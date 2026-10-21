Softwarová sklizeň (21. 10. 2026): přichází nová alternativa Photoshopu

PhotoCraft
Svobodný editor rastrové grafiky napsaný v jazyce Rust, který se snaží nabídnout alternativu k Adobe Photoshopu. Jeho rozhraní, rozmístění nástrojů i klávesové zkratky vycházejí z Photoshopu, takže přechod na něj může být pro zkušenější uživatele jednodušší. Nabízí práci s vrstvami, maskami, styly vrstev, inteligentními objekty, štětci a desítkami nástrojů a režimů prolnutí.
Podporuje také otevírání a ukládání souborů PSD a využívá hardwarovou akceleraci grafiky prostřednictvím Vulkanu na Linuxu. Projekt je stále v rané alfa fázi, takže zatím nemusí dosahovat přesnosti a spolehlivosti Photoshopu, přesto jde o zajímavý pokus o vytvoření plnohodnotného grafického editoru s pomocí nástrojů umělé inteligence. Je dostupný pro Linux, Windows i macOS.
getartcraft.com/apps/photocraft, 0.10.0
Strata
Souborový správce pro Linux, který vznikl primárně pro desktopové prostředí Omarchy, ale lze jej provozovat i na běžném Arch Linuxu. Je napsán v jazyce Rust s využitím toolkitu GTK4 a je uvolněna pod svobodnou licencí MIT.
Umí otevírat adresáře, zobrazovat náhledy obrázků a pamatovat si pořadí řazení i velikost ikon z předchozích relací, dále nabízí vyhledávání, ovládání klávesovými šipkami, panel náhledů, podporu motivů vzhledu i přístup k síťovým sdílením přes SMB.
stratafiles.io, 1.0.0
StoryPad
Aplikace pro psaní deníku a zápisníků napsána ve Flutteru, což jí umožňuje běžet na Androidu, iOS, Linuxu, macOS i Windows. Je navržena s důrazem na jednoduchost – jak v uživatelském rozhraní, tak v samotném kódu. Klíčovou vlastností je soukromí.
Nevyžaduje žádný účet, funguje zcela offline a všechny záznamy se ukládají lokálně na zařízení pomocí lokální databáze ObjectBox (volitelně je k dispozici i synchronizace přes Google Drive). Uživatelé si mohou ke zápisům přidávat obrázky, emoji, aktuální počasí či nálady a měnit vzhled pomocí tmavého/světlého režimu a více než 20 barev pozadí.
storypad.me. 2.33.1
Superlight
Monitor systému pro linuxové desktopy, vyvinutý týmem Linux Mint v rámci projektu XApp. Filozofií projektu je intuitivnost a maximální jednoduchost. Nabízí jednoduché rozhraní a umožňuje rychle zjistit, co na počítači spotřebovává zdroje.
Aplikace je napsána v Pythonu s využitím GTK 3 a je rozdělena do několika stránek: zdroje (využití CPU, paměti a sítě), aplikace (včetně těch nainstalovaných přes Flatpak), procesy a baterie (zobrazuje se pouze tehdy, když je přítomna baterie, přičemž data čerpá ze služby upower).
github.com/xapp-project/superlight, 1.0.1
Blbinka
Myslíte si, že znáte všechny verze Windows? A o Windows 93 jste už slyšeli?