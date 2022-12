20 let od vydání licencí Creative Commons

Creative Commons připomínají běžící oslavy 20 let od vydání balíku těchto svobodných licencí. Samotné Creative Commons byly založeny dříve, konkrétně 16. ledna 2001, ale už za pár dnů, 16. prosince, to bude 20 let od vydání Creative Commons 1.0, které následně během pár týdnů adaptoval MIT OpenCourseware či v únoru 2003 spisovatel Cory Doctorow se svou knihou Down and Out in the Magic Kingdom vydanou pod licencí CC BY NC 1.0.





Dnes typicky používáme licence CC ve verzi 4.0 vydané v listopadu 2013. Připomeňme snad ještě v roce 2009 vydanou licenci CC0, která je obdobou jiných velmi otevřených licencí typu public domain, umožňující autorovi vydat dílo bez jakýchkoli podmínek.





Licence Creative Commons nepochybně změnily svět. Od balíku čehosi, co bylo víceméně v rozporu s právními stavy zemí, které nechápaly, že by někdo vydával své dílo bez nějakých nároků, do doby, kdy stále více autorů a tvůrců využívá této otevřenosti ať už pro volné šíření svých vlastních děl, nebo pro získávání inspirace a úpravy děl jiných autorů. Internet je díky CC svobodnějším světem. Tak hodně zdaru do dalších 20 let.