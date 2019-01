 »   »  Svět se strašlivě změnil, ale databáze jsou pořád stejné

Root.cz v těchto dnech slaví 20. narozeniny a já jsem byl požádán o nějaké ohlédnutí. Co se změnilo za těch posledních dvacet let? Dalo by se napsat všechno, a zrovna tak by se dalo napsat skoro nic.

Technopesimista ve mně

Určitě jsem se změnil já, od nadšeného technoptimisty se sklonem ke zkoušení všeho nového (nových operačních systémů, nových jazyků), se ze mne stal spíš technopesimista, který si vystačí s 8 let starým notebookem, jedním operačním systémem, jednou databází a používá jeden z nejstarších programovacích jazyků.

Určitě se změnil svět, v něčem k lepšímu, v něčem k horšímu, a to i díky novým technologiím. To ale není nic nového. Určitě se změnilo zdejší IT. Profesionalizovalo se. Před dvaceti lety nikdo z mých tehdejších kolegů nestudoval IT. V IT mohl začít dělat kdokoliv. Stačilo nadšení. Přijímací pohovory byly krátké – „umíš programovat, berem!“

Neřešil se jazyk, prostředí, framework. Předpokládalo se, že kdo umí programovat, umí programovat ve všem. V IT byli většinou nadšenci ochotní programovat, programovat, programovat. Peníze byly fajn, možná víc než dnes nebyly tím hlavním (a když si to člověk spočítal na čas, tak se dostal na průměr). Vidím to idealisticky, byl jsem mladší.

Databáze jsou stejné, ale jsou všude

Předně, neobjevila se tu žádná přelomová klíčová technologie, která by změnila způsob psaní databázových aplikací o 180 stupňů. Určitě došlo ke změně parametrů – u RAM z megabajtů na stovky gigabajtů, u disků z gigabajtů na terabajty. Díky SSD se redukoval problém s náhodným čtením/zápisem. Nicméně dnešní databáze jsou typově, funkčně pořád databázemi 80. let.

Naprosto dramaticky se ovšem změnila dostupnost databází (informací). Dnes v jediném okamžiku na jakémkoliv civilizovaném místě planety máte přístup k téměř veškerým informacím – ať už veřejného nebo soukromého charakteru. Prakticky jakákoliv činnost se ukládá do databází (archivuje) a tento záznam je přístupný odkudkoliv, kdekoliv, kdykoliv. Je impozantní, jak se IT promítlo do našich životů. A databáze jsou všude a ve všem.

Generální partner speciálu Žijeme 20 let Linuxem

ACTIVE 24 je tradiční webhostingová společnost s více než dvacetiletou historií. Poskytuje komplexní hostingové služby pro živnostníky, malé a středně velké firmy i jednotlivce. Soustředí se na vysokou technickou úroveň služeb a kvalitní zákaznickou podporu. Pro své servery využívá primárně moderní datové centrum Tower v Praze na Žižkově.

Před dvaceti lety byla zajímavá doba

Konec devadesátých byl zajímavý v mnoha ohledech: zaprvé, skončila dvacetiletá éra souborových databází, kterou začala DBase II. Zadruhé, díky Visual Basicu a Delphi se dramaticky zjednodušil vývoj aplikací pro MS Windows (v podstatě skončil vývoj pro MS DOS, a vše nové se začalo psát pro Win). Zatřetí, i díky MySQL se zvýšila dostupnost SQL databází (Před MySQL bylo SQL do jisté míry exkluzivní luxusní drahou technologií). V té době se, pro běžného vývojáře, SQL databáze stala synonymem databáze.

Vzpomínám na žhavou diskuzi, zdali byla MySQL databází či nikoliv, a to kvůli tomu, že nesplňovala ACID (přičemž jsme pořádně netušili proč a k čemu je ACID). Kromě takových a podobných diskuzí to byla pohodová doba. Na malé disky se nevešlo příliš dat a uživatelé byli trpěliví a tolerantní. Navíc vývoj aplikací v Delphi nebo ve Visual Basicu byl primitivně jednoduchý (a pro aplikace tehdejšího rozsahu efektivní).

Na univerzitách se poněkud neproduktivně zkoumaly koncepty objektových a proudových databází. Z objektových databází částečně vycházejí NoSQL databáze. Masovým použítím ORM (Object Relation Mapping) objektové databáze nedostaly prostor a v součastnosti jsou na okraji zájmu. Velice podobné je to s proudovými databázemi (streaming databases), které se používají téměř výlučně ve výzkumu.

Bouře na obzoru

Schylovalo se ale už k několika bouřím. Masivní nástup internetu (sociálních sítí) po roce 2000 ukázal limity stávajících SQL databází i stávajících prostředí pro tvorbu webových aplikací. Zhruba po roce 2005 nastává nástup NoSQL Key Value databází, které neměly jednotný dotazovací jazyk, nezaručovaly konzistenci dat, ale docela dobře a snadno horizontálně škálovaly.