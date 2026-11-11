Softwarová sklizeň (11. 11. 2026): přenosné binárky bez AppImage

FELF
Kdo chce dát někomu linuxový program a mít jistotu, že se spustí, většinou narazí na hlášku
version 'GLIBC_2.38' not found nebo na chybějící
libfoo.so. AppImage potřebuje FUSE, kontejner je na jeden nástroj zbytečně těžký a Flatpak nebo Nix chtějí vlastní prostředí. FELF (Fat ELF) vezme hotovou binárku a uloží ji do jednoho spustitelného souboru i se všemi sdílenými knihovnami, vlastní glibc a upraveným dynamickým linkerem. Výsledek se chová jako statická binárka.
Nepotřebuje FUSE, práva roota ani žádný runtime a poběží na jakémkoli Linuxu se stejnou architekturou, třeba na Alpine nebo v prázdném kontejneru
FROM scratch. Balí se jedním příkazem:
felf pack $(which git) -o git. Takto zabalený git má 7,8 MB a funguje i s úplně prázdným prostředím. Přes
--program a
--alias jde do jednoho souboru dát víc programů se společnými knihovnami, jak to dělají coreutils nebo BusyBox. Linker je upravený proto, aby knihovny mapoval přímo ze souboru a jádro je mohlo sdílet mezi procesy.
Podle autorova měření zabere deset spuštěných Perlů 15 MB paměti, zatímco při kopírování knihoven do paměti by to bylo 53 MB. FELF ale nebalí datové a konfigurační soubory, písma ani certifikáty a ovladače GPU bere ze systému. Autor sám píše, že jde o distribuční formát, ne o sandbox. Hotové binárky jsou pro x86-64 i aarch64 a k dispozici je i integrace do CMake. Licence je Apache-2.0, na přibalenou glibc se vztahuje LGPL.
BetterMan
BetterMan je webová čtečka manuálových stránek a ve verzi 2 dostala velkou předělávku. Obsahuje 107 143 stránek z přibližně 17 300 balíčků Debianu 13 (trixie) a k tomu kompletní importy z Ubuntu, Fedory, Archu, Alpine, FreeBSD a macOS. Adresy jsou krátké:
betterman.sh/tar otevře stránku,
betterman.sh/tar/-x rovnou konkrétní přepínač a
curl -L betterman.sh/tar.txt vrátí prostý text do terminálu.
Každá stránka začíná shrnutím v jedné větě, nejvýše pěti příklady s uvedeným zdrojem a nejpoužívanějšími přepínači, pod nimi následuje nezměněný původní manuál. Vyhledávání rozumí i popisu úkolu, takže na „extract a tarball“ najde
tar(1). Funkce Explain rozebere vložený příkazový řádek a každý přepínač propojí s jeho popisem. Nejde o jazykový model, ale o deterministický parser, a co neumí bezpečně rozebrat, na to upozorní. Přepínače, které se mezi distribucemi liší, jsou označené podle skutečného porovnání manuálů. Nemá žádné účty, záložky i historie zůstávají v prohlížeči. Licence je MIT.
DBDelve
Před dvěma týdny jsme tu měli terminálový sqlmux, tentokrát grafický klient. DBDelve je napsaný v Rustu nad GPUI, frameworkem editoru Zed, a vykresluje přes GPU. Nepoužívá Electron, JVM ani Tauri. Autor porovnal starší verzi 0.3.6 s DBeaverem na stejné tabulce v PostgreSQL: spustí se za 1,1 s místo 5,2 s, v klidu zabere 133 MB místo 606 MB a tisíc řádků zobrazí za 0,21 s místo 1,96 s. Měřil na Macu s M1 Pro.
Podporuje PostgreSQL, MySQL, MariaDB, SQLite, Turso, Snowflake, SQL Server, MongoDB a Redis, včetně Valkey, KeyDB a Dragonfly. Další databáze zpřístupní plugin ODBC, který na Linuxu potřebuje balíček
unixodbc. Uložená spojení včetně hesel a nastavení SSH umí převzít z DBeaveru. Každé spojení má vlastní barvu v titulkovém pruhu a jde ho spustit jen pro čtení, pro čtení i zápis nebo s plným přístupem.
Před destruktivní operací se program zeptá. Při dalším spuštění naváže tam, kde jste skončili, a dotazy znovu nespouští. Motivy převezme ze Zedu nebo VS Code. Pro Linux je archiv tar.gz, AppImage (vyžaduje glibc 2.35 nebo novější) a balíček v AUR (
dbdelve-bin). Licence je GPL-3.0.
Mister Download Manager
Internet Download Manager je na Windows klasika, ale je placený a otravuje s licencí. Mister Download Manager má stejné rozložení okna, je zdarma a běží na Linuxu (Ubuntu, Debian, Mint, Fedora, openSUSE, Arch a další) i na Windows. Verze pro macOS jsou zatím experimentální. Soubory stahuje přes víc spojení najednou a převezme je z prohlížeče přes rozšíření.
Zvládne i video a torrenty, dá se ovládat z telefonu a je přeložený do 86 jazyků. Podpora debrid služeb (Real-Debrid, AllDebrid, Premiumize) je podle autora experimentální a s placeným účtem zatím neověřená. Vzhled si můžete přepnout mimo jiné na Adwaitu, KDE Breeze nebo na Windows XP a 7.
Vznikl za deset dní a většinu kódu napsal Claude Code. Pravidla projektu zakazují převzít z IDM jakýkoli kód, grafiku nebo text. Nemá placenou verzi, reklamy ani registraci. Napsaný je v Rustu, licence je GPL-3.0.
Blbinka
Vypalovačka si ještě neřekla poslední slovo. Disc Image Studio převede obrázek na data, která po vypálení na CD, DVD nebo jednovrstvé BD-R vytvoří na datové straně disku viditelný obrázek. Žádný LightScribe ani speciální média, jen chytře poskládané nuly a jedničky. U CD vyrobí zvukovou stopu WAV s CUE pro cdrecord, u DVD obraz ISO. Kdo chce obrázek vyrovnat, vyfotí vypálený disk a program podle fotky odhadne poloměry a rozteč stopy.
Na Linuxu zatím běží jen experimentální příkazová řádka, grafické rozhraní a přímé vypalování jsou jen pro Windows. Mezi sedmi jazyky dokumentace je i čeština. K čemu je to dobré? K ničemu. Ale ve skříni určitě ještě leží balík prázdných DVD-R.