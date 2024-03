Softwarová sklizeň (6. 3. 2024): pracujte s vektorovou grafikou

Repath Studio

Repath Studio je editor pro práci s vektorovou grafikou, který funguje jako samostatný spustitelný program i jako webová aplikace. Založen je primárně na specifikaci formátu SVG.

Podporuje rozšíření formátu SVG pro animaci prvků, známé jako SMIL. Je také schopen vyhodnocovat kód v Clojure a generovat z něj tvary či rozšířit samotný editor za běhu.

github.com/re-path/studio, 0.2.5





AWS Copilot CLI

AWS Copilot CLI pomáhá sestavovat, vydávat a provozovat kontejnerové aplikace na AWS App Runner. Umožňuje přidávat databáze a injektovat secrets do vašich služeb, nastavit testovací a produkční prostředí, nastavit CI/CD pipeliny pro automatizované nasazování služeb na prostředí, či monitorovat a ladit služby z terminálu.

github.com/aws/copilot-cli, 1.33.1





Chatd

Chatd umožňuje používat lokální jazykový model (Mistral-7B) k chatování s vašimi dokumenty. Již obsahuje LLM runner, takže kromě Chatd není potřeba instalovat cokoliv dalšího. Ke spuštění velkého jazykového modelu používá LLM server Ollama, který poskytuje multiplatformní LLM runner API. Pokud již máte spuštěnou lokální instanci Ollama, Chatd ji použije a nebude již spouštět další.

github.com/BruceMacD/chatd, 1.1.0

HTMinL

HTMinL je nástroj v příkazové řádce, který umožňuje minifikovat HTML soubory pro migrační a produkční prostředí. Toho je dosaženo prostřednictvím manipulace s bílými znaky (mezery, tabulátory, konce řádků) v uzlech, tazích a hodnotách atributů, ale pouze tehdy, pokud je to považováno za zcela bezpečné. Míra optimalizace je oproti běžným minifkátorům menší, ale za to by měl nástroj vykazovat nižší chybovost výsledného kódu.

github.com/Blobfolio/htminl, 0.8.3

Blbinka

Microsoft před nedávnem oznámil, že lze ve Windows používat příkaz sudo. Není ale tak mocný, jako v Linuxu.