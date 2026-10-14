Softwarová sklizeň (14. 10. 2026): širokopásmový SDR přijímač z Wi-Fi routeru

w1700k-sdr
Širokopásmový SDR přijímač se obvykle kupuje jako přístroj za tisíce dolarů. h0m3us3r našel levnější cestu: vzal router Gemtek W1700K s Wi-Fi 7 a proměnil ho v přijímač. Wi-Fi čip MediaTek MT7996 totiž umí snímat surové 14bitové IQ vzorky rychlostí až 320 Msps a procesor Airoha AN7581 je pošle ven po desetigigabitovém ethernetu. Na hostu pak běží program, který proud přijímá a rozdává dalším aplikacím přes sdílenou paměť, a spektrum s vodopádem se kreslí živě v prohlížeči.
Na čipu běží výhradně firmware z repozitáře, tedy ROM patch a části WM a WA, bez jediného řádku od MediaTeku. Inicializaci a kalibraci rádia autor dekódoval registr po registru ze záznamu toho, co dělá vlastní firmware MediaTeku. Ladit se dá na libovolný kmitočet, na který se syntezátor chytne, a přeladit jde i uprostřed streamu asi za milisekundu. Při plné rychlosti 320 Msps se polovina řezů zabalí na rádiu na 28 bitů na dvojici vzorků, aby se vešly do linky; jde o bezeztrátový trik, který se zapíná sám.
Firmware je jen přijímací, vysílací kalibrace se nespouštějí a MAC má vysílací cestu vypnutou. Na straně hosta jsou tři nástroje:
w1700k-stream rozdává data,
w1700k-spectrum počítá FFT o 262 144 bodech stokrát za sekundu v prohlížeči a
sdr-recv zapisuje na disk. Většina repozitáře je pod MIT, ovladač a záplaty jádra pod GPL.
Nanolathe
Total Annihilation z roku 1997 pořád žije, jen už ne nutně na původním enginu. Nanolathe je jeho nezávislá, clean-room reimplementace napsaná v Go nad Ebitenginem. Načte původní mapy, jednotky, kampaně i skripty, které otáčejí věžemi a otevírají vrata továren, a na výběr dává dva renderery: Classic počítá obraz na procesoru a drží se originálu, Modern běží na GPU a přidává syntetizovaný terén ve dvojnásobném rozlišení, osvětlení a násvit.
Hra má tři sady pravidel. Strict 3.1 se drží chování původní hry, Community 3.9 napodobuje řadu komunitních patchů a Modern přidává promyšlené změny, třeba přepracované hledání cest, ve kterém si vlastní jednotky nikdy nepřekážejí. Nově je tu režim Survival, kde uprostřed mapy odoláváte stupňujícím se vlnám, knihovna modů s podporou ProTA, TA Zero, Escalation nebo Total Mayhem a jedenáct mutátorů od velikosti exploze po rychlost stavby.
Nejlehčí cesta vede přes prohlížeč: na
nanolathe.gg/play běží původní demoverze bez instalace, a když na ni přetáhnete vlastní složku s Total Annihilation, dostanete skirmish i plné kampaně, přičemž soubory zůstávají na vašem disku. Multiplayer zvládne dva až deset hráčů a desktop si rozumí i s lidmi v prohlížeči. Jde o večerní projekt jednoho člověka, Daniela Taylora, který už ale působí překvapivě dospěle. Licence je MIT.
proxxx
Správa clusteru Proxmox obvykle znamená webové rozhraní nebo dlouhé řádky s
pvesh. proxxx je terminálový kokpit pro Proxmox VE i Backup Server: jedna statická binárka v Rustu, ve které je pohromadě CLI, TUI, MCP server i démon pro alerty a plánované úlohy. Na cluster se žádný agent neinstaluje; proxxx se domlouvá přes REST API a pro zbytek používá SSH.
Stav clusteru ukáže za sekundu, umí fuzzy hledání přes všechny uzly a guesty najednou a hlavně umí GitOps pro Proxmox:
proxxx state export vypíše do TOML deset rodin stavu od poolů a ACL přes storage, backup joby, firewall a HA pravidla až po mapování PCI a USB zařízení, tedy passthrough jako kód.
diff ukáže rozdíl proti živému clusteru a
apply ho do něj převede.
Z historie projektu je vidět, že autor myslí na provoz: auditní záznam tvoří řetězec řádků podepsaných HMAC a klíč jde rotovat, aniž by se znehodnotila historie, destruktivní akce může vyžadovat souhlas více schvalovatelů přes Telegram a poslední verze uzavřela 72 nálezů z autorova auditu o dvaceti kategoriích. K dobru i drobnost z changelogu: na jednom místě se dokumentace s kódem rozcházela v pořadí, v jakém se hledají tajemství. Tak to autor přiznal a opravil. Licence je MIT.
REA
Proč dává kalkulačka ve Windows 220 za výraz 200 + 10 %? Na odpověď se dá přijít čtením asembleru, nebo se dá ta práce svěřit agentovi. REA, zkratka pro Reverse Engineer Anything, je sada nástrojů pro reverzní inženýrství, kterou si kódovací agent připojí přes MCP a pak umí prohlížet programy bez zdrojových kódů: nativní binárky, aplikace v JavaScriptu a Electronu, sestavení .NET i weby. Stejné workflow jde spustit i přímo z terminálu bez agenta.
Agent se zeptá, REA prozkoumá cíl a vrátí nálezy vždy s důkazem, tedy konkrétními instrukcemi a řetězci, plus s vyznačeným limitem toho, co zjistit nešlo. U kalkulačky tak najde větvění v obsluze tlačítka %, kde se po sčítání násobí původní číslo, zatímco po násobení se jen dělí stem, proto 200 + 10 % = 220, ale 200 × 10 % = 20. Rozbor nativních binárek staví na existující instalaci Hopperu, Ghidry nebo IDY, statická analýza JavaScriptu nepotřebuje nic. Mezi ukázkami na webu je i rekonstrukce celé hry DX-Ball do C, testovaná proti originálu.
Instalace je řádek
npx rea-agents@latest setup, který nástroj zaregistruje do agenta a doplní mu odpovídající workflow instrukce. Každý závěr nese s sebou důkaz i uvedené limity, takže je na první pohled vidět, jestli stojí na dekompilovaném kódu, nebo jen na pozorovaném chování. Licence je MIT.
Blbinka
Na fóra o budoucnosti interakce s počítačem se teď hádají příznivci brýlí a headsetů. Guillaume Ardaud, který osm let navrhoval prototypy pro Apple, nabízí třetí cestu: počítač ve formě žárovky. Lightbulb Computer je velká „žárovka" s projektorem a počítačovým viděním, kterou zašroubujete do objímky jako obyčejnou žárovku, strop je ideální vyhlídka na celou místnost a objímky E27 jsou skoro celosvětový standard.
Ovládá se hlasem a ukazováním a promítá obsah na jakýkoli povrch: recept a časomíru přímo na kuchyňskou linku, velkou mapu na stůl při plánování výletu, hodiny s počasím vedle postele, nebo zvýrazní knihu na poličce, na kterou ukazujete. Chytrý domov se ovládá mířením na spotřebiče, takže si konečně nemusíte pamatovat jejich jména. Prototypy na videích jsou skutečné, žádný střih ani generované záběry, jen zatím objemné, a když je takových počítačů v místnosti víc, na rozdíl od dvou headsetů uvidí všichni totéž.