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Softwarová sklizeň (21. 10. 2026): přichází nová alternativa Photoshopu

Filip Zatloukal
Dnes
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Autor: Depositphotos
Sonda do světa otevřeného softwaru. Dnes se podíváme na alternativu k Adobe Photoshopu vytvořenou pomocí AI, vyzkoušíme nový souborový správce pro Linux, zapíšeme si něco do deníku a řekneme si o monitoru systému.
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PhotoCraft

Svobodný editor rastrové grafiky napsaný v jazyce Rust, který se snaží nabídnout alternativu k Adobe Photoshopu. Jeho rozhraní, rozmístění nástrojů i klávesové zkratky vycházejí z Photoshopu, takže přechod na něj může být pro zkušenější uživatele jednodušší. Nabízí práci s vrstvami, maskami, styly vrstev, inteligentními objekty, štětci a desítkami nástrojů a režimů prolnutí.

Podporuje také otevírání a ukládání souborů PSD a využívá hardwarovou akceleraci grafiky prostřednictvím Vulkanu na Linuxu. Projekt je stále v rané alfa fázi, takže zatím nemusí dosahovat přesnosti a spolehlivosti Photoshopu, přesto jde o zajímavý pokus o vytvoření plnohodnotného grafického editoru s pomocí nástrojů umělé inteligence. Je dostupný pro Linux, Windows i macOS.

PhotoCraft

PhotoCraft

Autor: PhotoCraft

getartcraft.com/apps/photocraft, 0.10.0

Strata

Souborový správce pro Linux, který vznikl primárně pro desktopové prostředí Omarchy, ale lze jej provozovat i na běžném Arch Linuxu. Je napsán v jazyce Rust s využitím toolkitu GTK4 a je uvolněna pod svobodnou licencí MIT.

Umí otevírat adresáře, zobrazovat náhledy obrázků a pamatovat si pořadí řazení i velikost ikon z předchozích relací, dále nabízí vyhledávání, ovládání klávesovými šipkami, panel náhledů, podporu motivů vzhledu i přístup k síťovým sdílením přes SMB.

Strata

Strata

Autor: Strata

stratafiles.io, 1.0.0

StoryPad

Aplikace pro psaní deníku a zápisníků napsána ve Flutteru, což jí umožňuje běžet na Androidu, iOS, Linuxu, macOS i Windows. Je navržena s důrazem na jednoduchost – jak v uživatelském rozhraní, tak v samotném kódu. Klíčovou vlastností je soukromí.

Nevyžaduje žádný účet, funguje zcela offline a všechny záznamy se ukládají lokálně na zařízení pomocí lokální databáze ObjectBox (volitelně je k dispozici i synchronizace přes Google Drive). Uživatelé si mohou ke zápisům přidávat obrázky, emoji, aktuální počasí či nálady a měnit vzhled pomocí tmavého/světlého režimu a více než 20 barev pozadí.

StoryPad

StoryPad

Autor: StoryPad

storypad.me. 2.33.1

Superlight

Monitor systému pro linuxové desktopy, vyvinutý týmem Linux Mint v rámci projektu XApp. Filozofií projektu je intuitivnost a maximální jednoduchost. Nabízí jednoduché rozhraní a umožňuje rychle zjistit, co na počítači spotřebovává zdroje.

Aplikace je napsána v Pythonu s využitím GTK 3 a je rozdělena do několika stránek: zdroje (využití CPU, paměti a sítě), aplikace (včetně těch nainstalovaných přes Flatpak), procesy a baterie (zobrazuje se pouze tehdy, když je přítomna baterie, přičemž data čerpá ze služby upower).

Nextcloud školení

Superlight

Superlight

Autor: Superlight

github.com/xapp-project/superlight, 1.0.1

Blbinka

Myslíte si, že znáte všechny verze Windows? A o Windows 93 jste už slyšeli?

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Autor článku

Filip Zatloukal

Filip Zatloukal

Filip Zatloukal vystudoval automatizaci na Univerzitě Tomáše Bati a už od studií se zajímá o vše kolem svobodného softwaru. Vždycky ho zajímaly technologie a žurnalistika, tak se rozhodl tyto dvě vášně skloubit dohromady.

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