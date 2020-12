AMD Ryzen 9 5900X je s Ubuntu 20.10 o 20 % rychlejší oproti FreeBSD

Autor: AMD

Phoronix změřil výkon sestavy s 12jádrovým (24×HT) procesorem AMD Ryzen 9 5900X na Ubuntu 20.10 (GCC 10.2 / Clang 11.0) a FreeBSD 12.2 (Clang 10.0.1). Výsledky hovoří jednoznačně: ve většině měření je Ubuntu na prvním místě a FreeBSD na posledním. Celkový rozdíl výkonu po započtení všech provedených měření ukazuje, že s Ubuntu 20.10 má majitel Ryzenu 5900X k dispozici o ~19 % výkonnější stroj.

Napříkad komprese 4k videa do x265 běží na FreeBSD rychlostí ~16,5 fps, na Ubuntu je to přes 23 fps. Obdobně rychlejší je i komprese obrázků do AVIF, hudby do FLAC či MP3 (např. ~7,9 sekundy vs ~6,4 sekundy ve prospěch Ubuntu – pouze Ubuntu s Clangem dávalo podobně pomalý výsledek jako FreeBSD).