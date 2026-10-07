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Softwarová sklizeň (7. 10. 2026): naučte se na radioamatérské zkoušky

Filip Zatloukal
Dnes
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Autor: Depositphotos
Sonda do světa otevřeného softwaru. Dnes si představíme minimalistický webový prohlížeč, vyzkoušíme moderní hudební přehrávač, podíváme se na nový dok pro Linux a naučíme se na zkoušku k obsluze amatérských rádiových zařízení.
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Blanc

Minimalistický webový prohlížeč pro Linux, macOS a Windows, který nahrazuje klasické lišty a karty netradičním plovoucím rozhraním „Island“. Nabízí vestavěné blokování reklam a trackerů na síťové úrovni, soukromé karty s odděleným dočasným úložištěm, skupiny karet, profily a synchronizaci.

Prohlížeč je postavený na Electronu a Chromiu a klade důraz na bezpečnost – webové stránky běží v sandboxu a oprávnění, jako je přístup ke kameře, mikrofonu nebo poloze, jsou ve výchozím nastavení blokována.

Blanc

Blanc

Autor: Blanc

github.com/bnfy/blanc, 1.27.0

Tributary

Moderní hudební přehrávač a správce hudební knihovny inspirovaný Rhythmboxem, který je napsaný v Rustu a využívá GTK4 a Libadwaita. Dokáže sjednotit lokální hudební soubory s hudbou ze serverů Subsonic/Navidrome, Jellyfin, Plex nebo iTunes/DAAP a podporuje také internetová rádia.

Nabízí vyhledávání a třídění podle žánru, interpreta či alba, playlisty, hodnocení skladeb, ekvalizér, historii přehrávání, automatické doplňování metadat z MusicBrainz i stahování vzdálené hudby pro offline poslech. Podporuje také Chromecast, MPD a další výstupy a je dostupný pro Linux, macOS i Windows.

Tributary

Tributary

Autor: Tributary

github.com/jm2/tributary, 0.7.0

Plank Reloaded

Dok pro Linux a fork původního projektu Plank, zaměřený především na desktopová prostředí využívající X11, jako jsou Cinnamon, MATE, Xfce a KDE. Nabízí jednoduchý a nenáročný panel pro spouštění aplikací, práci s otevřenými okny a rychlý přístup k souborům, přičemž podporuje více monitorů, plovoucí vzhled, pracovní plochy a zoom ikon až do 400 %.

K dispozici je také řada vestavěných dockletů pro baterii, hodiny, upozornění, přepínání pracovních ploch nebo ovládání hlasitosti a nechybí podpora vlastních dockletů třetích stran. Vzhled lze upravit pomocí několika vestavěných motivů i GTK témat. Plank Reloaded je přitom stále zaměřený na jednoduchost a Wayland zatím nepodporuje.

Plank Reloaded

Plank Reloaded

Autor: Plank Reloaded

github.com/zquestz/plank-reloaded, 0.11.174

Czech HAREC A Trainer

Jednoduchá webová aplikace určená k procvičování otázek pro písemnou zkoušku odborné způsobilosti k obsluze amatérských rádiových zařízení HAREC (Harmonised Amateur Radio Examination Certificate) třídy A v České republice. Funguje na principu kartiček – zobrazí otázku, po otočení nabídne správnou odpověď a uživatel následně označí, zda ji znal.

Otázky jsou rozděleny podle témat a menších oblastí, což usnadňuje postupné učení, přičemž aplikace ukládá statistiky pouze lokálně v paměti prohlížeče a nevyužívá žádné externí úložiště. Díky webovému provedení ji lze používat na počítači i mobilu a podporuje také režim handsfree se syntézou řeči.

Cyber26

Czech HAREC A Trainer

Czech HAREC A Trainer

Autor: Dušan Holub

github.com/Dushino/Czech-HAREC-A-Trainer, 1.1.

Blbinka

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Autor článku

Filip Zatloukal

Filip Zatloukal

Filip Zatloukal vystudoval automatizaci na Univerzitě Tomáše Bati a už od studií se zajímá o vše kolem svobodného softwaru. Vždycky ho zajímaly technologie a žurnalistika, tak se rozhodl tyto dvě vášně skloubit dohromady.

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