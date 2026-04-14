SciPy: FFT, DCT a DST prováděná nad rastrovými obrázky

Funkce pro výpočet 2D FFT
Co se dozvíte v článku
- Funkce pro výpočet 2D FFT
- Výpočet 2D FFT pro rastrový obrázek reprezentovaný ve stupních šedi
- Zobrazení výsledku výpočtu 2D FFT
- Využití logaritmické stupnice při vizualizaci 2D FFT
- Logaritmické měřítko použité při normalizaci barev
- Zpětná transformace z frekvenční oblasti do oblasti časové
- Využití 2D FFT při filtraci obrazu
- Úprava obrazu ve frekvenční oblasti: odstranění vyšších frekvencí
- Vliv odstranění nižších frekvencí z obrazu
- Přidání šumu do vstupního obrázku
- Pokus o odstranění šumu s využitím FFT s ořezáním vyšších frekvencí
- Odstranění specifických chyb z rastrového obrázku s reálným poškozením
- Diskrétní kosinová transformace
- Vizualizace diskrétní kosinové transformace vstupního periodického signálu
- Diskrétní kosinová transformace signálu se zápornými koeficienty ve frekvenční oblasti
- Diskrétní kosinová transformace 2D obrázku
- Diskrétní sinová transformace
- Diskrétní sinová transformace 2D obrázku
- Repositář s demonstračními příklady
- Odkazy na Internetu
V předchozím článku o knihovně SciPy jsme se zabývali funkcemi určenými pro výpočet transformací jednorozměrných signálů. Jednalo se především o rychlou Fourierovu transformaci (FFT), což je algoritmus pro rychlý výpočet diskrétní Fourierovy transformace (DFT). Taktéž jsme se zmínili o diskrétní kosinové transformaci (DCT). Na tento článek dnes navážeme, protože si ukážeme zpracování 2D signálů, konkrétně rastrových obrázků. Budeme počítat rychlou dopřednou i zpětnou FFT, DCT i DST (diskrétní sinová transformace) a využijeme dopřednou i zpětnou FFT pro odstranění šumu z obrázku (i když se bude jednat o dosti naivní způsob).
První funkcí, se kterou se dnes seznámíme, je funkce nazvaná fft2, kterou lze nalézt v podbalíčku fftpack. Tato funkce je určena pro výpočet FFT dvourozměrného signálu reprezentovaného například dvourozměrnou maticí (NumPy):
fft2(x, shape=None, axes=(-2, -1), overwrite_x=False) 2-D discrete Fourier transform. Return the 2-D discrete Fourier transform of the 2-D argument `x`. See Also -------- fftn : for detailed information. Examples -------- >>> import numpy as np >>> from scipy.fftpack import fft2, ifft2 >>> y = np.mgrid[:5, :5][0] >>> y array([[0, 0, 0, 0, 0], [1, 1, 1, 1, 1], [2, 2, 2, 2, 2], [3, 3, 3, 3, 3], [4, 4, 4, 4, 4]]) >>> np.allclose(y, ifft2(fft2(y)))
Výpočet 2D FFT pro rastrový obrázek reprezentovaný ve stupních šedi
Jak jsme si již řekli v úvodní kapitole, může být vstupní signál, pro který se 2D FFT počítá, reprezentován maticí. A tato matice může obsahovat hodnoty pixelů rastrového obrázku. Již předminule jsme se seznámili s datovými sadami knihovny SciPy, mj. i s obrázkem schodiště. Připomeňme si, že se jedná o rastrový obrázek o rozměrech 512×512 pixelů, který pochopitelně můžeme podrobit 2D FFT:
import numpy as np import scipy.datasets as datasets from scipy import fftpack # načtení matice ascent = datasets.ascent() # výpočet 2D FFT ascent_fft = fftpack.fft2(ascent) np.info(ascent_fft) a = np.abs(ascent_fft) print(np.min(a)) print(np.max(a))
Po spuštění tohoto skriptu se vypíšou základní informace o výsledku 2D FFT:
class: ndarray shape: (512, 512) strides: (8192, 16) itemsize: 16 aligned: True contiguous: True fortran: False data pointer: 0x7fb586364010 byteorder: little byteswap: False type: complex128
Z tohoto výpisu je zřejmé, že výsledkem je matice 512×512 komplexních hodnot. Dále se pro zajímavost vypíše maximální a minimální absolutní hodnota získaná z této matice:
4.461849501070654 22932324.0
Zobrazení výsledku výpočtu 2D FFT
Pochopitelně nám nic nebrání v tom, abychom si nechali zobrazit výsledek výpočtu 2D FFT. Víme již, že výsledkem je matice, takže by mělo být možné zobrazit například velikosti komplexních hodnot, popř. fázi atd. Samotná implementace je snadná:
import numpy as np import scipy.datasets as datasets from scipy import fftpack import matplotlib.pyplot as plt # načtení matice ascent = datasets.ascent() # výpočet 2D FFT ascent_fft = fftpack.fft2(ascent) # zobrazení výsledku, změna měřítka plt.imshow(np.abs(ascent_fft)) plt.title("2D FFT") # uložení matice do rastrového obrázku plt.savefig("fft2d_2.png") # zobrazení grafu plt.show()
Ovšem výsledek nebude příliš oslňující. Proč tomu tak je, si řekneme v navazující kapitole:
Využití logaritmické stupnice při vizualizaci 2D FFT
Obrázek z předchozí kapitoly ve skutečnosti neobsahoval pixely s totožnou barvou; rozdílné hodnoty byly k nalezení ve všech čtyřech rozích (FFT je totiž opět posunuto kvůli záporným frekvencím). Lepšího výsledku dosáhneme tehdy, pokud se použije logaritmické měřítko (škála) při mapování mezi hodnotou 2D FFT a barvou pixelu. Jedno z řešení může být založeno na funkci pro výpočet logaritmu:
import numpy as np import scipy.datasets as datasets from scipy import fftpack import matplotlib.pyplot as plt # načtení matice ascent = datasets.ascent() # výpočet 2D FFT ascent_fft = fftpack.fft2(ascent) # zobrazení výsledku, změna měřítka plt.imshow(np.abs(np.log10(ascent_fft))) plt.title("2D FFT") # uložení matice do rastrového obrázku plt.savefig("fft2d_3.png") # zobrazení grafu plt.show()
Nyní bude výsledný obrázek vypadat mnohem lépe:
Vycentrování výsledků FFT (důvod jsme si uvedli již minule):
import numpy as np import scipy.datasets as datasets from scipy import fftpack from scipy.fft import fftshift import matplotlib.pyplot as plt # načtení matice ascent = datasets.ascent() # výpočet 2D FFT ascent_fft = fftpack.fft2(ascent) # posun ve frekvenční oblasti ascent_fft = fftshift(ascent_fft) # zobrazení výsledku, změna měřítka plt.imshow(np.abs(np.log10(ascent_fft))) plt.title("2D FFT") # uložení matice do rastrového obrázku plt.savefig("fft2d_3.png") # zobrazení grafu plt.show()
Nyní bude výsledek vypadat mnohem použitelněji:
Logaritmické měřítko použité při normalizaci barev
Alternativně je možné použít logaritmické měřítko v průběhu normalizace barev, které je prováděno knihovnou Matplotlib při vizualizaci matice. Povšimněte si dalšího pojmenovaného parametru předaného funkci plt.imshow:
import numpy as np import scipy.datasets as datasets from scipy import fftpack import matplotlib.pyplot as plt from matplotlib.colors import LogNorm # načtení matice ascent = datasets.ascent() # výpočet 2D FFT ascent_fft = fftpack.fft2(ascent) # zobrazení výsledku plt.imshow(np.abs(ascent_fft), norm=LogNorm(vmin=5)) plt.colorbar() plt.title("2D FFT") # uložení matice do rastrového obrázku plt.savefig("fft2d_4.png") # zobrazení grafu plt.show()
Výsledný obrázek:
Opět bude vhodnější posunout hodnoty ve frekvenční oblasti s využitím funkce fftshift:
import numpy as np import scipy.datasets as datasets from scipy import fftpack import matplotlib.pyplot as plt from matplotlib.colors import LogNorm # načtení matice ascent = datasets.ascent() # výpočet 2D FFT ascent_fft = fftpack.fft2(ascent) # posun ve frekvenční oblasti ascent_fft = fftshift(ascent_fft) # zobrazení výsledku plt.imshow(np.abs(ascent_fft), norm=LogNorm(vmin=5)) plt.colorbar() plt.title("2D FFT") # uložení matice do rastrového obrázku plt.savefig("fft2d_4B.png") # zobrazení grafu plt.show()
Nyní bude výsledek vypadat takto:
Zpětná transformace z frekvenční oblasti do oblasti časové
Připomeňme si, že pro jednorozměrné signály je možné zpětnou rychlou Fourierovu transformaci vypočítat s využitím funkce nazvané příznačně ifft. Pro dvourozměrné signály (a tedy i rastrové obrázky) existuje podobná funkce nazvaná ifft2. Tato funkce je opět definována v podbalíčku fftpack:
ifft2(x, shape=None, axes=(-2, -1), overwrite_x=False) 2-D discrete inverse Fourier transform of real or complex sequence. Return inverse 2-D discrete Fourier transform of arbitrary type sequence x. See `ifft` for more information. See Also -------- fft2, ifft Examples -------- >>> import numpy as np >>> from scipy.fftpack import fft2, ifft2 >>> y = np.mgrid[:5, :5][0] >>> y array([[0, 0, 0, 0, 0], [1, 1, 1, 1, 1], [2, 2, 2, 2, 2], [3, 3, 3, 3, 3], [4, 4, 4, 4, 4]]) >>> np.allclose(y, fft2(ifft2(y)))
V dalším demonstračním příkladu je nejdříve rastrový obrázek převeden z časové oblasti do oblasti frekvenční funkcí fft2 a posléze je proveden převod zpět, nyní funkcí ifft2. Výsledný obrázek je následně vizualizován, ovšem s tím, že je použita barvová paleta obsahující pouze stupně šedi:
import numpy as np import scipy.datasets as datasets from scipy import fftpack import matplotlib.pyplot as plt from matplotlib.colors import LogNorm # načtení matice ascent = datasets.ascent() # výpočet 2D FFT ascent_fft = fftpack.fft2(ascent) ascent_time = fftpack.ifft2(ascent_fft) # zobrazení výsledku plt.imshow(ascent_time.real, cmap="gray") # uložení matice do rastrového obrázku plt.savefig("fft2d_5.png") # zobrazení grafu plt.show()
Výsledek by měl (až na malé chyby, které při výpočtu vzniknou) odpovídat originálu:
Využití 2D FFT při filtraci obrazu
Dopřednou a zpětnou rychlou Fourierovu transformaci 2D obrazů je možné využít i pro zpracování obrazů, například pro odstranění šumu, nalezení textu ve fotografiích, nalezení či zvýraznění hran atd. Namísto klasických konvolučních filtrů se v těchto případech obraz nejdříve převede do frekvenční oblasti rychlou FFT, což nám umožní nějakým způsobem manipulovat s jeho spektrálními vlastnostmi. Například můžeme omezit vyšší frekvence (primitivní odstranění šumu), naopak je posílit (detekce hran), nalézt oblasti se specifickými závislostmi mezi frekvencemi v horizontálním a vertikálním směru (detekce písma) atd. Po provedení úprav ve frekvenční oblasti se obraz převede zpět do oblasti časové zpětnou rychlou Fourierovou transformací.
V navazujících kapitolách si ukážeme velmi jednoduchý (a poměrně primitivní) postup pro odstranění šumu z obrazu resp. pro odstranění vyšších frekvencí.
Úprava obrazu ve frekvenční oblasti: odstranění vyšších frekvencí
V předchozí kapitole jsme si naznačili, jakým způsobem je možné provádět filtrace 2D signálu. Ukažme si tedy slíbený jednoduchý filtr, který se pokusí z obrazu odstranit vyšší frekvence. Využijeme toho, že po provedení 2D FFT budou nižší frekvence umístěny okolo rohů (ve frekvenční oblasti). Tyto části nebudeme modifikovat; naopak vynulujeme střední oblasti (ve tvaru kříže, resp. překrývajícího se horizontální a vertikálního pruhu). Na tomto místě je vhodné poznamenat, že se jedná o značně primitivní způsob filtrace, ovšem jde pouze o základní ukázku možnosti modifikace signálu ve frekvenční oblasti:
import numpy as np import scipy.datasets as datasets from scipy import fftpack import matplotlib.pyplot as plt from matplotlib.colors import LogNorm # načtení matice ascent = datasets.ascent() # výpočet 2D FFT ascent_fft = fftpack.fft2(ascent) high_freq_limit = 100 # odstranění vyšších frekvencí ascent_fft[high_freq_limit:512-high_freq_limit] = 0 ascent_fft[:, high_freq_limit:512-high_freq_limit] = 0 ascent_time = fftpack.ifft2(ascent_fft) # zobrazení výsledku plt.imshow(ascent_time.real, cmap="gray") # uložení matice do rastrového obrázku plt.savefig("fft2d_6.png") # zobrazení grafu plt.show()
Rastrový obrázek po výše popsaných úpravách bude vypadat následovně:
Vliv odstranění nižších frekvencí z obrazu
V předchozím skriptu jsme použili konstantu high_freq_limit, jejíž modifikací lze řídit, od jaké frekvence dojde k filtraci. Čím nižší je tato hodnota, tím větší část frekvencí bude vynulována. Pokusme se tedy o vynulování nižších frekvencí:
import numpy as np import scipy.datasets as datasets from scipy import fftpack import matplotlib.pyplot as plt from matplotlib.colors import LogNorm # načtení matice ascent = datasets.ascent() # výpočet 2D FFT ascent_fft = fftpack.fft2(ascent) high_freq_limit = 50 # odstranění vyšších frekvencí ascent_fft[high_freq_limit:512-high_freq_limit] = 0 ascent_fft[:, high_freq_limit:512-high_freq_limit] = 0 ascent_time = fftpack.ifft2(ascent_fft) # zobrazení výsledku plt.imshow(ascent_time.real, cmap="gray") # uložení matice do rastrového obrázku plt.savefig("fft2d_7.png") # zobrazení grafu plt.show()
Ve výsledném obrazu je patrné, že dojde k většímu rozmazání a navíc i ke vzniku artefaktů:
Můžeme se pokusit vynulovat ještě nižší frekvence:
import numpy as np import scipy.datasets as datasets from scipy import fftpack import matplotlib.pyplot as plt from matplotlib.colors import LogNorm # načtení matice ascent = datasets.ascent() # výpočet 2D FFT ascent_fft = fftpack.fft2(ascent) high_freq_limit = 25 # odstranění vyšších frekvencí ascent_fft[high_freq_limit:512-high_freq_limit] = 0 ascent_fft[:, high_freq_limit:512-high_freq_limit] = 0 ascent_time = fftpack.ifft2(ascent_fft) # zobrazení výsledku plt.imshow(ascent_time.real, cmap="gray") # uložení matice do rastrového obrázku plt.savefig("fft2d_8.png") # zobrazení grafu plt.show()
Nyní bude obraz do značné míry znehodnocen, protože se zcela ztratí jakékoli detaily:
Přidání šumu do vstupního obrázku
V dalším kroku do vstupního obrázku vložíme umělý šum. Prozatím použijeme tu nejjednodušší variantu, tj. přidání pseudonáhodných hodnot s předepsaným rozložením ke všem pixelům na obrázku. K tomuto účelu lze použít například funkci numpy.random.normal, které se kromě parametrů náhodných hodnot musí předat i tvar (shape) výsledného n-dimenzionálního pole se šumem. Tvar musí být pochopitelně totožný s tvarem vstupního obrázku, aby bylo možné prvky obou polí následně sečíst:
import numpy as np import scipy.datasets as datasets import matplotlib.pyplot as plt # načtení matice ascent = datasets.ascent() # vygenerování šumu noise = np.random.normal(0, 60, ascent.shape) # zašumění obrázku ascent = ascent + noise # zobrazení matice plt.imshow(ascent, cmap="gray") # uložení matice do rastrového obrázku plt.savefig("fft2d_9.png") # zobrazení grafu plt.show()
Po výše uvedených úpravách vznikne následující rastrový obrázek:
Pokus o odstranění šumu s využitím FFT s ořezáním vyšších frekvencí
Zašuměný obrázek vytvořený předchozím skriptem převedeme do frekvenční oblasti s využitím 2D FFT, vynulujeme prvky odpovídající vyšším frekvencím a následně provedeme zpětný převod do časové oblasti. Výsledkem by měl být rastrový obrázek s částečně odstraněným šumem (který má vysokou frekvenci):
import numpy as np import scipy.datasets as datasets from scipy import fftpack import matplotlib.pyplot as plt # načtení matice ascent = datasets.ascent() # vygenerování šumu noise = np.random.normal(0, 60, ascent.shape) # zašumění obrázku ascent = ascent + noise # výpočet 2D FFT ascent_fft = fftpack.fft2(ascent) high_freq_limit = 100 ascent_fft[high_freq_limit:512-high_freq_limit] = 0 ascent_fft[:, high_freq_limit:512-high_freq_limit] = 0 ascent_time = fftpack.ifft2(ascent_fft) # zobrazení výsledku plt.imshow(ascent_time.real, cmap="gray") # uložení matice do rastrového obrázku plt.savefig("fft2d_A.png") # zobrazení grafu plt.show()
A takto by měl vypadat výsledek (mimochodem nepříliš ucházející):
Odstranění specifických chyb z rastrového obrázku s reálným poškozením
Šum, který byl do obrázku přidán, byl dosti umělý. Zkusme tedy odlišný vstupní obrázek, konkrétně obrázek poškozený mj. i chybami kamery, chybami při přenosu atd. Jedná se o tuto fotografii:
Opět provedeme operace, které již dobře známe: převod do frekvenční oblasti, vynulování vyšších frekvencí a převod zpět:
import numpy as np import scipy.datasets as datasets from scipy import fftpack import matplotlib.pyplot as plt original = plt.imread("moonlanding.png").astype(float) # výpočet 2D FFT original_fft = fftpack.fft2(original) high_freq_limit = 100 r, c = original_fft.shape original_fft[high_freq_limit:r-high_freq_limit] = 0 original_fft[:, high_freq_limit:c-high_freq_limit] = 0 filtered = fftpack.ifft2(original_fft) # zobrazení výsledku plt.imshow(filtered.real, cmap="gray") # uložení matice do rastrového obrázku plt.savefig("fft2d_B.png") # zobrazení grafu plt.show()
Výsledek vlastně není vůbec špatný, zvláště když si uvědomíme, jak primitivní filtr jsme vlastně použili:
Diskrétní kosinová transformace
Minule jsme se v závěrečné části článku zmínili o diskrétní kosinové transformaci (DCT). Připomeňme si, že tato transformace, která má poměrně úzký vztah k diskrétní Fourierově transformaci (DCT ovšem používá pouze reálné báze), se poměrně často používá při zpracování rastrových obrázků či videa a nalezneme ji taktéž ve formátu JFIF (JPEG). V knihovně SciPy je samozřejmě implementována funkce pro výpočet DCT. Tato funkce se (nepřekvapivě) jmenuje dct a použít ji lze na signál o libovolném množství rozměrů a dokonce je možné si vybrat i typ DCT (I až IV):
dct(x, type=2, n=None, axis=-1, norm=None, overwrite_x=False, workers=None, orthogonalize=None) Return the Discrete Cosine Transform of arbitrary type sequence x. Parameters ---------- x : array_like The input array. type : {1, 2, 3, 4}, optional Type of the DCT (see Notes). Default type is 2. n : int, optional Length of the transform. If ``n < x.shape[axis]``, `x` is truncated. If ``n > x.shape[axis]``, `x` is zero-padded. The default results in ``n = x.shape[axis]``. axis : int, optional Axis along which the dct is computed; the default is over the last axis (i.e., ``axis=-1``). norm : {"backward", "ortho", "forward"}, optional Normalization mode (see Notes). Default is "backward". overwrite_x : bool, optional If True, the contents of `x` can be destroyed; the default is False. workers : int, optional Maximum number of workers to use for parallel computation. If negative, the value wraps around from ``os.cpu_count()``. See :func:`~scipy.fft.fft` for more details. orthogonalize : bool, optional Whether to use the orthogonalized DCT variant (see Notes). Defaults to ``True`` when ``norm="ortho"`` and ``False`` otherwise.
Ukázka aplikace DCT na jednoduchý signál reprezentovaný čtyřmi diskrétními hodnotami:
from scipy.fft import dct import numpy as np t = np.array([1, 2, 3, 4]) # diskrétní kosinová transformace f = dct(t) for x in f: print(x)
Výsledkem je vektor se čtyřmi reálnými (!) hodnotami:
20.0 -6.308644059797899 0.0 -0.4483415291679651
V knihovně SciPy existuje i funkce nazvaná idct, která počítá zpětnou DCT. Ostatně si můžeme snadno ověřit, že idct(dct(t)) vrátí původní signál t:
from scipy.fft import dct, idct import numpy as np t = np.array([1, 2, 3, 4]) f = dct(t) for x in f: print(x) print("-" * 10) t2 = idct(f) for x in t2: print(x)
Výsledky:
20.0 -6.308644059797899 0.0 -0.4483415291679651 ---------- 1.0000000000000002 2.0 3.0 4.0
Vizualizace diskrétní kosinové transformace vstupního periodického signálu
Jak vlastně vypadá způsob transformace s využitím DCT, si můžeme ověřit na jednoduchém signálu, který se v časové oblasti skládá ze součtu dvou kosinusovek s různými frekvencemi (frekvence druhé kosinusovky je desetkrát větší, než kosinusovky první). Signál je periodický, ovšem zaznamenáme pouze jednu periodu:
from scipy.fft import dct import numpy as np import matplotlib.pyplot as plt # signál t = np.cos(np.linspace(0, 2.0*np.pi, 100)) + 0.5*np.cos(np.linspace(0, 20*np.pi, 100)) # vykreslení signálu plt.plot(t) # uložení grafu s průběhem signálu plt.savefig("dct_3.png")
Průběh jedné periody signálu:
Nyní si necháme vypočítat DCT tohoto signálu a výsledek zobrazíme (ve frekvenčním spektru):
from scipy.fft import dct import numpy as np import matplotlib.pyplot as plt # signál t = np.cos(np.linspace(0, 2.0*np.pi, 100)) + 0.5*np.cos(np.linspace(0, 20*np.pi, 100)) # diskrétní kosinová transformace f = dct(t) # vykreslení výsledného signálu plt.plot(f) # uložení grafu s průběhem signálu plt.savefig("dct_4.png")
Výsledek výpočtu DCT:
Diskrétní kosinová transformace signálu se zápornými koeficienty ve frekvenční oblasti
V dalším kroku ve vstupním signálu otočíme druhou kosinusovku (budeme ji odečítat, nikoli přičítat):
from scipy.fft import dct import numpy as np import matplotlib.pyplot as plt # signál t = np.cos(np.linspace(0, 2.0*np.pi, 100)) - 0.5*np.cos(np.linspace(0, 20*np.pi, 100)) # vykreslení signálu plt.plot(t) # uložení grafu s průběhem signálu plt.savefig("dct_5.png")
V časové oblasti si této změny sice můžeme všimnout, ale je dosti nenápadná:
Ovšem v oblasti frekvenční je tomu zcela jinak:
from scipy.fft import dct import numpy as np import matplotlib.pyplot as plt # signál t = np.cos(np.linspace(0, 2.0*np.pi, 100)) - 0.5*np.cos(np.linspace(0, 20*np.pi, 100)) # diskrétní kosinová transformace f = dct(t) # vykreslení výsledného signálu plt.plot(f) # uložení grafu s průběhem signálu plt.savefig("dct_6.png")
Nyní je jasně patrné, že se signál skládá ze dvou periodických složek, druhá má opačné znaménko (a poloviční velikost):
Diskrétní kosinová transformace 2D obrázku
DCT je možné aplikovat na 2D obrázek, což si pochopitelně ukážeme na demonstračním příkladu. Podobně jako v případě výpočtu FFT, i zde použijeme obrázek schodiště, který je součástí standardních testovacích sad knihovny SciPy. Obrázek běžným způsobem načteme (jedná se o 2D matici), aplikujeme na ní DCT a výsledek přímo zobrazíme:
import numpy as np import scipy.datasets as datasets from scipy.fft import dct import matplotlib.pyplot as plt # načtení matice ascent = datasets.ascent() # výpočet 2D DCT ascent_dct = dct(ascent) # zobrazení výsledku, změna měřítka plt.imshow(ascent_dct) plt.title("2D DCT") # uložení matice do rastrového obrázku plt.savefig("dct_7.png") # zobrazení grafu plt.show()
Výsledek ukazuje, že máme podobný problém, jako při výpočtu FFT – lineární mapování mezi hodnotami a barvou:
Musíme tedy použít nelineární mapování, například logaritmickou stupnici. Opět se nejedná o nic nového, protože jsme podobnou operaci prováděli i při vizualizaci výsledků FFT:
import numpy as np import scipy.datasets as datasets from scipy.fft import dct import matplotlib.pyplot as plt from matplotlib.colors import LogNorm # načtení matice ascent = datasets.ascent() # výpočet 2D DCT ascent_dct = dct(ascent) # zobrazení výsledku, změna měřítka plt.imshow(ascent_dct, norm=LogNorm(vmin=5)) plt.title("2D DCT") # uložení matice do rastrového obrázku plt.savefig("dct_8.png") # zobrazení grafu plt.show()
V tomto případě bude výsledek aplikace DCT jasně viditelný:
Jen pro zajímavost (podrobnosti si řekneme příště) se podívejme na DCT obrázku po jeho rozmazání:
import numpy as np import scipy.datasets as datasets from scipy import ndimage from scipy.fft import dct import matplotlib.pyplot as plt from matplotlib.colors import LogNorm # načtení matice ascent = datasets.ascent() blurred = ndimage.gaussian_filter(ascent, sigma=2.0) # výpočet 2D DCT blurred_dct = dct(blurred) # zobrazení výsledku, změna měřítka plt.imshow(blurred_dct, norm=LogNorm(vmin=5)) plt.title("2D DCT") # uložení matice do rastrového obrázku plt.savefig("dct_8B.png") # zobrazení grafu plt.show()
Diskrétní sinová transformace
V závěrečné části dnešního článku se ještě v krátkosti zmíníme o diskrétní sinové transformaci (DST). Tato transformace má mnoho prvků společných s výše popsanou diskrétní kosinovou transformací, ovšem zatímco DCT používá pouze kosinusové (tedy sudé) báze, pak DST používá pouze báze sinusové (tedy liché). Výsledky DCT lze vhodnými lineárními operacemi převést na DST a naopak. V praxi se setkáme spíše s DCT, která je vhodnější pro operace s obrázky atd. Nicméně se vraťme k DST. Ta je v knihovně SciPy realizována funkcí pojmenovanou dst:
dst(x, type=2, n=None, axis=-1, norm=None, overwrite_x=False, workers=None, orthogonalize=None) Return the Discrete Sine Transform of arbitrary type sequence x. Parameters ---------- x : array_like The input array. type : {1, 2, 3, 4}, optional Type of the DST (see Notes). Default type is 2. n : int, optional Length of the transform. If ``n < x.shape[axis]``, `x` is truncated. If ``n > x.shape[axis]``, `x` is zero-padded. The default results in ``n = x.shape[axis]``. axis : int, optional Axis along which the dst is computed; the default is over the last axis (i.e., ``axis=-1``). norm : {"backward", "ortho", "forward"}, optional Normalization mode (see Notes). Default is "backward". overwrite_x : bool, optional If True, the contents of `x` can be destroyed; the default is False. workers : int, optional Maximum number of workers to use for parallel computation. If negative, the value wraps around from ``os.cpu_count()``. See :func:`~scipy.fft.fft` for more details. orthogonalize : bool, optional Whether to use the orthogonalized DST variant (see Notes). Defaults to ``True`` when ``norm="ortho"`` and ``False`` otherwise. .. versionadded:: 1.8.0
Ukažme si výpočet DST na signálu, který jsme již použili ve čtrnácté kapitole při vizualizaci výsledku DCT. Výsledky obou transformací bude možné snadno vizuálně porovnat:
from scipy.fft import dst import numpy as np import matplotlib.pyplot as plt # signál t = np.cos(np.linspace(0, 2.0*np.pi, 100)) + 0.5*np.cos(np.linspace(0, 20*np.pi, 100)) # diskrétní sinová transformace f = dst(t) # vykreslení výsledného signálu plt.plot(f) # uložení grafu s průběhem signálu plt.savefig("dst_1.png")
Výsledný signál ve frekvenční oblasti bude vypadat následovně:
Diskrétní sinová transformace 2D obrázku
I DST je možné, podobně jako FFT či DCT, aplikovat na dvourozměrné obrázky. Pro otestování této funkcionality opět použijeme testovací datovou sadu s obrázkem schodiště:
import numpy as np import scipy.datasets as datasets from scipy.fft import dst import matplotlib.pyplot as plt from matplotlib.colors import LogNorm # načtení matice ascent = datasets.ascent() # výpočet 2D dst ascent_dst = dst(ascent) # zobrazení výsledku, změna měřítka plt.imshow(ascent_dst, norm=LogNorm(vmin=5)) plt.title("2D dst") # uložení matice do rastrového obrázku plt.savefig("dst_3.png") # zobrazení grafu plt.show()
Podívejme se na vypočtený výsledek (a opět ho můžeme porovnat s výsledkem aplikace DCT):
Repositář s demonstračními příklady
Všechny demonstrační příklady popsané v tomto článku naleznete i v repositáři https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs. Následují odkazy na jednotlivé příklady:
Odkazy na Internetu
