádky ze standardního vstupu, nabídne je k výběru a vybraný vypíše na výstup. Ve výchozím nastavení používá fuzzy vyhledávání, umí ale hledat i podle podřetězce nebo začátku slova, a to v názvech, popisech i klíčových slovech aplikací. Naposledy spuštěné aplikace se řadí na začátek.
Vlastní režimy se definují v
config.toml: položky nabídky vygeneruje libovolný příkaz a vybraná položka se buď vypíše, nebo předá jako jediný argument dalšímu příkazu, třeba
notify-send. V konfiguraci jde nastavit i rozměry, umístění, klávesové zkratky, písma, barvy a CSS. Na waylandových kompozitorech s podporou protokolu layer shell se díky knihovně GTK4 Layer Shell zobrazí jako překryvná vrstva, na X11 a ostatních kompozitorech jako okno bez dekorací. Balíček je v AUR (
poptato-bin), hotové binárky jsou pro x86-64 i aarch64. Licence je MIT.
Blbinka
Gradientní tlačítka, zelené blikající tečky „All Systems Operational“, tlusté barevné proužky na levém okraji karet a emoji v každém nadpisu. Kdo v posledním roce otevřel pár webů nových startupů, ten styl pozná na první pohled. Mike Lacher z něj udělal framework. Slopstrap slibuje, že váš web bude vypadat „narychlo vibecodovaně“, a to bez utrácení tokenů za jazykový model. Žádné sestavování, stačí vložit jeden úryvek kódu.
K dispozici jsou blikající indikátory stavu s nápisy jako „AI Engine Active“, „Quantum Synced“ nebo „Thinking Really Hard“, karty s levým okrajem v sedmi barvách včetně animované duhy, lesklá tlačítka, kde „žádný přechod není příliš a žádný lesk příliš animovaný“, a malé zaoblené štítky, které jde nalepit kamkoli. Nechybí ani samostatná stránka s pokyny pro AI agenty, aby si slop mohli nasadit sami. Podle čtenářů na Lobsters stránka na mobilu i na desktopu vytíží procesor na sto procent. Podle nich je to ten pravý zážitek z vibecodovaného webu.