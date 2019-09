 »   »  TLS 1.3 plné novinek: vylepšená bezpečnost a vyšší rychlost

Komunikace na internetu je nejčastěji chráněna pomocí kryptografického protokolu TLS, využívaného pro šifrování spojení webových stránek, elektronické pošty ad. Historie protokolu začíná v roce 1999, kdy bylo TLS poprvé představeno.

Jeho novější verze TLS 1.1 přišla v roce 2006, dosud nejpoužívanější TLS 1.2 se objevilo v roce 2008 a po více jak deseti letech byl schválen nový RFC 8446 přinášející TLS 1.3. Jeho hlavním cílem je vylepšit bezpečnost a rychlost šifrování.

Účinnější ochrana

Pro zajištění větší bezpečnosti došlo v rámci výměny klíčů k odstranění podpory algoritmu RSA, který byl vyhodnocen jako slabý. Důvodem byla především nepřítomnost perfect forward secrecy, takže v případě, že útočník získal privátní klíč serveru, dokázal dešifrovat obsah předchozí komunikace.

Skončila podpora používání blokových šifer v režimu CBC a blokové šifry 3DES, proudové šifry RC4, hašovací funkce SHA-1, SHA-224, MD5 a dalších funkcí v minulosti zodpovědných za útoky jako BEAST, Lucky 13, nebo LogJam. Ukončena byla také podpora výměny klíčů bez PFS (perfect forward secrecy).

Symetrické šifrování nyní v TLS 1.3 zajišťuje úzká množina šifer (AES-GCM, AES-CCM, CACHA20-POLY1305-SHA512). Všechny využívají autentizované šifrování. Jedná se o formu šifrování, která chráněnému obsahu zajišťuje jak utajení (confidentiality), tak autenticitu (authenticity, integrity). Módy šifrování dovolené v TLS 1.3 spadají do kategorie AEAD (authenticated encryption with associated data), tzn. k šifrovaným datům umožňují „přilepit“ obsah, jehož utajení není potřeba, a tedy stačí chránit pouze jeho integritu.

Šifrovací sady v dřívějších verzích TLS obě vlastnosti zajišťovaly různými prostředky. K utajení často sloužil mód CBC a pro zajištění integrity například HMAC odvozený z hašovací funkce rodiny SHA2. TLS 1.3 podporuje pro AES pouze módy GCM a CCM, které z tohoto pohledu poskytují „vše v jednom“ – z vstupní zprávy vytvoří blok šifrovaných a autentizovaných dat.

Omezením pouze na módy navržené přímo pro autentizované šifrování se tedy TLS 1.3 vyhýbá potenciálním rizikům plynoucím z použití nevhodné kombinace šifrovacího a autentizačního algoritmu.

Změny v handshaku

Navázání spojení TLS probíhá v několika krocích (tzv. TLS handshake). Během nich dojde k výměně kryptografických dat mezi klientem a serverem. V TLS 1.2 při handshaku proběhla tři kola výměny informací, v TLS 1.3 jsou výměny už jen dvě. Tím se doba komunikace zredukovala téměř o 1/3 (cca z 300 ms na 200 ms).

Změn se dočkal způsob ustavení sdíleného kryptografického materiálu a odvození klíčů během handshaku. Jako základní stavební blok pro derivaci klíčů slouží funkce HKDF. Sdílené tajemství lze vytvořit prostřednictvím protokolu Ephemeral Diffie Hellman ((EC)DHE) a/nebo díky „tajnému heslu“ (pre-shared key, PSK) známému oběma stranám před navázáním spojení. Zjednodušení a ustálení šifrovacích sad, stejně jako zredukování počtu povolených klíčů, umožnilo celkové zrychlení handshaku.

Změnil se i celý průběh úvodního vyjednávání spojení. Na začátku handshaku dojde k odeslání zprávy ClientHello, ale na rozdíl od handshaku TLS 1.2 pošle klient už v první zprávě seznam podporovaných šifrovacích sad a stejně tak pošle protokol pro výměnu klíčů, který chce použít.