 »   »  Americká armáda přestane používat 8" diskety k řízení systému jaderných zbraní

Petr Krčmář

Řídicí systémy pro americký jaderný arzenál používají prastarý hardware a jsou závislé na 8" disketách, které byly vynalezeny téměř před půl stoletím. Ministerstvo obrany se rozhodlo nahradit alespoň tuto malou část a opustí použití disket. Ty jsou konkrétně součástí systému SACCS , který je zodpovědný za přijetí a vykonání rozkazu vydaného americkým prezidentem.

Podplukovník Jason Rossi, velitel 595 komunikační eskadry, řekl, že diskety budou nahrazeny novým řešením, které doslova popsal jako „highly-secure solid state digital storage solution“.