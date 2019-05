 »   »  Sto dní s novými diskusemi: slušná a věcná debata je zpět

V lednu bylo pod články a zprávičky napsáno 4995 komentářů , v dubnu to bylo 1033 komentářů . Neschváleno bylo v dubnu celkem 109 komentářů . Šlo především o příspěvky mimo téma nebo komentáře bez zjevného přínosu. Velkou část také tvoří hlášení překlepů, které končí v redakci a my chyby následně opravujeme. Byl tam ale i jeden klasický anglicky psaný spam a několik komentářů náhodného kolemjdoucího s evidentní psychiatrickou poruchou. Tohle jsme na Root nepustili a vy si to nepřečtete.

Dostali jsme i řadu pozitivních ohlasů, jeden čtenář nám například napsal: Diskuse jsou teď mnohem lepší a stojí za to je číst. Od jiného jsme se dozvěděli, že Diskuse jsou teď džentlmenské. To bylo a je našim cílem: aby se do sebe diskutující přestali navážet a věnovali se uctivé diskusi na dané téma.

Někteří vybraní diskutující mají zvláštní status a mohou diskutovat bez schvalování. Je jich zhruba dvacet a obvykle jde o lidi, které osobně známe a jsme si u nich jisti, že budou diskutovat rozumně a věcně. Pokud by někdo z nich začal přesto zlobit, může být velmi snadno přepnut zpět do běžného režimu podléhajícímu schvalování.

Zatímco v lednu bylo u všech vydaných textů průměrně 29 komentářů, v dubnu to bylo 10 komentářů. Náš uživatelský systém nezažil žádný velký šok, měsíčně přibývá prakticky pořád stejný počet nových účtů: v lednu jich bylo 143, v dubnu 130. Nutno dodat, že uživatelský systém je společný pro všechny servery našeho vydavatelství, takže vám stačí jedna registrace na Root, Lupu, Měšec a další weby.

Možná vás ještě bude zajímat doba, jakou průměrně čekají komentáře na schválení. V pracovní den je to výrazně nižší, okolo 120 minut. O víkendu je to asi 550 minut, protože máme volno a tak často se ke schvalování nedostaneme. Ovšem pozor na to, že jde o průměr, který je zkreslen například tím, že čas běží i přes noc a když někdo napíše dva tři komentáře pozdě večer, musí na schválení čekat do rána a tím průměrná hodnota roste. Během dne schvalujeme komentáře průběžně a připravujeme si nový interní nástroj, který nás na ně bude upozorňovat častěji.

Návštěvnost

Předpokládali jsme, že změna bude mít mírný negativní dopad na návštěvnost. Náš předpoklad se však potvrdil jen částečně.

Podle oficiálního měření nástrojem NetMonitor jsme měli v lednu 141 tisíc čtenářů, v dubnu vás přišlo 149 tisíc. Zatímco v lednu jste zobrazili 1,5 milionu stránek, v dubnu to byly téměř 2 miliony.

Návštěv mírně ubylo, zatímco v lednu to bylo 555 tisíc návštěv, v dubnu došlo k poklesu na rovných 500 tisíc. Duben byl v tomhle ohledu slabším měsícem, pro porovnání v březnu jsme měli 572 tisíc návštěv. Tyhle menší výkyvy jsou dány hodně sezónně a závisejí na tématech, která pro vás autoři napíší. Stačí jeden dva zásadnější články s vysokou čteností a měsíční čísla vyskočí o deset procent vzhůru.

Z celého pohledu se tedy změna na návštěvnosti příliš neprojevila. U částí webu, kterých se týkala, je to ale viditelnější. U samotných názorů je propad čtenosti mezi lednem a dubnem zhruba 40 % co do počtu zobrazených stránek s diskusemi. Je to pokles, který jsme čekali, ale zároveň jsme se si řekli, že důležitější je kvalita názorů než vyšší počet otevřených stránek za každou cenu.

Nižší aktivitu jsme zaznamenali i u fóra, kde také došlo ke změně a psát je možné jen po přihlášení. Ve fóru citelně ubylo aktivity přibližně o 30 %, ale to jsme také předpokládali a souvisí to s tím, že zároveň zmizela celá řada netechnických témat mimo záběr serveru. Dobrá zpráva je, že fórum v průběhu času zase pomalu roste, jak se na něj dostávají noví uživatelé.

Děkujeme

Z výše uvedeného plyne, že se dlouho plánovaný záměr podařil. Diskuse jsou na úrovni, nové nástroje fungují a prostor pod články se kultivoval. Možná někteří čtenáři odešli, ale jiní zase přišli a jsme prakticky na stejných číslech.

Děkujeme všem, kteří nám zachovávají přízeň.