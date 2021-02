Wine experimentálně na Waylandu, Kodi 19 a Python 3 a AV1

Mabox Linux 21.02 aneb Manjaro s Openboxem

Nejen Ubuntu, ale i Manjaro má již řadu odnoží. Jednou z nich je Mabox Linux, který se nyní objevil ve verzi (řekněme spíš snapshotu) 21.02. Distribuce je zajímavá tím, že vedle svižného/flexibilního základu navíc staví na předkonfigurovaném prostředí s OpenBoxem a měla by tedy být extrémně svižná, plus jsou zde navíc některé specifické nástroje. Systém staví na LTS jdáru 5.10 (instalovat lze snadno jakékoli jiné, jak ej u Manjaro zvykem), instalátor pak nabízí volbu mezi free a closed ovladači.

Kodi 19 dokončuje přechod na Python 3 a přidává podporu AV1

HTPC balík Kodi 19.0 „Matrix“ je venku a s ním se uzavírá pro kodi éra Pathonu 2. Devatenáctka je již kompletně přepsána pro Python 3. Přináší dále různá vylepšení v oblasti přehrávání audia a videa, včetně podpory dekódování videa ve formátu AV1, celočíselného škálování (pro herní emulátory), plus další různá vylepšení témat/skinu, práce s metadaty a zabezpečení.

Kioxia / Western Digital ohlašují 6. generaci 3D NAND flash

Společnosti Kioxia a Western Digital (což de facto znamená též Toshibu a SanDisk) představily novou generaci svých vrstvených NAND flash čipů Využívají 162 vrstev v jednom čipu a déky kombinaci s novým způsobem propojování vrstev dosahují oproti předchozí 112vrstvé generaci asi 40% úsporu velikosti NAND flash die. Využívají též nové uspořádání Circuit Under Array CMOS, díky kterému čipy dipsonují 2,4× větším výkonem a současně 10% zlepšením v latenci při čtení. Výkon I/O operací obecně vrostl o 66 %. Díky čipů této generace by tak mohly být produkty je využívající nejen rychlejší, ale také levnější (počet paměťových bitů na jednom waferu vzrůstá o 70 % oproti 112vrstvé generaci).

LLVM/Clang 12 a výkon s AMD Zen 3 (Ryzen 5950X)

LLVM/Clang 12 nabízí určité nové optimalizace pro poslední generaci procesorů AMD Zen 3, které nyní prověřil Phoronix v krátkém testu. Zdá se, že výkon v závislosti na nastavení optimalizací kompilátoru může poskočit v některých aplikacích výrazně vpřed, vidět je to hodně na testu AV1 dekodéru dav1d s nastavením -O3 -march=native . Naopak pro x265 se žádný posuv vpřed nekoná, tento kodér je i tak vysoce optimalizován a ani s 32vláknovým Ryzenem více neumí. V průměru se ale žádný zásadní pokrok nekoná.

Vozítko NASA Perseverance úspěšně přistálo na Marsu

Na konci července 2020 vyslala nosná raketa Atlas V (na cestu k Marsu již dříve poslal třeba vozítko Curiosity) z floridského Cape Canaveral směrem k Marsu vozítko Perseverance (vytrvalost či úpornost).

Program mise a její průběh lze sledovat třeba na webu NASA, případně na Wikipedii, každopádně Perseverance úspěšně zvládla přistávací manévr zvaný 7 minut hrůzy a jeho mise se tak může rozjet.

GTK 4.2 příští měsíc s novým OpenGL rendererem

Příští měsíc by se s vydáním GNOME 40 mohl objevit nový OpenGL renderer v rámci nové verze frameworku GTK 4.2. Jeho nasazení je vedeno striktnějšími omezeními pro OpenGL na platformě macOS, na Linuxu je to s OpenGL jednodušší, nemluvě o možnosti provozovat Vulkan. Jak ale dodává phoronix, není ještě jisté, že to nový OpenGL systém do GTK 4.2 stihne. O tomto a více novinkách v GTK 4.2 v zápisku na blogu projektu.

Full-frame Foveon X3 hned tak nebude, vývoj byl restartován

Sigma už nějakou dobu pracuje na nové generacé svého plnobarveného snímače Foveon X3 ve velikosti full-frame (tedy 36×24 mm). Nyní přichází smutná zpráva, kvůli jistým věcem v procesu vývoje bylo nutné nyní vše zrušit a projekt restartovat úplně od začátku. CEO společnosti Kazuto Yamaki neupřesňuje důvody, nicméně uvádí, že byly zahozeny všechny věci, které z vývoje zatím vzešly, přerušena spolupráce s výrobním partnerem a projekt je na samotném počátku. Málokdy se vidí, aby společnost byla takto otevřená.

F2FS umožní na Linuxu 5.12 nastavit kompresní poměr Zstd/LZ4

Flash-Friendly File-System (F2FS) dostane v Linuxu 5.12 důležitou novou vlastnost. Bude možné pro kompresní algoritmy Zstd a LZ4 nastavit míru komprese Komprese se bude nastavovat pomocí mount volby compress_algorithm + :level , kde v položce level bude hodnota nastavena.

Experimentální podpora Waylandu ve Wine

Alexandros Frantzis z Collabora publikoval v prosinci experimentální ovladač zprovozňující Wine na Waylandu. Nyní je k dispozici nová verze a také ukázka toho, že vše celkem pěkně běhá. Funguje již podpora copy&paste, drag&drop či změna zobrazení. Patch je zatím stále mimo hlavní vývojový stroj a není jasné, zdali/kdy bude začleněn. Lze tedy přepdokládat, že letos bude provoz Wine na Waylandu stále fungovat přes XWayland a ohledně dalšího vývoje kolem nativního Wine na Waylandu se nechme překvapit.