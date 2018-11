 »   »  Android přestane přijímat notifikace od zařízení v okolí

Google oznámil, že od 6. prosince 2018 vypíná podporu služby Nearby Notifications v operačním systému Android. Tato služba je založena na malých hardwarových majáčcích, které pomocí Bluetooth Low Energy vysílají do okolí krátké zprávy, které vyvolají notifikaci v zařízeních poblíž.

Původní myšlenka byla, že se pomocí této služby uživatelé dozví o blízké Wi-Fi síti, o plánu podlaží obchodního domu či muzea, nebo o časech odjezdů z aktuální zastávky. Místo toho se technologie rozšířila především mezi spammery, kteří zahlcovali veřejný prostor spoustou nerelevantních nabídek. Příkladem může být i majáček nalepený bez svolení majitele v kavárně, který do okolí nabízel nejspíše podvodné studentské půjčky.

Související služby Nearby Messages a Nearby Connections, které se používají například pro úvodní konfiguraci zařízení jako Chromecast nebo Home Assistent, zůstanou v provozu i nadále.

Crazy thing: my friends who run a high traffic coffee shop just found this thing under their bar. It turns out to be a super cheap Chinese Bluetooth LE beacon. pic.twitter.com/4Ns7L9Fhlh