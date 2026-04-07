Základní funkce pro zpracování signálů v knihovně SciPy: FFT a její varianty

Pavel Tišnovský
Dnes
Doba čtení: 38 minut
Knihovna SciPy obsahuje i funkce pro zpracování signálů ve frekvenční oblasti, resp. umožňuje signály do frekvenční oblasti transformovat. Dnes se s těmito funkcemi seznámíme. Bude se jednat o výpočet FFT, ale i zpětné FFT a DCT.

Co se dozvíte v článku
  1. Základní funkce pro zpracování signálů v knihovně SciPy: FFT a její varianty
  2. Výpočet rychlé Fourierovy transformace
  3. Funkce fft
  4. Ověření výpočtu zavoláním funkce scipy.fft.fft
  5. Inverzní rychlá Fourierova transformace
  6. Vizualizace FFT
  7. Zobrazení průběhu pouze s kladnými frekvencemi
  8. Funkce fftshift
  9. Ukázka použití funkce fftshift
  10. Výpočet FFT pro funkci Hannova okna
  11. Převod na decibely (logaritmická jednotka)
  12. Úprava grafu odstraněním první hodnoty z vypočteného vektoru
  13. Fourierova transformace obdélníkového signálu
  14. Posun FFT funkcí fftshift
  15. Diskrétní kosinová transformace (DCT)
  16. Základní vlastnosti DCT
  17. Jednorozměrná diskrétní kosinová transformace (1D DCT)
  18. Ukázka výpočtu bázových funkcí DCT
  19. Repositář s demonstračními příklady
  20. Odkazy na Internetu

Ve čtvrtém článku o knihovně SciPy se budeme věnovat dalším funkcím určeným pro zpracování signálů. Minule jsme si ukázali funkce, které jsou určeny pro zpracování signálů v časové oblasti. Ovšem knihovna SciPy (pochopitelně) obsahuje i funkce, které dokážou zpracovat signály v oblasti frekvenční (resp. signály transformovat do této oblasti).

Hannovo okno

Obrázek 1: Hannovo okno: jedna z funkcí nabízená knihovnou SciPy.

Do této kategorie patří především funkce provádějící rychlou Fourierovu transformaci (FFT – Fast Fourier Transform), diskrétní sinovou transformací (tu jsem popravdě nikdy neviděl použitou v praxi) a taktéž diskrétní kosinovou transformaci (DCT – Discrete Cosine Transform), s níž jsme se kdysi seznámili v souvislosti s grafickým formátem JPEG (viz též odkazy uvedené na konci článku).

Konvoluce EKG s Hannovým oknem, zobrazení původního signálu i výsledku konvoluce

Obrázek 2: Konvoluce je další operací nabízenou knihovnou SciPy.

Výpočet rychlé Fourierovy transformace

Rychlá Fourierova transformace (FFT) je založena na následujícím výpočtu, který transformuje signál x[n] z časové oblasti na signál X[k] v oblasti frekvenční:

X[k] = Σn=0N−1 x[n] · e−i·2π·k·n/N,  pro k = 0,...,N−1.

Výpočet evýraz s i proběhne přesně podle známého Eulerova vzorce, který vlastně ve zkrácené podobě vyjadřuje vztah mezi trojicí Taylorových rozvojů (rozvoje exponenciální funkce o základu e a rozvoje sinu a kosinu):

e = cos θ + i sin θ
Poznámka na okraj: po dosazení θ=π dojdeme k ještě známějšímu vztahu e=1 neboli e-1=0.

Podívejme se nyní, jakým způsobem se rychlá Fourierova transformace vypočítá prakticky, a to konkrétně pro vstupní signál se čtyřmi vzorky, tedy pro N=4. Úprava původního vzorce pro N=4 je v tomto případě triviální:

X[k] = Σn=03 x[n] · e-i·2π·k·n/N, pro k = 0..3.

V dalším kroku předpokládejme, že vzorky vstupního signálu x budou mít hodnoty [1, 2, 3, 4]. Dosadíme tyto hodnoty do vzorce pro k = 0..3 a dostaneme následující rovnice:

X[0] = 1 + 2 + 3 + 4
X[1] = 1 + 2·e-iπ/2 + 3·e-iπ + 4·e-i3π/2
X[2] = 1 + 2·e-iπ + 3·e-i2π + 4·e-i3π
X[3] = 1 + 2·e-i3π/2 + 3·e-i3π + 4·e-i9π/2

Nyní musíme použít výše uvedený Eulerův vzorec a vypočítat jednotlivé členy, ve kterých se vyskytuje exi:

e-jπ/2 = cos(−π/2) + j·sin(−π/2) = 0 − j = −j
e-iπ = cos(−π) + i sin(−π) = cos π + i·(−sin π) = −1 + 0i = −1
e-i3π/2 = cos(−3π/2) + i sin(−3π/2) = cos(3π/2) − i sin(3π/2) = 0 − i(−1) = i
e-i2π = cos(−2π) + i sin(−2π) = cos(2π) − i sin(2π) = 1 + 0i = 1
e-i9π/2 = cos(−π/2) + i sin(−π/2) = 0 − i = −i
...
...
...
Poznámka: „pěkné“ výsledné hodnoty vychází v tomto případě z toho důvodu, že jsme použili jen čtyři vzorky. Pro tři nebo naopak pro pět vzorků už to tak jednoduché není…

Tedy v našem konkrétním případě:

X[0] = 1 + 2 + 3 + 4 = 10
X[1] = 1 + 2·e-iπ/2 + 3·e-iπ + 4·e-i3π/2 = 1 + 2(−i) + 3(−1) + 4(i) = 1 − 2i − 3 + 4i = −2 + 2i
X[2] = 1 + 2·e-iπ + 3·e-i2π + 4·e-i3π = 1 + 2(−1) + 3(1) + 4(−1) = 1 − 2 + 3 − 4 = −2
X[3] = 1 + 2·e-i3π/2 + 3·e-i3π + 4·e-i9π/2 = 1 + 2(i) + 3(−1) + 4(−i) = 1 + 2i − 3 − 4i = −2 − 2i

Výsledkem tedy je čtveřice hodnot X[0]X[3] vypsaná do následující tabulky:

n x[n] X[n]
0 1 10
1 2 –2+2i
2 3 –2
3 4 –2–2i
Poznámka: výsledkem Fourierovy transformace skutečně mohou být vektory s komplexními hodnotami (prvky). Ostatně to uvidíme i v praktických příkladech.

Funkce fft

Pro výpočet rychlé Fourierovy transformace je v knihovně SciPy určena funkce nazvaná jednoduše fft, která je uložena v podbalíčku scipy.fft:

fft(x, n=None, axis=-1, norm=None, overwrite_x=False, workers=None, *, plan=None)
    Compute the 1-D discrete Fourier Transform.
 
    This function computes the 1-D *n*-point discrete Fourier
    Transform (DFT) with the efficient Fast Fourier Transform (FFT)
    algorithm [1]_.
 
    Parameters
    ----------
    x : array_like
        Input array, can be complex.
    n : int, optional
        Length of the transformed axis of the output.
        If `n` is smaller than the length of the input, the input is cropped.
        If it is larger, the input is padded with zeros. If `n` is not given,
        the length of the input along the axis specified by `axis` is used.
    axis : int, optional
        Axis over which to compute the FFT. If not given, the last axis is
        used.
    norm : {"backward", "ortho", "forward"}, optional
        Normalization mode. Default is "backward", meaning no normalization on
        the forward transforms and scaling by ``1/n`` on the `ifft`.
        "forward" instead applies the ``1/n`` factor on the forward transform.
        For ``norm="ortho"``, both directions are scaled by ``1/sqrt(n)``.
 
        .. versionadded:: 1.6.0
           ``norm={"forward", "backward"}`` options were added
    overwrite_x : bool, optional
        If True, the contents of `x` can be destroyed; the default is False.
        See the notes below for more details.
    workers : int, optional
        Maximum number of workers to use for parallel computation. If negative,
Poznámka: povšimněte si, že je možné zvolit počet workerů, které výpočet provádí. To většinou není pro kratší signály nutné, ovšem pro zpracování dlouhých signálů (navíc v reálném čase) se může jednat o jednu z možností urychlení výpočtů.

Na základě toho, jaký konkrétní backend je při výpočtu zvolen, se výpočet provede buď na CPU nebo na GPU:

Backend CPU GPU
NumPy ano ne
CuPy ne ano
PyTorch ano ano
JAX ano ano
Poznámka: ke konceptu backendů se později ještě vrátíme, protože se v praxi jedná o velmi důležité téma.

Ověření výpočtu zavoláním funkce scipy.fft.fft

Ve druhé kapitole uvedený výpočet, který byl prozatím proveden ručně, si pochopitelně můžeme ověřit na počítači, a to konkrétně právě s využitím knihovny Scipy. FFT vypočteme zavoláním funkce scipy.fft.fft, které předáme vektor obsahující stejné hodnoty, jaké jsme použili výše, tedy konkrétně [1, 2, 3, 4]. Hodnoty reprezentující signál lze předat v různém formátu, my využijeme n-rozměrné pole knihovny NumPy:

from scipy.fft import fft
 
import numpy as np
 
# signál v časové oblasti
t = np.array([1, 2, 3, 4])
 
# rychlá Fourierova transformace
f = fft(t)
 
for x in f:
    print(x)

Výsledky, které tento jednoduchý skript po svém spuštění vypíše, si pochopitelně můžeme porovnat s ručně vypočtenými hodnotami:

(10-0j)
(-2+2j)
(-2-0j)
(-2-2j)

To přesně odpovídá tabulce uvedené ve druhé kapitole.

Poznámka: jen pro připomenutí – v programovacím jazyku Python jsou hodnoty typu komplexní číslo vypsány v kulatých závorkách a imaginární jednotka se zde zapisuje znakem j (tak, jako v elektronice) a nikoli znakem i (jak je tomu v matematice a fyzice).

Inverzní rychlá Fourierova transformace

Kromě transformace signálu z časové oblasti do oblasti frekvenční s využitím (přímé) rychlé Fourierovy transformace se v praxi setkáme i s opačným požadavkem, tedy konkrétně s požadavkem na transformaci z oblasti frekvenční zpět do oblasti časové. Je to vlastně logické, protože například potřebujeme provést jen několik manipulací ve frekvenční oblasti (filtry), ovšem jak vstupem do výpočtu, tak i jeho výsledkem, je diskrétní signál v oblasti časové (tedy jednotlivé vzorky – samply).

Zpětná rychlá Fourierova transformace se vypočte funkcí nazvanou ifft, která patří do stejného podbalíčku jako funkce fft, s níž jsme se již ve stručnosti seznámili:

ifft(x, n=None, axis=-1, norm=None, overwrite_x=False, workers=None, *, plan=None)
    Compute the 1-D inverse discrete Fourier Transform.
 
    This function computes the inverse of the 1-D *n*-point
    discrete Fourier transform computed by `fft`.  In other words,
    ``ifft(fft(x)) == x`` to within numerical accuracy.
 
    The input should be ordered in the same way as is returned by `fft`,
    i.e.,
 
    * ``x[0]`` should contain the zero frequency term,
    * ``x[1:n//2]`` should contain the positive-frequency terms,
    * ``x[n//2 + 1:]`` should contain the negative-frequency terms, in
      increasing order starting from the most negative frequency.
 
    For an even number of input points, ``x[n//2]`` represents the sum of
    the values at the positive and negative Nyquist frequencies, as the two
    are aliased together. See `fft` for details.

Tuto funkci si můžeme poměrně snadno otestovat. Nejprve převedeme nám již známý signál [1, 2, 3, 4] do frekvenční oblasti a získáme čtveřici komplexních hodnot. A následně provedeme zpětnou transformaci, jejímž výsledkem by měl být původní signál:

from scipy.fft import fft, ifft
 
import numpy as np
 
t = np.array([1, 2, 3, 4])
 
# rychlá Fourierova transformace
f = fft(t)
 
for x in f:
    print(x)
 
print("-" * 10)
 
t2 = ifft(f)
 
for x in t2:
    print(x)
 

Tento skript po svém spuštění nejdříve vypíše výsledek dopředné rychlé Fourierovy transformace a následně i výsledek zpětné rychlé Fourierovy transformace:

(10-0j)
(-2+2j)
(-2-0j)
(-2-2j)
----------
(1+0j)
(2+0j)
(3-0j)
(4+0j)

Výsledek opravdu odpovídá vstupnímu signálu, protože sice dostaneme vektor komplexních hodnot, ovšem jejich imaginární složky jsou nulové.

Vizualizace FFT

Vzhledem k tomu, že výsledkem výpočtu rychlé Fourierovy transformace je u jednorozměrných signálů vektor s komplexními hodnotami, je možné si takový vektor zobrazit formou grafu resp. dvou grafů (průběh reálných složek a složek imaginárních, popř. absolutní hodnota a argument). Podívejme se ovšem, jaké hodnoty získáme například po výpočtu FFT kosinusu:

from scipy.fft import fft
 
import numpy as np
 
# signál
t = np.cos(np.linspace(0, 2.0*np.pi, 100))
 
# rychlá Fourierova transformace
f = fft(t)
 
for x in f:
    print(x)

Teoreticky by měl být ve výsledném vektoru jeden nenulový prvek a další prvky nulové (nebo téměř nulové), ovšem ve skutečnosti získáme tento vektor:

(1.0000000000000004-0j)
(50.21819887226786+1.578170477977807j)
(-0.3415180830425068-0.021486496555723024j)
(-0.1271061001420848-0.012015063976087002j)
(-0.06739661481092062-0.008514172458434345j)
(-0.04185057087113764-0.006628479244688276j)
(-0.028480087577818183-0.005432867265545906j)
(-0.020583129025292392-0.004600874438040437j)
...
...
...
(-0.028480087577818183+0.005432867265545906j)
(-0.04185057087113764+0.006628479244688276j)
(-0.06739661481092062+0.008514172458434345j)
(-0.1271061001420848+0.012015063976087002j)
(-0.3415180830425068+0.021486496555723024j)
(50.21819887226786-1.578170477977807j)

Přepočet jednotek po FFT vypadá zhruba takto:

N = 100            ; počet samplů
t = 1s             ; doba samplování
R = 100/1 = 100 Hz ; samplovací frekvence
 
k = 0..99
f=R k/N            ; hodnoty (Hz), které by měly být na horizontální ose

Samozřejmě si můžeme průběh FFT kosinu vizualizovat:

from scipy.fft import fft
 
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
 
# signál
t = np.cos(np.linspace(0, 2.0*np.pi, 100))
 
# rychlá Fourierova transformace
f = fft(t)
 
# vykreslení výsledného signálu
plt.plot(f)
 
# uložení grafu s průběhem signálu
plt.savefig("fft_4.png")

Výsledek bude vypadat následovně:

FFT funkce kosinus (bez dalších úprav).

Obrázek 3: FFT funkce kosinus (bez dalších úprav). 

Zobrazení průběhu pouze s kladnými frekvencemi

Funkce fft ve skutečnosti vrací vektor, který v prvním prvku obsahuje stejnosměrnou složku, prvky A[1:n/2] hodnoty pro kladné frekvence a prvky A[n/2:] hodnoty pro frekvence záporné. Při vizualizaci je vhodné tyto záporné frekvence, tedy druhou polovinu vektoru, zahodit, k čemuž můžeme použít operátor řezu (slice):

from scipy.fft import fft
 
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
 
# signál
t = np.cos(np.linspace(0, 2.0*np.pi, 100))
 
# rychlá Fourierova transformace
f = fft(t)[1:len(t)//2]
 
# vykreslení výsledného signálu
plt.plot(f)
 
# uložení grafu s průběhem signálu
plt.savefig("fft_5.png")

Výsledek bude lépe odpovídat realitě:

FFT funkce kosinus při zobrazení pouze kladných frekvencí.

 Obrázek 4: FFT funkce kosinus při zobrazení pouze kladných frekvencí.

Funkce fftshift

V některých situacích nás ovšem mohou zajímat jak hodnoty odpovídající kladným frekvencím, tak i hodnoty odpovídající frekvencím záporným. Typický požadavek je následující: stejnosměrná složka má být zobrazena uprostřed, nalevo od ní záporné frekvence a napravo od ní naopak frekvence kladné. Samozřejmě by bylo možné ručně přesunout prvky výsledného vektoru, ovšem ve skutečnosti nám knihovna SciPy nabízí hotové řešení představované funkcí s poměrně výmluvným názvem fftshift:

fftshift(x, axes=None)
    Shift the zero-frequency component to the center of the spectrum.
 
    This function swaps half-spaces for all axes listed (defaults to all).
    Note that ``y[0]`` is the Nyquist component only if ``len(x)`` is even.
 
    Parameters
    ----------
    x : array_like
        Input array.
    axes : int or shape tuple, optional
        Axes over which to shift.  Default is None, which shifts all axes.
 
    Returns
    -------
    y : ndarray
        The shifted array.
 
    See Also
    --------
 
    :func:`ifftshift`
        The inverse of `fftshift`.
 
 
    Notes
    -----
 
    **Array API Standard Support**
 
    `fftshift` has experimental support for Python Array API Standard compatible
    backends in addition to NumPy. Please consider testing these features
    by setting an environment variable ``SCIPY_ARRAY_API=1`` and providing
    CuPy, PyTorch, JAX, or Dask arrays as array arguments. The following
    combinations of backend and device (or other capability) are supported.
 
    ====================  ====================  ====================
    Library               CPU                   GPU
    ====================  ====================  ====================
    NumPy                 ✅                     n/a
    CuPy                  n/a                   ✅
    PyTorch               ✅                     ✅
    JAX                   ✅                     ✅
    Dask                  ✅                     n/a
    ====================  ====================  ====================
 
        See :ref:`dev-arrayapi` for more information.
 
    Examples
    --------
    >>> import numpy as np
    >>> freqs = np.fft.fftfreq(10, 0.1)
    >>> freqs
    array([ 0.,  1.,  2., ..., -3., -2., -1.])
    >>> np.fft.fftshift(freqs)
    array([-5., -4., -3., -2., -1.,  0.,  1.,  2.,  3.,  4.])
 
    Shift the zero-frequency component only along the second axis:
 
    >>> freqs = np.fft.fftfreq(9, d=1./9).reshape(3, 3)
    >>> freqs
    array([[ 0.,  1.,  2.],
           [ 3.,  4., -4.],
           [-3., -2., -1.]])
    >>> np.fft.fftshift(freqs, axes=(1,))
    array([[ 2.,  0.,  1.],
           [-4.,  3.,  4.],
           [-1., -3., -2.]])

Ukázka použití funkce fftshift

Funkce fftshift se aplikuje na výsledek získaný funkcí fft. V tom nejjednodušším případě může výpočet a vizualizace FFT vypadat takto:

from scipy.fft import fft, fftshift
 
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
 
# signál
t = np.cos(np.linspace(0, 2.0*np.pi, 100))
 
# rychlá Fourierova transformace
f = fft(t)
 
# posun signálu ve frekvenční oblasti
f2 = fftshift(f)
 
# vykreslení výsledného signálu
plt.plot(f2)
 
# uložení grafu s průběhem signálu
plt.savefig("fft_6.png")

Nyní je skutečně stejnosměrná složka umístěna doprostřed grafu:

FFT funkce kosinu po posunu koeficientů funkcí fftshift.

Obrázek 5: FFT funkce kosinu po posunu koeficientů funkcí fftshift. 

Výpočet FFT pro funkci Hannova okna

V předchozím článku jsme se seznámili  takzvanými okny, což jsou funkce používané pro předzpracování signálů s využitím konvoluce. Ovšem samotné okno je vlastně digitálním signálem, takže si pro něj můžeme vypočítat jeho obraz ve frekvenční oblasti. Celý výpočet i s vizualizací výsledků může vypadat následovně:

import scipy.signal as signal
from scipy.fft import fft, fftshift
 
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
 
# filtr
win = signal.windows.hann(50)
 
# rychlá Fourierova transformace
f = fft(win, 1024) / (len(win)/2.0)
 
# rozsah normalizovaných frekvencí na x-ové ose
freq = np.linspace(-0.5, 0.5, len(f))
 
response = np.abs(fftshift(f / abs(f).max()))
 
# vykreslení výsledného signálu
plt.plot(freq, response)
 
# uložení grafu s průběhem signálu
plt.savefig("fft_7.png")
 
# zobrazení grafu
plt.show()

Výsledek:

FFT Hannova okna.

Obrázek 6: FFT Hannova okna. 

Převod na decibely (logaritmická jednotka)

Poměrně často se setkáme se zobrazením spektrálního průběhu takovým způsobem, že na vertikální osu jsou vyneseny decibely (popř. například u zvuků jsou i frekvence vyneseny na logaritmickou stupnici). Převod výsledku FFT (po posunu) na decibely je snadný, protože můžeme využít „vektorovou“ operaci numpy.log10:

response = 20 * np.log10(np.maximum(response, 1e-10))

Zakomponování tohoto výpočtu do skriptu je stejně triviální:

import scipy.signal as signal
from scipy.fft import fft, fftshift
 
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
 
# filtr
win = signal.windows.hann(50)
 
# rychlá Fourierova transformace
f = fft(win, 1024) / (len(win)/2.0)
 
# rozsah normalizovaných frekvencí na x-ové ose
freq = np.linspace(-0.5, 0.5, len(f))
 
response = np.abs(fftshift(f / abs(f).max()))
 
# dB
response = 20 * np.log10(np.maximum(response, 1e-10))
 
# vykreslení výsledného signálu
plt.plot(freq, response)
 
# uložení grafu s průběhem signálu
plt.savefig("fft_8.png")
 
# zobrazení grafu
plt.show()

Výsledkem bude nyní tento graf:

FFT Hannova okna po převodu na decibely.

Obrázek 7: FFT Hannova okna po převodu na decibely. 

Úprava grafu odstraněním první hodnoty z vypočteného vektoru

Výsledný graf ve skutečnosti není zcela symetrický, i když by tak měl vypadat. K „dokonalosti“ (což je v oblasti zpracování signálů dosti nepatřičný termín) postačuje odstranit první prvek z posunutého signálu. Ovšem stejně tak musíme odstranit tento prvek z x-ové osy, tedy z vektoru freq:

import scipy.signal as signal
from scipy.fft import fft, fftshift
 
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
 
# filtr
win = signal.windows.hann(50)
 
# rychlá Fourierova transformace
f = fft(win, 1024) / (len(win)/2.0)
 
# rozsah normalizovaných frekvencí na x-ové ose
freq = np.linspace(-0.5, 0.5, len(f))
 
response = np.abs(fftshift(f / abs(f).max()))
 
# dB
response = 20 * np.log10(np.maximum(response, 1e-10))
 
# vykreslení výsledného signálu
plt.plot(freq[1:], response[1:])
 
# uložení grafu s průběhem signálu
plt.savefig("fft_9.png")
 
# zobrazení grafu
plt.show()

Opět se pochopitelně podíváme na výsledek této operace:

FFT Hannova okna po odtranění prvního prvku z výsledného vektoru.

Obrázek 8: FFT Hannova okna po odtranění prvního prvku z výsledného vektoru. 

Fourierova transformace obdélníkového signálu

Zajímavé bude zjistit, jak bude vypočtena a vizualizována rychlá Fourierova transformace u obdélníkového signálu. U takového signálu totiž můžeme předpokládat rozvinutí do nekonečného množství frekvencí, takže nám nezbývá, než si tento předpoklad ověřit (ovšem u signálu s konečným množstvím samplů):

import scipy.signal as signal
from scipy.fft import fft, fftshift
 
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
 
# signal
t = np.zeros(50) + np.ones(50) + np.zeros(50)
 
# rychlá Fourierova transformace
f = fft(t, 1024) / (len(t)/2.0)
 
# rozsah normalizovaných frekvencí na x-ové ose
freq = np.linspace(-0.5, 0.5, len(f))
 
# vykreslení výsledného signálu
plt.plot(f)
 
# uložení grafu s průběhem signálu
plt.savefig("fft_A.png")
 
# zobrazení grafu
plt.show()

Zobrazení výsledku výpočtu FFT, ovšem bez posunu pomocí funkce fftshift:

FFT obdélníkového signálu, zobrazeno bez dalších úprav.

Obrázek 9: FFT obdélníkového signálu, zobrazeno bez dalších úprav. 

Poznámka: víme již, že toto zobrazení neumožňuje na x-ovou osu přímo vynést frekvence.

Posun FFT funkcí fftshift

Na x-ové ose je ovšem většinou vhodné zobrazit korektní rozsah frekvencí (absolutně v Hz nebo relativně v rozsahu –1/2 až 1/2), takže se nevyhneme výpočtu těchto frekvencí a použití funkce fftshift. Taktéž provedeme převod na decibely:

# rozsah normalizovaných frekvencí na x-ové ose
freq = np.linspace(-0.5, 0.5, len(f))
 
response = np.abs(fftshift(f / abs(f).max()))

Upravený skript bude nyní vypadat následovně:

import scipy.signal as signal
from scipy.fft import fft, fftshift
 
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
 
# signal
t = np.zeros(50) + np.ones(50) + np.zeros(50)
 
# rychlá Fourierova transformace
f = fft(t, 1024) / (len(t)/2.0)
 
# rozsah normalizovaných frekvencí na x-ové ose
freq = np.linspace(-0.5, 0.5, len(f))
 
response = np.abs(fftshift(f / abs(f).max()))
 
# vykreslení výsledného signálu
plt.plot(freq, response)
 
# uložení grafu s průběhem signálu
plt.savefig("fft_B.png")
 
# zobrazení grafu
plt.show()

Nyní je výsledný průběh názornější:

FFT obdélníkového signálu po posunu a převodu na decibely.

Obrázek 10: FFT obdélníkového signálu po posunu a převodu na decibely. 

Diskrétní kosinová transformace (DCT)

V předchozím textu jsme se zabývali především dopřednou i zpětnou rychlou Fourierovou transformací, ovšem knihovna SciPy nabízí i výpočty dalších typů transformací. Při zpracování statických snímků i videa se velmi často setkáme s diskrétní kosinovou transformací, kterou si přiblížíme v navazujících kapitolách.

Diskrétní kosinová transformace (DCT – Discrete Cosine Transform) patří do skupiny metod provádějících takzvané transformační kódování nad diskrétním (vzorkovaným) jednorozměrným či vícerozměrným signálem. Do stejné skupiny patří i optimální KLT (Karhunen-Loéve Transform – Karhunen-Loéveho transformace) či známá FFT (Fast Fourier Transform – rychlá diskrétní Fourierova transformace), kterou jsme se (ve vztahu ke knihovně SciPy) zabývali v předchozích kapitolách. Základem prakticky všech v praxi používaných transformačních kódování je v případě zpracování obrazu, který můžeme pro tyto účely považovat za dvourozměrný vzorkovaný signál, nalezení korelace mezi sousedními, popř. i vzdálenějšími pixely – jedná se o takzvanou mezipixelovou redundanci. Při práci s videem se kromě mezipixelové redundance uplatní i redundance mezisnímková.

Většinou se při transformacích provádí převod (či mapování, resp. zobrazení) zpracovávaného signálu z časové (prostorové) oblasti do oblasti frekvenční, protože existuje předpoklad, že například obrazy reálných předmětů neobsahují mnoho energie ve vyšších frekvencích a je tedy vhodné shromáždit co největší množství relevantních dat do relativně malého množství koeficientů. Kódování by mělo v důsledku vést k celkovému snížení počtu bitů nesoucích vizuální informaci (psychovizuální redundance). V dalším textu se již soustředíme na popis diskrétní kosinové transformace.

Existuje více typů diskrétních kosinových transformací, které jsou v literatuře označovány římskými číslicemi jako DCT I až DCT IV. My si v dalším textu představíme „pouze“ DCT II. Ta je zdaleka nejpoužívanější a tvoří základ pro většinu praktických úloh, které DCT nějakým způsobem využívají. Dvourozměrná diskrétní kosinová transformace typu II je v současnosti použita například v mnoha souborových formátech i formátech určených pro přenos videa. Například se jedná o standardy JPEG, MPEG 1 (do značné míry zastaralé, podobně jako další dva zmíněné standardy), MPEG 2, MPEG 4, JVT (H.263), H.264, H.261, HEVC(H.265) VP9 atd. Sice existují i jiné transformace vhodné pro některé úlohy, například velmi populární vlnková transformace (Wavelet Transform), KLT atd., ty však z několika důvodů (implementačních, obchodních i patentových) prozatím DCT v praxi nepřekonaly.

V knihovně SciPy je možné výpočet DCT provést s využitím funkce, která se jmenuje jednoduše – dct a nalezneme ji ve stejném podbalíčku, jako funkce určené pro výpočet Fourierovy transformace:

dct(x, type=2, n=None, axis=-1, norm=None, overwrite_x=False, workers=None, orthogonalize=None)
    Return the Discrete Cosine Transform of arbitrary type sequence x.
 
    Parameters
    ----------
    x : array_like
        The input array.
    type : {1, 2, 3, 4}, optional
        Type of the DCT (see Notes). Default type is 2.
    n : int, optional
        Length of the transform.  If ``n < x.shape[axis]``, `x` is
        truncated.  If ``n > x.shape[axis]``, `x` is zero-padded. The
        default results in ``n = x.shape[axis]``.
    axis : int, optional
        Axis along which the dct is computed; the default is over the
        last axis (i.e., ``axis=-1``).
    norm : {"backward", "ortho", "forward"}, optional
        Normalization mode (see Notes). Default is "backward".
    overwrite_x : bool, optional
        If True, the contents of `x` can be destroyed; the default is False.
    workers : int, optional
        Maximum number of workers to use for parallel computation. If negative,
        the value wraps around from ``os.cpu_count()``.
        See :func:`~scipy.fft.fft` for more details.
    orthogonalize : bool, optional
        Whether to use the orthogonalized DCT variant (see Notes).
        Defaults to ``True`` when ``norm="ortho"`` and ``False`` otherwise.
Poznámka: praktické příklady výpočtu DCT si uvedeme příště, a to v souvislosti se zpracováním vícerozměrných signálů.

Základní vlastnosti DCT

Diskrétní kosinová transformace má některé vlastnosti, které jsou důležité a mnohé velmi užitečné v praxi. Patří mezi ně:

  1. Energie jednorozměrného, dvourozměrného či n-rozměrného signálu je po provedení diskrétní kosinové transformace většinou soustředěna v několika málo koeficientech. Toho se využívá při následném kvantování vypočtených koeficientů (využito například ve známém rastrovém formátu JPEG).
  2. Výsledek DCT transformace je blízký optimální KLT transformaci, především z důvodu minimalizace takzvané zbytkové korelace. DCT je však implementačně mnohem jednodušší než KLT (ostatně základy výpočtu DCT si uvedeme hned v navazující kapitole).
  3. Existují rychlé implementace přímé i inverzní DCT. Při optimalizacích se většinou využívá symetrie výpočtů a takzvaná separabilita (například dvourozměrná DCT lze vypočítat s využitím série jednorozměrných DCT).
  4. Při implementaci je možné použít jak aritmetiku v plovoucí řádové čárce (FP – Floating Point), tak i aritmetiku prováděnou v pevné řádové čárce (FX – Fixed Point).
  5. Rekurzivní struktura – vhodné při implementaci vícerozměrných DCT.
  6. DCT má ovšem i některé nectnosti, především blokovou strukturu, která může být viditelná například při nastavení velkých komprimačních faktorů (malého koeficientu Q) při komprimaci pomocí JPEGu. Totéž platí i při zápisu videa do některého z formátů MPEG (ukázky si uvedeme v navazujícím článku).

Jednorozměrná diskrétní kosinová transformace (1D DCT)

Jednorozměrná diskrétní kosinová transformace typu II (zkráceně ji v dalším textu budeme označovat jako 1D DCT) slouží ke zpracování jednorozměrného diskrétního (tj. vzorkovaného) signálu, získaného například ze zvukové stopy CDčka. Nemusí se však jednat pouze o celočíselné vzorky, protože pomocí DCT lze zpracovat i reálný či dokonce komplexní signál. Každou hodnotu tohoto signálu označme symbolem s(n), kde n je pozice (index) vzorku v signálu. Po aplikaci jednorozměrné diskrétní kosinové transformace získáme sadu transformovaných koeficientů, které budeme značit t(k).

Vztah pro výpočet 1D DCT má následující tvar:

kde N značí řád/velikost DCT (v praktických aplikacích typicky 8 či 16) a hodnota indexu k leží v rozsahu 0..N-1. Konstanta c(k) je rovna (1/N)1/2 v případě, že k=0, v ostatních případech platí c(k)=(2/N)1/2:

S využitím jednorozměrné diskrétní kosinové transformace tedy můžeme zpracovat vždy maximálně N vzorků, v případě jejich většího počtu se vzorec periodicky opakuje pro dalších N vzorků vstupního signálu. Teoreticky je možné za N zvolit délku celého vstupního signálu, v praxi se však tato činnost neprovádí, protože přináší některé implementační problémy (relativně pomalá operace, velká spotřeba paměti, nevýhodnost z hlediska ztrátové komprimace atd.).

TOP100

Ukázka výpočtu bázových funkcí DCT

Samotný výpočet bázových funkcí DCT je možné relativně snadno naprogramovat. Následující program (psaný pro změnu v céčku) vytvoří trojici obrázků s bázovými funkcemi použitými v jednorozměrné diskrétní kosinové transformaci:

/*----------------------------------------------------------------------------- */
/* Tento program vytvori obrazky s prubehem bazovych funkci pouzitych           */
/* v jednorozmerne diskretni kosinove transformaci (1D DCT).                    */
/*----------------------------------------------------------------------------- */
 
#include <assert.h>
#include <math.h>
#include <png.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
 
/* datova struktura popisujici pixmapu */
typedef struct {
    unsigned int   width;
    unsigned int   height;
    unsigned char *pixels;
} pixmap;
 
/*----------------------------------------------------------------------------- */
/* vytvoreni pixmapy ve formatu truecolor                                       */
/*----------------------------------------------------------------------------- */
pixmap *createPixmap(unsigned int width, unsigned int height) {
    pixmap      *px;
    unsigned int size;
 
    assert(width > 0);
    assert(height > 0);
    /* alokace pameti pro hlavicku pixmapy */
    px = (pixmap *)malloc(sizeof(pixmap));
    /* kontrola alokace pameti */
    assert(px);
    px->width = width;
    px->height = height;
    size = 3 * width * height;
    /* alokace pameti pro pixely */
    px->pixels = (unsigned char *)malloc(sizeof(unsigned char) * size);
    /* kontrola alokace pameti */
    assert(px->pixels);
    return px;
}
 
/*----------------------------------------------------------------------------- */
/* ulozeni pixmapy do externiho souboru                                         */
/*----------------------------------------------------------------------------- */
int savePixmap(const pixmap *pixmap, const char *file_name) {
    FILE                *fout;
    const unsigned char *p = pixmap->pixels;
    int                  code = 0;
    int                  scanline;
    png_structp          png_ptr = NULL;
    png_infop            info_ptr = NULL;
 
    char *title = NULL;
 
    if (p == NULL || file_name == NULL) {
        return -1;
    }
 
    /* open file for writing in binary mode */
    fout = fopen(file_name, "wb");
    if (fout == NULL) {
        fprintf(stderr, "Could not open file %s for writing\n", file_name);
        code = 1;
        goto FINALISE;
    }
 
    /* initialize write structure */
    png_ptr = png_create_write_struct(PNG_LIBPNG_VER_STRING, NULL, NULL, NULL);
    if (png_ptr == NULL) {
        fprintf(stderr, "Could not allocate write struct\n");
        code = 1;
        goto FINALISE;
    }
 
    /* initialize info structure */
    info_ptr = png_create_info_struct(png_ptr);
    if (info_ptr == NULL) {
        fprintf(stderr, "Could not allocate info struct\n");
        code = 1;
        goto FINALISE;
    }
 
    /* setup Exception handling */
    if (setjmp(png_jmpbuf(png_ptr))) {
        fprintf(stderr, "Error during png creation\n");
        code = 1;
        goto FINALISE;
    }
 
    png_init_io(png_ptr, fout);
 
    /* write header (8 bit colour depth) */
    png_set_IHDR(png_ptr, info_ptr, pixmap->width, pixmap->height, 8,
                 PNG_COLOR_TYPE_RGB, PNG_INTERLACE_NONE,
                 PNG_COMPRESSION_TYPE_BASE, PNG_FILTER_TYPE_BASE);
 
    /* set the title */
    if (title != NULL) {
        png_text title_text;
        title_text.compression = PNG_TEXT_COMPRESSION_NONE;
        title_text.key = "Title";
        title_text.text = title;
        png_set_text(png_ptr, info_ptr, &title_text, 1);
    }
 
    png_write_info(png_ptr, info_ptr);
 
    /* write image data */
    for (scanline = 0; scanline < pixmap->height; scanline++) {
        png_write_row(png_ptr, p);
        p += pixmap->width * 3;
    }
 
    /* end write */
    png_write_end(png_ptr, NULL);
 
FINALISE:
    if (fout != NULL) {
        fclose(fout);
    }
    if (info_ptr != NULL) {
        png_free_data(png_ptr, info_ptr, PNG_FREE_ALL, -1);
    }
    if (png_ptr != NULL) {
        png_destroy_write_struct(&png_ptr, (png_infopp)NULL);
    }
 
    return code;
}
 
/*----------------------------------------------------------------------------- */
/* ulozeni barvy pixelu na souradnice x, y                                      */
/*----------------------------------------------------------------------------- */
void putpixel(const pixmap *pix, int x, int y, int r, int g, int b) {
    unsigned char *p;
    assert(pix);
    assert(pix->pixels);
    assert(x >= 0 && x < pix->width);
    assert(y >= 0);
    assert(y < pix->height);
    p = pix->pixels + 3 * (x + y * pix->width);
    *p++ = r;
    *p++ = g;
    *p = b;
}
 
/*----------------------------------------------------------------------------- */
/* vykresleni horizontalni usecky                                               */
/*----------------------------------------------------------------------------- */
void hline(const pixmap *pix, int x1, int x2, int y, int r, int g, int b) {
    int i;
    for (i = x1; i <= x2; i++) {
        putpixel(pix, i, y, r, g, b);
    }
}
 
/*----------------------------------------------------------------------------- */
/* vykresleni vertikalni usecky (povoleno prohozeni souradnic y1 <=> y2)        */
/*----------------------------------------------------------------------------- */
void vline(const pixmap *pix, int x, int y1, int y2, int r, int g, int b) {
    int i;
    if (y1 < y2) {
        for (i = y1; i <= y2; i++) {
            putpixel(pix, x, i, r, g, b);
        }
    } else {
        for (i = y2; i <= y1; i++) {
            putpixel(pix, x, i, r, g, b);
        }
    }
}
 
/*----------------------------------------------------------------------------- */
/* vykresleni bazovych funkci jednorozmerne DCT                                 */
/*----------------------------------------------------------------------------- */
void draw1d_dct(const pixmap *pix, int n) {
#define PI 3.1415927
    int u;
    /* pozicovani prubehu bazovych funkci v pixmape */
    int   xoffset = 25 * 8 / n, yoffset = 50;
    int   xdelta = 50 * 8 / n, ydelta = 100;
    float amplitude = 40.0;
 
    /* vykreslit vsech "n" bazovych funkci */
    for (u = 0; u < n; u++) {
        int x;
        /* pozice horizontalni osy pro danou bazovou funkci */
        int   y0 = yoffset + ydelta * u;
        float y;
        /* horizontalni osa */
        hline(pix, 0, pix->width - 1, y0, 255, 128, 0);
        /* vypocet vsech bodu bazove funkce */
        for (x = 0; x < n; x++) {
            float alfa = PI * (2.0 * x + 1.0) * u / (2.0 * n);
            /* hodnota bazove funkce pro dane "x" */
            y = amplitude * cos(alfa);
            /* printf("%d %d -> %f\n", u, x, alfa); */
            /*  vykresleni vertikalni hodnoty */
            vline(pix, xoffset + xdelta * x, y0, y0 - y, 0, 255, 128);
            /* zvyrazneni koncoveho bodu pomoci horizontalni carky */
            hline(pix, xoffset + xdelta * x - 3, xoffset + xdelta * x + 3, y0 - y, 0,
                  255, 128);
        }
    }
}
 
void process_dct(int n) {
#define FNAME_LENGTH 50
    char    full_name[FNAME_LENGTH];
    pixmap *pix = createPixmap(400, n * 100);
 
    draw1d_dct(pix, n);
    snprintf(full_name, FNAME_LENGTH, "dct_%02d.png", n);
    savePixmap(pix, full_name);
}
 
/*----------------------------------------------------------------------------- */
/* hlavni funkce konzolove aplikace                                             */
/*----------------------------------------------------------------------------- */
int main(int argc, char **argv) {
    printf("\nprocessing...\n");
 
    process_dct(8);
    process_dct(16);
    process_dct(32);
 
    printf("\ndone!\n");
    return 0;
}
 
/*----------------------------------------------------------------------------- */
/* finito                                                                       */
/*----------------------------------------------------------------------------- */

Vypočtené a vizualizované výsledky budou vypadat následovně:

Koeficienty DCT pro N=8.

Obrázek 11: Koeficienty DCT pro N=8. 

Koeficienty DCT pro N=16.

Obrázek 12: Koeficienty DCT pro N=16. 

Koeficienty DCT pro N=32.

Obrázek 13: Koeficienty DCT pro N=32. 

Repositář s demonstračními příklady

# Příklad Stručný popis Adresa příkladu
1 pyproject.toml projektový soubor používaný všemi demonstračními příklady https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/scipy-lib/pyproject.toml
       
2 help.py zobrazení nápovědy k celé knihovně SciPy https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/scipy-lib/help.py
3 help_linalg.py zobrazení nápovědy k modulu linalg, který je součástí SciPy https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/scipy-lib/help_linalg.py
       
4 determinant0.py nápověda k funkci linalg.det https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/scipy-lib/determinant0.py
5 determinant1.py výpočet determinantu běžné regulární matice https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/scipy-lib/determinant1.py
6 determinant2.py výpočet determinantu nulové matice https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/scipy-lib/determinant2.py
7 determinant3.py výpočet determinantu singulární matice https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/scipy-lib/determinant3.py
8 determinant4.py výpočet determinantu v oboru komplexních čísel https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/scipy-lib/determinant4.py
9 determinant5.py výpočet determinantu singulární matice v oboru komplexních čísel https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/scipy-lib/determinant5.py
       
10 inverse0.py nápověda k funkci linalg.inv https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/scipy-lib/inverse0.py
11 inverse1.py výpočet inverzní matice https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/scipy-lib/inverse1.py
12 inverse2.py výpočet inverzní matice k nulové matici https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/scipy-lib/inverse2.py
13 inverse3.py výpočet inverzní matice k singulární matici https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/scipy-lib/inverse3.py
14 inverse4.py výpočet inverzní matice v oboru komplexních čísel https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/scipy-lib/inverse4.py
       
15 matrix_mul.py maticový součin založený na operátoru @ definovaného v NumPy https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/scipy-lib/matrix_mul.py
16 matrix_mul_inv.py důkaz, že byla vypočtena korektní inverzní matice https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/scipy-lib/matrix_mul_inv.py
17 matrix_mul_inv2.py důkaz, že byla vypočtena korektní inverzní matice v oboru komplexních čísel https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/scipy-lib/matrix_mul_inv2.py
       
18 solve0.py zobrazení nápovědy k funkci linalg.solve https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/scipy-lib/solve0.py
19 solve1.py vyřešení triviálního případu: jedna rovnice o jedné neznámé https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/scipy-lib/solve1.py
20 solve2.py vyřešení systému dvou lineárních rovnic o dvou neznámých https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/scipy-lib/solve2.py
21 solve3.py vyřešení systému tří lineárních rovnic o třech neznámých https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/scipy-lib/solve3.py
22 solve4.py situace, která nastane, pokud je nějaká rovnice lineární kombinací jiných rovnic https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/scipy-lib/solve4.py
23 solve5.py situace, která nastane, pokud je nějaká rovnice lineární kombinací jiných rovnic https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/scipy-lib/solve5.py
       
20 vector_norm0.py zobrazení nápovědy k funkci linalg.norm https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/scipy-lib/vector_norm0.py
21 vector_norm1.py výpočet výchozí normy vektoru (Eukleidovská vzdálenost) https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/scipy-lib/vector_norm1.py
22 vector_norm2.py výpočet dalších norem vektoru https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/scipy-lib/vector_norm2.py
       
23 matrix_norm1.py výpočet norem matice: maximová a minimová norma https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/scipy-lib/matrix_norm1.py
24 matrix_norm2.py výpočet norem matice: největší a nejmenší hodnota pro Eukleidovské vzdálenosti https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/scipy-lib/matrix_norm2.py
25 matrix_norm3.py výpočet norem matice: největší a nejmenší hodnota pro Eukleidovské vzdálenosti https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/scipy-lib/matrix_norm3.py
26 matrix_norm4.py výpočet norem matice: Frobeniův skalární součin https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/scipy-lib/matrix_norm4.py
       
27 random_points.py pseudonáhodně rozmístěné body v rovině https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/scipy-lib/random_points.py
       
28 linear_regression0.py nápověda k funkci scipy.stats.linregres https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/scipy-lib/linear_regression0.py
29 linear_regression1.py lineární regrese pro body náhodně rozmístěné okolo úsečky https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/scipy-lib/linear_regression1.py
30 linear_regression2.py lineární regrese, ovšem s body, které jsou blíže úsečce https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/scipy-lib/linear_regression2.py
31 linear_regression3.py lineární regrese, ovšem s body zcela náhodně rozmístěnými po ploše https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/scipy-lib/linear_regression3.py
       
32 cubic_spline0.py nápověda ke třídě scipy.interpolate.CubicSpline https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/scipy-lib/cubic_spline0.py
33 cubic_spline1.py konstrukce a zobrazení kubické spline křivky https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/scipy-lib/cubic_spline1.py
34 cubic_spline2.py konstrukce a zobrazení kubické spline křivky i její první derivace https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/scipy-lib/cubic_spline2.py
35 cubic_spline3.py konstrukce a zobrazení kubické spline křivky i její první, druhé a třetí derivace https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/scipy-lib/cubic_spline3.py
36 cubic_spline4.py čtvrtá derivace kubické spline křivky je nulová https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/scipy-lib/cubic_spline4.py
37 cubic_spline5.py aproximace kružnice https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/scipy-lib/cubic_spline5.py
       
38 smoothing_spline0.py nápověda k funkci scipy.interpolate.make_smo­othing_spline https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/scipy-lib/smoothing_spline0.py
39 smoothing_spline1.py proložení bodů křivkou https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/scipy-lib/smoothing_spline1.py
40 smoothing_spline2.py proložení bodů křivkou, větší rozptyl bodů https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/scipy-lib/smoothing_spline2.py
41 smoothing_spline3.py nastavení různých parametrů křivky (větší počet bodů) https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/scipy-lib/smoothing_spline3.py
42 smoothing_spline4.py nastavení různých parametrů křivky (menší počet bodů) https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/scipy-lib/smoothing_spline4.py
       
43 curve_fit0.py nápověda k funkci scipy.optimize.curve_fit https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/scipy-lib/curve_fit0.py
44 curve_fit1.py proložení bodů přímkou https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/scipy-lib/curve_fit1.py
45 curve_fit2.py proložení bodů parabolou https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/scipy-lib/curve_fit2.py
46 curve_fit3.py proložení bodů sinusovkou https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/scipy-lib/curve_fit3.py
       
47 comparison1.py porovnání kubické spline a „smoothing spline“ https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/scipy-lib/comparison1.py
48 comparison2.py porovnání kubické spline a „smoothing spline“ https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/scipy-lib/comparison2.py
       
49 datasets0.py zobrazení nápovědy k modulu scipy.datasets https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/scipy-lib/datasets0.py
50 datasets1.py načtení datové sady s obrázkem ve stupních šedi https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/scipy-lib/datasets1.py
51 datasets2.py vizualizace testovacího obrázku v nepravých barvách https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/scipy-lib/datasets2.py
52 datasets3.py vizualizace testovacího obrázku ve stupních šedi https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/scipy-lib/datasets3.py
53 datasets4.py načtení datové sady s obrázkem v pravých barvách https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/scipy-lib/datasets4.py
54 datasets5.py vizualizace obrázku s převodem na stupně šedi https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/scipy-lib/datasets5.py
55 datasets6.py načtení datové sady s jednorozměrným signálem https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/scipy-lib/datasets6.py
56 datasets7.py vizualizace načteného signálu https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/scipy-lib/datasets7.py
57 datasets8.py základní úpravy zobrazení: výběr části signálu https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/scipy-lib/datasets8.py
58 datasets9.py základní úpravy zobrazení: výběr každého n-tého vzorku https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/scipy-lib/datasets9.py
       
59 help_signal.py zobrazení nápovědy k modulu scipy.signal https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/scipy-lib/help_signal.py
       
60 window0.py zobrazení nápovědy k modulu scipy.signal.windows https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/scipy-lib/window0.py
61 window1.py zobrazení průběhu Hannova okna https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/scipy-lib/window1.py
62 window2.py zobrazení průběhu trojúhelníkového okna https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/scipy-lib/window2.py
63 window3.py zobrazení průběhu Lanczosova okna https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/scipy-lib/window3.py
       
64 convolve_1d0.py zobrazení nápovědy k funkci scipy.signal.convolve https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/scipy-lib/convolve_1d0.py
65 convolve_1d1.py konvoluce signálu a Hannova okna https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/scipy-lib/convolve_1d1.py
66 convolve_1d2.py konvoluce signálu a Hannova okna: porovnání výsledku s originálem https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/scipy-lib/convolve_1d2.py
67 convolve_1d3.py konvoluce signálu a trojúhelníkového okna https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/scipy-lib/convolve_1d3.py
68 convolve_1d4.py porovnání dvou výsledků konvoluce https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/scipy-lib/convolve_1d4.py
       
69 resample0.py zobrazení nápovědy k funkci scipy.signal.resample https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/scipy-lib/resample0.py
70 resample1.py resampling jednorozměrného signálu: naivní varianta zobrazení https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/scipy-lib/resample1.py
71 resample2.py oprava jednotek na x-ové ose po resamplingu (první přiblížení) https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/scipy-lib/resample2.py
72 resample3.py oprava jednotek na x-ové ose po resamplingu (druhé přiblížení) https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/scipy-lib/resample3.py
       
73 fft0.py zobrazení nápovědy k funkcím fft, ifft a fftshift https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/scipy-lib/fft0.py
74 fft1.py rychlá Fourierova transformace pro signál se čtyřmi vzorky https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/scipy-lib/fft1.py
75 fft2.py rychlá dopředná i zpětná Fourierova transformace https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/scipy-lib/fft2.py
76 fft3.py rychlá Fourierova transformace periodického signálu https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/scipy-lib/fft3.py
77 fft4.py zobrazení rychlé Fourierovy transformace periodického signálu https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/scipy-lib/fft4.py
78 fft5.py zobrazení pozitivních složek rychlé Fourierovy transformace https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/scipy-lib/fft5.py
79 fft6.py využití funkce fftshift https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/scipy-lib/fft6.py
80 fft7.py rychlá Fourierova transformace Hannova okna https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/scipy-lib/fft7.py
81 fft8.py rychlá Fourierova transformace Hannova okna, výsledek zobrazen v decibelech https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/scipy-lib/fft8.py
82 fft9.py korekce zobrazení výsledku Fourierovy transformace https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/scipy-lib/fft9.py
83 fft_A.py rychlá Fourierova transformace jednotkového skoku https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/scipy-lib/fft_A.py
84 fft_B.py rychlá Fourierova transformace jednotkového skoku https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/scipy-lib/fft_B.py
       
85 dct.c ukázka výpočtu bázových funkcí diskrétní kosinové transformace https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/scipy-lib/dct.c

