Návrh na odstranění BZIP2 z linuxového jádra

Téměř čtvrt století starý kompresní algoritmus bzip2 čelí novému pokusu o odstranění z linuxového jádra. Zaslaný patch je svým způsobem request for comments, nicméně se nám obloukem vrací doba po začlenění Zstd, kdy se současně objevil návrh na odstranění bzip2. Tehdy neprošel.

Za novým návrhem, resp. RFC, stojí Alex Xu, který v patchi uvádí, že bzip2 je pomalejší při dekompresi a současně produkuje datově větší výstup než lzma, xz i zstd. Jeho patch tak navrhuje odstranění používání bzip2 z jádra , a to v kompresi ramdisku, initramfs atd. Zdali bude tento zásah do jádra protentokrát schválen, se nechme překvapit, stejně tak jak dlouho případně bzip2 v jádru bude podporován jako záložní možnost z hlediska zpětné kompatibility (nejstarším jádrem s dlouhodobou podporou, které je stále aktivně podporováno, je pět let starý Linux 4.4).