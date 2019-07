 »   »  Asus zapíná PCI Express 4.0 na starších deskách, AMD se to nelíbí

David Ježek

Ač to AMD nedoporučuje a asi nikdy oficiálně nezaštítí, na některých dobře navržených AM4 deskách mohou výrobci podporu PCI Express 4.0 „se skřípením zubů“ zapnout. Činí tak aktuálně Asustek, a to aktualizací BIOSu, která volbu PCI Express 4.0 zpřístupní.

Má to samozřejmě omezení. Jelikož tyto PCI Express 3.0 desky nenesou žádné aktivní PCI Express 4.0 prvky, je podpora omezena na sloty/konektory přímo připojené k CPU a v případě Ryzenů 3000 tedy jeho PCI Express 4.0 řadiči. To znamená v podstatě první PCI Express ×16 slot (typicky pro grafickou kartu), případně M.2 slot (napojený PCI Express ×4 linkami přímo do CPU).

Podporou nově budou disponovat víceméně Asus desky s čipsety X470 a B450, a to i ty s jednoduchým návrhem pouze čtyřvrstvého PCB. Asustek tak nechá pouze na uživateli, zdali PCI Express 4.0 zkusí, využije či bude považovat za zcela spolehlivé. Dlužno podotknout, že u grafických karet s větším množstvím onbvoard paměti je vliv 3.0→4.0 prakticky nulový, u SSD v M.2 slotu může být v benchmarcích velmi velký (v reálu ale uživatel často rozdíl nepozná).



Asus – kompatibilita PCI Express 3.0 desek s PCI Express 4.0

Čínský web MyDrivers mimochodem dodává, že AMD tohle opravdu nevidí rádo a údajně tuto věc zkusí zablokovat aktualizací AGESA kódu CPU. Prozatím je tedy asi nejlepší strategií spíše vyčkat, kam se situace vyvine. Ale AMD plně chápu, nepotřebuje, aby světem začaly kolovat pomluvy na nestabilitu Ryzenů 3000 či celé platformy, kde naštvaný uživatel často nedodá, že používá starší desku s čipsetem řady 400.