Thunderbird 128 s řadou vylepšení, nové OBS Studio 30.2

Vyšel Thunderbird 128 s řadou vylepšení

Pošťák Thunderbird má novou ESR verzi 128. Novinky zahrnují třeba aktualizované zobrazení karet, prohledávatelné složky, rozhraní emailu podporující tagy (jako Important, Work, Personal, ToDo, Later, Upgrade či Party atd.). Tvůrci posuunli dál integraci / použití jazyka Rust a jak konstatuje Jason Evangelho v přehledu novinek tato změna není viditelná, ale představuje velký skok vpřed, neb vylepšuje kvalitu kódu i výkon programu.

Již zmíněné zobrazení karet, zavedených ve verzi 115, bylo dále laděno. Nový vzhled je atraktivnější a umožňuje snadné prohledávání vláken emailů atd. Podokno složek je svižnější, rychleji načítá stav vláken zpráv apod. Dále je vylepšeno téma vzhledu, které je více kompatibilní s desktopovými prostředími (speciálně zmíněny jsou systémy Ubuntu a Mint) a nechybí podpora sladění akcentových barev.

Dále byla zapracována podpora uživatelských barev účtů, vylepšená navigace v menu, nativní notifikace pro Windows, vylepšené kontextové nabídky a mnoho dalšího.





XWayland 24.1.1 přináší opravy chyb

Zatímco Fedora už plánuje definitivní konec čehokoli začínajícího na X, z X.Org vyčleněný projekt překladové vrstvy XWayland pokračuje ve vývoji a v nejnovější aktualizační verzi přináší opravy některých chyb. Navazuje tak na červnové vydání XWaylandu 24.1.

Olivier Fourdan z Red Hatu mezi novinkami v XWayland 24.1.1 uvádí opravu možné chyby typu segmentation fault v knihovně GLAMOR, specifickou opravu pro BSD, opravu explicitní synchronizace v kódu GLAMOR/GBM ad. Podrobnosti v oznámení nové verze na mailing listu X.Org.

Nová verze knihovny formátu AVIF

Projekt libavif pro kompresi do obrazového formátu AVIF (odvozen od intra snímku AV1) dospěl do verze 1.1. Mezi novinkami najdeme experimentální API pro čtení a zápis gain map do AVIF obrázků (využití nachází v zobrazení HDR obrázků, aby vypadaly sobě odpovídajícím způsobem na SDR i HDR displejích) – kodér navíc umožňuje konverzi z JPEGů s gain mapami do AVIF s příslušným převodem.

Podporován též experimentálně je layered encoding, kde vrstvy fungují jako jednotlivé snímky animovaného AVIF (toto podporuje například Chrome od verze 94) a v neposlední řadě je experimentálně podporováno čtení a zápis 16bit AVIF souborů. Další podrobnosti jsou k dispozici na GitHubu projektu.

OBS Studio 30.2 s kódováním přes NVENC

Po nedávné beta verzi vychází finální OBS Studio 30.2, jehož hlavní novinkou je podpora hardwarově akcelerovaného kódování videa skrze rozhraní NVENC od Nvidie. Na Linuxu se tak mimo jiné dočkáváme podpory NVENC AV1, další novinkou pak jsou sdílené textury u NVENC, QuickSync i VA-API.

Podporováno je nově i souběžné streamování více video stop (aktuálně podporováno pouze na Windows, a to s Nvidia GeForce GTX 900, 1000, RTX 2000 a novějšími, resp. s AMD Radeon RX 6000 a vyššími – podpora pro Lilnux a další GPU je v plánu), hybridní MP4 formát na výstupu a také je možno v rámci Web používat HEVC (H.265).

Hlášení otáček ventilátorů u Intel Arc

Do ovladače i915 zamířil patch, které konečně po mnoha měsících čekání implementují podporu reportování otáček ventilátorů na grafických kartách rodiny Intel Arc. Kód je samozřejmě součástí subsystému HWMON (zavádí atribut fan1_input ) a hodnoty lze vyčítat buď přímo skrze sysfs , nebo třeba pomocí utility lm-sensors .

Na patch se čekalo dlouho, přičemž má pouhých 71 řádků kódu. Phoronix dodává, že na začlenění do Linuxu 6.11 nejspíš přichází pozdě, takže se této novinky dočkáme až v Linuxu 6.12.