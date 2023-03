Softwarová sklizeň (29. 3. 2023): uložte si zajímavé články na později

Read It Later

Linuxový klient pro open-source službu Wallabag, která umožňuje uložit článek z internetu a přečíst si ho později. Má grafické uživatelské rozhraní využívající knihovny GTK4.

Díky němu si můžete přečíst uložené články v jakémkoliv webovém prohlížeči, přidat URL dalších článků, archivovat články a ty uložené pak smazat nebo zařadit mezi oblíbené.

gitlab.gnome.org/World/read-it-later, 0.3.0





Paper Clip

Jednoduchý nástroj pro editaci metadat v PDF dokumentech v Linuxu. Umožní otevřít PDF a v něm upravit nebo odstranit informace o názvu, autorovi, programu, ve kterém byl vytvořen, datu vytvoření a poslední úpravy dokumentu nebo klíčová slova.

Po úpravě pak umí zapsat změny do původního dokumentu nebo vytvořit kopii dokumentu se změněnými metadaty.





github.com/Diego-Ivan/Paper-Clip, 1.1.2

Tube Converter

Uživatelsky přívětivý grafický front-end k programu yt-dlp. Ten slouží ke stahování videí ze služby YouTube a jejich převodu do široké škály formátů. Kromě toho umí uložit video ve vybrané kvalitě, s vybranými titulky nebo převést pouze audio do zvukového souboru.

Kromě jednoduchého ovládání přidává navíc indikátor stahování, možnost stáhnout z YouTube celý playlist, zařazení stahování do fronty nebo tlačítko na opakování stahování v případě selhání.

github.com/nlogozzo/Nickvi­sionTubeConverter, V2023.3.0

Elastic

Jednoduchý nástroj pro vytváření animací. Jeho rozhraní má dva režimy vytváření aplikací a to základní, které nabízí jen omezené možnosti a interaktivní, ve kterém jde tvořit komplexnější animace. Kromě toho nabízí i možnost exportu zdrojového kódu animací do programovacích jazyků C, JS, Python, Rust nebo Vala.

gitlab.gnome.org/World/elastic, 0.1.3

Blbinka

